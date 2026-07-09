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Богдан Богданов: Не можеш да теглиш дълг, преди да знаеш за какво ще бъдат похарчени тези пари

Богдан Богданов: Не можеш да теглиш дълг, преди да знаеш за какво ще бъдат похарчени тези пари

9 Юли, 2026 19:10 554 14

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  • яснота-
  • похарчени пари

Разходите за издръжка и капиталови разходи се залагат сега – от настоящото управление. Те не са били заложени преди. Не е вярно и твърдението, че това са неизвестни разходи. Заместник-министрите Росица Велкова и Людмила Петкова са били в Министерството на финансите и преди, а госпожа Велкова е отговаряла именно за държавните разходи. Всяка една фактура е минавала през тях, коментира депутатът от ПП

Богдан Богданов: Не можеш да теглиш дълг, преди да знаеш за какво ще бъдат похарчени тези пари - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Проектът на Бюджет 2026 вече се разглежда в парламентарните комисии, но според бившия министър на икономиката и депутат от ПП Богдан Богданов остава неясно как държавата възнамерява да овладее разходите и да увеличи приходите. В студиото на "Още от деня" по БНТ той заяви, че предложения бюджет съдържа редица необосновани разходи, които според него могат да доведат до по-висок дефицит и ново увеличение на държавния дълг.

Според Богданов основният проблем е рязкото увеличение на капиталовите разходи:

"Разходите не виждаме да се овладяват. Напротив – виждаме много разходи, за които няма обяснение за какво ще бъдат направени. Един от основните проблеми е значителният ръст на капиталовите разходи. Миналата година твърдяхме, че заложените 8 милиарда евро няма да бъдат изпълнени и това се случи – реализирани бяха около 6 милиарда. Сега в бюджета се предвиждат близо 9,3 милиарда. Питаме за какво и как ще бъдат изразходвани тези средства, след като до края на годината остават само пет месеца, а има проекти без проектна готовност."

По думите му в бюджета има средства за проекти, които все още не могат да бъдат реализирани:

"В едно от приложенията към бюджета има близо 50 милиона евро за Министерството на отбраната за проекти без проектна готовност. Нашият въпрос е защо се предвиждат средства, които ще бъдат покривани с нов дълг, за проекти, които не са готови."

Бившият министър смята, че само чрез ограничаване на част от разходите България може да избегне процедура по свръхдефицит:

"Другият голям проблем е ръстът на разходите за издръжка в администрацията. Ако ограничим капиталовите разходи, които най-вероятно няма да бъдат изпълнени, и разходите за издръжка, е абсолютно възможно да останем в рамките на 3% дефицит. Така няма да бъдем поставени под процедура за свръхдефицит, което със сигурност ще има негативен ефект върху инвестиционния потенциал на България."

Богданов отхвърли тезата на управляващите, че голяма част от средствата са наследени от предишни управления:

"Разходите за издръжка и капиталови разходи се залагат сега – от настоящото управление. Те не са били заложени преди. Не е вярно и твърдението, че това са неизвестни разходи. Заместник-министрите Росица Велкова и Людмила Петкова са били в Министерството на финансите и преди, а госпожа Велкова е отговаряла именно за държавните разходи. Всяка една фактура е минавала през тях. Няма как да не са знаели за тези разходи."

Той призова всички проекти, които предстои да бъдат финансирани, да бъдат изрично записани в бюджета:

"Ако има важни проекти, нека бъдат записани в бюджета и гласувани от Народното събрание. Управляващите имат мнозинство. Отказът им да го направят показва, че прозрачност в харченето няма да има."

Според Богданов притеснения буди не само размерът на новия държавен дълг, но и липсата на яснота за неговото предназначение:

"Не можеш да теглиш дълг, преди да знаеш за какво ще бъдат похарчени тези пари. Лихвите вече достигат близо 4,6%. Ако преди няколко години държавата плащаше около 500 милиона за лихви, сега говорим за удвояване на тази сума. След като всички граждани ще плащат тези лихви, те имат право да знаят за какво ще бъдат изразходвани средствата."

По темата за газовия договор с "Боташ" Богданов заяви, че обявеното "замразяване" не решава проблема:

"Всеки ден този договор продължава да струва на държавата по около 500 хиляди долара. Ако договорът е толкова добър, както твърдяха неговите защитници, защо се замразява? Защо не се предоговори? Ако тогава ситуацията е била толкова критична, защо договорът беше подписан за 13 години, а не за две?"

Според него високите такси правят договора неизгоден и затова по време на управлението на кабинета "Денков" са били правени опити за неговото предоговаряне:

"Таксите, които плащаме, са в пъти по-високи от тези по гръцката връзка и по договора с Азербайджан. Именно затова се опитахме нееднократно да предоговорим условията с турската страна."

Богдан Богданов коментира и проекта с германската компания "Райнметал", като подчерта, че подкрепя подобна инвестиция, но настоява за пълна яснота около параметрите ѝ:

"Това е изключително важна инвестиция за България и едно партньорство с "Райнметал" трябва да бъде структурирано по взаимноизгоден начин. Това, което научихме, е, че са платени около 43 милиона евро, без да знаем на какво основание. Не знаем каква е общата стойност на проекта, какво точно ще се строи и защо сумите постоянно се променят."

Богданов заяви още, че парламентарната група на "Продължаваме Промяната" ще настоява всички документи по проекта да бъдат представени в Народното събрание.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сорос

    9 3 Отговор
    И този е мое момче

    19:40 09.07.2026

  • 2 Като нямаш пари

    8 2 Отговор
    как ще знаеш за какво да ги харчиш?

    19:40 09.07.2026

  • 3 Стенли

    4 7 Отговор
    Много от вас нямат спомен или не са запознати, но Асен Василев е бил не само финансов министър в кабинетите на Кирил Петков и академик Денков и вицепремиер в двете правителства но и министър на икономиката ,енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство на генералния консул във Великобритания и дипломат от кариерата Марин Райков преди повече от 13 години . Същата година февруари 2013 г.започват енергийните бунтове срещу високите сметки за ток в първото правителство на Борисов който впоследствие подава оставка. Президента Плевнелиев назначава служебен кабинет и по препоръка на икономисти и професори от Лондонското сити и преподаватели в Оксфорд Марин Райков назначава Асен Василев за министър в 3 ресора и вицепремиер. Като министър на енергетиката от 1 април намалява цената на тока с 5% и топлоенергията. Стабилизира туризма и финансовите показатели и като министър на икономиката! Един въпрос- Може ли да сравнявате Асен Василев със сегашния министър ЗКПЧ-то Гълъб Донев и "президента икономист" Радев както го нарече Слави Трифонов.
    Асен Василев е заемал поста министър на икономиката, енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство с министър-председател Марин Райков (март – май 2013 г.).

    19:47 09.07.2026

  • 4 Корнелия Нинова

    7 6 Отговор
    Правителството на Радев взе още един заем. Това обяви Гълъб Донев в НС. Нови 2.5 млрд. евро дълг увиснаха на врата на поколения българи.
    Още нямат приет бюджет, а вече взеха втори милиарден заем.
    Ако досега плащахме 300- 400 млн. лихви, сега стават над 1 млрд.
    По-важен е въпросът къде отиват тези пари? Няма ги в икономиката, няма ги в земеделие, нито във водопреносната мрежа, в социална политика. Няма ги в културата. Доплащането в болниците продължава. Всичко на пазара поскъпва. Социални плащания замразени. Остава обяснението на управляващите: " продължаваме политиките на предишния кабинет". Продължават да плащат по старите схеми, на старите фирми, в старите корупционни ями. Е, това ли е прогресивната промяна?

    Коментиран от #10

    19:48 09.07.2026

  • 5 Много искате от тия ..

    2 5 Отговор
    Те мислят как само да спят цял ден в министерствата, да праснат някоя снимчица по така...вие искате да могат , да знаят, да мислят като управленци. От тия истински неможачи толкова.

    19:49 09.07.2026

  • 6 Да сте предупредени и запознати

    8 7 Отговор
    Зимата и началото на пролетта България изпада в дефолт тоест няма да може да плаща пенсии и заплати в публичния сектор. Трябва само със заеми. Ето този от 2.5 млрд.евро не беше предвиден в бюджета и мунчовите ни успокояват че бил на ниски лихви. При изпадането в дефолт ви се обезценяват спестяванията. Единствения шанс да ги запазите е да инвестирате в недвижими имоти. Предстои необратим фалит с тези която беше и целта. За 2 месеца 3.8 млрд.+ сега 2.5 млрд.= 6.3 млрд.евро което е над 12.5 млрд.лв. Като сметнем че вдигнаха дефицита на 5.7% от БВП. ДЪРЖАВАТА ПРИКЛЮЧВА

    Коментиран от #13

    19:49 09.07.2026

  • 7 Е вие

    4 2 Отговор
    поне знаехте за какво ще ги откраднете!

    19:50 09.07.2026

  • 8 Аз искам

    1 6 Отговор
    едно мезонетче и едно Бугати !Някой ще ми даде ли заемче ?

    19:52 09.07.2026

  • 9 Фют

    0 2 Отговор
    Не видя ли, ушляка want to take hime Usher. И после финансови кризи тва-онова.
    По-добре да си оперира ушите, нищо, че като кресна два пъти ще е със същите пеленгатори.

    20:17 09.07.2026

  • 10 Радев

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Корнелия Нинова":

    Како теглехме тоя заем за да има кеш по джобовете ,а и борчове имам за изборите

    20:24 09.07.2026

  • 11 Тома

    3 1 Отговор
    Как не знаят за какво ще ги харчат заемите батко.За заплати разбира се защото много чакат пари от бюджета.

    20:33 09.07.2026

  • 12 Статистик

    1 1 Отговор
    Противно и нагло човече, чак положително настроената спрямо петроханци Поли Златарева се възмути от гьонсуратлъка му!

    20:38 09.07.2026

  • 13 Международен валутен балон

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да сте предупредени и запознати":

    Не точно така, защото догодина се договарят мангизите за следващите седем години. Ако си подготвят необходимите проекти навреме, от ЕС ще им отпуснат допълнителни евраци.

    20:46 09.07.2026

  • 14 Вън

    0 0 Отговор
    Пенсионерите от МВР , МО, и други.Не са незаменими , от млади хора .

    20:47 09.07.2026

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