Демерджиев: Създадена е организация Стоян Мавродиев да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира разрешението от Сърбия за екстрадицията на Стоян Мавродиев.
"Действително е разрешена екстрадицията при това по облекчена процедура, създали сме необходимите условия, разговарях с отговорните за това да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи. Създадена е организация, формалностите са възможно най-малки", каза той.
Той бе запитан за сигнала до прокуратурата на Калин Стоянов за заличаване на данни по заповед на Демерджиев по случая „PNR-гейт“. "Нямам време да чета безплодните писания на Калин Стоянов, нито един от неговите сигнали не е съдържал нищо релевантно", обясни той.
"Подаването на сигнал от страна на Калин Стоянов за мен е индикация за натискане на бутон от страна на Пеевски, който има свободно време и няма други ангажименти - нека да му чете сигналите, имам много повече отговорности, отколкото да чета сигналите", обясни вътрешният министър.
По-рано Демерджиев изрази задоволство, че след като 2022 година е направена реконструкцията на ГКПП „Калотина“, пропускливостта му вече е много по-добра.
"Вторият етап, който предстои още повече ще улесни достъпа между Сърбия и България и ще улесни възможността нашите народи да си разменят гостувания", каза още той.
Припомняме, че днес на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Калотина“ ще се проведе работна среща на министър Иван Демерджиев с министъра на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич.
По време на срещата ще бъде подписана междуправителствена спогодба за откриване на нов съвместен ГКПП „Калотина 2“ (Република България) и „Градина 2“ (Република Сърбия), съобщиха от пресцентъра на МВР.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кой
16:48 09.07.2026
2 хехе
Коментиран от #6
16:48 09.07.2026
3 Браво
16:48 09.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 оня с коня
16:52 09.07.2026
6 миме
До коментар #2 от "хехе":и кат проговори кво? корумпено коцев си е кмет деситу си е съдийка, проблем? ако не те кефи протестирай с манолчо и компания
16:55 09.07.2026
7 Робот
16:55 09.07.2026
8 докаоло
Коментиран от #18
16:58 09.07.2026
9 Ехооо
Буци-🎃 и ГРУСНЯТА-🐖, че Бицепса ги чака в ЦСЗ
17:00 09.07.2026
10 Прявосъдната система
17:01 09.07.2026
11 Баязид
17:01 09.07.2026
12 кажете кой окраде парите
17:06 09.07.2026
13 Опа
17:07 09.07.2026
14 мунчо
17:08 09.07.2026
15 Ддд
17:19 09.07.2026
16 Зъл пес
17:21 09.07.2026
17 Смешници,
17:23 09.07.2026
18 Да бе да
До коментар #8 от "докаоло":Много се напъваш,доакалоти се е.Леко че ше се омажеш.А и да почнат от комундетата,до 1989г.Те окрадоха бг. народа.
17:26 09.07.2026
19 Дзак
17:38 09.07.2026
20 Църното корумпе
17:47 09.07.2026
21 Анджо
17:47 09.07.2026
22 Не вярващ
17:49 09.07.2026