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Емил Дечев: Пеевски е бил задължен да декларира всякакви пътувания

Емил Дечев: Пеевски е бил задължен да декларира всякакви пътувания

9 Юли, 2026 12:16 1 205 13

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Информацията в PNR данните не е идентична с тази, събрана от СРС-та

Емил Дечев: Пеевски е бил задължен да декларира всякакви пътувания - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Големият длъжник е българската прокуратура, заяви пред БНР бившият вътрешен министър Емил Дечев.

"Прокуратурата не направи нищо съществено, за да се разбере истината както по отношение на групата "Осемте джуджета", ръководена от Петьо Еврото, така и не направи нищо сериозно за разследване на втората група - за брокерство и влияние в съдебната система - групата на Мартин Божанов - Нотариуса. Когато има такова бездействие и не се открива обективната истина, това дава възможност различни лица да спекулират и да използват това, което се е случило, за определени цели", обясни той.

Като вътрешен министър Дечев е трябвало да отговори на запитване по Закона за достъп до обществена информация за това дали Десислава Атанасова е летяла в определен период от време, както и дали е била с определени лица, публични личности, включително Делян Пеевски. От справката на ГД "Гранична полиция", която е получил, става ясно, че от април 2023 до април 2026 г. тя е летяла 2 пъти до Истанбул. В нейните полети обаче не е имало други публични личности, включително Делян Пеевски, са посочили тогава от "Гранична полиция", разясни Дечев в предаването "Преди всички".

"Това, което изнася като информация сегашният вътрешен министър, е противоречащо на това, което аз тогава получих от "Гранична полиция". Няма как едновременно и двете справки, съдържащи данни, които си противоречат, да бъдат верни. Това е много тревожно", подчерта той и изрази надежда:

"Силно се надявам назначената от вътрешния министър Демерджиев проверка, която трябва да се извърши от Дирекция "Вътрешна сигурност", да установи на какво се дължат тези противоречия, има ли извършени нарушения на закона от служители на "Гранична полиция" или друга държавна институция - не само нарушения на закона, но дори и извършени престъпления".

""Гранична полиция" пази данните за лицата, които напускат българската граница, но тя няма информация за това кой лети в самия самолет. Демерджиев е ползвал информация от друга структура на МВР - ГДБОП, която му е подала данни със списъка на лицата, които пътуват в самолета. Оттам Демерджиев е направил своите заключения - че тези две лица - Атанасова и Пеевски, са летели в един и същ частен самолет", обясни Дечев. И добави:

"Трябва да изчакаме Дирекция "Вътрешна сигурност" да направи своята проверка и да представи доклад на какво се дължат противоречията. Дотогава ще бъдем принудени да правим само спекулации и предположения. Не може да се оставят нещата така. Трябва да се изясни истината и ако има виновни лица, които са манипулирали данни, срещу тях трябва да бъдат образувани дисциплинарни производства, а ако има престъпление - съответно досъдебни и наказателни производства".

Демерджиев твърди, че Атанасова е ползвала два паспорта - личен и дипломатически, напомни още бившият вътрешен министър. Според него възниква въпросът защо тя е летяла с дипломатически паспорт, ако не е имала служебно посещение. По думите му за частно посещение е редно да се ползва личния паспорт.

Бившият вътрешен министър смята, че изявлението на Калин Стоянов по темата звучи доста сериозно и би създало проблем, ако не може да бъде потвърдено с факти и документи.

Информацията в PNR данните не е идентична с тази, събрана от СРС-та, подчерта той.

"До този момент не знаем и вероятно няма образувано досъдебно производство срещу Делян Пеевски. За да има такова, трябва да са изпълнени определени стъпки за неговия имунитет. Но трябва да се има предвид, че е възможно да има някаква, предполагам, оперативна разработка. Тя може да е свързана например с пране на пари, корупция, финансиране на тероризъм. Преди години имаше публично оповестено, че Пеевски има забрана да пътува в Турция. Беше публично оповестена информация, че има доклад на турското митническо разузнаване, че цигари, произведени от "Булгартабак", са попадали контрабандно в Сирия и иракски и турски Кюрдистан, където за тези канали са отговаряли Ислямска държава и ПКК, обявена от турската държава, а и от други държави за терористична".

Според него най-вероятно ще остане впечатление в обществото, че има чадър и той се отваря и затваря в зависимост от това кой е на власт.

"Когато пътуват в един и същи самолет ръководител на парламентарно представена партия и друго лице, което доскоро също е било ръководител на парламентарната група на друга партия, а отскоро е станало конституционен съдия - това не е само личен, интимен проблем или информация, засягаща лична сфера, но тази информация има и обществено значение, защото тези две лица не са просто частни лица, които са решили да пътуват заедно в един и същи самолет, ако това е вярно. Ако е вярно - това не е само тяхна частна сфера. Единият над 2 десетилетия е фактор в българската политика, другата - също е определяла решенията, които е вземала нейната парламентарна група, а след като е станала конституционен съдия, тя е трябвало да взема решения по жалби на ПГ на другия човек, за който говорим. Няма как това да остане само техен личен въпрос, има огромно обществено значение", категоричен бе Емил Дечев.

По думите му от самата Атанасова зависи дали тя счита, че по някакъв начин е уронила престижа на КС и дали това морално я задължава да подаде оставка или не.

Той допълни, че Пеевски е бил задължен да декларира всякакви пътувания:

"Ако не го е направил, това е нарушение на нашето законодателство. Ако имаме действаща прокуратура, тя трябва да установи откъде са тези пари, възможно ли е това да съставлява състав на престъпление - например пране на пари, защо тези пари са плащани, чия е собствеността на частния самолет. Нещата опират до това дали имаме истински действаща прокуратура, която е готова да се заеме с разследването на случая".

За действията на управляващите в съдебната сфера Дечев изказа мнение:

"Ако така мислят да правят промени - само ако те са одобрени отвътре в съдебната система, доникъде няма да стигнем и нищо добро не ни очаква. Вече имаме трайно създадена прослойка от съдии, прокурори и следователи вътре в съдебната система, която има съвсем различен дневен ред от българското общество, тя има съвсем различни усещания за това как живеем, имаме ли справедливост, функционира ли добре държавата, има ли тя нужда от реформи. Ако ще се слушат само гласовете отвътре и ще се правят реформи, само когато гласовете от вътре в съдебната система са съгласни с това - за мен това е тръгване по грешен път".

Емил Дечев обяви, че по нито една от предварителните проверки за негови действия не е викан, за да му бъдат снети обяснения от прокурор.

"Нямам представа какво се случва с тези предварителни проверки. Нещо се тупа топката".

"Постоянно ме спрягат за нещо. Нямам такива планове в момента", каза още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бареков

    5 2 Отговор
    аз съм документирал всички нарушения на закона магнитски, последната дума ще е на сащ!

    Коментиран от #4

    12:21 09.07.2026

  • 2 Овчар

    16 1 Отговор
    Много говорите и нищо не правите...! Обществото очаква : сваляне на имунитети , блокиране на банкови сметки , конфискация на кеш , злато и недвижими имоти, съд и затвор за кърлежите които ограбват народа вече почти 40 години..! Започнете с Иван Костов и всички вампири след него..!

    12:23 09.07.2026

  • 3 Смехоран

    0 4 Отговор
    Ти също.

    12:25 09.07.2026

  • 4 Зъл пес

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "бареков":

    Наркомана да се скрие в дупката и да не изпълзява повече.Знаем ти историите и кражбите.

    12:26 09.07.2026

  • 5 Някой

    7 1 Отговор
    На следващите избори приберете тези който купуват или продават гласове. Няма да чуем после за Пеевски.

    12:28 09.07.2026

  • 6 СТИГА

    9 4 Отговор
    С ТЕЗИ ЛОКУМИ.
    АРЕСТУВАЙТЕ ШОПАРА И ДА СЕ ПРИКЛЮЧВА МЪКАТА МУ.

    12:29 09.07.2026

  • 7 Тончо

    5 5 Отговор
    Този е голям пъпеш! Къде политиците декларират своите частни/лични пътувания?! Нека покаже своите декларирани частни/лични пътувания в чужбина през последните пет години и ще му повярвам. Опитват се да изкарат някого виновен за неща, които се правят повсеместно от всички на висша държавна работа! Жалка история!

    12:31 09.07.2026

  • 8 оня с коня

    4 4 Отговор
    Заявява Дечев че Пеевски е бил длъжен да Декларира всякакви пътувания,но НЕ КАЗВА според Кой закон или Наредба е тая мярка,нито пък споменава за СРОКА НА ЗАБРАНАТА на Недекларирани пътувания на Пеевски.И тук възниква логичният въпрос:ЗАЩО е необходимо подобно Деклариране на Пътуванията,след като Гранична полиция има точно тая задача на Границата?И по нататък:Излиза че Дечев като бивш Вътрешен министър явно няма Доверие на Гранична полиция че ще отрази изрядно движението на Пеевски през границата- е Пред кого тогава депутатът да декларира пътуванията си след като няма никаква гаранция че съответните Звена в МВР се ползват с Доверието на Министъра?

    Коментиран от #11

    12:46 09.07.2026

  • 9 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Този път изявата на министър Дечев е греда, да предложиш данни от два източника без първо да направиш сверка и да разбереш за гафа си едва след като те олепят в това....
    Кофти, кофти....

    12:52 09.07.2026

  • 10 смях в залата

    2 0 Отговор
    Станеш ли милиционер ти е за цял живот. Пеевски и Борисов допреди месец имаха охрана от НСО и се знае къде са ходили. Какво толкова разследвате и баламосват е народа. Цялата ви некадърност се пише на началника ви ,зеления чорап

    12:55 09.07.2026

  • 11 Тити на Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Това, че ти не знаеш какви изисквания поставя ЗПК не е основание да обвиняваш Дечев в лъжа.
    Основание е за смях.
    По твой адрес и този на коня ти.

    Коментиран от #12

    12:57 09.07.2026

  • 12 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тити на Кака":

    Грешно ме четеш - никъде не обвинявам Дечев в Лъжа,а недоволствам защо не обяснява по-подробно изискването за деклариране на всички пътувания на Пеевски.Все пак ползата от Питането ми за подробности дава резултат - ето че ТИ обясняваш че нещата са според ЗПК?И понеже ме квалифицираш като "Незнаещ",логично е да го правиш от позицията на "Знаещ",затова и ОБЯСНИ МОЛЯ какво пише по въпроса в това "ЗПК".

    Коментиран от #13

    13:06 09.07.2026

  • 13 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Внушението ти беше точно в тази посока, а коментарите под титула "ЗАЩО" издават липсата на дори елементарна представа за правната основа на мярката, камо ли за това, че тя е масово налична в законодателството на всички цивилизовани страни, защото е един от полезните инструменти за превенция на корупционните мераци, периодически възникващи в лакоми коремчета в политическите среди.

    13:24 09.07.2026

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