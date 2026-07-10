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Илин Димитров: България и Турция могат да постигнат много повече в туризма

Илин Димитров: България и Турция могат да постигнат много повече в туризма

10 Юли, 2026 19:32 334 2

  • илин димитров-
  • туризъм-
  • турция

Посланик Мехмет Саит Уянък определи туризма като един от най-силните мостове между двата народа

Илин Димитров: България и Турция могат да постигнат много повече в туризма - 1
Снимка: МТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Работим за конкретни решения, които да улеснят издаването на визи и да доведат повече турски туристи в България“, заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров по време на среща с посланика на Република Турция у нас Н. Пр. Мехмет Саит Уянък. Министър Димитров посочи още, че се предприемат действия за увеличаване на капацитета на консулските служби. Обсъждат се и възможности за облекчена процедура за турски граждани, които вече са получавали визи. „Турция е сред най-добре свързаните с България държави. Близостта между двете страни позволява лесни пътувания с автомобил, а ако облекчим визовия процес, можем значително да увеличим туристическия обмен“, подчерта министър Димитров.

Посланик Мехмет Саит Уянък определи туризма като един от най-силните мостове между двата народа. По думите му през 2025 г. около 3 млн. българи са посетили Турция, което нарежда страната ни сред петте водещи пазара за турския туризъм. От началото на 2026 г. пътуванията на български граждани до Турция вече са около 1,2 млн. „България разполага с огромен потенциал. СПА туризмът е област, в която страната е изключително силна, а Банско и Боровец вече са много популярни сред турските туристи“, заяви посланик Уянък. Той подчерта, че повече гъвкавост при издаването на визи ще насърчи турските граждани да посещават България по-често и да откриват нейните зимни, балнео и СПА дестинации.

Министерството на туризма планира през зимния сезон да организира посещение на турски туроператори, които да се запознаят на място с възможностите, които предлагат Банско и Боровец. Министър Димитров отправи покана и към посланика да участва в инициативата.


България
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  • 1 като турция кат гърция отнема ганчо и др

    1 1 Отговор
    България и Турция могат да постигнат много повече в туризма

    19:50 10.07.2026

  • 2 Мдаааа

    1 0 Отговор
    МДАААА МОГАТ . ТУРЦИТЕ ДА ИЗКУПЯТ ЧЕРНОМОРИЕТО И НЕЩО МОЖЕ ДА СТАНЕ

    20:05 10.07.2026

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