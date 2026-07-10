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България поема командването на Противоминната военноморска група в Черно море

България поема командването на Противоминната военноморска група в Черно море

10 Юли, 2026 19:44 323 4

  • противоминната военноморска група-
  • черно море-
  • командване

По време на българското командване на Противоминната група ще има три активации - през юли, през октомври и през ноември

България поема командването на Противоминната военноморска група в Черно море - 1
Снимки: МО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Инициативата за създаването на Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea), в която участват военноморските сили на България, Румъния и Турция, е осезаем знак за нашия споделен ангажимент за защита на свободата на корабоплаването и морската търговия и за гарантиране на сигурността в Черно море. Тя е пример за това как съюзниците могат успешно да координират националните си усилия за справяне с общите предизвикателства пред сигурността.“ Това каза заместник-министърът на отбраната Любомир Монов на церемонията по приемането от страна на Република България на командването на Противоминната военноморска група от Република Турция. Досегашният командир на тактическото формирование контраадмирал Озгюр Еркен предаде знамето и почетната книга на групата на новия командир капитан І ранг Петър Димитров.

„През последните две години Противоминната група успешно завърши десет активации в Черно море. Нейните действия потвърдиха, че единството в усилията за гарантиране на свободата на корабоплаване остава нашата най-голяма сила. Новоприетите задачи за принос към защитата на критичната подводна инфраструктура чрез осигуряване на наблюдение, разузнаване и проучване ще покажат значението на MCM Black Sea за цялостната сигурност на региона“, заяви заместник-министърът на отбраната.

„По време на българското командване на Противоминната група ще има три активации - през юли, през октомври и през ноември, в рамките на които групата ще участва в международни учения“, посочи командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов. Той отбеляза, че с дейността си MCM Black Sea е отличен пример за сътрудничество в отговор на заплахата от дрейфащи мини в западната част на Черно море, което се е развило във фактор с регионално и глобално значение, осигурявайки безопасността и сигурността на корабоплаването.

В следващите дни предстои участие на корабите от Противоминната група в националното учение на ВМС с международно участие ,,Бриз 2026 “, а след неговото завършване екипажите ще продължат с изпълнението на поставените задачи в Черно море.

България поема командването на Противоминната военноморска група в Черно море


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    1 1 Отговор
    Ей сега вече я оцапахме !

    19:47 10.07.2026

  • 2 ква България

    1 1 Отговор
    поема командването на Противоминната военноморска група в Черно море
    по скоро фуражка на тлъста заплатка

    19:48 10.07.2026

  • 3 Ураааа

    2 1 Отговор
    Ще ловим мини с надуваемите лодки, щото кораби нямаме ! Браво отново сме номер 1,

    19:54 10.07.2026

  • 4 Помак

    1 0 Отговор
    Първо Деси дуловската да подаде оставка и после другото !

    20:00 10.07.2026

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