Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си

След шест денонощия в неизвестност, издирваният управителят на хлебозавод в Павликени Димитър Георгиев, се завърна сам в дома си.

Той се е появил снощи около 22.50, потвърдиха за БНТ от полицията.

54-годишният мъж изчезна миналата сряда. За последно беше видян да паркира колата си пред завода, а след това камери в района го засичат да върви пеш към гориста местност.

Над 100 души - доброволци, полицаи, жандармеристи и водолази се включиха в издирването му.