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Вигенин: Павликени се превърна в пример за успешно развитие на малък модерен европейски град

Вигенин: Павликени се превърна в пример за успешно развитие на малък модерен европейски град

29 Юни, 2026 18:44 489

  • кристиан вигенин-
  • павликени

Евродепутатът беше почетен гост на празника по повод 83 години от обявяването на Павликени за град

Вигенин: Павликени се превърна в пример за успешно развитие на малък модерен европейски град - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин беше гост на празника в Павликени по повод 83-ата годишнина от обявяването му за град.

В приветствието си към жителите и гостите на Павликени Кристиан Вигенин отбеляза, че не са много градовете в България, които отбелязват празника си на голям християнски празник, което е показателно колко силно присъства вярата в живота на Павликени. „В днешния свят на конфликти, бедствия и бездуховност хората се обръщат към своя дом, търсят спокойствие и сигурност в своя град. И това е голяма отговорност, която виждам как кметът и ръководството на общината носят достойно“, отбеляза Вигенин.

Вигенин: Павликени се превърна в пример за успешно развитие на малък модерен европейски град

По думите му през годините Павликени се превръща в пример за успешно местно управление. „Виждам как в годините градът се променя към по-добро, става по-уютен, по-спокоен. Както казва ръководството на общината- малък, модерен европейски град. Ние от наша страна, представителите на България в Европейския парламент и народните представители, трябва да направим каквото зависи от нас, за да помагаме това развитие да продължи и занапред“, ангажира се той.

Вигенин пожела на кмета инж. Емануил Манолов и на ръководството на общината да продължат добрата си работа и със същата енергия да покажат колко още може да се направи за този град и за общината.

Празничната церемония събра представители на държавната и местната власт, Българската православна църква, народни представители, областния управител на Велико Търново, кметове и председатели на общински съвети от региона, почетни граждани на Павликени, представители на институции, бизнеса и образованието, както и делегации от побратимените градове Леова (Република Молдова) и Болдешти-Скъени (Румъния). Сред официалните гости бяха Великотърновският митрополит Григорий, който отслужи празничен водосвет, областният управител Марин Богомилов и народни представители от Четвърти Великотърновски избирателен район.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин: Павликени се превърна в пример за успешно развитие на малък модерен европейски град


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