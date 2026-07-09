Демерджиев: Има доста странни обстоятелства, свързани с действия на Десислава Атанасова

Иван Демерджиев коментира сигнала на Калин Стоянов до и.ф. главен прокурор и до ръководството на Софийската градска прокуратура във връзка с информация, до която е получил достъп по случая, станал известен като „PNR-гейт“. Вътрешният министър посочи, че „няма време да чете безплодните сигнали на Калин Стоянов и нито един от тях не е съдържал нещо релевантно”, информират от Нова телевизия.

„Подаването на сигнал от Стоянов за мен е индикация за натискане на бутон от страна на Пеевски”, каза още вътрешният министър.

По отношение на полетите на лидера на ДПС той допълни, че има различни системи с различни записвания. По казуса тече проверка, възложена на дирекция „Вътрешна сигурност”. По думите на Демерджиев се прави опит да се отклони вниманието от важната тема – „как един човек като Пеевски успява да плати милиони за стотици полети с частен самолет и как успява да заобиколи санкциите „Магнитски”.

Демерджиев каза още, че по време на предстоящата му визита в САЩ ще се проведат разговори с представители на Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC). Темата ще бъде какви мерки могат да се предприемат по отношение на физически и юридически лица, подпомогнали санкционирани по „Магнитски” да избегнат санкциите чрез различни действия.

Той допълни още, че „санкциите са доказателство, че този човек е замесен в огромна по мащаби корупция и трябва да бъде във фокуса на вниманието на правоохранителните органи”. И допълни, че при встъпването му в длъжност като министър е бил изненадан, че Пеевски не е в този фокус на внимание.

Вътрешният министър коментира още твърденията на Десислава Атанасова, че не е пътувала към друга страна, когато е посещавала Турция. „Има много неща, които не знаете. Някой грешно разтълкува думите ми към Атанасова. Те не бяха заплаха, а опит тя да не подпомага размиването на вниманието. Този въпрос е страничен за нас. Но вкарвайки го във фокуса на вниманието, Атанасова прави така, че да излязат факти, които по принцип не са ни толкова важни в хода на производствата, които правим”, заяви още вътрешният министър. И добави, че всички въпроси, поставени от Атанасова, ще намерят отговор. „Има доста странни обстоятелства, свързани с нейни действия, но не искам това да бъде фокусът”, подчерта той.

Демерджиев отново заяви, че акцент на работата в този случай е Пеевски – дали разполага с похарчените за полети средства и откъде идват те.

И коментира още, че работи „трудно” с новия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова. Все пак изрази надежда, че посоката на откъсване от политическите влияния е правилна и има „разчупване” в прокуратурата.