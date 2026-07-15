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Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си

Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си

15 Юли, 2026 09:23 2 645 21

  • бизнесмен-
  • димитър георгиев-
  • павликени-
  • издирван

54-годишният мъж изчезна миналата сряда

Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

След шест денонощия в неизвестност, издирваният управителят на хлебозавод в Павликени Димитър Георгиев, се завърна сам в дома си.

Той се е появил снощи около 22.50, потвърдиха за БНТ от полицията.

54-годишният мъж изчезна миналата сряда. За последно беше видян да паркира колата си пред завода, а след това камери в района го засичат да върви пеш към гориста местност.

Над 100 души - доброволци, полицаи, жандармеристи и водолази се включиха в издирването му.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гръндж

    13 3 Отговор
    Да е жив и здрав човекът!

    09:25 15.07.2026

  • 2 Герги

    44 5 Отговор
    Сега да извади портфейла и да плати целият масраф...или да говори...Не става почти седмица думкат ТВ и Пресата и ти да не звъннеш един телефон освен ако....е нямал физическа възможност,,,за това да започва да пее.

    Коментиран от #18

    09:27 15.07.2026

  • 3 Феликс Дж

    27 1 Отговор
    отвличане и откуп без процент за заптиетата, чуждо гадже или бой-френд.

    09:31 15.07.2026

  • 4 Баната

    20 2 Отговор
    Съчки сабирал, съчки сабираал...

    09:34 15.07.2026

  • 5 бушприт

    3 4 Отговор
    издирваният управитеЛ на хлебозавод в Павликени

    09:35 15.07.2026

  • 6 Престанете идиоти

    15 7 Отговор
    Не се знае какво му се е случило!
    Как не ви е срам!

    09:36 15.07.2026

  • 7 оставете човека бе

    10 6 Отговор
    Вие пък, ходил е за брашно в Украйна, то си е път. И дашни украинки бол...

    09:37 15.07.2026

  • 8 Венец

    13 1 Отговор
    Пръв по клюка, не е пръв по право!
    Написал си едно голямо нищо!
    Това не е журналистика.
    Дори и жълтивиня не е!
    Това е една повръщиня!

    09:41 15.07.2026

  • 9 Мунчо

    10 1 Отговор
    Ходил за гъби, пък другите го търсят!

    09:43 15.07.2026

  • 10 Някой

    13 0 Отговор
    От известно време насам разни бизнесмени взеха да се позагубват ,що ли...
    преди години имаше едни такива "бягства " с искания ,после позатихнаха

    09:47 15.07.2026

  • 11 Фори

    15 1 Отговор
    Водил любовницата в Гърция и не трябва да разбере жена му.По-добре да кажеш че си отвлечен.И е така , но от любовницата.

    Коментиран от #12

    09:49 15.07.2026

  • 12 Последния Софиянец

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Фори":

    В завода полицията установи големи злоупотреби.А собственик на завода е един от убийците на сестрите Белнейски.Крал е от грешната мутра.

    09:51 15.07.2026

  • 13 Алл

    4 3 Отговор
    Тоя си му личи, че е пияница!

    09:56 15.07.2026

  • 14 БеГемот

    7 0 Отговор
    Изпушил е ....

    09:56 15.07.2026

  • 15 Криза на средната възраст!

    4 4 Отговор
    Мъжете преживвяват две екризи в живота си- първата е на прехода юноша- мъж, втората е на прехода средна - зряла възраст.

    10:04 15.07.2026

  • 16 Пуснали

    6 1 Отговор
    го по тъмно да се пребире !

    10:05 15.07.2026

  • 17 Трябва си лечение

    7 1 Отговор
    В големите жеги психичните заболявания се обострят много.

    10:07 15.07.2026

  • 18 оня с коня

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Герги":

    Нито е извършил престъпление нито молил някого за нещо.

    10:07 15.07.2026

  • 19 ЦК на БКП

    4 1 Отговор
    Бая е бил "съветван"...
    Сицилианската пасти да яде пред нашата хлебна мафия

    10:10 15.07.2026

  • 20 Тончо

    2 0 Отговор
    Чакайте сега, точният с парите и нисковрат министър твърдеше, че не е направено нищо за бъдат навреме открити Калушев и децата с буса за да бъдат спасени. А сега се оказва, че цели шест дни неговото МВР търси бизнесмен и не може да го открие! Той, горкият, се прибира сам удома и дори не знае, че бил издирван!

    10:34 15.07.2026

  • 21 Африкански Тошко

    0 0 Отговор
    Незабавна проверка за семенна течност да му се направи!

    10:50 15.07.2026

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