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Драма на АМ "Тракия" с дежа вю край Карнобат! Един шофьор е загинал. Камион разцепи мантинелата и отнесе две коли в насрещното
  Тема: Войната на пътя

Драма на АМ "Тракия" с дежа вю край Карнобат! Един шофьор е загинал. Камион разцепи мантинелата и отнесе две коли в насрещното

10 Юли, 2026 15:06, обновена 10 Юли, 2026 15:10 3 220 87

  • ам тракия-
  • магистрала тракия-
  • катастрофа-
  • тир-
  • камион

Вследствие на сблъсъка има сериозно пострадали граждани

Драма на АМ "Тракия" с дежа вю край Карнобат! Един шофьор е загинал. Камион разцепи мантинелата и отнесе две коли в насрещното - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жестоко пътнотранспортно произшествие парализира движението по автомагистрала „Тракия“ в следобедните часове на днешния ден. Тежкотоварен автомобил е предизвикал верижен сблъсък с два автомобила в района на 311-ия километър около 14.20 часа, близо до Карнобат, научи ФАКТИ.

Един шофьор е загинал.

Към 15:00 часа ситуацията на АМ „Тракия“ край Карнобат остава изключително критична, като магистралата е напълно затворена за движение, съобщават от ОДМВР-Бургас.

Съобщава се за една жертва вследствие на тежкия удар. В двете блъснати леки коли са се придвижвали общо трима души. Единият от пострадалите е затиснат в купето на автомобила. Екипи на пожарната извършват разрязване на ламарините, за да го извадят.

Другите двама пътници вече са изведени от превозните средства. По първоначални данни водачът на тежкотоварния автомобил не е пострадал.

Инцидентът е предизвикан от спукана гума на ТИР-а. Вследствие на това шофьорът е загубил контрол, камионът е разкъсал средната предпазна мантинела и е навлязъл внезапно в насрещното платно.

По първоначална информация, ТИР-ът е преминал през средната разделителна мантинела, навлязъл е в насрещното платно и е помел лек автомобил и служебна „баничарка“, след което е излязъл извън пътното платно в крайпътните храсти.

Според очевидци в социалните мрежи, сред които и адвокат Николай Хаджигенов, двете по-леки превозни средства са буквално смазани от мощния удар. Вследствие на сблъсъка има сериозно пострадали граждани.

Към момента е известно, че поне един човек е затиснат в купето на единия автомобил, като се налага екипи на пожарната да режат ламарините, за да го евакуират. На мястото на инцидента вече пътуват линейки, патрули на Пътна полиция и спасителни екипи.

Движението по АМ „Тракия“ в участъка е напълно блокирано, като в посока Бургас вече се е образувало огромно задръстване от няколко километра.

От Пътна полиция апелират шофьорите да освободят аварийната лента, за да осигурят бърз достъп на специалния режим на движение (линейки и пожарни).

Обходен маршрут: Всички автомобили се пренасочват по обходен маршрут през стария път: Карнобат – Айтос – Бургас. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост!

Този нов тежък инцидент идва като смразяващо дежавю за цялото общество и за пореден път повдига критичните въпроси за сигурността на родните аутобани. Само преди две седмици, в края на юни 2026 година, страната беше разтърсена от идентична трагедия на 290-ия километър на АМ „Тракия“ край Ямбол. Тогава друг ТИР премина през средната мантинела като през хартия, навлезе в насрещното и отне живота на възрастен мъж и две деца.

Ден по-късно подобен инцидент се разигра и на АМ „Срума“ край Мало Бучино, където камион отново разкъса предпазната ограда и се заби в кола, а броени часове след това в района на самия Карнобат друг ТИР се блъсна в мантинелата, след като шофьорът му получи инсулт зад волана.

Днешният кошмар край Карнобат за пореден път доказва, че съществуващите предпазни съоръжения по магистралите са напълно безпомощни пред масата и скоростта на тежкотоварните камиони. Докато държавните институции продължават да умуват над подмяната и класовете на мантинелите, невинни хора в насрещните платна остават заложници на поредния ТИР, излязъл от контрол.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    58 0 Отговор
    Тази мантинела на снимката от станиол ли е!?

    Коментиран от #8, #10, #16, #81

    15:08 10.07.2026

  • 2 Зевс

    75 2 Отговор
    На снимката добре си личи как колците са като станиол, а болтовете на самата мантинела са се скъсали, търсете за колко е платена от дон Тиквуний Банкянски.

    15:08 10.07.2026

  • 3 Фори

    56 1 Отговор
    "От Пътна полиция апелират шофьорите да освободят аварийната лента, за да осигурят бърз достъп на специалния режим на движение (линейки и пожарни)."
    Само нашата полиция апелира.В другите страни един патрул направо глобява намиращите се в аварийната .

    Коментиран от #22, #26

    15:10 10.07.2026

  • 4 Боковата държава

    61 0 Отговор
    Колко бели са направили тези българоубийци на Боко че ще трябват поне 30години да се поправят нещата

    Коментиран от #21

    15:11 10.07.2026

  • 5 Питане

    40 4 Отговор
    "ПЪТУВАТ линейки"...
    А бе, мръш ляци въздушните линейки на почивка в Дубай ли са ???

    15:12 10.07.2026

  • 6 МПС

    27 2 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #37

    15:13 10.07.2026

  • 7 Боко

    14 3 Отговор
    Пращайте да фръгат захар

    15:14 10.07.2026

  • 8 Нали

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сключиха договор с теб за тоал.хартоя !
    Затова в "заведението" ти е кът ..

    15:14 10.07.2026

  • 9 АПИ са затвора

    36 1 Отговор
    Калпави мантинели, парите окрадени!

    15:14 10.07.2026

  • 10 хехе

    50 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това са мантинелите на тиквата тип солети може да задържат само Емили с тротинетката.

    15:15 10.07.2026

  • 11 604

    28 5 Отговор
    Ми сменяйте ги тия гуми ве ганчоувци...аз за туй на магистрала се не качвам, там са само ганчофци дет съ хванали господя за шлиферъ .!.

    15:15 10.07.2026

  • 12 Парпърляк

    33 6 Отговор
    Тъпанарите от МВР не разбраха ли че авариината лента е за аварирали автомобили, ако трябва да се прави път на линейки той е по средата между двете ленти за движение както е прието в Германия и вече в други страни

    Коментиран от #78

    15:15 10.07.2026

  • 13 Гост

    17 4 Отговор
    А Радев им опрости увеличението на ТОЛ таксите е Гражданските 🖕

    15:16 10.07.2026

  • 14 Васил

    34 3 Отговор
    Двете прасета от ОПГ Герб и ДПС незабавно в затвора!!!

    15:16 10.07.2026

  • 15 не се правете на загрижени списвачи

    37 5 Отговор
    Ден и нощ публикувате статии откровени лъжи за кусури на Русия. А държавата ни е джунгла. Съучастници сте в геноцида на българското население.

    15:17 10.07.2026

  • 16 604

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За ганчо требвът не мантинели ами бетонни стени кът за бункери за яо...и ганчу пак че ги размаже..

    15:17 10.07.2026

  • 17 Изродска държава

    18 3 Отговор
    населена с био-дронове

    15:17 10.07.2026

  • 18 Някой

    18 3 Отговор
    Наистина не ни трябва война - ние ще се самоизтрепем по пътищата (или това, което минава за пътища). Може да е по-добре така за света - на никой не му трябва тълпа от човекоподобни животни, каквито сме всъщност ние като народ.

    15:18 10.07.2026

  • 19 НАТО прави летище София база

    17 6 Отговор
    Вече не можем и да напуснем кочината без разрешение. Честито Генерале

    15:19 10.07.2026

  • 20 Ганя Путинофила

    18 5 Отговор
    За Ганя трябват само стени от бетон!
    Като в Палестина!

    15:19 10.07.2026

  • 21 Някой

    19 6 Отговор

    До коментар #4 от "Боковата държава":

    Ние така се надявахме, че ще станем като европейците- даже за 10 години, а не за 30. Виждате до къде сме я докарали. Тъй че, не 30, а 300 години да минат, пак ще сме си в същото положение, освен ако не е по-лошо.
    И за това не са виновни Боко и Шиши, а народа, който люпи семки, пие ракия, псува пред телевизора, и накрая пуска "Ергена" или някаква друга боза, за да забрави личните си проблеми.

    15:21 10.07.2026

  • 22 МПС

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Фори":

    Като ти прегрее кочината или спукаш гума къде спираш бе професоре?

    Коментиран от #58

    15:22 10.07.2026

  • 23 дядото

    27 2 Отговор
    проблема марийке не е само в пътя и съоръженията,а в безкрайните колони от ТИР - ове - без контрол за техническа изправност, за пригодност на водачите и още.докато държавата не вземе мерки,ще ни избиват ежедневно като мухи,освен ако не е такава целта

    15:25 10.07.2026

  • 24 Малее

    9 1 Отговор
    Шишовите мантинели....

    15:26 10.07.2026

  • 25 Чума

    11 3 Отговор
    Дори да няма мантинела, камионът няма работа в крайпътните храсти! Вместо да обвинявате мантинелата, дайте пари на тировете да се обзаведат с най качествени гуми! Виждате, при всички случай се чупят гумите и това води до беди!

    15:27 10.07.2026

  • 26 В другите

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фори":

    държави се изисква образуването на т.н - спасителна лента, която е между най-лявата и съседната нея дясна лента. Като намиращите в тях МПС се отдръпват - крайно ляво (за лявата) и крайно дясно (за дясната). Тази лента използват спасиелните служби а не "аварийната". И ако случайно някой я използва за придвижвнае на пред или я блокира получава честитка.

    След втори такъ инциден, в този уасатък, бих провеил 2 неща - настилката и другото е теглото на камиона (дали не е претоварен). Това са двете основни причини за пукане на гума.. е възможно е и самата гума да е остаряла..

    15:27 10.07.2026

  • 27 Сила

    12 3 Отговор
    Пак да пишат , че мантинелите са по стандарт и няма корупция при обществените поръчки ...
    Егати убийците , и всички си трайкат за Тиквата и неговите заводи ...

    15:28 10.07.2026

  • 28 Спекула

    11 2 Отговор
    Неибосновано повишение на винетките!

    15:28 10.07.2026

  • 29 В Германия спират ТИР-овете

    10 1 Отговор
    на всяка крачка за проверки!

    15:29 10.07.2026

  • 30 Трагедиите винаги се повтарят като фарс

    19 0 Отговор
    След като Никой абсолютно Никой не взе Никакви мерки трагедията се повтори за съжаление след като няма поучение. Ми то имаше по важни дела.

    15:30 10.07.2026

  • 31 Тончо

    7 12 Отговор
    Може ли някой да ми обясни каква мантинела ще спре тир или тежкотоварен камион пътуващ с поне 100 - 110 км/ч по магистрала? Дайте ми примери от други страни, където няма подобни катастрофи. Аз лично съм виждал такава на магистрала в Германия и пак с жертви. Боко и Пеевски били виновни щото не проверили всеки метър мантинели по пътищата. Ами защо тогава след предишните катастрофи Радев не ги провери и замени?!

    Коментиран от #43, #46

    15:32 10.07.2026

  • 32 Истината

    10 2 Отговор
    Еми крайно време е да има разстреляни коремпирани политици...всички знаят кои са, само съда и прокуратурата си траят

    Скоро на хората няма да им издържат нервите...прасета, тикви дерибействат и крадат с години народа...възмездие няма

    15:34 10.07.2026

  • 33 Чичо

    16 0 Отговор
    Тиквата открадна парите. Търсете него. Това не са мантинели. Това е пародия.

    15:34 10.07.2026

  • 34 Доротея

    1 6 Отговор
    Нормално правителство ще спре движението и ще обяви седмиа за размисъл! Еми, няма да се чекнете по моторите седем дни! Едно време генерал Колев да не би с моторетки и тротинетки да е разгонил руснаците в Добруджа!? Само обществен транспорт, куриерски фирми, снабдители, пожарна и медицинска техника да имат паво да излизат! Ама как така!? На, така! Ако знаете, че вие и ваш близък ще пострада, дали ще хукнете по пътищата!? Тировете следва да са отделно от беемветата и голфовете!

    15:35 10.07.2026

  • 35 Тома

    11 0 Отговор
    Като чуя за мантинели по магистралата веднага ми се появява в съзнанието чекмеджето на тиквата

    Коментиран от #48

    15:35 10.07.2026

  • 36 В. Иванов

    10 1 Отговор
    Кашкавалените мантинели на Боко Тиквата ще избият още стотици хора след като е похарчил и последната лилава банкнота от чекмеджето по Мата Хари и Мис потен потник. Кога ще започне раследване?

    15:35 10.07.2026

  • 37 604

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "МПС":

    Докът ганчу е нагъл и се прави нъ шумахер ще е така...демек управия няма!

    15:35 10.07.2026

  • 38 Георги

    12 0 Отговор
    Че мантинелите не стават за нищо е вярно , но и че торовете се движат с износени като галоши гуми също е вярно. Собствениците на транспортните фирми не дават пари за такива неща .

    15:36 10.07.2026

  • 39 Факт

    9 2 Отговор
    Ограничете им скороста или ги качете на жп

    Коментиран от #51

    15:37 10.07.2026

  • 40 Цвете

    7 3 Отговор
    КАКВИ СА ТЕЗИ ГУМИ, ДЕТО СЕ " ПУКАТ "? ФИРМИТЕ НОСЯТ НАЙ ГОЛЯМАТА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ.НИКОЙ ЛИ НЕ ПРОВЕРЯВА ,ЧЕ ГУМИТЕ СА СТАНАЛИ НА ГАЛОШИ ? МАНТИНЕЛИТЕ КАЛПАВИ, ПЪТЯТ Е УЖАСЕН, ЕТО ДО КЪДЕ ВОДИ ОГРАБВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ. И НА ТОВА МУ КАЗВАТ МАГИСТРАЛА ? ВСИЧКИ СА ПЪТУВАЛИ В ЕВРОПА И ЗНАЯТ ДОБРЕ, ЧЕ НАПУСКАЙКИ БЪЛГАРИЯ, ТАМ ПЪТЯТ Е ПРЕКРАСЕН.РУИНИ ,РАЗВАЛИНИ ,ГРАБЕНЕ ,ЛЪЖИ, ДАЛАВЕРИ, КОРУМПЕТА В АПИ ,ТОВА Е БЪЛГАРСКАТА КАРТИНА НАГЛЕДНА ОТ КОСМОСА. 🎃🐷✈️😶‍🌫️🚔🫵🫵🪆🤷‍♀️🤦‍♂️🎃🐷✈️🚔🫵🤔

    15:37 10.07.2026

  • 41 Чичо от село

    6 0 Отговор
    Ако Господ е справедлив да накаже тези които са строили магистралата и тези които са допуснали да са с такова качество мантинелите.Да ги накаже с най смешните видното им и цял живот да им тежи.

    15:37 10.07.2026

  • 42 604

    2 1 Отговор
    Платенъта ПП мижъатуркъ да си навре една мантиниелъ отзЪад за да му светне че няма как мантинела да спре 20 тона със скорост 130км в час!

    15:38 10.07.2026

  • 43 Следователно

    9 2 Отговор

    До коментар #31 от "Тончо":

    Незабавно трябва да се намали скоростта на 90 километра в час , но дори и това не беше направено. Да намалят скоростта на 90 километра. Но то имаше къде къде по важни дела и не я намалиха.

    15:38 10.07.2026

  • 44 Цвете

    4 2 Отговор
    КАКВИ СА ТЕЗИ ГУМИ, ДЕТО СЕ " ПУКАТ "? ФИРМИТЕ НОСЯТ НАЙ ГОЛЯМАТА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ.НИКОЙ ЛИ НЕ ПРОВЕРЯВА ,ЧЕ ГУМИТЕ СА СТАНАЛИ НА ГАЛОШИ ? МАНТИНЕЛИТЕ КАЛПАВИ, ПЪТЯТ Е УЖАСЕН, ЕТО ДО КЪДЕ ВОДИ ОГРАБВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ. И НА ТОВА МУ КАЗВАТ МАГИСТРАЛА ? ВСИЧКИ СА ПЪТУВАЛИ В ЕВРОПА И ЗНАЯТ ДОБРЕ, ЧЕ НАПУСКАЙКИ БЪЛГАРИЯ, ТАМ ПЪТЯТ Е ПРЕКРАСЕН.РУИНИ ,РАЗВАЛИНИ ,ГРАБЕНЕ ,ЛЪЖИ, ДАЛАВЕРИ, КОРУМПЕТА В АПИ ,ТОВА Е БЪЛГАРСКАТА КАРТИНА НАГЛЕДНА ОТ КОСМОСА. 🎃🐷✈️😶‍🌫️🚔🫵🫵🪆🤷‍♀️🤦‍♂️🎃🐷✈️🚔🫵🤔

    15:39 10.07.2026

  • 45 Следователно

    11 3 Отговор
    Намалете незабавно скоростта поне на 90 км. Много ви моля ! Няма да ви струва никаква пари.

    15:41 10.07.2026

  • 46 Бетонна

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Тончо":

    глава...

    15:41 10.07.2026

  • 47 СВД

    5 2 Отговор
    Те може да са крали, но това не е единствената причина за всяко произшествие! не повече от 10% е вината на пътя! Така оневинявате субективния фактор! Те поне са поставили мантинела! Представете си ако и нея я нямаше, камионите така щяха да се движат където им хареса! Тя е поставена там, за да разберете, че не трябва да я газите, а не да издържи на вашата простотия! Какво излиза - само при бащата на Саяна виновен е водача! Във всички останали случаи - гумите и мантинелите!

    Коментиран от #49

    15:41 10.07.2026

  • 48 Сивчо

    2 5 Отговор

    До коментар #35 от "Тома":

    снимката на чекмеджето...направена с AI. Много си наивен, другарю прогресивен!

    15:44 10.07.2026

  • 49 Онази катастрофа не беше на

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "СВД":

    Магистрала с две платна и с две ленти. Освен това беше от тир с ремарке !!! Не мога да кажа кой е виновен , но шофьора на тира не беше оказал първа помощ , аз в това го опреквам.

    Коментиран от #52

    15:48 10.07.2026

  • 50 мдаа

    4 0 Отговор
    Докато българите плащаме с живота си по магистралите му, Боко си построи бункер на четири етажа, за да запази скъпоценните си телеса. Аверът му пък грухти на първата редица в парламента и тика адвоката си да разобличава Демерджиев в лъжа. Деса Конституцията пък е гласувала прагът от 5000 лв. за касационно обжалване да остане, щото за Деса туй са жълти стотинки и тя с такива мизерии не иска да се занимава. А ние, съвсем между другото, продължаваме да умираме - по магистрали, по автобусни спирки, на пешеходни пътеки, пред болници, в болници и където сварим. Ние сме си виновни и докато не го разберем никога няма да спрем да умираме принудително.

    15:49 10.07.2026

  • 51 Цвете

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Факт":

    И аз така мисля също като тебе.

    15:50 10.07.2026

  • 52 СВД

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Онази катастрофа не беше на":

    Това означава, че водачът при Саяна е по малко виновен, отколкото тези на магистралите, но той го отнесе, поради ,,обществен натиск"! Нали не спорим, че той е управлявал в по комфортни пътни условия от тези случаи по магистралите! Ето, един от предните случаи никакво претоварване - камионът зърновоз бе празен! В повечето случаи заспиват, гледат телефона, обядват и сетне - гумата! Гумени са ни главите на повечето българи!

    15:53 10.07.2026

  • 53 Самозабравил се

    1 0 Отговор
    БОЙКО, СОБСТВЕНИК НЯ ПРОИЗВОДСТВОТОИ НА МАНТИНЕЛИ И ДАЛАВЕРАДЖИЯ-
    ГАДНА МУТРА-НА СЪД, ГАДТА МРЪСНА.
    ЗА ВСИЧКА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОД.ТОЙ Е ВИНОВЕН

    Коментиран от #56

    15:54 10.07.2026

  • 54 Значи ! Всеки С Камион !Може Да !

    2 1 Отговор
    Трепе ! Всеки !

    Коментиран от #59

    15:56 10.07.2026

  • 55 Кривчо

    6 0 Отговор
    Няма мантинела която да удържи камион движещ се с около 100 км/ч!!!
    Положението е такова каквото и преди съм казвал, работодателите са виновни! Те не влагат пари за поддръжка на техника и работоспособен персонал. Гумите на камионите са много здрави и не гърмят ей така ако се сменят навреме, механиците също са отсвирили задълженията си и не извършват съвестно прегледите на основни неща по камионите. Всеки работодател изстисква до край ресурсите за да не влага пари. Шофьорите са принудени да карат не отпочинали за да печели шефа.

    15:56 10.07.2026

  • 56 За Съжаление !

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Самозабравил се":

    Цялата Орда !

    Докопала Се До Парламента !

    15:58 10.07.2026

  • 57 ганьо

    3 0 Отговор
    Тази единична мантинела с тези колчета като клечки за зъби и кола няма да спре

    15:58 10.07.2026

  • 58 Фори

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "МПС":

    Когато има катастрофа и си навлязъл в аварийната за да изпревариш опашката бе академик!

    15:59 10.07.2026

  • 59 Не само с камион

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Значи ! Всеки С Камион !Може Да !":

    С много неща например с доноси или с цензура. Но все тая. Ако сме живи и мърдаме трябва да сме доволни и всички да мислят като гласуват.

    16:00 10.07.2026

  • 60 Ха, Ха, Ха !

    1 0 Отговор
    Хъ, хъ, Хъ, Хъ !

    Какво Да Кажеш !

    За Тия !

    Умни Глави !

    16:01 10.07.2026

  • 61 Диспечер

    0 0 Отговор
    Да се забрани движението на камиони по тази калпава автомагистрала

    Коментиран от #64

    16:01 10.07.2026

  • 62 Малко статистика

    3 0 Отговор
    Според Федералната администрация за безопасност на моторните превозвачи (FMCSA) и европейските магистрални общите повреди, свързани с гумите, допринасят за приблизително 6% от всички сериозни катастрофи с тежкотоварни автомобили.
    Въпреки че задните гуми се спукват четири пъти по-често от предните гуми поради по-голямо натоварване на полезен товар, 70% от фаталните катастрофи с камиони, свързани с повреда на гумите, произтичат именно от предния мост.
    Доклади от съдебномедицински разследвания показват, че по-голямата част от тези спуквания на предни гуми са напълно предотвратими. Те рядко са случайни събития, а по-скоро са резултат от недостатъчно напомпване (което създава масивно топлинно триене на дълги магистрални разстояния) или шофиране с опасно ниска дълбочина на протектора(износени гуми).

    Коментиран от #67

    16:03 10.07.2026

  • 63 Не само с камион

    2 0 Отговор
    С много неща например с доноси или с цензура. Но все тая. Ако сме живи и мърдаме трябва да сме доволни и всички да мислят като гласуват.

    16:06 10.07.2026

  • 64 Може би може

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Диспечер":

    Да се намали скоростта поне на 90 км.

    16:08 10.07.2026

  • 65 Шишков, тези мантинели ти ги пазари!

    0 1 Отговор
    Пробутали са ти мантинели без желязо и глутен.

    16:08 10.07.2026

  • 66 Анонимен

    0 1 Отговор
    Всички инциденти ли са със самосвали?

    16:09 10.07.2026

  • 67 Кривчо

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Малко статистика":

    Ако няма механично въздействие върху гумата тя е презапасена 10 до 15 пъти при камионите. Основната причина да "гръмне" гума е стареенето. Материала намалява якостните си качества с около 10 процента на година.

    16:11 10.07.2026

  • 68 Защо трябва да се пише с главни букви

    2 0 Отговор
    Цялото мнение и на всичкото отгоре да се повтаря и то заедно с глупавите емотикони и не само те.

    16:13 10.07.2026

  • 69 Намалете скоростта на магистралата !

    3 0 Отговор
    Не струва никакви пари струва животи.

    16:15 10.07.2026

  • 70 Петър

    3 0 Отговор
    По Бойковите магистрали умират не повече от 15-20 човека на седмица, ръка ще му целувате.

    16:18 10.07.2026

  • 71 Василев

    3 1 Отговор
    Магистралите на Бойко са руска рулетка . Бойко Българоубиеца.

    16:19 10.07.2026

  • 72 Огнян

    3 0 Отговор
    Да е "жив и здрав" Боко, че ни направи "магистрали". КакОВ добАр човек. А колко открадна?

    16:20 10.07.2026

  • 73 Гробар

    4 0 Отговор
    Мантинели като от вестник, на цени като златни. Чекмеджета пълни, гробищата също.

    16:20 10.07.2026

  • 74 А бе

    3 2 Отговор
    Спрете ги тия зърнари с изтритите гуми потрошиха мантинелите убиха деца и възрастни и после ще протестират срещу скъпата нафта и скъпият тор в затвора да работят за държавата

    16:21 10.07.2026

  • 75 Веско

    3 1 Отговор
    Бойкова под лого, напусни чата. Румен Радев е от 2 месеца, а вашият вожд е от 17 години. Ясно е кой е виновникът. Напусни най-добре.

    16:21 10.07.2026

  • 76 Динко

    6 0 Отговор
    Значи първо за тия мантинели Тиквата ОТКРАДНА само 800 000 000 лв! така, че те НИКОГА НЕ СА БИЛИ ПРЕДВИДЕНИ ДА СПАСЯВАТ ЖИВОТ и каквото и да е свързано с това! тези мантинели са направени само и единствено ТИКВАТА да усвои едни пари! спомням си магистрала марица когато я товориха! Тиквата резна лентичката и след 4 дни затовориха магистралата, че беше пропаднала на 4 места! Освен това после дадохме и 29 милиона лева за да се направи 100 м еднолентова отбивка по посока Бургас на тази магистрала

    16:21 10.07.2026

  • 77 Има не само самосвали убийци

    2 0 Отговор
    Има и Тирове вкл. Тир с ремарке убиец.

    16:22 10.07.2026

  • 78 там е прието със закон

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Парпърляк":

    тук не е, стига глупости.

    16:22 10.07.2026

  • 79 Асфалт Псша

    3 0 Отговор
    Чекмеджан или така нареченият Асфалт Паша направи магистрали и пътища за милиони, а открадна за милиарди.Сега хората гинат всеки ден като на война

    16:22 10.07.2026

  • 80 Емо

    6 0 Отговор
    На Тиквата мантинелите са като на Бойко магистралите.

    16:23 10.07.2026

  • 81 Здрасти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    От герб е :)

    16:26 10.07.2026

  • 82 Намалете скоростта на магистралата !

    3 0 Отговор
    Не струва никакви пари струва животи.

    16:27 10.07.2026

  • 83 любител шофьор

    1 0 Отговор
    За мантинелите може да говорим сериозно, чак когато всички пътища станат магистрали! Какво да кажем сега, когато по всички двупосочни пътища, даже няма и добре очертана осева линия?

    16:28 10.07.2026

  • 84 Шопинг

    0 1 Отговор
    Поредната трагедия Няма кой да спре безумието с тировете,които се движат безнаказано със недопустимо висока скорост!

    Коментиран от #87

    16:29 10.07.2026

  • 85 Дзак

    1 0 Отговор
    С превишена скорост се движат тежки камиони за вътрешен транспорт, автобуси, микробуси и луксозни джипове!

    Коментиран от #86

    16:34 10.07.2026

  • 86 И глупаците с купените книжки и тия

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "Дзак":

    Дето не са им купени само книжките но са им купени дипломите което е все същото. Трябва статистика по етноси какви хора правят катастрофи защото може би не е без значение.

    16:41 10.07.2026

  • 87 В живота си не сме видели Тировете

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Шопинг":

    Камионите Автобусите и Бусовете да ги проверяват органите проверяват само разни трошки и коли които нещо са ги издразнили.

    16:45 10.07.2026

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