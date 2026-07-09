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Полицията издирва управител на частен хлебозавод в Павликени

Полицията издирва управител на частен хлебозавод в Павликени

9 Юли, 2026 12:40 1 121 10

  • димитър георгиев-
  • издирван-
  • хлебозавод-
  • павликени

Обстоятелствата около изчезването му засега остават неясни, като според информацията се разглеждат различни версии, включително и отвличане

Полицията издирва управител на частен хлебозавод в Павликени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията издирва 54-годишния Димитър Георгиев, управител на частен хлебозавод в Павликени, който е в неизвестност вече второ денонощие. В акцията участват служители на МВР, като се използват дронове и термокамери за претърсване на района.

По информация на служители на предприятието сигналът за изчезването на мъжа е бил подаден от негови близки, съобщи NOVA.

Обстоятелствата около изчезването му засега остават неясни, като според информацията се разглеждат различни версии, включително и отвличане.

От Министерството на вътрешните работи потвърдиха, че се провежда издирвателна операция, но към момента не съобщават допълнителни подробности по случая.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    2 3 Отговор
    Объркал "брашната " ......замесил тестото , опекъл го , продал го и изчезнал !!!!

    12:43 09.07.2026

  • 2 Ехооо

    14 3 Отговор
    Само да попитам, кога ще заключат❓
    Буци-🎃
    и Свинта-🐖

    12:47 09.07.2026

  • 3 А бе

    5 2 Отговор
    дпс нн олигарсите се задействаха

    12:48 09.07.2026

  • 4 Въй

    3 2 Отговор
    управител на частен хлебозавод с частен димоотвод в Публикени

    12:49 09.07.2026

  • 5 Дали ?

    1 2 Отговор
    Не Трябва Да става !
    По - Често ?

    12:50 09.07.2026

  • 6 Питане

    4 2 Отговор
    Нещо да сте чували за "хлебната мафия" ???
    Поне прочетохте за действията...
    Има го. .... Няма го....

    12:52 09.07.2026

  • 7 Доери

    3 2 Отговор
    Много се развихри имотната мафия, мутрите и обикновените престъпници, а Дерменджията уж щеше да се справя с олигарсите, мутрите гадни и обикновените престъпници!

    12:52 09.07.2026

  • 8 за крадене

    4 1 Отговор
    на пари става въпрос 100%!

    12:56 09.07.2026

  • 9 Алооо

    8 1 Отговор
    Само да попитам какво стана с незаконния град виновни няма нали?

    12:57 09.07.2026

  • 10 Не зная

    1 0 Отговор
    Има ли държавни хлебозаводи в България? Къде има и кой е той? Мария Атанасова, Иван Костов е пропуснал да приватизира?

    13:24 09.07.2026

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