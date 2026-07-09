Полицията издирва управител на частен хлебозавод в Павликени

Полицията издирва 54-годишния Димитър Георгиев, управител на частен хлебозавод в Павликени, който е в неизвестност вече второ денонощие. В акцията участват служители на МВР, като се използват дронове и термокамери за претърсване на района.
По информация на служители на предприятието сигналът за изчезването на мъжа е бил подаден от негови близки, съобщи NOVA.
Обстоятелствата около изчезването му засега остават неясни, като според информацията се разглеждат различни версии, включително и отвличане.
От Министерството на вътрешните работи потвърдиха, че се провежда издирвателна операция, но към момента не съобщават допълнителни подробности по случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
12:43 09.07.2026
2 Ехооо
Буци-🎃
и Свинта-🐖
12:47 09.07.2026
3 А бе
12:48 09.07.2026
4 Въй
12:49 09.07.2026
5 Дали ?
По - Често ?
12:50 09.07.2026
6 Питане
Поне прочетохте за действията...
Има го. .... Няма го....
12:52 09.07.2026
7 Доери
12:52 09.07.2026
8 за крадене
12:56 09.07.2026
9 Алооо
12:57 09.07.2026
10 Не зная
13:24 09.07.2026