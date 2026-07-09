На четирите дружества на "Лукойл" в България ще бъде направен външен одит. Назначеният от държавата особен управител е в преговори с международни счетоводни кантори за обхвата на одита, като две от тях са проявили интерес да участват.

Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев пред депутатите от икономическата комисия в сряда. Той обясни, че назначеният преди месец от правителството на Радев управител Евгени Симеонов е направил вътрешен анализ на актуалното състояние на четирите дружества на "Лукойл" и сметнал за необходимо да се направи и външен одит, който да "установи и валидира неговите притеснения". От резултатите от този одит ще зависи и какви действия ще бъдат предприети.

Вицепремиерът няма притеснения по отношение на наближаващия краен срок на дерогацията на наложените от Великобритания санкции - 13 август. Пулев смята, че дерогацията ще бъде удължена и няма да има проблем за работата на бургаската рафинерия и останалите три дружества. Той обясни, че правителството е в активен диалог с всички институции в опит да ги увери, че дружествата на "Лукойл" в България не нарушават санкциите. Имало е срещи с британското посолство, а премиерът Румен Радев е разговарял и с премиера на Великобритания, като не стана ясно кога е станало това.

Великобритания е искала повече информация за срещата на правителството с швейцарската компания "Литаско", мажоритарен собственик на "Лукойл Нефтохим". След тази среща стана ясно, че от няколко месеца собственикът на бургаската рафинерия ѝ е наложил ограничения да купува суров петрол от търговци, регистрирани в Швейцария, но вече е вдигнал запорите.

"Срещата и договореното с швейцарската компания "Литаско", не е в нарушение на санкционния режим. Успокоихме британските партньори, че няма нарушение на дерогацията, показахме пълна прозрачност на срещата, тя беше инициирана от "Литаско" от днес за утре", каза Пулев.

Вицепремиерът обясни пред депутатите от икономическата комисия, че предишният особен търговски управител Румен Спецов не е информирал правителството за наложените запори върху "Лукойл Нефтохим". Това се е случило в края на миналата година, след като "Литаско" е поискала бургаската рафинерия да ѝ върне предсрочно заем от 400 млн. евро, предоставен през 2023 г., а рафинерията не е имала ресурси да го изплати, предаде "Сега".

Правителството е имало и среща със Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ - OFAC, предната седмица, на която също е коментирана ситуацията с "Литаско". През май САЩ удължиха дерогацията за дружествата на „Лукойл“ в България с 6 месеца - до 29 октомври.