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Милен Керемедчиев: Няма завой във външната политика на България към Украйна

Милен Керемедчиев: Няма завой във външната политика на България към Украйна

9 Юли, 2026 10:11 609 19

  • милен керемедчиев-
  • украйна

Според дипломата няма основания страната да бъде сравнявана с Унгария по отношение на санкционната политика

Милен Керемедчиев: Няма завой във външната политика на България към Украйна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България не променя позицията си по отношение на Украйна и продължава да подкрепя Киев както финансово, така и чрез военно-техническо сътрудничество. Това заяви в предаването „Здравей, България“ бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

По думите му изказванията на президента Румен Радев по време на срещата на НАТО в Анкара са били интерпретирани погрешно. „При по-повърхностен прочит може да остане впечатлението, че президентът говори едно в България и друго в чужбина, но при по-задълбочен анализ такава тенденция не се вижда“, коментира Керемедчиев.

Той подчерта, че България продължава да изпълнява ангажиментите си към Украйна, като не е отменен десетгодишният договор за сътрудничество между двете държави, а страната ни продължава да продава оръжие на Киев и да развива съвместни проекти в енергетиката.

Според дипломата няма основания България да бъде сравнявана с Унгария по отношение на санкционната политика спрямо Русия. „България не е заявявала, че ще блокира 21-вия пакет санкции на Европейския съюз. В момента текат консултации между държавите членки, а не процедура по налагане на вето“, каза той.

Керемедчиев коментира и промяната в отношенията между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски. По думите му новият тон на Вашингтон е резултат от осъзнаването, че Русия не проявява готовност за реални мирни преговори.

„Явно след последния разговор с Владимир Путин Тръмп се е убедил, че Русия в момента не желае да води преговори“, заяви бившият заместник-външен министър.

Той отбеляза, че Украйна значително е увеличила отбранителния си потенциал и вече разполага със сериозен собствен военнопромишлен капацитет. „Над 800 предприятия в Украйна произвеждат дронове и виждаме как те поразяват цели на хиляди километри навътре в Русия“, посочи Керемедчиев.

По повод решението на НАТО да отпусне 70 млрд. евро военна помощ за Украйна през 2026 г., дипломатът заяви, че европейските държави поемат все по-голяма роля в подкрепата за Киев.

Коментирайки темата „Магнитски“, Керемедчиев изрази очакване по-активното сътрудничество между българските и американските власти да доведе до по-ефективно прилагане на санкциите. „Многократно съм определял закона „Магнитски“ като финансов COVID - ако преведеш средства на санкционирано лице, рискуваш сам да попаднеш под ограниченията“, обясни той.

Според него при стриктно прилагане санкциите могат да имат изключително тежък ефект върху засегнатите лица и свързаните с тях финансови мрежи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Заемите за Украйна си вървят.Ще ги плащат децата ни.

    Коментиран от #4, #17

    10:13 09.07.2026

  • 2 Избяга ве... избяга с "армията" си

    3 9 Отговор
    Путлер стигна Киев, обкръжи го, но му звъннаха от Вашингтон и он се на.. ра.

    Коментиран от #10

    10:14 09.07.2026

  • 3 Поредния

    12 2 Отговор
    Соросоиден кретен! Защо няма?! Да не сме ги осиновили украинците?! Каква полза имаме от тях?! Освен че на морето ни заграбиха земята! И заприличахме на негри от мазута!

    10:16 09.07.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    мне-ще ги плащат самите украинци///запада с едната дава , с двете взема!! а шапкаря..е , лала си за пред избирателите и дотам

    Коментиран от #18

    10:16 09.07.2026

  • 5 Бункерен срам и позор

    3 9 Отговор
    Няма по-голям срам в човешката история от бягащия Путлер. Бяга от готвача си, от Зеленски, от Вашингтон, от НАТО от сянката си.

    10:16 09.07.2026

  • 6 Дзак

    0 2 Отговор
    Сякаш него някой го обвинява в това!

    10:16 09.07.2026

  • 7 Ох ! Леле !

    4 0 Отговор
    Знам Каква Е !

    Заветната Ти Цел !

    10:17 09.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Леле ,

    7 4 Отговор
    а Мунчовистите се биеха в гърдите , че няма да помагаме на Украйна и затова са гласували.Мунчо подписа декларацията за подпомагане на срещата на НАТО и ги излъга с 200 , но акъл море ,глава шамандура е казал мъдрият български народ.

    10:18 09.07.2026

  • 10 Панайотов

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "Избяга ве... избяга с "армията" си":

    То няма други в Русия. Всички са многоходови страхливци.

    Коментиран от #14

    10:19 09.07.2026

  • 11 Много ви се моля

    10 3 Отговор
    Скрийте го вече това лапа цало и не го показвайте.
    Човек който цял живот е бил на хранилки няма нужда всеки ден да ни ръси мозък, нека си го запази за поредната далавера.

    Коментиран от #16

    10:20 09.07.2026

  • 12 Пука Му За Украинците !

    4 1 Отговор
    Но Парите Са Там !

    10:20 09.07.2026

  • 13 Голям завой (на италиански)

    8 0 Отговор
    Няма завой, защото няма "външна политика". Само ходят като мастии и въртят опашка.

    10:22 09.07.2026

  • 14 Запознат

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Панайотов":

    И женатие многоВходова.

    10:24 09.07.2026

  • 15 КАКВА ПОДКРЕПА БЕ!?

    4 1 Отговор
    Вие питахте ли ни
    дали искаме да ги подкрепяме,а????
    Ами не искаме.

    10:28 09.07.2026

  • 16 Дипломат

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Много ви се моля":

    "Дипломатът" керемедчиев просто си проправя път към нова държавна хранилка, ама няма да го огрее

    10:29 09.07.2026

  • 17 Не бери грижа

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Подготвили са им инфлация.

    10:50 09.07.2026

  • 18 Елин Пелин

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пендо
    Историята, брате, се една и суща,
    остава си само за гърбо човешки.
    Пижо
    Тук са прави, Пендо, твойте забележки.
    Такива са, брате, хорските судбини —
    бог даде тояги, па тогай гърбини.

    11:28 09.07.2026

  • 19 Тиква

    1 0 Отговор
    Хрантутници,той ще казва кой и с какво ще помага на окрахиените, България не иска да чува за бандероФашаги.

    11:44 09.07.2026

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