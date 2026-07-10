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Проверяват обществена поръчка за 9 млн. евро в Кърджали, задържано е едно длъжностно лице

Проверяват обществена поръчка за 9 млн. евро в Кърджали, задържано е едно длъжностно лице

10 Юли, 2026 16:54 1 103 12

  • проверка-
  • обществена поръчка-
  • кърджали

роверката по изпълнението на обществената поръчка е по два текста от Наказателния кодекс – чл.212 за присвояване и чл.219 – за безстопанственост. След приключване на работата материалите ще бъдат внесени в компетентната прокуратура

Проверяват обществена поръчка за 9 млн. евро в Кърджали, задържано е едно длъжностно лице - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Икономическа полиция в ОДМВР-Кърджали проверява обществена поръчка с 5 позиции на стойност 9 милиона евро за основен ремонт и рехабилитация на пътища в община Кърджали. Показания по проверката са снети от 7 души, между които представители на Община Кърджали като възложител, на фирми и на длъжностни лица, които са подписвали протоколи за извършени строителни работи. По Закона за МВР за срок до 24 часа е задържано едно длъжностно лице, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Констатирано е още, че по две от позициите при сходни километри и пътни условия за еднакви строително-монтажни работи са посочени различни цени от една и съща фирма, в резултат на което едната отсечка, включена в обществената поръчка (Скалище-Гъсково-Звезден-Орешница), е оскъпена с около 440 000 лева.

По обществената поръчка е установено подписване на анекси за непредвидени разходи в размер на 10 процента от общата стойност на проектите за извършване на допълнителни дейности, т.е. за около 900 000 евро. В момента се изяснява в какъв обем и на каква стойност са извършени дейностите, за които са поискани допълнителни разходи. Проверката по изпълнението на обществената поръчка е по два текста от Наказателния кодекс – чл.212 за присвояване и чл.219 – за безстопанственост. След приключване на работата материалите ще бъдат внесени в компетентната прокуратура.

Информация за хода на проверката представи началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Кърджали главен инспектор Радослав Узунов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    6 4 Отговор
    А кой ще провери къде да милиардите получени от износа на оръжие за Укрия?

    Коментиран от #2

    16:58 10.07.2026

  • 2 Е как къде

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    В морето са на яхти и в яхти. На тях будалета на 18 се изживяват на Мерилин Монро докато омръзнат. После шут и новата порция от будалета на палубата.

    17:11 10.07.2026

  • 3 Чапай

    2 0 Отговор
    7 мушенници разпитали 1 задържали ,най простия..хаха.Няма оправия в милата ни Родина.

    17:23 10.07.2026

  • 4 Български Терористи

    1 1 Отговор
    Българите в Перник са убийци,тези терористи убиват хора в Базел Швейцария! Полицията в Перник крепи супер нагли Терористи!
    Защо никой не реагира!?

    17:23 10.07.2026

  • 5 шок

    3 0 Отговор
    А колко ли хиляди са откраднали за 50 метра положен асфалт до вратата на кметският наместник тутраканско

    17:32 10.07.2026

  • 6 НА ШИШО

    4 0 Отговор
    ПАК МУ РАЗВЯХА
    Н...АНИТЕ ГАЩИ..

    17:37 10.07.2026

  • 7 Дебелян Пейовски

    2 1 Отговор
    Че ме фанете за дубайския

    17:41 10.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тити

    0 0 Отговор
    Парите ги няма а вие се държете за Радевата кошница.

    18:19 10.07.2026

  • 12 оня с коня

    0 0 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    18:26 10.07.2026

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