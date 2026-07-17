Илияна Йотова: По-спокойна съм за сигурността и суверенитета на морската ни граница и на Черно море

Изключително доволна съм от това, което видях до моментна, по-спокойна съм за суверенитета на морската ни граница и Черно море. В ситуация, в която само на няколко стотин километра от тук има бойни действия, нашите военни са на своя пост, за което им благодаря. Това каза президентът Илияна Йотова на борда на фрегатата "Дръзки". Държавният глава наблюдава епизоди от националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026“.

Йотова определи учението като изключително важно на фона на войната в Черноморския регион. По думите ѝ България трябва да ускори инвестициите в отбраната, включително във Военноморските сили, тъй като модернизацията на техниката остава недостатъчна въпреки предприетите стъпки за придобиване на нови способности.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов отчете, че по време на "Бриз 2026" са изпълнени всички планирани задачи и са отработени съвместни действия със съюзнически сили, както и процедури по стандартите на НАТО.

В акваторията на Бургаския залив участниците в „Бриз 2026“ демонстрират реални действия при овладяване на пожар на кораб, преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб, отразяване на атаките на въздушен противник, атака на подводница и др., посочиха от МО.

В „Бриз 2026“ участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и щабни офицери от военноморските сили на България, Албания, Грузия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Франция, от Съвместното командване на силите (СКС), Съвместното командване за специални операции (СКСО), Сухопътните войски, Военновъздушните сили, ВА,,Г. С. Раковски“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и корабите от Противоминната група в Черно море.