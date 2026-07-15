Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си

След шест денонощия в неизвестност, издирваният управителят на хлебозавод в Павликени Димитър Георгиев, се завърна сам в дома си.
Той се е появил снощи около 22.50, потвърдиха за БНТ от полицията.
54-годишният мъж изчезна миналата сряда. За последно беше видян да паркира колата си пред завода, а след това камери в района го засичат да върви пеш към гориста местност.
Над 100 души - доброволци, полицаи, жандармеристи и водолази се включиха в издирването му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гръндж
09:25 15.07.2026
2 Герги
Коментиран от #18
09:27 15.07.2026
3 Феликс Дж
09:31 15.07.2026
4 Баната
09:34 15.07.2026
5 бушприт
09:35 15.07.2026
6 Престанете идиоти
Как не ви е срам!
09:36 15.07.2026
7 оставете човека бе
09:37 15.07.2026
8 Венец
Написал си едно голямо нищо!
Това не е журналистика.
Дори и жълтивиня не е!
Това е една повръщиня!
09:41 15.07.2026
9 Мунчо
09:43 15.07.2026
10 Някой
преди години имаше едни такива "бягства " с искания ,после позатихнаха
09:47 15.07.2026
11 Фори
Коментиран от #12
09:49 15.07.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Фори":В завода полицията установи големи злоупотреби.А собственик на завода е един от убийците на сестрите Белнейски.Крал е от грешната мутра.
09:51 15.07.2026
13 Алл
09:56 15.07.2026
14 БеГемот
09:56 15.07.2026
15 Криза на средната възраст!
10:04 15.07.2026
16 Пуснали
10:05 15.07.2026
17 Трябва си лечение
10:07 15.07.2026
18 оня с коня
До коментар #2 от "Герги":Нито е извършил престъпление нито молил някого за нещо.
10:07 15.07.2026
19 ЦК на БКП
Сицилианската пасти да яде пред нашата хлебна мафия
10:10 15.07.2026
20 Тончо
10:34 15.07.2026
21 Африкански Тошко
10:50 15.07.2026