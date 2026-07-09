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И парламентът каза "да" на по-скъпите „Страйкър“-и

И парламентът каза "да" на по-скъпите „Страйкър“-и

9 Юли, 2026 14:25 609 11

  • парламент-
  • бойни машини на пехотата-
  • страйкър-
  • поскъпване-
  • българия

Българската армия е подценявана дълги години, вследствие на което модернизационните процеси започнаха едва през 2018 – 2019 г., посочи военният министър

И парламентът каза "да" на по-скъпите „Страйкър“-и - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Парламентът одобри изменение на проекта за инвестиционен разход, свързан с бойните машини „Страйкър“. Причината за промяната е повишението на цените, поискано от американската страна. „За“ гласуваха 156-ма депутати, а „против“ – 11 народните представители от „Възраждане“.

За необходимостта от този проект няма смисъл да се говори, каза пред депутатите министърът на отбраната Димитър Стоянов. Българската армия е подценявана дълги години, вследствие на което модернизационните процеси започнаха едва през 2018 – 2019 г., посочи военният министър.

Увеличението е под 3% от общата сума на проекта и е по обективни причини, каза депутатът от „Прогресивна България“ Христо Симеонов. Постигнатото от преговорния екип на Министерството на отбраната е много сериозно намаление в отделни пера. Почти с 20% по-малко ще бъдат платени за боеприпаси, 12% по-малко ще бъдат платени за противотанковите комплекси Javelin, каза Симеонов. Четиринайсет млн. долара ще бъдат спестени с отлагането на покупката на безпилотните летателни апарати. Отлагането на закупуването на тази техника ни гарантира, че в правилния момент ще внедрим много по-актуални технологии, каза Симеонов.

Депутатът от „Възраждане“ Ивелин Първанов отбеляза, че от формацията са предупредили, че ще има поскъпване и забавяне, а сега тезата им се потвърждава. По думите му, „с тези стари машини Българската армия се подготвя за по-предишната война“. Поскъпването излиза около 37 млн. долара при положение, че още нищо не сме получили. Можеше да разработим нещо ново, а не да купуваме стари машини, заяви Първанов.

В мотивите на проекторешението се посочва, че на 9 ноември 2023 г. Народното събрание прие проект за инвестиционен разход (ПИР) „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“, който е на стойност 1 376 000 000 долара за дизайн, производство, интеграция, оборудване, обучение и доставка на бойни бронирани машини от фамилията „Страйкър“. ПИР съдържа три международни договора.

От Програмния офис за „Страйкър“ за България в САЩ е предоставена подробна обосновка за промяната в цената на част от договорите, а като причини са посочени недостиг на определени суровини и инфлацията в световен мащаб.

Вследствие на промените в трите договора общата им стойност ще нарасне до 1 393 140 192 долара, което налага настоящото изменение. Отчитайки инфлацията и ефекта на икономическите условия в актуализирания ПИР, прогнозно са заложени непредвидени разходи в размер на 20 897 103 щатски долара (1,5% от общата стойност), с което финансовата стойност на изменения ПИР достига 1 414 037 000 долара, пише още в мотивите.


София / България
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  • 1 честен ционист

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    Само пълен глупак би си натресъл военен за диктатор.

    „По принцип военните разходи винаги се планират така, че да поглъщат всякакъв излишък, който може да остане след покриването на елементарните потребности на населението.“

    14:27 09.07.2026

  • 2 оня с коня

    6 5 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

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  • 3 Парламаментето на Боташите е

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    гумен печат на САЩ и €С. А РР е с празна гумена тиква.

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  • 7 шкимбя ваевода

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    14:42 09.07.2026

  • 10 Бг колониялен матрял

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    14:48 09.07.2026

  • 11 Маршала Майор Мишев

    3 0 Отговор
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