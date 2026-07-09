Новини
България »
Всички градове »
Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев

Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев

9 Юли, 2026 16:04 1 145 28

  • сърбия-
  • стоян мавродиев-
  • българска банка за развитие-
  • екстрадиция

Това е станало без провеждане на съдебно заседание

Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия шеф на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев, научи NOVA. Това е станало без провеждане на съдебно заседание.
Предстои Мавродиев да бъде конвоиран у нас. Неведнъж досега българският му адвокат Емануил Йорданов твърдеше, че Мавродиев ще поиска доброволно да бъде върнат в София.
Бившият шеф на ББР беше задържан в Белград в началото на юни. Той беше обявен за издирване през август 2024 г. във връзка със започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 млн. лева от банката.

По това дело беше арестуван бизнесменът Румен Гайтански, но след това беше освободен. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана.

Преди две години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството „Кристална вода” за изплащане на задължения на ТЕЦ - Варна, свързана с Ахмед Доган, беше тезата на прокуратурата.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега

    17 1 Отговор
    ще го чистят ли мошеника престъпен ? Стотици милиони са това !

    Коментиран от #20

    16:07 09.07.2026

  • 2 Бай Ставри

    14 1 Отговор
    Чакам го!

    Коментиран от #21

    16:10 09.07.2026

  • 3 хехе

    9 3 Отговор
    Ако му е мил живота Мавродиев трябва да мълчи като комунист на разпит и пак не е сигурно, че ще му се размине.

    16:10 09.07.2026

  • 4 Изгоряха!

    14 3 Отговор
    Двете Прасета изгоряха!

    Коментиран от #28

    16:10 09.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Многократно

    13 1 Отговор
    летял с шумкарския внук за Дубай , другаря Мавродиев .

    16:19 09.07.2026

  • 7 Пришелец

    8 0 Отговор
    "Сега като го вкарат у мазето и му турат жежок качамак на мешината има да говори".

    16:23 09.07.2026

  • 8 Само на

    13 0 Отговор
    Вълка е отпуснал като шеф на Банката за развитие 150 милиона "да се развива" , не е върнал и грош , иииии делото вече е прекратено.......

    16:29 09.07.2026

  • 9 Браво

    6 1 Отговор
    Това е похвално , но защо Сърбия не връща Цецо Мустака и да се разплете сагата с КТБ .

    Коментиран от #11, #13

    16:34 09.07.2026

  • 10 ПО-ИНТЕРЕСНО Е

    5 0 Отговор
    Като го докарате тук,какво следва!?
    Ще го пуснете срещу парична гаранция
    или....?

    16:35 09.07.2026

  • 11 Защото

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Браво":

    Много ще се размирише кочината.

    16:37 09.07.2026

  • 12 Госあ

    4 3 Отговор
    Радев е авторитет навсякъде. Едно обаждане и сърбите екстрадират мафиота

    16:39 09.07.2026

  • 13 хехе

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Браво":

    Защото ще му лъснат далаверите на Шиши затова прокуратурата и съдът се правят на луди за КТБ.

    16:43 09.07.2026

  • 14 Опа

    7 1 Отговор
    А Цветан Василев кога?

    17:08 09.07.2026

  • 15 Тити

    9 0 Отговор
    Хубаво ще го върнат а парите какво ще стане с тях?

    17:08 09.07.2026

  • 16 Банкянския ей ай

    7 0 Отговор
    А манджо ? А Сашко?

    17:17 09.07.2026

  • 17 Банкянския ей ай

    1 3 Отговор
    Банкянското ей ай а го видиш ти по бански

    17:18 09.07.2026

  • 18 Банкянския ей ай

    1 1 Отговор
    Ъ6ъъъъъъъъъъъъъъ. Уникално го..до българоубиец

    17:19 09.07.2026

  • 19 и тоз човечец мушморок няма да го осъдят

    5 0 Отговор
    а другия ктб банкер ц.ц. в белград що не си го искат дет фалира банката
    а тиквата се мота 6 месеца да върнат парите на вложителите през 2014
    и много изгоряха а държавата плати милиарди с заем

    17:20 09.07.2026

  • 20 ще го поизчистят ли мошеника престъпен

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сега":

    амче ще кихне и кат другите герои от сериала

    ние ги хващаме вие ги пускате

    17:22 09.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Акакво стана с оня банкера с мустачките и парите от банката ,,,,,,,и ще теглим ли пак кредити та да има за шорош

    17:33 09.07.2026

  • 23 БАнкя АЛино

    1 0 Отговор
    Същото като с голямата и малката вагини в инвалидната количка циркове демек едно нищо но матрял няма вече за драниее слава героиам

    17:36 09.07.2026

  • 24 Жалкари

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "чакаш ама":

    И след 5 години ще си говорите същото.Оплетени черва не се разплитат.

    17:41 09.07.2026

  • 25 ДеБеЛ@н ПееФскИ

    3 0 Отговор
    Аз ще заминавам с частния самолет с деса в дубай

    17:44 09.07.2026

  • 26 организират неговото приемане с хляб сол

    1 0 Отговор
    Екстрадицията на Стоян Мавродиев в България е официално разрешена по облекчена процедура, като родните правоохранителни органи вече организират неговото приемане, съобщават от БНТ. Новината обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на граничния пункт „Калотина“ на 9 юли 2026 година. Изявлението бе направено непосредствено преди двустранна среща със сръбския му колега Ивица Дачич, като целта на процедурата е бързото изправяне на издирваното лице пред българското правосъдие.

    Минимални формалности около трансфера
    Българските власти са информирани за решението от Дирекцията за международно оперативно сътрудничество броени минути преди началото на официалните разговори на границата. Според силовото ведомство са предприети всички необходими стъпки и е осъществена координация с отговорните служители, които да поемат и конвоират Мавродиев у нас.

    „Създали сме и необходимите условия. Разговарях с отговорните за това да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи Стоян Мавродиев. В момента се създава организация. И както казах екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава“, обясни подробностите около предстоящото депортиране вътрешният министър Иван Демерджиев.

    Нов граничен пункт със Сърбия
    Паралелно с казуса около екстрадицията, работното посещение на границата бе белязано и от подписването на стратегическо инфраструктурно споразумение. Иван Демерджиев и сръбският минис

    17:45 09.07.2026

  • 27 Пасито

    2 0 Отговор
    Da идва заедно с Цветан Василев и да кажат какво са правили с мутрите

    17:57 09.07.2026

  • 28 Ами... Не

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Изгоряха!":

    Той си е опекъл работа. Невинен е! Нищо не знае, никой не познава! Няма да ходи при бай Ставри! Всички са добре и са на море! У нас виновни няма!!!!

    18:03 09.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол