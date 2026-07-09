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Столичната община с мащабна проверка за незаконно строителство във „Връбница“

Столичната община с мащабна проверка за незаконно строителство във „Връбница“

9 Юли, 2026 13:21 1 082 10

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Разследването обхваща не само широко коментирания случай с халетата край бул. „Европа“, но и редица други

Столичната община с мащабна проверка за незаконно строителство във „Връбница“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичната община извършва мащабна проверка на сигнали за предполагаеми нарушения в строителния контрол на територията на район „Връбница“, като разследването обхваща не само широко коментирания случай с халетата край бул. „Европа“, но и редица други обекти в района. Това съобщи заместник-кметът по градско планиране и развитие арх. Любомир Георгиев.

По думите му действията на общината са започнали още преди темата да стане обществено достояние. Повод за проверките е информация, подадена от служител, работил в районната администрация, който първоначално се е обърнал към кмета на София, а впоследствие и към ресорния заместник-кмет.

След постъпването на сигнала е била извършена проверка от Столичния инспекторат, а събраните материали и констатации са изпратени на прокуратурата за последващи действия.

Арх. Георгиев уточни, че освен казуса с халетата, общината работи по множество други сигнали, включително подадени от граждани. Част от документацията вече е анализирана, а инспекциите ще продължат и на други места в района.

Според него основният въпрос е защо през последните години не е бил осъществяван достатъчно ефективен контрол върху строителната дейност и как е било допуснато натрупването на подобни проблеми.

По отношение на халетата край бул. „Европа“ заместник-кметът заяви, че обектите в момента не функционират и са запечатани. Спорният момент, по думите му, е дали при извършените проверки на място е имало строителна площадка или вече изградени сгради. Именно това предстои да бъде изяснено от компетентните институции, включително прокуратурата и ДАНС.

Той разкри още, че по темата са разгледани общо 15 сигнала, част от които са постъпили чрез прокуратурата. Заключенията на инспектората за противодействие на корупцията са били изпратени на държавното обвинение още в края на април.

Арх. Георгиев защити принципа районните администрации да разполагат с правомощия за контрол върху строителството, но отбеляза, че ефективността на този контрол зависи от капацитета на съответната администрация. Според него различията между отделните райони се дължат както на натовареността, така и на кадровите проблеми, породени от ниските възнаграждения в общинската система.

Като пример той посочи райони с интензивно строителство като „Младост“, „Панчарево“ и „Нови Искър“, където натискът върху администрацията е значително по-висок.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 оня с коня

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    До коментар #1 от "оня с коня":

    всички знаем че:
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    13:32 09.07.2026

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    Закона отдавна не важи с идването на бати Бойко тиквата.Корупцията и рекета го направиха държавна политика

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  • 7 Мнение

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    Еми и Лозенец и Дианабад. Едни плащат данъци други не.

    13:35 09.07.2026

  • 8 МИНАЛИТЕ 35

    2 0 Отговор
    години в милата ни РОДИНА са били само БЕЗЗАКОНИЕ. Като отклонение по Петрохан , ЗАЩО никой не разследва СЕКРЕТНАТА къща в странджанското село . КАКВА може да е връзката между два секретни имота , едната на Турската граница а другата на Сръбската . Какви са били тези тежко оборудвани високопроходими автомобили и хора които не са контактували с местните . ТАМ е заровено кучето за жертвите .Те са били обречени заради дейности между двете граници .

    Коментиран от #9

    13:57 09.07.2026

  • 9 оня с коня

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    До коментар #8 от "МИНАЛИТЕ 35":

    Предполагам:
    Всичко се знае от който трябва.
    На нас простосмъртните никой никога няма ни каже

    Коментиран от #10

    14:00 09.07.2026

  • 10 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    коня е по-умен от вас

    14:28 09.07.2026

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