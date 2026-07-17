Новини
България »
Илияна Йотова: По-спокойна съм за сигурността и суверенитета на морската ни граница и на Черно море

Илияна Йотова: По-спокойна съм за сигурността и суверенитета на морската ни граница и на Черно море

17 Юли, 2026 15:24 465 14

  • илияна йотова-
  • флот-
  • учение-
  • фрегата дръзки-
  • черно море

България трябва да ускори инвестициите в отбраната, включително във Военноморските сили, каза президентът

Илияна Йотова: По-спокойна съм за сигурността и суверенитета на морската ни граница и на Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Изключително доволна съм от това, което видях до моментна, по-спокойна съм за суверенитета на морската ни граница и Черно море. В ситуация, в която само на няколко стотин километра от тук има бойни действия, нашите военни са на своя пост, за което им благодаря. Това каза президентът Илияна Йотова на борда на фрегатата "Дръзки". Държавният глава наблюдава епизоди от националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026“.

Йотова определи учението като изключително важно на фона на войната в Черноморския регион. По думите ѝ България трябва да ускори инвестициите в отбраната, включително във Военноморските сили, тъй като модернизацията на техниката остава недостатъчна въпреки предприетите стъпки за придобиване на нови способности.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов отчете, че по време на "Бриз 2026" са изпълнени всички планирани задачи и са отработени съвместни действия със съюзнически сили, както и процедури по стандартите на НАТО.

В акваторията на Бургаския залив участниците в „Бриз 2026“ демонстрират реални действия при овладяване на пожар на кораб, преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб, отразяване на атаките на въздушен противник, атака на подводница и др., посочиха от МО.

В „Бриз 2026“ участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и щабни офицери от военноморските сили на България, Албания, Грузия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Франция, от Съвместното командване на силите (СКС), Съвместното командване за специални операции (СКСО), Сухопътните войски, Военновъздушните сили, ВА,,Г. С. Раковски“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и корабите от Противоминната група в Черно море.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Тамплиерката Йотова ще поведе поредният Кръстоносен поход на Изток за грабеж.

    Коментиран от #8

    15:31 17.07.2026

  • 2 оставка

    11 3 Отговор
    ма нелегитимен бaклук!

    15:31 17.07.2026

  • 3 ивайла мирчева

    2 1 Отговор
    съчки събирам пръчки навирам.... ти ри ри рам...

    15:32 17.07.2026

  • 4 ма ДУРО

    6 0 Отговор
    Ком.бинизон и армия 🤣🤣🤣

    15:32 17.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 пръц

    10 0 Отговор
    Хехе спокойна ще е след като е видяла армадата ни от гумени лодки готови да потопят дюшека на всеки летовник на плажа.

    15:33 17.07.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    ОТ ВСИЧКИ ДЕБИЛИ И КУКЛИ ,
    ЙОТОВА Е НАЙ - ПОДХОДЯЩА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ
    ......
    НО ПРЕДИ ТОВА ТРЯБВА ДА РАЗКАЖЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА ТЕЖКИТЕ ОБВЪРЗАНОСТИ СЪС ОПГ СТАНИШЕВ И АТАНАС ТИЛЕВ, ОПГ ПЪРВАНОВ И ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ОПГ ПЛОВДИВСКИ СВИНАРИ И МУЛТИГРУП
    ..
    ПОМЕНЕТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ГЛАДНИ ( ГЛАСНИ) И НЕГЛАСНИ КАНДИДАТИ ИМАТ ЛОШО МИНАЛО

    15:33 17.07.2026

  • 8 Печелиш !

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Копувай химически весета и с тях !

    15:35 17.07.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 2 Отговор
    ЙОТОВА НА ПОСЕЩЕНИЕ В АЗЕРБЕЙДЖАН ПОСЕТИ БЪЛГАРСКИ ЗАВОД ЗА ПРЕРАБОТКА НА АВТОМОБИЛНИ МАСЛА
    ......
    ОБАЧЕ НИТО ЕДНА МЕДИЯ НЕ КАЗА ЧЕ ЗАВОДА В НА ЧЕРВЕНИЯ ОЛИГАРХ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ - БИЗНЕС ТАТКОТО НА ШИШИ

    15:36 17.07.2026

  • 10 От тази мазнина

    8 1 Отговор
    Тече само хлъзглавина!
    ТЯ била спокойна! Коя си ти, бе рошава питко, че да си или не за България?
    Голямо ако ни завеща летеца! Няма що!

    15:38 17.07.2026

  • 11 Баба Яга

    7 1 Отговор
    Не се ли усеща, че е смешна и жалка с тези празни приказки за наивници, очаквайки да гласуват за нея на президентските избори.

    15:39 17.07.2026

  • 12 Цвете

    5 1 Отговор
    А ЗА " ВРАЖДЕБНА " СПОКОЙНА ЛИ СИ? НАЛИ ЗНАЕШ ЧЕ ОТ ТОВА СОФИИЙСКО ЛЕТИЩЕ ИЗЛИТАТ И КАЦАТ САМО ОТ СВОБОДНИ ДЪРЖАВИ ХОРА?

    15:45 17.07.2026

  • 13 зрител

    1 0 Отговор
    И Цецка се гласеше за главнокомандващ, каквато театрална и комична роля по чл.64 - заместване след абдикацията, се падна на вицето.

    15:52 17.07.2026

  • 14 оядена

    1 0 Отговор
    Колко повече да грабите от народа ма....

    15:55 17.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове