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Бездомници превзеха ключов столичен площад

Бездомници превзеха ключов столичен площад

10 Юли, 2026 09:07 1 832 47

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Хора, работещи на пл. "Гарибалди", алармират за импровизиран лагер

Бездомници превзеха ключов столичен площад - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За нарастващ и неконтролируем брой на бездомни лица в района на пл. „Гарибалди” в София се оплакаха работещи наоколо. Опасенията им са, че те системно нарушават обществения ред и застрашават сигурността, а липсата на хигиена и престъпните прояви в района се превръщат в ежедневие, обобщи nova.bg.

По думите им те употребяват забранени вещества пред непълнолетни, както и просят. Някои от лицата са доста агресивни и притесняват преминаващите хора, а наскоро те са предизвикали пожар.

Заместник-кметът на Столичната община по направление "Социални дейности и здравеопазване" Надежда Бачева обясни, че те имат екип, който работи денонощно, за да може тези лица да бъдат настанявани в Центрове за временно настаняване. "Когато те откажат, ние нямаме механизъм, по който да ги преместим оттук. Те проявяват по-голямо желание за престой през зимата. От района на пл. "Гарибалди" имаме нееднократно настанени, но излизат и се връщат отново", обясни тя.

Тя уточни, че те могат да останат в период от 6 месеца, а ако след това не се установят на ново място, може да им бъде направена нова социална оценка и да продължат своя престой на мястото.

От полицията ще оставят патрули, които ще циркулират по-често в района, а хората от района смятат, че тези действия са временно решение, но през зимата бездомните отново ще се върнат на мястото.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    24 31 Отговор
    Фатмака ще направи голям процент от нас бездомници и просяци...такова обиране на държавата се прави в момента, че ще се учи в учебниците след години, като трета национална катастрофа. Мафията превзе държавата!

    Коментиран от #8, #24, #30, #31

    09:11 10.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 10 Отговор
    По пейките на площад Гарибалди открай време спят клошари.

    Коментиран от #10, #34

    09:11 10.07.2026

  • 3 Си Простあ

    5 12 Отговор
    Само чичо Рунди, ще оправи всичко за секунди!

    Коментиран от #20

    09:14 10.07.2026

  • 4 честен ционист

    18 6 Отговор
    Американската мечта на Ганчо

    09:14 10.07.2026

  • 5 Българин

    16 3 Отговор
    А какво лошо има, бездомните да употребяват психоактивни вещества пред непълнолетни?!?
    Нека употребяват, да видят децата до какво води това.

    09:15 10.07.2026

  • 6 Нашият кмет слъце

    30 0 Отговор
    Васко дсто петрохански
    Ще реши проблема както го реши с боклука

    По голямо мекотело никога не е било кмет на София.
    Има и други слузести но тоя кърти

    09:15 10.07.2026

  • 7 дедо

    25 2 Отговор
    А ако си ги побийваме като правят проблеми като самозащита ,законно ли е ?

    09:15 10.07.2026

  • 8 честен ционист

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    А после и прифронтоваци.

    09:15 10.07.2026

  • 9 007 лиценз ту кил

    10 1 Отговор
    Така е от години. Под колоните зад трамвайната спирка е неописуема смрад.

    09:18 10.07.2026

  • 10 Шопа

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Това ме са клошари а търтеи от глупавите. Умните клошари правят бизнес, слагат съдружника да опъва каиша, а те по цял ден си лентяйстват, мечтаят за бюлетина номер 10 и да влязат в политиката за да клошарстеат на високо ниво.. Чат ли си?

    Коментиран от #29

    09:18 10.07.2026

  • 11 ма ДУРО

    0 4 Отговор
    Едно от малкото НЕ руски наименования...

    09:19 10.07.2026

  • 12 бушприт

    5 0 Отговор
    Заместник-кметицата Надежда Бачева,

    09:21 10.07.2026

  • 13 Софето

    14 1 Отговор
    То циганията в центъра е навсякъде.
    Витошка е превърната в клоака.

    09:21 10.07.2026

  • 14 Оня под Коня

    15 3 Отговор
    Това при Бай Тошо бе невозможно. Капитализма го задължава. На гърба на тези хора печелят не толкова дилърите на опиятия. Вижте политические дивиденти, факта че ние имаме бездомници, просяци, наркомани безспорно ни нареждат до представителите на Европейските демокрации, което трябва да затвори завинаги УСТИТЕ НА ЗЛОСЛОВНИЦИ, ЧЕ ТУК ИМАЛО ОЩЕ НА ВЛАСТ КОМУНИСТИ, КОМУНЯГИ, КОМУНДРЕЛИ...

    Коментиран от #36, #45

    09:22 10.07.2026

  • 15 Дудов

    13 1 Отговор
    Сигурно Путин е виновен.Веднага изпратете петиция до Урсула и Кая

    09:23 10.07.2026

  • 16 щурецъ

    6 0 Отговор
    Ако превземат НС/носа/,тогава ще е глеч голяма! Мъ-хъъъ!!!

    09:23 10.07.2026

  • 17 Механизъм има

    14 0 Отговор
    Нарича се гьостерица и кой откъде е. Да им направят общежитие и цех за работа в полето.

    09:23 10.07.2026

  • 18 Замразяват минималната заплата

    12 2 Отговор
    Замразяват минималната заплата за 5 години, Минимална работна заплата: Проектът предвижда увеличение до 620,20 евро... От колко я увеличават от 620 колкото е в момета до 620 близките 5 години. Все повече бездомни ще има и очаквайте населението на България да намалее наполовина тези 5 години

    09:23 10.07.2026

  • 19 Следвали

    9 3 Отговор
    са съветите на форумните специалисти никога да не купуват жилище защото "къща пари не връща", и така докато "пукат балона" живеят временно на Гарибалди :)

    09:23 10.07.2026

  • 20 Глупости, всичко отдавна вече е

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Си Простあ":

    оправено.Още Царя навремето само за 800 дни оправи всичко и след това Боко за 12 години дооправи и най-малкия детайл, всичко вече е съвършено!

    09:24 10.07.2026

  • 21 Баш софиянец

    9 0 Отговор
    Ами ще трябва да намерите механизъм, драги ми общинари! За данъци имате механизъм, а тука - нямате. Затова сте там - да намирате механизми и да се справяте с възникващите проблеми. Навивайте ръкавите и темпо!

    09:24 10.07.2026

  • 22 Трябва да построят копие на площада

    4 0 Отговор
    Някъде далече и там да ги изпратят да стоят със социален паъронаж

    09:24 10.07.2026

  • 23 Трол

    3 8 Отговор
    Трябва да прекръстят площада на някой руснак, защото само в Русия има клошари и бездомници.

    09:25 10.07.2026

  • 24 БеГемот

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    Ми да цялото ДПС и ГЕРБ ново начало .ще ходите с канче в ръка...

    09:26 10.07.2026

  • 25 Защо

    7 2 Отговор
    не се върнат на село, там къщи пустеят празни, няма хора, а те се бутат в София и стоят бездомни...

    09:27 10.07.2026

  • 26 Фен

    7 1 Отговор
    Скоро ще станем нормална западно европейска страна...

    09:27 10.07.2026

  • 27 в кратце

    6 1 Отговор
    При соца и бай Тошо-момче не лошо нямаше такива работи.

    09:27 10.07.2026

  • 28 ВИК

    9 0 Отговор
    Много по-важно е да се намери отговор на въпроса защо има такива хора в България! Нали сме страна от “първия” свят, къде отиваме?

    Коментиран от #32, #44

    09:28 10.07.2026

  • 29 ......

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Шопа":

    "Последния...." не е за парите с бюлетина 10. Той бизнес си има - весето на Централна е свръх печалившо предприятие. Той иска ние - тези без бизнес /особено русофилите/ да живеем в мир и съглашателство с Матушка

    09:29 10.07.2026

  • 30 КоНе

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    Свърши ви кранчето мизерници.

    09:29 10.07.2026

  • 31 т-п тpoл соpocоиден

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    Не фатмака ще те направи бездомен, а демокрацията и капитализма. Няма кой да хрантути некърни мрънкачи, като теб, през комунизма. Но причината не е суровия капитализъм, а в природата, която толкова ти е дала.

    09:31 10.07.2026

  • 32 АГАТ а Кристи

    0 5 Отговор

    До коментар #28 от "ВИК":

    "Страна от първия свят" - НО, СЛЕД "РАЗВИТ СОЦИАЛИЗЪМ" !!!

    09:33 10.07.2026

  • 33 Жайме

    5 0 Отговор
    Следващият обект за превземане е ендека-то,а после и НС-то. На сините,удобни столове се спи идеално,само без да хъркаш.

    09:34 10.07.2026

  • 34 Зъл пес

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И на Попа ги има.Фатмака да се заема да плочисти София,а и не само.

    09:38 10.07.2026

  • 35 За кучета

    3 1 Отговор
    правят протести и ги настаняват в постоянни приюти. А за хората- нищо!

    09:42 10.07.2026

  • 36 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Оня под Коня":

    браво, абсолютно вярно , напълно съм съгласна с всяка една дума 1000+

    09:43 10.07.2026

  • 37 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Как ще ги стигнем американците… Ами ето, като в щатите на демократите, палатки на тротоара, дрога и човешки права. Разликата - там полицията върши някаква работа, в смисъл пази ги, да не ги притесни някой.

    09:45 10.07.2026

  • 38 ?????

    2 1 Отговор
    Мда.
    Квито и кривини да имаше строя преди 1989 г. там бездомници и пенсионери ровещи в кофите за боклук нямаше.

    09:47 10.07.2026

  • 39 боян расате

    1 0 Отговор
    Пратете ги при арабите зад халите.

    09:47 10.07.2026

  • 40 Последния

    3 1 Отговор
    Не помня при социализма да е имало клошари където и да е. Интересно е, че точно на това място има клошари, докато по телевизията ни убеждават, че Евровизия ще докара милиони туристи

    09:48 10.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Васко ДС-то

    2 0 Отговор
    Васко некадърника превърна столицата в гето

    09:49 10.07.2026

  • 43 Някой

    1 0 Отговор
    Терзийски сега ще тича да ги оправдава, за да ги готви за платените протести.

    09:50 10.07.2026

  • 44 Наблюдател

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "ВИК":

    Точно страна от Първия свят сме. В Първия свят е така, хората имат гражданските права да са бездомни, да живеят на улицата, да се друсат, да се гордеят и да не работят. Това не ви е социализъма с неговите петилетки и ударници..

    09:54 10.07.2026

  • 45 Цеко

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Оня под Коня":

    Стига с тоя Бай Тошо ве, трол! Бас държа, че повтаряш тая мантра, но не си живял по това време...много смешен си отстрани, да си знаеш!

    09:55 10.07.2026

  • 46 Клубът на богатите...

    0 1 Отговор
    ни праща много поздрави! С тях сме в мислите им!

    09:58 10.07.2026

  • 47 Колония България

    0 0 Отговор
    Важното е:

    Тук не е Москва!!!! ( Със мноооого сарказъм)

    10:01 10.07.2026

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