Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев

Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия шеф на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев, научи NOVA. Това е станало без провеждане на съдебно заседание.
Предстои Мавродиев да бъде конвоиран у нас. Неведнъж досега българският му адвокат Емануил Йорданов твърдеше, че Мавродиев ще поиска доброволно да бъде върнат в София.
Бившият шеф на ББР беше задържан в Белград в началото на юни. Той беше обявен за издирване през август 2024 г. във връзка със започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 млн. лева от банката.
По това дело беше арестуван бизнесменът Румен Гайтански, но след това беше освободен. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана.
Преди две години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството „Кристална вода” за изплащане на задължения на ТЕЦ - Варна, свързана с Ахмед Доган, беше тезата на прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сега
Коментиран от #20
16:07 09.07.2026
2 Бай Ставри
Коментиран от #21
16:10 09.07.2026
3 хехе
16:10 09.07.2026
4 Изгоряха!
Коментиран от #28
16:10 09.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Многократно
16:19 09.07.2026
7 Пришелец
16:23 09.07.2026
8 Само на
16:29 09.07.2026
9 Браво
Коментиран от #11, #13
16:34 09.07.2026
10 ПО-ИНТЕРЕСНО Е
Ще го пуснете срещу парична гаранция
или....?
16:35 09.07.2026
11 Защото
До коментар #9 от "Браво":Много ще се размирише кочината.
16:37 09.07.2026
12 Госあ
16:39 09.07.2026
13 хехе
До коментар #9 от "Браво":Защото ще му лъснат далаверите на Шиши затова прокуратурата и съдът се правят на луди за КТБ.
16:43 09.07.2026
14 Опа
17:08 09.07.2026
15 Тити
17:08 09.07.2026
16 Банкянския ей ай
17:17 09.07.2026
17 Банкянския ей ай
17:18 09.07.2026
18 Банкянския ей ай
17:19 09.07.2026
19 и тоз човечец мушморок няма да го осъдят
а тиквата се мота 6 месеца да върнат парите на вложителите през 2014
и много изгоряха а държавата плати милиарди с заем
17:20 09.07.2026
20 ще го поизчистят ли мошеника престъпен
До коментар #1 от "Сега":амче ще кихне и кат другите герои от сериала
ние ги хващаме вие ги пускате
17:22 09.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Kaлпазанин
17:33 09.07.2026
23 БАнкя АЛино
17:36 09.07.2026
24 Жалкари
До коментар #21 от "чакаш ама":И след 5 години ще си говорите същото.Оплетени черва не се разплитат.
17:41 09.07.2026
25 ДеБеЛ@н ПееФскИ
17:44 09.07.2026
26 организират неговото приемане с хляб сол
Минимални формалности около трансфера
Българските власти са информирани за решението от Дирекцията за международно оперативно сътрудничество броени минути преди началото на официалните разговори на границата. Според силовото ведомство са предприети всички необходими стъпки и е осъществена координация с отговорните служители, които да поемат и конвоират Мавродиев у нас.
„Създали сме и необходимите условия. Разговарях с отговорните за това да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи Стоян Мавродиев. В момента се създава организация. И както казах екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава“, обясни подробностите около предстоящото депортиране вътрешният министър Иван Демерджиев.
Нов граничен пункт със Сърбия
Паралелно с казуса около екстрадицията, работното посещение на границата бе белязано и от подписването на стратегическо инфраструктурно споразумение. Иван Демерджиев и сръбският минис
17:45 09.07.2026
27 Пасито
17:57 09.07.2026
28 Ами... Не
До коментар #4 от "Изгоряха!":Той си е опекъл работа. Невинен е! Нищо не знае, никой не познава! Няма да ходи при бай Ставри! Всички са добре и са на море! У нас виновни няма!!!!
18:03 09.07.2026