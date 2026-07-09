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Демерджиев: Има доста странни обстоятелства, свързани с действия на Десислава Атанасова

Демерджиев: Има доста странни обстоятелства, свързани с действия на Десислава Атанасова

9 Юли, 2026 18:06 2 149 47

  • иван демерджиев-
  • странни обстоятелства-
  • действия-
  • десислава атанасова

„Подаването на сигнал от Стоянов за мен е индикация за натискане на бутон от страна на Пеевски”, каза още вътрешният министър.

Демерджиев: Има доста странни обстоятелства, свързани с действия на Десислава Атанасова - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Иван Демерджиев коментира сигнала на Калин Стоянов до и.ф. главен прокурор и до ръководството на Софийската градска прокуратура във връзка с информация, до която е получил достъп по случая, станал известен като „PNR-гейт“. Вътрешният министър посочи, че „няма време да чете безплодните сигнали на Калин Стоянов и нито един от тях не е съдържал нещо релевантно”, информират от Нова телевизия.
„Подаването на сигнал от Стоянов за мен е индикация за натискане на бутон от страна на Пеевски”, каза още вътрешният министър.

По отношение на полетите на лидера на ДПС той допълни, че има различни системи с различни записвания. По казуса тече проверка, възложена на дирекция „Вътрешна сигурност”. По думите на Демерджиев се прави опит да се отклони вниманието от важната тема – „как един човек като Пеевски успява да плати милиони за стотици полети с частен самолет и как успява да заобиколи санкциите „Магнитски”.

Демерджиев каза още, че по време на предстоящата му визита в САЩ ще се проведат разговори с представители на Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC). Темата ще бъде какви мерки могат да се предприемат по отношение на физически и юридически лица, подпомогнали санкционирани по „Магнитски” да избегнат санкциите чрез различни действия.

Той допълни още, че „санкциите са доказателство, че този човек е замесен в огромна по мащаби корупция и трябва да бъде във фокуса на вниманието на правоохранителните органи”. И допълни, че при встъпването му в длъжност като министър е бил изненадан, че Пеевски не е в този фокус на внимание.
Вътрешният министър коментира още твърденията на Десислава Атанасова, че не е пътувала към друга страна, когато е посещавала Турция. „Има много неща, които не знаете. Някой грешно разтълкува думите ми към Атанасова. Те не бяха заплаха, а опит тя да не подпомага размиването на вниманието. Този въпрос е страничен за нас. Но вкарвайки го във фокуса на вниманието, Атанасова прави така, че да излязат факти, които по принцип не са ни толкова важни в хода на производствата, които правим”, заяви още вътрешният министър. И добави, че всички въпроси, поставени от Атанасова, ще намерят отговор. „Има доста странни обстоятелства, свързани с нейни действия, но не искам това да бъде фокусът”, подчерта той.

Демерджиев отново заяви, че акцент на работата в този случай е Пеевски – дали разполага с похарчените за полети средства и откъде идват те.

И коментира още, че работи „трудно” с новия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова. Все пак изрази надежда, че посоката на откъсване от политическите влияния е правилна и има „разчупване” в прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    42 7 Отговор
    Министрееее стига с шамарите ставаш смешен..! Почвай с юмруци и ритници иначе те ще те смачкат...!

    Коментиран от #16

    18:10 09.07.2026

  • 2 Коментар

    24 6 Отговор
    След седмица аверите на Пеевски с откраднатите и преразпределени милиони ще вият като им кажат в банките, че да вече г-н Никой. Да изгубиш по 200 милиона за секунди и ходи да се оправдаваш на арменския поп.

    Коментиран от #4, #36

    18:12 09.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 34 Отговор
    Кога ще си признае че излъга за Атанасова?

    Коментиран от #7, #10

    18:14 09.07.2026

  • 4 Анонимен

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Коментар":

    А дано...ама надали

    18:15 09.07.2026

  • 5 Нострадамус

    20 6 Отговор
    Членовете на неуважаемото и нелигитимно ВСС, което от години узурпира сградата с лъвовете ще платят сметката за закрила над Цацаров, Гешев, Сарафов и Пеевски.

    18:16 09.07.2026

  • 6 оня с коня

    6 15 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    18:18 09.07.2026

  • 7 Мисля, че

    27 8 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Атанасова ще еволюира до елементарна алкохоличка със зависимост към белия прах. По стъпките на Стефка Костадинова

    18:18 09.07.2026

  • 8 Дремерджиев дава отбой

    9 24 Отговор
    -----Някой грешно разтълкува думите ми към Атанасова.-------
    Не съм казал , това което съм казал, грешно сте чули, просто исках оставка на конст.съдийка и посъчиних интрига за да дам храна на злите езици.

    Коментиран от #24

    18:21 09.07.2026

  • 9 То около

    17 3 Отговор
    нея винаги всичко е "странно" , меко казано .

    18:22 09.07.2026

  • 10 Обърка се

    20 8 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Че Атанасова лъже нагло и безцеремонно! Дори сама не си вярва. Абе, кой ходи да си връща валиден паспорт и да го унищожава? А? Който иска да прикрие следи! Толкова са си вярвали, че са си помислили, че са безсмъртни! След като загубиха изборите, сладурката е побързала да се освободи от онова, което може. Защо не казва причината за унищожаването на паспорта? Заляла го е с кафе, нали!!!!

    Коментиран от #14, #20

    18:22 09.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 БРЕЙ ГОЛЯМА МЪКА СЕ ОКАЗВА

    18 4 Отговор
    Да докажеш очевидното. Че Шиши, Боко и останалите са крадци и мошеници.

    Коментиран от #26

    18:23 09.07.2026

  • 13 Браво Демерджиев

    19 7 Отговор
    Пеевските приключиха. Въпрос на няколко дни е. Да му мислят мантинелите. През юли ще бъде изчистен конгломератът на Пеевски, а през август - този на Борисов. Всичко останало е оплаквания пред отец Насрантунян. Едно е да имаш гръб на световната разплащателна система, друго е гърбът ти да се пази Хамид Хамид. Отмъщението ще е много сладко. В бургаско всички са се отлъчили от Пеевски и Стоянов и ги чакат с тояги.

    Коментиран от #18

    18:27 09.07.2026

  • 14 Ми да беше го заляла с кафе ...

    18 1 Отговор

    До коментар #10 от "Обърка се":

    Никой нямаше да разбере или ако беше го загубила , но след като отива да го връща вече повдига въпроси. ....

    18:27 09.07.2026

  • 15 доклио

    22 7 Отговор
    ГЕРБ калинката без никаква прктика, стана конституционен съдия с 20 хиляди евро на месец, кола и секретарки. Само в България, може Дуловско гоооведо да стане съдия без грам опит а всеки българин да я храни. ГЕРБ са тотал щета. Ограбиха българите и напълниха държавата с калинки. Слава на Господ Иисус Христос накрая ги изгониха от софрата. Много милиарди ограбиха за 15 г и голяма мизерия ни завещаха. Сега е време за ресто.

    18:28 09.07.2026

  • 16 Прав си!

    21 5 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Влязат ли Борисов и Пеевски зад решетките, това ще означава, че България тръгва по своя добър път на развитие.

    18:29 09.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Не е достатъчно

    15 1 Отговор

    До коментар #13 от "Браво Демерджиев":

    Да бъде отстранено ръководството. Не би трябвало да има етническа партия.

    18:30 09.07.2026

  • 19 .....

    8 18 Отговор
    Мъката е тя да подаде оставка, да назначат (свой) човек от ПБ, за да имат мнозинство в КС!!!Овладяване на институция се нарича! 🙈🙈

    Коментиран от #21

    18:31 09.07.2026

  • 20 като смяна на парола

    3 10 Отговор

    До коментар #10 от "Обърка се":

    Що бе, винаги мога да си актуализирам снимката всяка година на личната карта и на международния паспорт, особено ако съмнителен служител на някоя институция го е сканирала, за да злоупотреби с личните ми данни.
    Нов документ за самоличност е препоръчително, ако финансово може да си го позволи.

    18:33 09.07.2026

  • 21 Тя има ли качества за поста ако не защо

    12 3 Отговор

    До коментар #19 от ".....":

    Приема номинацията след като много добре знае че не отговаря на изискванията и кога кога това лъсва....

    Коментиран от #22

    18:38 09.07.2026

  • 22 .....

    6 11 Отговор

    До коментар #21 от "Тя има ли качества за поста ако не защо":

    то това е ясно, ама защо на Демерджиев му викат - бях точен с парите?

    18:39 09.07.2026

  • 23 Тото

    13 5 Отговор
    Оставка на Атанасова.
    Мафията е очевадна.

    18:44 09.07.2026

  • 24 Чичо Тони

    12 6 Отговор

    До коментар #8 от "Дремерджиев дава отбой":

    Демерджиев, почти в прав текст, и каза да не мърда, че ще го размаже, но тя очевидно няма интелекта да разбере намека.

    Коментиран от #25

    18:45 09.07.2026

  • 25 Мунчовци

    4 8 Отговор

    До коментар #24 от "Чичо Тони":

    Интересно След Розовото Прасенце и Прогресивното Прасенце прихвана болестта Пеевски и Борисов......Взе да дава заден за Десислава Атанасова.Някой здраво го подхлъзна.

    18:49 09.07.2026

  • 26 Съдът

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "БРЕЙ ГОЛЯМА МЪКА СЕ ОКАЗВА":

    не работи със очевидното ! Лена даже пробва с гугъл и пак не стана . Опитай с нещо друго , може и да стане . Успех в мисленето с какво да стане !

    18:51 09.07.2026

  • 27 Никой

    5 2 Отговор
    То е ясно че е пътувала.

    Какво да се направи - това е.

    18:52 09.07.2026

  • 28 Грийн сок

    6 8 Отговор
    Щом това недоразумение
    е монистър
    смятай какво е управлението.

    18:52 09.07.2026

  • 29 И тоя

    4 7 Отговор
    Не си пие хапчетата и се е объркал човека.Комунистите превъртяха с тая война Русия Украйна дайте го по спокойно Русия ще се справи .Никога не съм вярвал ,че ще дойде това време бивши комунисти да предадът москва за жълти стотинки ех и това време дойде .А какво ще стане по на там незнам.

    18:53 09.07.2026

  • 30 Коментар

    6 2 Отговор
    Истината е че прасето Цацаров е виновен за тази свинщина. Той им даде вяра на всички, че България е лека държава. От умрелите избиратели на Константинов до злоупотребата с власт и нехайство на псевдо прокуратурата. Сега е време всички да разберат, че България е тежка държава. Все пак да се радват, че няма смъртно наказание и трудови лагери.

    18:53 09.07.2026

  • 31 Маринов

    8 4 Отговор
    С бе попитайте онези от НСО, които я обслужваха като министър на здравето. Носеха се слухове, че тя е удоволствие ги е обслужвала. Слухове.
    Колкото до фантастичния скок от юристконсулт в болница, депутат, министър на здравето и накрая конституционен съдия - как можете да си представите се случи това? Разбира се това е работа на Бойко Борисов и всичко се случва по негови нареждания. А защо, когато за формата министър и съдия съдържанието е празно? Ще кажете само там ли? Ами Георг Георгиев? Същото празно съдържание за нивата на компетентност. Това е новото на т.н. политическа класа в България.

    Коментиран от #34, #39

    18:55 09.07.2026

  • 32 Агенция пик дерменджиев

    4 3 Отговор
    Междувременно мълчи упорите за педхоханци, а и един пеедерфил се разхожда свободно с жертвата си необезпокояван.

    18:55 09.07.2026

  • 33 Бях точен с парите

    6 6 Отговор
    Демерджиев да разследва защо едно от служебните правителства на Радев е подписало договора за мантинелите за половин милиард евро. Също да обясни от къде има милиони в банката и 15 имота.

    18:58 09.07.2026

  • 34 Данчо

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Маринов":

    Трябва да ти кажа , че като министър на здравеопазването беше перфектна ! Тя беше само фацата , зад нея беше директорът на русенската болница , който много разбираше от администрация и много разумен човек . Рядкост е да срещнеш такъв човек като зам . министъра , казвам го откровено .

    19:04 09.07.2026

  • 35 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    7 3 Отговор
    Вчера НАТО единодушно гласува предоставяне на 70 млрд. евро военна помощ за Украйна за 2026 година.
    За 2027 също толкова.

    ✍️ Българският премиер Румен Радев подкрепя решението. Не възразява! Декларацията е качена на официалния сайт на Алианса.

    💸 Връща се в София и казва, че тази година няма пари за Украйна.

    🎭 На какво се прави? Добре ли е психически? Имаше един преди него си сменяше постоянно мнението. Но този мина на международно ниво. Пред Зеленски говори едно - зад гърба му друго. Безогледно лъже във всички посоки Навън, вътре. Едно говори, друго гласува, вета налага-не налага, блокира - пуска, обяснява, че не е... с това двуличие става опасен! Неустойчив!

    ❌ Без да разберем ще ни вкара я във война, я територия ще продаде, я ще купи някоя глупост, я ще подпише пак нещо като "успеха" Боташ".
    Наближаваме критична точка!

    19:05 09.07.2026

  • 36 Маринов

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Коментар":

    Не са 200 милиона. Милиарди са. Сигурно поне 200 милиона е прехвърлил на семейството си.
    Тук трябва да се работи в група нахъсани икономисти от МВР за установяване на свързаните с него фирми, КТБ, Булгартабак и други. Трябва да се започне още от майка му с нейните машинации. Не забравяйте репликата й: ние го готвим да управлява България. И още, че през 1990 г не ясно защо тя заедно с Андрей Луканов са се срещнали с Робърт Максуел на яхтата му. Игри, игри. За пари. За лични пари и нищо за народа.

    Коментиран от #38, #40

    19:07 09.07.2026

  • 37 коко

    5 5 Отговор
    Аман! Писна ми! Атанасова летя,Атанасова пи кафе,Атанасова ходи в тоалетната....Този да каже какъв закон е нарушила и да се заеме с престъпността,вече се водят истински войни между индуски племена в Руменистан а властта даже не си мърда пръста. И на кьоравите е ясно че всичко е некадърно изпълнена в стил Цвъко политическа поръчка.

    19:10 09.07.2026

  • 38 Абсолютно

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Маринов":

    Да ми дадат от МВР разрешение веднага ще ги изкарам от къщата на Борисов в Банкя. В двора има заровени тръби с кюпюри и със злато, а в стените са флашките с криптовалути, изкопани от пристанище Бургас. После отивам в Хаджидимово, Якоруда и Дулово и по следваме същата процедура. Три милиарда евро връщам на държавата за един ден.

    19:11 09.07.2026

  • 39 Мико

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Маринов":

    Скоро и тебе ще обслужат едни масажисти ....

    19:13 09.07.2026

  • 40 Данчо

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Маринов":

    Абе , дай да те направим министър на МВР белким се кротнеш . Демерджиев НЕ може да докаже , че Шиши е престъпник , сега някакви свързани лица ще показва , и какво от това ?Ако Шиши имаше нещо с КТБ оня мошеник Цецо Мустака да беше извадил документи и да го центрира в зурлата , ама нищо няма и той , само се пеняви ! И как си представяш Шиши приватизирал Булгартабак , обясни схемата , моля те !

    19:15 09.07.2026

  • 41 коко

    3 3 Отговор
    Аз да кажа че сестра ти е к,,у,рва а ти доказвай че нямаш сестра! Кажи накрая тази госпожа кой закон е нарушила,нали си юрист!

    19:16 09.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ШИШО

    3 2 Отговор
    ВЕЧЕ
    ОЦАПА
    КЮЛОТИТЕ..

    19:17 09.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 И БОЙО

    3 1 Отговор
    Е НЕ СПИ
    СПОКЙНО....

    19:23 09.07.2026

  • 46 Стига! Стига страх!

    1 1 Отговор
    Стига сте трили коментари срещу Деса от Дулово, стига! Лъжа ли е, че тя от "престижната" длъжност юристконсулт на русенската психиятрия седна и в депутатско кресло, и в министерско ,и в това на конституционен съдия? Лъжа ли, че беше назначена незаконно, в противовес на всички изисквания, за длъжностите, на които я слагаха Тиквата и Праесто? Лъжа ли е, че МВР - министърът не е длъжен да й дава обяснения? Лъжа ли е, че представените от нея "билети", "квитанции" и прочее оправдателни документи са силно съмнителни, след като й трябваше цяла седмица, че някой да й ги осигуи! Стига страх от Тиквата и от Пресот, стига! Прасето вече е пътник, вие не го ли виждате? После идва ред и на Ткивата! Да видим тогава дали ще триете коментари срещу Деса от Дулово!

    Коментиран от #47

    19:29 09.07.2026

  • 47 Смях

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Стига! Стига страх!":

    Нас не ни е страх от ДЕмерджиев ! Стига писа глупости а кажи има ли престъпление или няма , всичко друго е бля, бля !Има си органи ,които да установят кое е вярно и кое не и Атанасова е поискала от прокуратурата да се разследва инцидента . А ти си никой , никой бе човек , диванен плъх , който си мисли , че е много умен . Е не си човече , спри с конспирациите защото много олекваш . Нямаш никакви данни , но дели пищеш глупости !

    19:37 09.07.2026

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