Драма на АМ "Тракия" с дежа вю край Карнобат! Един шофьор е загинал. Камион разцепи мантинелата и отнесе две коли в насрещното

Жестоко пътнотранспортно произшествие парализира движението по автомагистрала „Тракия“ в следобедните часове на днешния ден. Тежкотоварен автомобил е предизвикал верижен сблъсък с два автомобила в района на 311-ия километър около 14.20 часа, близо до Карнобат, научи ФАКТИ.

Един шофьор е загинал.

Към 15:00 часа ситуацията на АМ „Тракия“ край Карнобат остава изключително критична, като магистралата е напълно затворена за движение, съобщават от ОДМВР-Бургас.

Съобщава се за една жертва вследствие на тежкия удар. В двете блъснати леки коли са се придвижвали общо трима души. Единият от пострадалите е затиснат в купето на автомобила. Екипи на пожарната извършват разрязване на ламарините, за да го извадят.

Другите двама пътници вече са изведени от превозните средства. По първоначални данни водачът на тежкотоварния автомобил не е пострадал.

Инцидентът е предизвикан от спукана гума на ТИР-а. Вследствие на това шофьорът е загубил контрол, камионът е разкъсал средната предпазна мантинела и е навлязъл внезапно в насрещното платно.

По първоначална информация, ТИР-ът е преминал през средната разделителна мантинела, навлязъл е в насрещното платно и е помел лек автомобил и служебна „баничарка“, след което е излязъл извън пътното платно в крайпътните храсти.

Според очевидци в социалните мрежи, сред които и адвокат Николай Хаджигенов, двете по-леки превозни средства са буквално смазани от мощния удар. Вследствие на сблъсъка има сериозно пострадали граждани.

Към момента е известно, че поне един човек е затиснат в купето на единия автомобил, като се налага екипи на пожарната да режат ламарините, за да го евакуират. На мястото на инцидента вече пътуват линейки, патрули на Пътна полиция и спасителни екипи.

Движението по АМ „Тракия“ в участъка е напълно блокирано, като в посока Бургас вече се е образувало огромно задръстване от няколко километра.

От Пътна полиция апелират шофьорите да освободят аварийната лента, за да осигурят бърз достъп на специалния режим на движение (линейки и пожарни).

Обходен маршрут: Всички автомобили се пренасочват по обходен маршрут през стария път: Карнобат – Айтос – Бургас. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост!

Този нов тежък инцидент идва като смразяващо дежавю за цялото общество и за пореден път повдига критичните въпроси за сигурността на родните аутобани. Само преди две седмици, в края на юни 2026 година, страната беше разтърсена от идентична трагедия на 290-ия километър на АМ „Тракия“ край Ямбол. Тогава друг ТИР премина през средната мантинела като през хартия, навлезе в насрещното и отне живота на възрастен мъж и две деца.

Ден по-късно подобен инцидент се разигра и на АМ „Срума“ край Мало Бучино, където камион отново разкъса предпазната ограда и се заби в кола, а броени часове след това в района на самия Карнобат друг ТИР се блъсна в мантинелата, след като шофьорът му получи инсулт зад волана.

Днешният кошмар край Карнобат за пореден път доказва, че съществуващите предпазни съоръжения по магистралите са напълно безпомощни пред масата и скоростта на тежкотоварните камиони. Докато държавните институции продължават да умуват над подмяната и класовете на мантинелите, невинни хора в насрещните платна остават заложници на поредния ТИР, излязъл от контрол.