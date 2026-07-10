Радан Кънев за кабинета "Радев": Има огромен риск от завой във външната политика

Рискът от първо застой и после завой във външната политика е огромен. Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ евродепутатът Радан Кънев във връзка с управлението на правителството с премиер Румен Радев.
Ако е имало ентусиаризирани хора, че формацията на Радев е естествен съюзник на демократите и на реформаторските сили в България, аз не съм бил сред тези хора. Не е естествено и очакването правителството на Радев да провежда реформаторска политикка, той няма такава история. Ако е имало такива очаквания, те са били наивни – ако хората са си мислели, че като си тръгнат Борисов и Пеевски, всичко ще бъде по мед и масло. Бих се радвал това да стане и Радев да се бори със задкулисието, каквито заявки даваше, но не виждам никакви наченки в тази посока, заяви Кънев.
Това, което по време на предизборната кампания той наричаше задкулисие и олигархия, в момента се намира в процес на активно договаряне с новата власт. Рисковете са големи, защото властта е съсредоточена в едни ръце, а поведението на г-н Радев показва, че той има авторитарен уклон. Ченгеджийската мрежа, която беше наследена от старата Държавна сигурност и беше надградена от новите служби, съхрани мрежите на влияние и в медии, и в политически партии, посочи евродепутатът.
Ако тази мрежа се съюзи с една политическа сила с огромно мнозинство, в която има хора с авторитарен уклон и носталгични копнежи към Изтока, това би представлявало по-голяма опасност и от управлението на Борисов. Тези хора гледат на изток, гледат към един социалистически модел на изразходване на средства. Рискът от първо застой и после завой във външната политика е огромен, подчерта Радан Кънев.
По отношение на Бюджет 2026 виждаме нещо, което правеха ГЕРБ, но умножено по три. За разходи до края на годината се заделят много повече пари, отколкото за цяла фискална година. Това се прави с цел да се заделят едни средства, да се одрусат едни пари от данъкоплатците и тези пари да останат на разположение на властта, за да има тя комфорт да ги харчи както си иска. Това е истински, неприкрит ляв популизъм. Нарушават се нормите на финансовото приличие и това е много тревожно, отбеляза той.
По думите му проблемът по отношение на независимата съдебна власт е намесата на изпълнителната власт.
По този начин се блокира българското правосъдие. Тази диагноза има много просто решение – прекъсване на тези връзки. Да видим дали "Прогресивна България" ще го направи, каза Кънев.
Той коментира и разкритията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски с частен самолет до Дубай.
Моделът "Пеевски" и личността Делян Пеевски са две различни неща. Моделът може да надживее личността. Големият въпрос е дали моделът, заложен още от комунистическата власт, при който службите са капакът на всички власти, може да продължи далеч отвъд Пеевски. Тази публична борба може да е параванът, зад който се укрепва този модел, който уж трябва да бъде разграден. За да не съществува този модел и да стане като този на Александър Вучич в Сърбия, трябва да има силна, консолидирана, смела опозиция, която да държи властта в рамки и когато дойде време, да я смени, заяви Радан Кънев.
Той каза още, че се кандидатира за лидер на ДСБ, тъй като членовете на формацията трябва да имат възможност за избори, както и защото "България има необходимост от силна, консолидирана дясна алтернатива на тази власт".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
21:47 10.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #19
21:47 10.07.2026
3 Модерен ляв евро дупетат
21:48 10.07.2026
4 Завоят е направен
Възможно ли е затова Радев вече да има походката на Раданов?
21:48 10.07.2026
5 шопо
21:49 10.07.2026
6 Име
21:49 10.07.2026
7 скептик
21:51 10.07.2026
8 Сатана Z
21:51 10.07.2026
9 Край
21:54 10.07.2026
10 ДрБр
21:56 10.07.2026
11 🦁ЩЩД🦁
Коментиран от #21
21:56 10.07.2026
12 !!!?
21:57 10.07.2026
13 Окооо
21:59 10.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ?????
"Има огромен риск от завой във външната политика" - едва ли.
Външната ни политика винаги в съвременната ни история е била съвсем външна, а не българска.
Така че Радан да не се притеснява - с малки отклонения, но ще е както кажат брадърушките.
За кво си отгледаха тукашния креслив умнокрасивитет и наляха толкова кинти в него.
Когато след време има нова Ялта Радан като нищо ще запее Интернационала - щото кинтите ще намалеят, а да кажем от Русия и Китай ще се увеличат.
Но за сега се притеснява да не стане тва преждевременно.
Щото квото е взел трябва да го отработи.
Иначе лошо.
Коментиран от #24
22:01 10.07.2026
16 Гробар
22:07 10.07.2026
17 Ироничен
Коментиран от #23
22:10 10.07.2026
18 Човек който се ползва от пари в ес
22:12 10.07.2026
19 🦁ЩЩД🦁
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Раздаваха,ама не изработени,или спестени пари.Раздаваха пари от поредния милиарден заем.Естествено на Тях си и на Преториаците си раздаваха щедро,на майките и пенсионерите-трохи.
22:12 10.07.2026
20 Няма учудени
22:14 10.07.2026
21 Копейски акъли не щем
До коментар #11 от "🦁ЩЩД🦁":Не си компетентен.
22:16 10.07.2026
22 ЗАТОВА ГО ИЗБРАХМЕ - ЗА ДА ИМА ЗАВОЙ
22:17 10.07.2026
23 Ти пък чунким
До коментар #17 от "Ироничен":си фактор за каквото и да било.
22:17 10.07.2026
24 Блажени са верующите путинчета
До коментар #15 от "?????":Добрата новина е, че нито веднъж не познахте за каквото и да било.
Коментиран от #27, #28, #29
22:19 10.07.2026
25 Диари-Я
Това заглавие звучи като Sex beat.
22:29 10.07.2026
26 604
22:44 10.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ?????
До коментар #24 от "Блажени са верующите путинчета":Уф.
Просто забий в търсачката - Манол Пейков день победы.
Пял е и пак ще пее като му кажат че трябва.
23:17 10.07.2026