Бездомници превзеха ключов столичен площад

За нарастващ и неконтролируем брой на бездомни лица в района на пл. „Гарибалди” в София се оплакаха работещи наоколо. Опасенията им са, че те системно нарушават обществения ред и застрашават сигурността, а липсата на хигиена и престъпните прояви в района се превръщат в ежедневие, обобщи nova.bg.
По думите им те употребяват забранени вещества пред непълнолетни, както и просят. Някои от лицата са доста агресивни и притесняват преминаващите хора, а наскоро те са предизвикали пожар.
Заместник-кметът на Столичната община по направление "Социални дейности и здравеопазване" Надежда Бачева обясни, че те имат екип, който работи денонощно, за да може тези лица да бъдат настанявани в Центрове за временно настаняване. "Когато те откажат, ние нямаме механизъм, по който да ги преместим оттук. Те проявяват по-голямо желание за престой през зимата. От района на пл. "Гарибалди" имаме нееднократно настанени, но излизат и се връщат отново", обясни тя.
Тя уточни, че те могат да останат в период от 6 месеца, а ако след това не се установят на ново място, може да им бъде направена нова социална оценка и да продължат своя престой на мястото.
От полицията ще оставят патрули, които ще циркулират по-често в района, а хората от района смятат, че тези действия са временно решение, но през зимата бездомните отново ще се върнат на мястото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реалист
Коментиран от #8, #24, #30, #31
09:11 10.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #34
09:11 10.07.2026
3 Си Простあ
Коментиран от #20
09:14 10.07.2026
4 честен ционист
09:14 10.07.2026
5 Българин
Нека употребяват, да видят децата до какво води това.
09:15 10.07.2026
6 Нашият кмет слъце
Ще реши проблема както го реши с боклука
По голямо мекотело никога не е било кмет на София.
Има и други слузести но тоя кърти
09:15 10.07.2026
7 дедо
09:15 10.07.2026
8 честен ционист
До коментар #1 от "Реалист":А после и прифронтоваци.
09:15 10.07.2026
9 007 лиценз ту кил
09:18 10.07.2026
10 Шопа
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Това ме са клошари а търтеи от глупавите. Умните клошари правят бизнес, слагат съдружника да опъва каиша, а те по цял ден си лентяйстват, мечтаят за бюлетина номер 10 и да влязат в политиката за да клошарстеат на високо ниво.. Чат ли си?
Коментиран от #29
09:18 10.07.2026
11 ма ДУРО
09:19 10.07.2026
12 бушприт
09:21 10.07.2026
13 Софето
Витошка е превърната в клоака.
09:21 10.07.2026
14 Оня под Коня
Коментиран от #36, #45
09:22 10.07.2026
15 Дудов
09:23 10.07.2026
16 щурецъ
09:23 10.07.2026
17 Механизъм има
09:23 10.07.2026
18 Замразяват минималната заплата
09:23 10.07.2026
19 Следвали
09:23 10.07.2026
20 Глупости, всичко отдавна вече е
До коментар #3 от "Си Простあ":оправено.Още Царя навремето само за 800 дни оправи всичко и след това Боко за 12 години дооправи и най-малкия детайл, всичко вече е съвършено!
09:24 10.07.2026
21 Баш софиянец
09:24 10.07.2026
22 Трябва да построят копие на площада
09:24 10.07.2026
23 Трол
09:25 10.07.2026
24 БеГемот
До коментар #1 от "Реалист":Ми да цялото ДПС и ГЕРБ ново начало .ще ходите с канче в ръка...
09:26 10.07.2026
25 Защо
09:27 10.07.2026
26 Фен
09:27 10.07.2026
27 в кратце
09:27 10.07.2026
28 ВИК
Коментиран от #32, #44
09:28 10.07.2026
29 ......
До коментар #10 от "Шопа":"Последния...." не е за парите с бюлетина 10. Той бизнес си има - весето на Централна е свръх печалившо предприятие. Той иска ние - тези без бизнес /особено русофилите/ да живеем в мир и съглашателство с Матушка
09:29 10.07.2026
30 КоНе
До коментар #1 от "Реалист":Свърши ви кранчето мизерници.
09:29 10.07.2026
31 т-п тpoл соpocоиден
До коментар #1 от "Реалист":Не фатмака ще те направи бездомен, а демокрацията и капитализма. Няма кой да хрантути некърни мрънкачи, като теб, през комунизма. Но причината не е суровия капитализъм, а в природата, която толкова ти е дала.
09:31 10.07.2026
32 АГАТ а Кристи
До коментар #28 от "ВИК":"Страна от първия свят" - НО, СЛЕД "РАЗВИТ СОЦИАЛИЗЪМ" !!!
09:33 10.07.2026
33 Жайме
09:34 10.07.2026
34 Зъл пес
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И на Попа ги има.Фатмака да се заема да плочисти София,а и не само.
09:38 10.07.2026
35 За кучета
09:42 10.07.2026
36 миме
До коментар #14 от "Оня под Коня":браво, абсолютно вярно , напълно съм съгласна с всяка една дума 1000+
09:43 10.07.2026
37 Наблюдател
09:45 10.07.2026
38 ?????
Квито и кривини да имаше строя преди 1989 г. там бездомници и пенсионери ровещи в кофите за боклук нямаше.
09:47 10.07.2026
39 боян расате
09:47 10.07.2026
40 Последния
09:48 10.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Васко ДС-то
09:49 10.07.2026
43 Някой
09:50 10.07.2026
44 Наблюдател
До коментар #28 от "ВИК":Точно страна от Първия свят сме. В Първия свят е така, хората имат гражданските права да са бездомни, да живеят на улицата, да се друсат, да се гордеят и да не работят. Това не ви е социализъма с неговите петилетки и ударници..
09:54 10.07.2026
45 Цеко
До коментар #14 от "Оня под Коня":Стига с тоя Бай Тошо ве, трол! Бас държа, че повтаряш тая мантра, но не си живял по това време...много смешен си отстрани, да си знаеш!
09:55 10.07.2026
46 Клубът на богатите...
09:58 10.07.2026
47 Колония България
Тук не е Москва!!!! ( Със мноооого сарказъм)
10:01 10.07.2026