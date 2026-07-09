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Васил Терзиев: До седмица очакваме работещо решение за обслужването на цветните контейнери след пожара в базата на "Екобулпак"

Васил Терзиев: До седмица очакваме работещо решение за обслужването на цветните контейнери след пожара в базата на "Екобулпак"

9 Юли, 2026 12:24 543 7

  • васил терзиев-
  • цветни контейнери-
  • пожар-
  • екобулпак

Убеден съм, че както овладяхме кризата около пожара, така ще се справим и с последствията от него, каза кметът

Васил Терзиев: До седмица очакваме работещо решение за обслужването на цветните контейнери след пожара в базата на "Екобулпак" - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община работи за възстановяване на нормалното обслужване на цветните контейнери в засегнатите райони след пожара в базата на Екобулпак. През последните дни са проведени поредица от разговори с оператора, а вчера кметът на София Васил Терзиев се срещна и със собствениците на дружеството, за да бъдат обсъдени възможностите за преодоляване на затрудненията.

„Очаквам до седмица да имаме работещо решение, което да възстанови нормалното обслужване. Правим всичко възможно това да се случи възможно най-бързо“, заяви кметът Васил Терзиев.

Пожарът, избухнал преди седмица в базата на Екобулпак, засегна съоръжението, през което преминава значителна част от разделно събраните отпадъци в София. Дружеството обслужва цветните контейнери в 14 от 24-те района на столицата – „Надежда“, „Сердика“, „Красна поляна“, „Илинден“, „Възраждане“, „Витоша“, „Лозенец“, „Изгрев“, „Слатина“, „Люлин“, „Подуяне“, „Връбница“, „Панчарево“ и „Банкя“. Това създава временни затруднения в обслужването заради реално ограничен капацитет след инцидента.

По думите на Терзиев още в първите часове след пожара усилията на всички институции са били насочени към овладяване на кризата и гарантиране на безопасността.

„Мобилизирахме всички ресурси и работихме рамо до рамо с пожарната, държавните институции и всички ангажирани екипи, за да овладеем ситуацията и да не допуснем допълнителни щети. Обстановката беше изключително сложна, но за щастие успяхме да се справим“, посочи той.

Докато бъде възстановено нормалното обслужване, Столична община призовава гражданите да окажат съдействие, като изхвърлят разделно само правилно сортирани отпадъци, смачкват пластмасовите бутилки, кеновете и кашоните, за да заемат по-малко място, и при възможност временно задържат част от опаковките у дома или използват цветните контейнери в районите, обслужвани от другия оператор.

„Знам, че това създава неудобство. Благодаря на всички софиянци за разбирането и търпението. Убеден съм, че както овладяхме кризата около пожара, така ще се справим и с последствията от него“, заяви кметът.


България
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    Цветните контейнери винаги са се обслужвали накрая у пещите на ТЕЦ-а.

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  • 2 007 лиценз ту кил

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