Демерджиев: Има доста странни обстоятелства, свързани с действия на Десислава Атанасова

Иван Демерджиев коментира сигнала на Калин Стоянов до и.ф. главен прокурор и до ръководството на Софийската градска прокуратура във връзка с информация, до която е получил достъп по случая, станал известен като „PNR-гейт“. Вътрешният министър посочи, че „няма време да чете безплодните сигнали на Калин Стоянов и нито един от тях не е съдържал нещо релевантно”, информират от Нова телевизия.
„Подаването на сигнал от Стоянов за мен е индикация за натискане на бутон от страна на Пеевски”, каза още вътрешният министър.
По отношение на полетите на лидера на ДПС той допълни, че има различни системи с различни записвания. По казуса тече проверка, възложена на дирекция „Вътрешна сигурност”. По думите на Демерджиев се прави опит да се отклони вниманието от важната тема – „как един човек като Пеевски успява да плати милиони за стотици полети с частен самолет и как успява да заобиколи санкциите „Магнитски”.
Демерджиев каза още, че по време на предстоящата му визита в САЩ ще се проведат разговори с представители на Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC). Темата ще бъде какви мерки могат да се предприемат по отношение на физически и юридически лица, подпомогнали санкционирани по „Магнитски” да избегнат санкциите чрез различни действия.
Той допълни още, че „санкциите са доказателство, че този човек е замесен в огромна по мащаби корупция и трябва да бъде във фокуса на вниманието на правоохранителните органи”. И допълни, че при встъпването му в длъжност като министър е бил изненадан, че Пеевски не е в този фокус на внимание.
Вътрешният министър коментира още твърденията на Десислава Атанасова, че не е пътувала към друга страна, когато е посещавала Турция. „Има много неща, които не знаете. Някой грешно разтълкува думите ми към Атанасова. Те не бяха заплаха, а опит тя да не подпомага размиването на вниманието. Този въпрос е страничен за нас. Но вкарвайки го във фокуса на вниманието, Атанасова прави така, че да излязат факти, които по принцип не са ни толкова важни в хода на производствата, които правим”, заяви още вътрешният министър. И добави, че всички въпроси, поставени от Атанасова, ще намерят отговор. „Има доста странни обстоятелства, свързани с нейни действия, но не искам това да бъде фокусът”, подчерта той.
Демерджиев отново заяви, че акцент на работата в този случай е Пеевски – дали разполага с похарчените за полети средства и откъде идват те.
И коментира още, че работи „трудно” с новия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова. Все пак изрази надежда, че посоката на откъсване от политическите влияния е правилна и има „разчупване” в прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #16
18:10 09.07.2026
2 Коментар
Коментиран от #4, #36
18:12 09.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7, #10
18:14 09.07.2026
4 Анонимен
До коментар #2 от "Коментар":А дано...ама надали
18:15 09.07.2026
5 Нострадамус
18:16 09.07.2026
6 оня с коня
18:18 09.07.2026
7 Мисля, че
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Атанасова ще еволюира до елементарна алкохоличка със зависимост към белия прах. По стъпките на Стефка Костадинова
18:18 09.07.2026
8 Дремерджиев дава отбой
Не съм казал , това което съм казал, грешно сте чули, просто исках оставка на конст.съдийка и посъчиних интрига за да дам храна на злите езици.
Коментиран от #24
18:21 09.07.2026
9 То около
18:22 09.07.2026
10 Обърка се
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Че Атанасова лъже нагло и безцеремонно! Дори сама не си вярва. Абе, кой ходи да си връща валиден паспорт и да го унищожава? А? Който иска да прикрие следи! Толкова са си вярвали, че са си помислили, че са безсмъртни! След като загубиха изборите, сладурката е побързала да се освободи от онова, което може. Защо не казва причината за унищожаването на паспорта? Заляла го е с кафе, нали!!!!
Коментиран от #14, #20
18:22 09.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 БРЕЙ ГОЛЯМА МЪКА СЕ ОКАЗВА
Коментиран от #26
18:23 09.07.2026
13 Браво Демерджиев
Коментиран от #18
18:27 09.07.2026
14 Ми да беше го заляла с кафе ...
До коментар #10 от "Обърка се":Никой нямаше да разбере или ако беше го загубила , но след като отива да го връща вече повдига въпроси. ....
18:27 09.07.2026
15 доклио
18:28 09.07.2026
16 Прав си!
До коментар #1 от "Овчар":Влязат ли Борисов и Пеевски зад решетките, това ще означава, че България тръгва по своя добър път на развитие.
18:29 09.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Не е достатъчно
До коментар #13 от "Браво Демерджиев":Да бъде отстранено ръководството. Не би трябвало да има етническа партия.
18:30 09.07.2026
19 .....
Коментиран от #21
18:31 09.07.2026
20 като смяна на парола
До коментар #10 от "Обърка се":Що бе, винаги мога да си актуализирам снимката всяка година на личната карта и на международния паспорт, особено ако съмнителен служител на някоя институция го е сканирала, за да злоупотреби с личните ми данни.
Нов документ за самоличност е препоръчително, ако финансово може да си го позволи.
18:33 09.07.2026
21 Тя има ли качества за поста ако не защо
До коментар #19 от ".....":Приема номинацията след като много добре знае че не отговаря на изискванията и кога кога това лъсва....
Коментиран от #22
18:38 09.07.2026
22 .....
До коментар #21 от "Тя има ли качества за поста ако не защо":то това е ясно, ама защо на Демерджиев му викат - бях точен с парите?
18:39 09.07.2026
23 Тото
Мафията е очевадна.
18:44 09.07.2026
24 Чичо Тони
До коментар #8 от "Дремерджиев дава отбой":Демерджиев, почти в прав текст, и каза да не мърда, че ще го размаже, но тя очевидно няма интелекта да разбере намека.
Коментиран от #25
18:45 09.07.2026
25 Мунчовци
До коментар #24 от "Чичо Тони":Интересно След Розовото Прасенце и Прогресивното Прасенце прихвана болестта Пеевски и Борисов......Взе да дава заден за Десислава Атанасова.Някой здраво го подхлъзна.
18:49 09.07.2026
26 Съдът
До коментар #12 от "БРЕЙ ГОЛЯМА МЪКА СЕ ОКАЗВА":не работи със очевидното ! Лена даже пробва с гугъл и пак не стана . Опитай с нещо друго , може и да стане . Успех в мисленето с какво да стане !
18:51 09.07.2026
27 Никой
Какво да се направи - това е.
18:52 09.07.2026
28 Грийн сок
е монистър
смятай какво е управлението.
18:52 09.07.2026
29 И тоя
18:53 09.07.2026
30 Коментар
18:53 09.07.2026
31 Маринов
Колкото до фантастичния скок от юристконсулт в болница, депутат, министър на здравето и накрая конституционен съдия - как можете да си представите се случи това? Разбира се това е работа на Бойко Борисов и всичко се случва по негови нареждания. А защо, когато за формата министър и съдия съдържанието е празно? Ще кажете само там ли? Ами Георг Георгиев? Същото празно съдържание за нивата на компетентност. Това е новото на т.н. политическа класа в България.
Коментиран от #34, #39
18:55 09.07.2026
32 Агенция пик дерменджиев
18:55 09.07.2026
33 Бях точен с парите
18:58 09.07.2026
34 Данчо
До коментар #31 от "Маринов":Трябва да ти кажа , че като министър на здравеопазването беше перфектна ! Тя беше само фацата , зад нея беше директорът на русенската болница , който много разбираше от администрация и много разумен човек . Рядкост е да срещнеш такъв човек като зам . министъра , казвам го откровено .
19:04 09.07.2026
35 Калоян Методиев бивш шеф на радев
За 2027 също толкова.
✍️ Българският премиер Румен Радев подкрепя решението. Не възразява! Декларацията е качена на официалния сайт на Алианса.
💸 Връща се в София и казва, че тази година няма пари за Украйна.
🎭 На какво се прави? Добре ли е психически? Имаше един преди него си сменяше постоянно мнението. Но този мина на международно ниво. Пред Зеленски говори едно - зад гърба му друго. Безогледно лъже във всички посоки Навън, вътре. Едно говори, друго гласува, вета налага-не налага, блокира - пуска, обяснява, че не е... с това двуличие става опасен! Неустойчив!
❌ Без да разберем ще ни вкара я във война, я територия ще продаде, я ще купи някоя глупост, я ще подпише пак нещо като "успеха" Боташ".
Наближаваме критична точка!
19:05 09.07.2026
36 Маринов
До коментар #2 от "Коментар":Не са 200 милиона. Милиарди са. Сигурно поне 200 милиона е прехвърлил на семейството си.
Тук трябва да се работи в група нахъсани икономисти от МВР за установяване на свързаните с него фирми, КТБ, Булгартабак и други. Трябва да се започне още от майка му с нейните машинации. Не забравяйте репликата й: ние го готвим да управлява България. И още, че през 1990 г не ясно защо тя заедно с Андрей Луканов са се срещнали с Робърт Максуел на яхтата му. Игри, игри. За пари. За лични пари и нищо за народа.
Коментиран от #38, #40
19:07 09.07.2026
37 коко
19:10 09.07.2026
38 Абсолютно
До коментар #36 от "Маринов":Да ми дадат от МВР разрешение веднага ще ги изкарам от къщата на Борисов в Банкя. В двора има заровени тръби с кюпюри и със злато, а в стените са флашките с криптовалути, изкопани от пристанище Бургас. После отивам в Хаджидимово, Якоруда и Дулово и по следваме същата процедура. Три милиарда евро връщам на държавата за един ден.
19:11 09.07.2026
39 Мико
До коментар #31 от "Маринов":Скоро и тебе ще обслужат едни масажисти ....
19:13 09.07.2026
40 Данчо
До коментар #36 от "Маринов":Абе , дай да те направим министър на МВР белким се кротнеш . Демерджиев НЕ може да докаже , че Шиши е престъпник , сега някакви свързани лица ще показва , и какво от това ?Ако Шиши имаше нещо с КТБ оня мошеник Цецо Мустака да беше извадил документи и да го центрира в зурлата , ама нищо няма и той , само се пеняви ! И как си представяш Шиши приватизирал Булгартабак , обясни схемата , моля те !
19:15 09.07.2026
41 коко
19:16 09.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ШИШО
ОЦАПА
КЮЛОТИТЕ..
19:17 09.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 И БОЙО
СПОКЙНО....
19:23 09.07.2026
46 Стига! Стига страх!
Коментиран от #47
19:29 09.07.2026
47 Смях
До коментар #46 от "Стига! Стига страх!":Нас не ни е страх от ДЕмерджиев ! Стига писа глупости а кажи има ли престъпление или няма , всичко друго е бля, бля !Има си органи ,които да установят кое е вярно и кое не и Атанасова е поискала от прокуратурата да се разследва инцидента . А ти си никой , никой бе човек , диванен плъх , който си мисли , че е много умен . Е не си човече , спри с конспирациите защото много олекваш . Нямаш никакви данни , но дели пищеш глупости !
19:37 09.07.2026