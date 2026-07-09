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Светослав Бенчев за конфликта в Иран: България може да бъде успешен център за търговия с природен газ

Светослав Бенчев за конфликта в Иран: България може да бъде успешен център за търговия с природен газ

9 Юли, 2026 09:49 386 8

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  • иран-
  • търговия-
  • горива

Винаги е добре да имаме няколко места, от които можем да си доставяме газ, заяви председателят на Петролната и газова асоциация по договора "Боташ"

Светослав Бенчев за конфликта в Иран: България може да бъде успешен център за търговия с природен газ - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"България може да бъде успешен център за търговия с природен газ", заяви Светослав Бенчев, председател на Петролната и газова асоциация в студиото на "Денят започва" по БНТ.

Светослав Бенчев, председател на Петролната и газова асоциация: „Стъпва най-малкото на географско положение. Има места, до които, за да достигне природен газ, той трябва да премине през България. Всичко е въпрос на политика. Ако държавата осигури необходимите възможности това да се случи, България може да бъде един доста успешен център за търговия с природен газ.“

За договора "Боташ" Бенчев коментира:

Светослав Бенчев, председател на Петролната и газова асоциация: „Означава да договорим условия, които са по-добри от тези по време на подписването. Този договор беше сключен, когато ситуацията беше много различна – имаше танкери, за които нямаше свободни терминали. Доста експерти предвиждаха, че природният газ ще бъде значително по-скъп. Винаги е добре да имаме няколко места, от които можем да си доставяме газ. В моменти, в които имаше технически проблеми в терминала в Гърция, доставките минаваха през този договор. Количествата не са много, но помогнаха в тази ситуация. Такива договори дават възможност страната да бъде и част от търговията с природен газ.“

За цените на петрола след възобновяването на ударите в Иран Бенчев коментира:

Светослав Бенчев, председател на Петролната и газова асоциация: „Цените вече реагираха. Ако няма някакво сигурно задълбочаване на конфликта, предполагам, че ще останат на тези нива. Дори да видим по-ниски цени, няма да се върнем бързо към нормалното. Цената на петрола е само част от стойността на продукта. Вчера гледах и застраховките, които танкерите използват, за да преминат през Ормузкия проток – скачат с 30-40% във всеки момент, което е напълно нормално, знаейки колко струва един танкер.“

За конфликта в Близкия изток Бенчев заяви:

Светослав Бенчев, председател на Петролната и газова асоциация: „Цените са доста адекватни на ситуацията. Следим как ще се развие тя, този път нещата изглеждат малко по-сериозни. Надяваме се, че разумът ще надделее и няма да се стигне отново до пълномащабен конфликт. Предполагам, че основата на този конфликт отново е петролът, защото Иран иска да въведе изискване всички танкери да преминават през определен коридор, който може да контролира. Това очевидно не се харесва на САЩ и на президента Тръмп.“

По отношение на руския нефт председателят на Петролната и газова асоциация коментира:

Светослав Бенчев, председател на Петролната и газова асоциация: „Пазарът отдавна възприе липсата на сериозни количества руски нефт или поне начина на придвижването му – чрез сенчест флот или други по-специфични методи. По-скоро очакванията бяха свързани с доставките на готови нефтопродукти – бензин и дизел. Това не само че няма да се случи, но дори индийски продукти отиват за Русия. Отражението ще бъде сравнително малко. Основните продукти, които липсват в Европа и Азия, са керосинът и други рафинирани продукти. Цените там също вече се успокоиха.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Войната в Иран продължава.Цените летят нагоре.Заплати ,пенсии,майчински намалени.

    Коментиран от #6

    09:51 09.07.2026

  • 2 Анджо

    4 1 Отговор
    Тоя лъже за световно. Кой ще ни даде да станем такъв център. Абе кога лъжете слагайте и по малко истина. Стоя договор с БОТАШ станахме център за разплащане без да можем да пласираме газ.

    09:59 09.07.2026

  • 3 АМАН ОТ ГАЗОВИ ЕКСПЕРТИ

    1 1 Отговор
    МОЖЕ ДА СТАНЕМ ВСЕЛЕНСКИ ГАЗОВ ЦЕНТЪР АКО ГИ СЛУШАМЕ.НО НЯМА ДА СТАНЕ.А ИНАЧЕ БРАВО НА ИРАН , ЗАЩОТО КАКТО Е КАЗАЛ ГЕОПОЛИТИКА ПО ЛОШО ОТ ВОЙНАТА С АНГЛОСАКСОНЦИТЕ Е МИРА С ТЯХ.

    10:01 09.07.2026

  • 4 Може,

    2 0 Отговор
    но не и с като вас.

    10:05 09.07.2026

  • 5 Може да стане успешен център...????

    2 0 Отговор
    Не може майна , защото сме продажно племе , всичко което сме построили в тази
    петролна промишленост е в вече или подарено на руснаци или американци или
    дадено под наем , да не го вземат ЧСИ- тата или е отдавна откраднато!
    След комунистите и Иван Костов ,... Банкера от Банкя и Шиши опукаха де що имаше ,
    или беше останало , сега всички гледат към Дюбай и банковите сметки на
    Таки...
    ТАМ СА ПАРИТЕ ... "Бачо Румене" , срам не срам целувай ръка ,на който трябва
    иди и ги искай , " со кротце, со благо па и малко кютек " , може да стане ...???!!!

    10:07 09.07.2026

  • 6 Боташ ще тръгне

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    с руски газ, американски дискаунт и турски бакшиш..

    10:09 09.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 кой

    0 0 Отговор
    Кой ви вярва на вас беееееее.

    10:12 09.07.2026

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