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МВР внесе в НС справка с имена на хора, свързани с частните полети на Пеевски

МВР внесе в НС справка с имена на хора, свързани с частните полети на Пеевски

10 Юли, 2026 12:08 2 277 23

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Документът е изпратен до председателя на Народното събрание във връзка с искания от страна на народни представители да се запознаят с наличните данни относно проверката на санкционирани по глобалния закон „Магнитски“ лица

МВР внесе в НС справка с имена на хора, свързани с частните полети на Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

МВР е внесло справката, обещана от вътрешния министър Иван Демерджиев, за полетите на Делян Пеевски в Народното събрание. Тя съдържа пълния списък с лица и връзки, събран от ГДБОП по случая с частните полети на лидера на ДПС.

Това съобщи nova.bg.

Документът е изпратен до председателя на Народното събрание във връзка с искания от страна на народни представители да се запознаят с наличните данни относно проверката на санкционирани по глобалния закон „Магнитски“ лица. Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 2023 година до юни 2026 година на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки.

Демерджиев: Скоро депутатите ще получат списъка, изготвен от ГДБОП по случая с полетите на Пеевски

Припомняме, че вчера депутатът от ДПС Хамид Хамид поиска съдействие от председателя на парламента Михаела Доцова за получаване на документи, свързани с изнесената информация за полетите на Пеевски.

Хамид заяви, че по време на изслушването си в пленарна зала Демерджиев е поел ангажимент да предостави всички документи, на които се основават твърденията му, но това не било направено.

По думите му част от информацията, представена от министъра, вече била поставена под съмнение от официални данни, получени от турските власти.

„Поискахме документите, на които министърът се позоваваше, но до този момент не сме получили нищо. Имаме опасения, че междувременно се предприемат действия по отношение на тези документи“, заяви Хамид от парламентарната трибуна.

По-късно министър Демерджиев отвърна, че на разположение на българските депутати съвсем скоро ще бъде представен пълният списък, до който е стигнал ГДБОП.

„Така всеки от вас ще може да прецени кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски, има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от въпросните хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от делото "КТБ", наричано и "Аферата "КТБ" и т.н. Списъкът ще бъде достъпен, така че всеки сам ще може да си направи изводите“, каза Демерджиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да питам само

    22 15 Отговор
    Какво стана с предната медийна дъвка за пред овцете - бандита Невзоров и анкала му Баба Алино? Мина ли му вече срока на годност?

    Коментиран от #7

    12:10 10.07.2026

  • 2 От тоя боташкия Иван Ментарджиев

    11 41 Отговор
    Не става и чeп за кaцa c киceло зeлe!

    Коментиран от #6

    12:12 10.07.2026

  • 3 Слаба ! Ракия !

    3 19 Отговор
    ---- ---- ---- !

    12:13 10.07.2026

  • 4 честен ционист

    7 35 Отговор
    Мъчат се да рекетират Момчето, ама надали ще имат успех. "Аферата КТБ" отдавна е загубила всякаква давност.

    12:13 10.07.2026

  • 5 Конспиратор

    11 34 Отговор
    Частните полети на Пеевски са завесата, зад която рекордния бюджетен дефицит да мине незабелязано и без обществени протеси в парламента.

    12:14 10.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 17 Отговор

    До коментар #2 от "От тоя боташкия Иван Ментарджиев":

    Ама чувам, че ще лети за Фашингтън❗
    Дали ще му набиват обръчите (на кацата)за зеле🤔
    дали пък ще му дават камък да затиска зелето в кацата🤔

    Коментиран от #11

    12:15 10.07.2026

  • 7 Виж сега,

    30 8 Отговор

    До коментар #1 от "Да питам само":

    Пеевски и Борисов ще бъдат в съседни килии и дано не окрадат останалите затворници. И двамата са много сръчни в кражбите.

    12:17 10.07.2026

  • 8 Грийн сок

    12 23 Отговор
    Чекмеджето наречено мин. съвет
    е пълно със зелени чорапи
    тоя дебел шошон най-често
    виси от шкафа

    12:22 10.07.2026

  • 9 скандал зад с.андал

    4 12 Отговор
    Прокуратурата ще проверява има ли престъпление при използване от МВР на PNR данните за полетите. Според бивш МВР министър , (уволнил Б.Борисов от длъжността гл.секр. на МВР), доверието на партньорските служби към страната е сериозно накърнено.

    12:25 10.07.2026

  • 10 ПБ Промяна

    5 4 Отговор
    На първо четене бюджета е приет с гласовете на ПБ и ДПС. Всички останали гласуваха против

    Коментиран от #22

    12:33 10.07.2026

  • 11 Хмм

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ще го нахокат, че смее да разследва пеевски ли?

    12:35 10.07.2026

  • 12 нннн

    18 4 Отговор
    ,,За да падне крушата, трябва се раздруса дървото." Демерджиев го друса. С приказки и гледане не става.
    Искахме смяна на модела, а сега започнаха критики, че трябва по- нежно...

    Коментиран от #13

    12:37 10.07.2026

  • 13 Хмм

    14 4 Отговор

    До коментар #12 от "нннн":

    критиките са от тези, лоито не искат смяна на модела

    12:39 10.07.2026

  • 14 Смях

    5 9 Отговор
    Фейсгрупите " Да подкрепим Демерджиев " са се преместила във Факти , само не знам коя от 200 -тате е или всичките .

    12:49 10.07.2026

  • 15 5 милиона българи

    7 1 Отговор
    Да видим сега дали само конституционната съдийка ли е Десислава Атанасова или има и още куб лидери на партии в схемата.

    12:56 10.07.2026

  • 16 Мнение

    5 2 Отговор
    МВР си знае работата. Мен няма да ме арестуват, ще арестуват тези, които са в трафичните данни на Прасчо. Ще изчезвате един по един от форумите. България не ви е Държава, а е нормална държава. България не е лека държава, а е тежка.

    12:58 10.07.2026

  • 17 Магнитски бил глобален закон

    2 1 Отговор
    На базата на какво? Ще издържи ли в съда?

    13:07 10.07.2026

  • 18 само кьорфишеци

    1 1 Отговор
    Господин "Бях точен с парите" само разлайва кучетата, докато се приеме най-антисоциалния крадлив бюджет на новото време.

    13:10 10.07.2026

  • 19 Чума

    1 1 Отговор
    Добре, де! За какво са тези системи, ако не могат да преследват полетите на важните хора!? Кого да разследват - Предпоследния софиянец, който не е излизал от София, откак е станала град или вас, които от години не излизате от този сайт!? Те богатите мушеници затова искат свят без граници и граничен контрол! За да могат да мъкнат безследно чувалите с откраднатите от вас пари! Айде сега, бил гражданин на Шенген, не подлежал във въвеждане в компютрите! Там било само за граждани на трети страни! В описания случай Демерджиев не прави нещо по своя инициатива, а по искане на Хамид - депутат и адвокат на Беевски! Уж, чрез председателката на НС, сякаш Демерджиев отказва да ги предостави! Същият Хамид, който, когато репортерите го помолиха за коментар, че Радев подава оставка от единия Дондуков, за да атакува другия Дондуков, ехидно се хилеше и подигравателно подхвърляше по адрес на президент - премиера, че е завалия! С тая мека перестройка, Радев рискува още подигравки!

    13:12 10.07.2026

  • 20 5 милиона българи

    2 0 Отговор
    Да видим сега дали само конституционната съдийка Десислава Атанасова или има и още куб лидери на партии в схемата.

    Коментиран от #21

    13:17 10.07.2026

  • 21 Кочо

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "5 милиона българи":

    Аз в поведението на Пеевски не виждам нещо укоримо! В такива случаи срамът винаги е за дамата, а мъжът получава почетно звание Истински мъж! Но, дали само с нея е злоупотребено! Там в Дубай ходят всякакви!

    13:25 10.07.2026

  • 22 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ПБ Промяна":

    те вече казаха, че ще гласуват бюджета, за да се осигурят социалните плащания и пенсиите, което е важно за техния електорат, излиза, че останалите това не ги интересува, бедните и пенсионерите да го духхат, както се изказа навремето финасовият Василев или да я карат на постна пица по думите на финансовия Дянков, а какво да се очакваа от костадинов дето гласува против свалянето на охраната на борисов

    13:30 10.07.2026

  • 23 къде

    0 0 Отговор
    са имената бе

    13:36 10.07.2026

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