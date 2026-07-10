МВР внесе в НС справка с имена на хора, свързани с частните полети на Пеевски

МВР е внесло справката, обещана от вътрешния министър Иван Демерджиев, за полетите на Делян Пеевски в Народното събрание. Тя съдържа пълния списък с лица и връзки, събран от ГДБОП по случая с частните полети на лидера на ДПС.
Това съобщи nova.bg.
Документът е изпратен до председателя на Народното събрание във връзка с искания от страна на народни представители да се запознаят с наличните данни относно проверката на санкционирани по глобалния закон „Магнитски“ лица. Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 2023 година до юни 2026 година на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки.
Демерджиев: Скоро депутатите ще получат списъка, изготвен от ГДБОП по случая с полетите на Пеевски
Припомняме, че вчера депутатът от ДПС Хамид Хамид поиска съдействие от председателя на парламента Михаела Доцова за получаване на документи, свързани с изнесената информация за полетите на Пеевски.
Хамид заяви, че по време на изслушването си в пленарна зала Демерджиев е поел ангажимент да предостави всички документи, на които се основават твърденията му, но това не било направено.
По думите му част от информацията, представена от министъра, вече била поставена под съмнение от официални данни, получени от турските власти.
„Поискахме документите, на които министърът се позоваваше, но до този момент не сме получили нищо. Имаме опасения, че междувременно се предприемат действия по отношение на тези документи“, заяви Хамид от парламентарната трибуна.
По-късно министър Демерджиев отвърна, че на разположение на българските депутати съвсем скоро ще бъде представен пълният списък, до който е стигнал ГДБОП.
„Така всеки от вас ще може да прецени кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски, има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от въпросните хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от делото "КТБ", наричано и "Аферата "КТБ" и т.н. Списъкът ще бъде достъпен, така че всеки сам ще може да си направи изводите“, каза Демерджиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да питам само
Коментиран от #7
12:10 10.07.2026
2 От тоя боташкия Иван Ментарджиев
Коментиран от #6
12:12 10.07.2026
3 Слаба ! Ракия !
12:13 10.07.2026
4 честен ционист
12:13 10.07.2026
5 Конспиратор
12:14 10.07.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "От тоя боташкия Иван Ментарджиев":Ама чувам, че ще лети за Фашингтън❗
Дали ще му набиват обръчите (на кацата)за зеле🤔
дали пък ще му дават камък да затиска зелето в кацата🤔
Коментиран от #11
12:15 10.07.2026
7 Виж сега,
До коментар #1 от "Да питам само":Пеевски и Борисов ще бъдат в съседни килии и дано не окрадат останалите затворници. И двамата са много сръчни в кражбите.
12:17 10.07.2026
8 Грийн сок
е пълно със зелени чорапи
тоя дебел шошон най-често
виси от шкафа
12:22 10.07.2026
9 скандал зад с.андал
12:25 10.07.2026
10 ПБ Промяна
Коментиран от #22
12:33 10.07.2026
11 Хмм
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ще го нахокат, че смее да разследва пеевски ли?
12:35 10.07.2026
12 нннн
Искахме смяна на модела, а сега започнаха критики, че трябва по- нежно...
Коментиран от #13
12:37 10.07.2026
13 Хмм
До коментар #12 от "нннн":критиките са от тези, лоито не искат смяна на модела
12:39 10.07.2026
14 Смях
12:49 10.07.2026
15 5 милиона българи
12:56 10.07.2026
16 Мнение
12:58 10.07.2026
17 Магнитски бил глобален закон
13:07 10.07.2026
18 само кьорфишеци
13:10 10.07.2026
19 Чума
13:12 10.07.2026
20 5 милиона българи
Коментиран от #21
13:17 10.07.2026
21 Кочо
До коментар #20 от "5 милиона българи":Аз в поведението на Пеевски не виждам нещо укоримо! В такива случаи срамът винаги е за дамата, а мъжът получава почетно звание Истински мъж! Но, дали само с нея е злоупотребено! Там в Дубай ходят всякакви!
13:25 10.07.2026
22 Хмм
До коментар #10 от "ПБ Промяна":те вече казаха, че ще гласуват бюджета, за да се осигурят социалните плащания и пенсиите, което е важно за техния електорат, излиза, че останалите това не ги интересува, бедните и пенсионерите да го духхат, както се изказа навремето финасовият Василев или да я карат на постна пица по думите на финансовия Дянков, а какво да се очакваа от костадинов дето гласува против свалянето на охраната на борисов
13:30 10.07.2026
23 къде
13:36 10.07.2026