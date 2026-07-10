МВР внесе в НС справка с имена на хора, свързани с частните полети на Пеевски

МВР е внесло справката, обещана от вътрешния министър Иван Демерджиев, за полетите на Делян Пеевски в Народното събрание. Тя съдържа пълния списък с лица и връзки, събран от ГДБОП по случая с частните полети на лидера на ДПС.

Това съобщи nova.bg.

Документът е изпратен до председателя на Народното събрание във връзка с искания от страна на народни представители да се запознаят с наличните данни относно проверката на санкционирани по глобалния закон „Магнитски“ лица. Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 2023 година до юни 2026 година на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки.

Демерджиев: Скоро депутатите ще получат списъка, изготвен от ГДБОП по случая с полетите на Пеевски

Припомняме, че вчера депутатът от ДПС Хамид Хамид поиска съдействие от председателя на парламента Михаела Доцова за получаване на документи, свързани с изнесената информация за полетите на Пеевски.

Хамид заяви, че по време на изслушването си в пленарна зала Демерджиев е поел ангажимент да предостави всички документи, на които се основават твърденията му, но това не било направено.

По думите му част от информацията, представена от министъра, вече била поставена под съмнение от официални данни, получени от турските власти.

„Поискахме документите, на които министърът се позоваваше, но до този момент не сме получили нищо. Имаме опасения, че междувременно се предприемат действия по отношение на тези документи“, заяви Хамид от парламентарната трибуна.

По-късно министър Демерджиев отвърна, че на разположение на българските депутати съвсем скоро ще бъде представен пълният списък, до който е стигнал ГДБОП.

„Така всеки от вас ще може да прецени кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски, има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от въпросните хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от делото "КТБ", наричано и "Аферата "КТБ" и т.н. Списъкът ще бъде достъпен, така че всеки сам ще може да си направи изводите“, каза Демерджиев.