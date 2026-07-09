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Демерджиев: Създадена е организация Стоян Мавродиев да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи

Демерджиев: Създадена е организация Стоян Мавродиев да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи

9 Юли, 2026 16:44 983 22

  • иван демерджиев-
  • стоян мавродиев

Нямам време да чета безплодните писания на Калин Стоянов, нито един от неговите сигнали не е съдържал нищо релевантно

Демерджиев: Създадена е организация Стоян Мавродиев да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира разрешението от Сърбия за екстрадицията на Стоян Мавродиев.

"Действително е разрешена екстрадицията при това по облекчена процедура, създали сме необходимите условия, разговарях с отговорните за това да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи. Създадена е организация, формалностите са възможно най-малки", каза той.

Той бе запитан за сигнала до прокуратурата на Калин Стоянов за заличаване на данни по заповед на Демерджиев по случая „PNR-гейт“. "Нямам време да чета безплодните писания на Калин Стоянов, нито един от неговите сигнали не е съдържал нищо релевантно", обясни той.

"Подаването на сигнал от страна на Калин Стоянов за мен е индикация за натискане на бутон от страна на Пеевски, който има свободно време и няма други ангажименти - нека да му чете сигналите, имам много повече отговорности, отколкото да чета сигналите", обясни вътрешният министър.

По-рано Демерджиев изрази задоволство, че след като 2022 година е направена реконструкцията на ГКПП „Калотина“, пропускливостта му вече е много по-добра.

"Вторият етап, който предстои още повече ще улесни достъпа между Сърбия и България и ще улесни възможността нашите народи да си разменят гостувания", каза още той.

Припомняме, че днес на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Калотина“ ще се проведе работна среща на министър Иван Демерджиев с министъра на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич.

По време на срещата ще бъде подписана междуправителствена спогодба за откриване на нов съвместен ГКПП „Калотина 2“ (Република България) и „Градина 2“ (Република Сърбия), съобщиха от пресцентъра на МВР.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой

    16 3 Отговор
    Кой взе парите, парите на народа, кой

    16:48 09.07.2026

  • 2 хехе

    15 2 Отговор
    За Мавродиев охраната трябва да два пъти по-голяма от тази на тиквата и шиши, че има бая мераклии да му затворят устата за да не проговори.

    Коментиран от #6

    16:48 09.07.2026

  • 3 Браво

    6 5 Отговор
    Ваньо,ако не беше ти,щеше да се мре.

    16:48 09.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с коня

    2 7 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    16:52 09.07.2026

  • 6 миме

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    и кат проговори кво? корумпено коцев си е кмет деситу си е съдийка, проблем? ако не те кефи протестирай с манолчо и компания

    16:55 09.07.2026

  • 7 Робот

    13 4 Отговор
    Ако разровите Соломон Паси ще се отвратите , какво е правил и какво прави в момента...!

    16:55 09.07.2026

  • 8 докаоло

    14 6 Отговор
    Ванка ,много се бавите. Айдуците си харчат на воля ограбените пари, а вие като мажоретки само се обяснявате. Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя милиарди ограби с другата свиня и разбоиниците си, мис Гащи има дворци, мата хари го снима дибидюс гол с пачките, а вие още търсите неизвестен извършител дето ограби България??? Слава на Господ Иисус Христос имате мнозинство. Почваите ги наред всичките от Драгалевския циганин Иван и насетне. Няма само пенсионерите да плащат на айдуците сметките. Караите ги наред.

    Коментиран от #18

    16:58 09.07.2026

  • 9 Ехооо

    15 7 Отговор
    Само да попитам, кога ще заключат❓
    Буци-🎃 и ГРУСНЯТА-🐖, че Бицепса ги чака в ЦСЗ

    17:00 09.07.2026

  • 10 Прявосъдната система

    6 5 Отговор
    е овладяна от новите стари муцуни. За народонаселението зрелища радкини. Скоро ке са само зрелища на гладно. Изродът няма как да храни простите си фенове с приказки за лошите бивши и добрият юнак радко. Ще вият по улиците, че са несретни заради бившите, а рундьото ще размахва злобно юмруче ама той си е ок и бая захлебва по пътя на копринката

    17:01 09.07.2026

  • 11 Баязид

    9 4 Отговор
    В клетка през цяла София !

    17:01 09.07.2026

  • 12 кажете кой окраде парите

    8 0 Отговор
    не мишкувайте а си признайте КЪДЕ СА ПАРИТЕ крадци долни!!!

    17:06 09.07.2026

  • 13 Опа

    9 8 Отговор
    Оказа се, че Демерджиев имал 15 имота и солидна сума в банкови сметки. Още малко щял да настигне Бойко Рашков.

    17:07 09.07.2026

  • 14 мунчо

    5 5 Отговор
    аз захлебих вие му мислете!!

    17:08 09.07.2026

  • 15 Ддд

    5 6 Отговор
    Ще докарат Мавродиев, и същия ден съдът ще го освободи, и тези пак с "пръст в гъ.з" !

    17:19 09.07.2026

  • 16 Зъл пес

    3 4 Отговор
    Тоз баклук, голям и неприятен.

    17:21 09.07.2026

  • 17 Смешници,

    4 7 Отговор
    вашият "Ванка" е по-айдук от "айдуците", за които го питате кога ще ги "заключи". Ама надявайте се, лошо няма

    17:23 09.07.2026

  • 18 Да бе да

    2 7 Отговор

    До коментар #8 от "докаоло":

    Много се напъваш,доакалоти се е.Леко че ше се омажеш.А и да почнат от комундетата,до 1989г.Те окрадоха бг. народа.

    17:26 09.07.2026

  • 19 Дзак

    4 3 Отговор
    Защо тръгна по грешна следа с тези полети, когато има толкова важни въпроси за разследване - кредити, проекти, ангажименти към банката.

    17:38 09.07.2026

  • 20 Църното корумпе

    2 3 Отговор
    докара казуса "Баба Алино" до никъде, същото се случва с пеевските далавери сега предстои да замаже и мавродиевите. Където пипне все се стита до "няма данни за престъпление"

    17:47 09.07.2026

  • 21 Анджо

    3 3 Отговор
    Тоя говори по зле и от най тъпия човек.

    17:47 09.07.2026

  • 22 Не вярващ

    2 1 Отговор
    Като го осъдите ще Ви повярваме!

    17:49 09.07.2026

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