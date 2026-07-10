Драма на АМ "Тракия" с дежа вю край Карнобат! Един шофьор е загинал. Камион разцепи мантинелата и отнесе две коли в насрещното

Жестоко пътнотранспортно произшествие парализира движението по автомагистрала „Тракия“ в следобедните часове на днешния ден. Тежкотоварен автомобил е предизвикал верижен сблъсък с два автомобила в района на 311-ия километър около 14.20 часа, близо до Карнобат, научи ФАКТИ.
Един шофьор е загинал.
Към 15:00 часа ситуацията на АМ „Тракия“ край Карнобат остава изключително критична, като магистралата е напълно затворена за движение, съобщават от ОДМВР-Бургас.
Съобщава се за една жертва вследствие на тежкия удар. В двете блъснати леки коли са се придвижвали общо трима души. Единият от пострадалите е затиснат в купето на автомобила. Екипи на пожарната извършват разрязване на ламарините, за да го извадят.
Другите двама пътници вече са изведени от превозните средства. По първоначални данни водачът на тежкотоварния автомобил не е пострадал.
Инцидентът е предизвикан от спукана гума на ТИР-а. Вследствие на това шофьорът е загубил контрол, камионът е разкъсал средната предпазна мантинела и е навлязъл внезапно в насрещното платно.
По първоначална информация, ТИР-ът е преминал през средната разделителна мантинела, навлязъл е в насрещното платно и е помел лек автомобил и служебна „баничарка“, след което е излязъл извън пътното платно в крайпътните храсти.
Според очевидци в социалните мрежи, сред които и адвокат Николай Хаджигенов, двете по-леки превозни средства са буквално смазани от мощния удар. Вследствие на сблъсъка има сериозно пострадали граждани.
Към момента е известно, че поне един човек е затиснат в купето на единия автомобил, като се налага екипи на пожарната да режат ламарините, за да го евакуират. На мястото на инцидента вече пътуват линейки, патрули на Пътна полиция и спасителни екипи.
Движението по АМ „Тракия“ в участъка е напълно блокирано, като в посока Бургас вече се е образувало огромно задръстване от няколко километра.
От Пътна полиция апелират шофьорите да освободят аварийната лента, за да осигурят бърз достъп на специалния режим на движение (линейки и пожарни).
Обходен маршрут: Всички автомобили се пренасочват по обходен маршрут през стария път: Карнобат – Айтос – Бургас. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост!
Този нов тежък инцидент идва като смразяващо дежавю за цялото общество и за пореден път повдига критичните въпроси за сигурността на родните аутобани. Само преди две седмици, в края на юни 2026 година, страната беше разтърсена от идентична трагедия на 290-ия километър на АМ „Тракия“ край Ямбол. Тогава друг ТИР премина през средната мантинела като през хартия, навлезе в насрещното и отне живота на възрастен мъж и две деца.
Ден по-късно подобен инцидент се разигра и на АМ „Срума“ край Мало Бучино, където камион отново разкъса предпазната ограда и се заби в кола, а броени часове след това в района на самия Карнобат друг ТИР се блъсна в мантинелата, след като шофьорът му получи инсулт зад волана.
Днешният кошмар край Карнобат за пореден път доказва, че съществуващите предпазни съоръжения по магистралите са напълно безпомощни пред масата и скоростта на тежкотоварните камиони. Докато държавните институции продължават да умуват над подмяната и класовете на мантинелите, невинни хора в насрещните платна остават заложници на поредния ТИР, излязъл от контрол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #10, #16, #81
15:08 10.07.2026
2 Зевс
15:08 10.07.2026
3 Фори
Само нашата полиция апелира.В другите страни един патрул направо глобява намиращите се в аварийната .
Коментиран от #22, #26
15:10 10.07.2026
4 Боковата държава
Коментиран от #21
15:11 10.07.2026
5 Питане
А бе, мръш ляци въздушните линейки на почивка в Дубай ли са ???
15:12 10.07.2026
6 МПС
Коментиран от #37
15:13 10.07.2026
7 Боко
15:14 10.07.2026
8 Нали
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Сключиха договор с теб за тоал.хартоя !
Затова в "заведението" ти е кът ..
15:14 10.07.2026
9 АПИ са затвора
15:14 10.07.2026
10 хехе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това са мантинелите на тиквата тип солети може да задържат само Емили с тротинетката.
15:15 10.07.2026
11 604
15:15 10.07.2026
12 Парпърляк
Коментиран от #78
15:15 10.07.2026
13 Гост
15:16 10.07.2026
14 Васил
15:16 10.07.2026
15 не се правете на загрижени списвачи
15:17 10.07.2026
16 604
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За ганчо требвът не мантинели ами бетонни стени кът за бункери за яо...и ганчу пак че ги размаже..
15:17 10.07.2026
17 Изродска държава
15:17 10.07.2026
18 Някой
15:18 10.07.2026
19 НАТО прави летище София база
15:19 10.07.2026
20 Ганя Путинофила
Като в Палестина!
15:19 10.07.2026
21 Някой
До коментар #4 от "Боковата държава":Ние така се надявахме, че ще станем като европейците- даже за 10 години, а не за 30. Виждате до къде сме я докарали. Тъй че, не 30, а 300 години да минат, пак ще сме си в същото положение, освен ако не е по-лошо.
И за това не са виновни Боко и Шиши, а народа, който люпи семки, пие ракия, псува пред телевизора, и накрая пуска "Ергена" или някаква друга боза, за да забрави личните си проблеми.
15:21 10.07.2026
22 МПС
До коментар #3 от "Фори":Като ти прегрее кочината или спукаш гума къде спираш бе професоре?
Коментиран от #58
15:22 10.07.2026
23 дядото
15:25 10.07.2026
24 Малее
15:26 10.07.2026
25 Чума
15:27 10.07.2026
26 В другите
До коментар #3 от "Фори":държави се изисква образуването на т.н - спасителна лента, която е между най-лявата и съседната нея дясна лента. Като намиращите в тях МПС се отдръпват - крайно ляво (за лявата) и крайно дясно (за дясната). Тази лента използват спасиелните служби а не "аварийната". И ако случайно някой я използва за придвижвнае на пред или я блокира получава честитка.
След втори такъ инциден, в този уасатък, бих провеил 2 неща - настилката и другото е теглото на камиона (дали не е претоварен). Това са двете основни причини за пукане на гума.. е възможно е и самата гума да е остаряла..
15:27 10.07.2026
27 Сила
Егати убийците , и всички си трайкат за Тиквата и неговите заводи ...
15:28 10.07.2026
28 Спекула
15:28 10.07.2026
29 В Германия спират ТИР-овете
15:29 10.07.2026
30 Трагедиите винаги се повтарят като фарс
15:30 10.07.2026
31 Тончо
Коментиран от #43, #46
15:32 10.07.2026
32 Истината
Скоро на хората няма да им издържат нервите...прасета, тикви дерибействат и крадат с години народа...възмездие няма
15:34 10.07.2026
33 Чичо
15:34 10.07.2026
34 Доротея
15:35 10.07.2026
35 Тома
Коментиран от #48
15:35 10.07.2026
36 В. Иванов
15:35 10.07.2026
37 604
До коментар #6 от "МПС":Докът ганчу е нагъл и се прави нъ шумахер ще е така...демек управия няма!
15:35 10.07.2026
38 Георги
15:36 10.07.2026
39 Факт
Коментиран от #51
15:37 10.07.2026
40 Цвете
15:37 10.07.2026
41 Чичо от село
15:37 10.07.2026
42 604
15:38 10.07.2026
43 Следователно
До коментар #31 от "Тончо":Незабавно трябва да се намали скоростта на 90 километра в час , но дори и това не беше направено. Да намалят скоростта на 90 километра. Но то имаше къде къде по важни дела и не я намалиха.
15:38 10.07.2026
44 Цвете
15:39 10.07.2026
45 Следователно
15:41 10.07.2026
46 Бетонна
До коментар #31 от "Тончо":глава...
15:41 10.07.2026
47 СВД
Коментиран от #49
15:41 10.07.2026
48 Сивчо
До коментар #35 от "Тома":снимката на чекмеджето...направена с AI. Много си наивен, другарю прогресивен!
15:44 10.07.2026
49 Онази катастрофа не беше на
До коментар #47 от "СВД":Магистрала с две платна и с две ленти. Освен това беше от тир с ремарке !!! Не мога да кажа кой е виновен , но шофьора на тира не беше оказал първа помощ , аз в това го опреквам.
Коментиран от #52
15:48 10.07.2026
50 мдаа
15:49 10.07.2026
51 Цвете
До коментар #39 от "Факт":И аз така мисля също като тебе.
15:50 10.07.2026
52 СВД
До коментар #49 от "Онази катастрофа не беше на":Това означава, че водачът при Саяна е по малко виновен, отколкото тези на магистралите, но той го отнесе, поради ,,обществен натиск"! Нали не спорим, че той е управлявал в по комфортни пътни условия от тези случаи по магистралите! Ето, един от предните случаи никакво претоварване - камионът зърновоз бе празен! В повечето случаи заспиват, гледат телефона, обядват и сетне - гумата! Гумени са ни главите на повечето българи!
15:53 10.07.2026
53 Самозабравил се
ГАДНА МУТРА-НА СЪД, ГАДТА МРЪСНА.
ЗА ВСИЧКА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОД.ТОЙ Е ВИНОВЕН
Коментиран от #56
15:54 10.07.2026
54 Значи ! Всеки С Камион !Може Да !
Коментиран от #59
15:56 10.07.2026
55 Кривчо
Положението е такова каквото и преди съм казвал, работодателите са виновни! Те не влагат пари за поддръжка на техника и работоспособен персонал. Гумите на камионите са много здрави и не гърмят ей така ако се сменят навреме, механиците също са отсвирили задълженията си и не извършват съвестно прегледите на основни неща по камионите. Всеки работодател изстисква до край ресурсите за да не влага пари. Шофьорите са принудени да карат не отпочинали за да печели шефа.
15:56 10.07.2026
56 За Съжаление !
До коментар #53 от "Самозабравил се":Цялата Орда !
Докопала Се До Парламента !
15:58 10.07.2026
57 ганьо
15:58 10.07.2026
58 Фори
До коментар #22 от "МПС":Когато има катастрофа и си навлязъл в аварийната за да изпревариш опашката бе академик!
15:59 10.07.2026
59 Не само с камион
До коментар #54 от "Значи ! Всеки С Камион !Може Да !":С много неща например с доноси или с цензура. Но все тая. Ако сме живи и мърдаме трябва да сме доволни и всички да мислят като гласуват.
16:00 10.07.2026
60 Ха, Ха, Ха !
Какво Да Кажеш !
За Тия !
Умни Глави !
16:01 10.07.2026
61 Диспечер
Коментиран от #64
16:01 10.07.2026
62 Малко статистика
Въпреки че задните гуми се спукват четири пъти по-често от предните гуми поради по-голямо натоварване на полезен товар, 70% от фаталните катастрофи с камиони, свързани с повреда на гумите, произтичат именно от предния мост.
Доклади от съдебномедицински разследвания показват, че по-голямата част от тези спуквания на предни гуми са напълно предотвратими. Те рядко са случайни събития, а по-скоро са резултат от недостатъчно напомпване (което създава масивно топлинно триене на дълги магистрални разстояния) или шофиране с опасно ниска дълбочина на протектора(износени гуми).
Коментиран от #67
16:03 10.07.2026
63 Не само с камион
16:06 10.07.2026
64 Може би може
До коментар #61 от "Диспечер":Да се намали скоростта поне на 90 км.
16:08 10.07.2026
65 Шишков, тези мантинели ти ги пазари!
16:08 10.07.2026
66 Анонимен
16:09 10.07.2026
67 Кривчо
До коментар #62 от "Малко статистика":Ако няма механично въздействие върху гумата тя е презапасена 10 до 15 пъти при камионите. Основната причина да "гръмне" гума е стареенето. Материала намалява якостните си качества с около 10 процента на година.
16:11 10.07.2026
68 Защо трябва да се пише с главни букви
16:13 10.07.2026
69 Намалете скоростта на магистралата !
16:15 10.07.2026
70 Петър
16:18 10.07.2026
71 Василев
16:19 10.07.2026
72 Огнян
16:20 10.07.2026
73 Гробар
16:20 10.07.2026
74 А бе
16:21 10.07.2026
75 Веско
16:21 10.07.2026
76 Динко
16:21 10.07.2026
77 Има не само самосвали убийци
16:22 10.07.2026
78 там е прието със закон
До коментар #12 от "Парпърляк":тук не е, стига глупости.
16:22 10.07.2026
79 Асфалт Псша
16:22 10.07.2026
80 Емо
16:23 10.07.2026
81 Здрасти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":От герб е :)
16:26 10.07.2026
82 Намалете скоростта на магистралата !
16:27 10.07.2026
83 любител шофьор
16:28 10.07.2026
84 Шопинг
Коментиран от #87
16:29 10.07.2026
85 Дзак
Коментиран от #86
16:34 10.07.2026
86 И глупаците с купените книжки и тия
До коментар #85 от "Дзак":Дето не са им купени само книжките но са им купени дипломите което е все същото. Трябва статистика по етноси какви хора правят катастрофи защото може би не е без значение.
16:41 10.07.2026
87 В живота си не сме видели Тировете
До коментар #84 от "Шопинг":Камионите Автобусите и Бусовете да ги проверяват органите проверяват само разни трошки и коли които нещо са ги издразнили.
16:45 10.07.2026