Милен Керемедчиев: Няма завой във външната политика на България към Украйна

България не променя позицията си по отношение на Украйна и продължава да подкрепя Киев както финансово, така и чрез военно-техническо сътрудничество. Това заяви в предаването „Здравей, България“ бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.
По думите му изказванията на президента Румен Радев по време на срещата на НАТО в Анкара са били интерпретирани погрешно. „При по-повърхностен прочит може да остане впечатлението, че президентът говори едно в България и друго в чужбина, но при по-задълбочен анализ такава тенденция не се вижда“, коментира Керемедчиев.
Той подчерта, че България продължава да изпълнява ангажиментите си към Украйна, като не е отменен десетгодишният договор за сътрудничество между двете държави, а страната ни продължава да продава оръжие на Киев и да развива съвместни проекти в енергетиката.
Според дипломата няма основания България да бъде сравнявана с Унгария по отношение на санкционната политика спрямо Русия. „България не е заявявала, че ще блокира 21-вия пакет санкции на Европейския съюз. В момента текат консултации между държавите членки, а не процедура по налагане на вето“, каза той.
Керемедчиев коментира и промяната в отношенията между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски. По думите му новият тон на Вашингтон е резултат от осъзнаването, че Русия не проявява готовност за реални мирни преговори.
„Явно след последния разговор с Владимир Путин Тръмп се е убедил, че Русия в момента не желае да води преговори“, заяви бившият заместник-външен министър.
Той отбеляза, че Украйна значително е увеличила отбранителния си потенциал и вече разполага със сериозен собствен военнопромишлен капацитет. „Над 800 предприятия в Украйна произвеждат дронове и виждаме как те поразяват цели на хиляди километри навътре в Русия“, посочи Керемедчиев.
По повод решението на НАТО да отпусне 70 млрд. евро военна помощ за Украйна през 2026 г., дипломатът заяви, че европейските държави поемат все по-голяма роля в подкрепата за Киев.
Коментирайки темата „Магнитски“, Керемедчиев изрази очакване по-активното сътрудничество между българските и американските власти да доведе до по-ефективно прилагане на санкциите. „Многократно съм определял закона „Магнитски“ като финансов COVID - ако преведеш средства на санкционирано лице, рискуваш сам да попаднеш под ограниченията“, обясни той.
Според него при стриктно прилагане санкциите могат да имат изключително тежък ефект върху засегнатите лица и свързаните с тях финансови мрежи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #17
10:13 09.07.2026
2 Избяга ве... избяга с "армията" си
Коментиран от #10
10:14 09.07.2026
3 Поредния
10:16 09.07.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Последния Софиянец":мне-ще ги плащат самите украинци///запада с едната дава , с двете взема!! а шапкаря..е , лала си за пред избирателите и дотам
Коментиран от #18
10:16 09.07.2026
5 Бункерен срам и позор
10:16 09.07.2026
6 Дзак
10:16 09.07.2026
7 Ох ! Леле !
Заветната Ти Цел !
10:17 09.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Леле ,
10:18 09.07.2026
10 Панайотов
До коментар #2 от "Избяга ве... избяга с "армията" си":То няма други в Русия. Всички са многоходови страхливци.
Коментиран от #14
10:19 09.07.2026
11 Много ви се моля
Човек който цял живот е бил на хранилки няма нужда всеки ден да ни ръси мозък, нека си го запази за поредната далавера.
Коментиран от #16
10:20 09.07.2026
12 Пука Му За Украинците !
10:20 09.07.2026
13 Голям завой (на италиански)
10:22 09.07.2026
14 Запознат
До коментар #10 от "Панайотов":И женатие многоВходова.
10:24 09.07.2026
15 КАКВА ПОДКРЕПА БЕ!?
дали искаме да ги подкрепяме,а????
Ами не искаме.
10:28 09.07.2026
16 Дипломат
До коментар #11 от "Много ви се моля":"Дипломатът" керемедчиев просто си проправя път към нова държавна хранилка, ама няма да го огрее
10:29 09.07.2026
17 Не бери грижа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Подготвили са им инфлация.
10:50 09.07.2026
18 Елин Пелин
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Пендо
Историята, брате, се една и суща,
остава си само за гърбо човешки.
Пижо
Тук са прави, Пендо, твойте забележки.
Такива са, брате, хорските судбини —
бог даде тояги, па тогай гърбини.
11:28 09.07.2026
19 Тиква
11:44 09.07.2026