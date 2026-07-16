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Анализатор: Енергетиката в България е на етап "добрите решения са изчерпани"

Анализатор: Енергетиката в България е на етап "добрите решения са изчерпани"

16 Юли, 2026 11:59 561 4

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  • топлофикация

"Булгаргаз" има четири основни проблема

Анализатор: Енергетиката в България е на етап "добрите решения са изчерпани" - 1
Снимка: ЦИД
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Проблемът на "Булгаргаз" не е толкова договора "Боташ", а задълженията на Топлофикация-София - над 2 млрд. евро", заяви в интервю пред БНР Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД).

"Булгаргаз" има 4 големи проблема. Първият е дългосрочен - дълговете на Топлофикация-София. И за съжаление няма хоризонт за разрешаването, нито поводи за оптимизъм, защото нито се предвиждат реформи в Топлофикация-София, нито концесиониране. Моделът продължава. Вероятно "Булгаргаз" ще продължи да губи.

Вторият проблем е договорът с "Боташ", към момента е замразен. но ние не знаем, тези 15 месеца дали спират и натрупване на задълженията. Третият проблем е, че по време на енергийната криза през 2022 г. беше нагнетен скъп газ в хранилищата и поетапно включван в микса на обществения доставчик и това са загуби, които имат хоризонт да бъдат компенсирани. Четвъртият проблем е всичко натрупано и загуба на дял в региона на "Булгаргаз", посочи Цветомир Николов.

Според него в енергетиката в България сме стигнали на етап, че "добрите решения са изчерпани":

ЦИД публикува доклади от 13 години и препоръчваме едно и също, и няма никакъв напредък. Може да са правилни или не препоръките на ЦИД, но въобще констатирането на едни и същи проблеми са притеснителни. Мониторингово изследване, емблематично за ЦИД, констатира едни и същи проблеми в енергетика - картелни решения и на структура на пазара, естествена конкуренция и управлението на държавните дружества."

В "Преди всички" Цветомир Николов коментира как ще се пълни бюджетът и какво следва за държавните мини и ТЕЦ от комплекса "Марица Изток", след като парламентът денонсира Договора към Енергийната харта и при предстоящото структуриране на "БЕХ 2".


България
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    12:06 16.07.2026

  • 2 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Абе аналлизатор, добрите решения са изчерпани защото лошите решения на спираха и нямаха край, но за този анализ нямаш топки да го направиш щото ще ти секнат паретата!!!

    12:25 16.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Два реактора гният в Белене.

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