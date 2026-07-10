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Радан Кънев за кабинета "Радев": Има огромен риск от завой във външната политика

Радан Кънев за кабинета "Радев": Има огромен риск от завой във външната политика

10 Юли, 2026 21:44 830 29

  • радан кънев-
  • румен радев-
  • бюджет-
  • външна политика

По отношение на Бюджет 2026 виждаме нещо, което правеха ГЕРБ, но умножено по три, каза евродепутатът

Радан Кънев за кабинета "Радев": Има огромен риск от завой във външната политика - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Рискът от първо застой и после завой във външната политика е огромен. Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ евродепутатът Радан Кънев във връзка с управлението на правителството с премиер Румен Радев.

Ако е имало ентусиаризирани хора, че формацията на Радев е естествен съюзник на демократите и на реформаторските сили в България, аз не съм бил сред тези хора. Не е естествено и очакването правителството на Радев да провежда реформаторска политикка, той няма такава история. Ако е имало такива очаквания, те са били наивни – ако хората са си мислели, че като си тръгнат Борисов и Пеевски, всичко ще бъде по мед и масло. Бих се радвал това да стане и Радев да се бори със задкулисието, каквито заявки даваше, но не виждам никакви наченки в тази посока, заяви Кънев.

Това, което по време на предизборната кампания той наричаше задкулисие и олигархия, в момента се намира в процес на активно договаряне с новата власт. Рисковете са големи, защото властта е съсредоточена в едни ръце, а поведението на г-н Радев показва, че той има авторитарен уклон. Ченгеджийската мрежа, която беше наследена от старата Държавна сигурност и беше надградена от новите служби, съхрани мрежите на влияние и в медии, и в политически партии, посочи евродепутатът.

Ако тази мрежа се съюзи с една политическа сила с огромно мнозинство, в която има хора с авторитарен уклон и носталгични копнежи към Изтока, това би представлявало по-голяма опасност и от управлението на Борисов. Тези хора гледат на изток, гледат към един социалистически модел на изразходване на средства. Рискът от първо застой и после завой във външната политика е огромен, подчерта Радан Кънев.

По отношение на Бюджет 2026 виждаме нещо, което правеха ГЕРБ, но умножено по три. За разходи до края на годината се заделят много повече пари, отколкото за цяла фискална година. Това се прави с цел да се заделят едни средства, да се одрусат едни пари от данъкоплатците и тези пари да останат на разположение на властта, за да има тя комфорт да ги харчи както си иска. Това е истински, неприкрит ляв популизъм. Нарушават се нормите на финансовото приличие и това е много тревожно, отбеляза той.

По думите му проблемът по отношение на независимата съдебна власт е намесата на изпълнителната власт.

По този начин се блокира българското правосъдие. Тази диагноза има много просто решение – прекъсване на тези връзки. Да видим дали "Прогресивна България" ще го направи, каза Кънев.

Той коментира и разкритията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски с частен самолет до Дубай.

Моделът "Пеевски" и личността Делян Пеевски са две различни неща. Моделът може да надживее личността. Големият въпрос е дали моделът, заложен още от комунистическата власт, при който службите са капакът на всички власти, може да продължи далеч отвъд Пеевски. Тази публична борба може да е параванът, зад който се укрепва този модел, който уж трябва да бъде разграден. За да не съществува този модел и да стане като този на Александър Вучич в Сърбия, трябва да има силна, консолидирана, смела опозиция, която да държи властта в рамки и когато дойде време, да я смени, заяви Радан Кънев.

Той каза още, че се кандидатира за лидер на ДСБ, тъй като членовете на формацията трябва да имат възможност за избори, както и защото "България има необходимост от силна, консолидирана дясна алтернатива на тази власт".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    32 2 Отговор
    Скрий се бе боклук....

    21:47 10.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    25 5 Отговор
    Този говори пълни глупости.Радев орязва пенсии, заплати и майчински но според този бил ляв популист.А Асен Василев и Тиквата дето раздаваха пари били десни хора.

    Коментиран от #14, #19

    21:47 10.07.2026

  • 3 Модерен ляв евро дупетат

    22 2 Отговор
    От ДСБ.

    21:48 10.07.2026

  • 4 Завоят е направен

    5 5 Отговор
    по посока към Раданов.

    Възможно ли е затова Радев вече да има походката на Раданов?

    21:48 10.07.2026

  • 5 шопо

    11 3 Отговор
    че прави летища за НАТО, без да завива...

    21:49 10.07.2026

  • 6 Име

    20 2 Отговор
    Измет!

    21:49 10.07.2026

  • 7 скептик

    9 5 Отговор
    След заробващата икономическа политика с наказателна процедура за свръх дефицит, липса на инвеститори (недопускане на Райнметал) , завой на външната политика ще е пренебрежима беда.

    21:51 10.07.2026

  • 8 Сатана Z

    26 2 Отговор
    Рядко противна особа каквито са и останалите псета от ДСБ.

    21:51 10.07.2026

  • 9 Край

    17 2 Отговор
    Не ме вълнуват радановите вълнения на Петрохан Кънев. Толкова ми е придвидим че мога да му пиша мненията ако ми плаща.

    21:54 10.07.2026

  • 10 ДрБр

    18 3 Отговор
    Докога ще давате трибуна на ППедераси?

    21:56 10.07.2026

  • 11 🦁ЩЩД🦁

    16 4 Отговор
    Има вопиюща нужда от промяна на външната политика.То в последните 15 години такова чудовищно слагачество пред съвета на ЕС не е било и при социализма.Yes,Yes и само Yes .Ама България има ли полза,няма ли,това няма никакво значение.Баста ! Стига толкова !

    Коментиран от #21

    21:56 10.07.2026

  • 12 !!!?

    12 3 Отговор
    Първо застой и после завой...!!!?

    21:57 10.07.2026

  • 13 Окооо

    15 2 Отговор
    Сглобкаджии сър! Редуват се да плюят по новото управление! Първо едното крило на сглобката ГЕРБ- ДПС, после другото крило на сглобката ПП- ДБ.... Защото си намериха майстора един път завинаги!!!

    21:59 10.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ?????

    10 2 Отговор
    Ъхъ.
    "Има огромен риск от завой във външната политика" - едва ли.
    Външната ни политика винаги в съвременната ни история е била съвсем външна, а не българска.
    Така че Радан да не се притеснява - с малки отклонения, но ще е както кажат брадърушките.
    За кво си отгледаха тукашния креслив умнокрасивитет и наляха толкова кинти в него.
    Когато след време има нова Ялта Радан като нищо ще запее Интернационала - щото кинтите ще намалеят, а да кажем от Русия и Китай ще се увеличат.
    Но за сега се притеснява да не стане тва преждевременно.
    Щото квото е взел трябва да го отработи.
    Иначе лошо.

    Коментиран от #24

    22:01 10.07.2026

  • 16 Гробар

    7 2 Отговор
    Плешо открадна електората на фашистите от ппдб и затова реват на умряло.

    22:07 10.07.2026

  • 17 Ироничен

    15 2 Отговор
    Не съм фен на Радев, но този пък е направо никой.

    Коментиран от #23

    22:10 10.07.2026

  • 18 Човек който се ползва от пари в ес

    2 1 Отговор
    Не може да употребява думи като " одриса " и в същото време да обявява и къде ще се кандидатира когато беше съобщено че е изолиран при оня деншния избор от ив.костов

    22:12 10.07.2026

  • 19 🦁ЩЩД🦁

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Раздаваха,ама не изработени,или спестени пари.Раздаваха пари от поредния милиарден заем.Естествено на Тях си и на Преториаците си раздаваха щедро,на майките и пенсионерите-трохи.

    22:12 10.07.2026

  • 20 Няма учудени

    1 2 Отговор
    Изборът на копейките винаги е неадекватен. Ту Коцко, ту Мунчо... акълът им толкоз

    22:14 10.07.2026

  • 21 Копейски акъли не щем

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "🦁ЩЩД🦁":

    Не си компетентен.

    22:16 10.07.2026

  • 22 ЗАТОВА ГО ИЗБРАХМЕ - ЗА ДА ИМА ЗАВОЙ

    2 1 Отговор
    Но чичо Румен излезе поредния лъжец и продължава по пътеката на Боко и Шиши. Масониран петроханец.

    22:17 10.07.2026

  • 23 Ти пък чунким

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ироничен":

    си фактор за каквото и да било.

    22:17 10.07.2026

  • 24 Блажени са верующите путинчета

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "?????":

    Добрата новина е, че нито веднъж не познахте за каквото и да било.

    Коментиран от #27, #28, #29

    22:19 10.07.2026

  • 25 Диари-Я

    0 1 Отговор
    Ма и той ли е фен на Ъшър?
    Това заглавие звучи като Sex beat.

    22:29 10.07.2026

  • 26 604

    2 0 Отговор
    ми те зарди завоя му гласуваха ве люмпин не до кла тен!

    22:44 10.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ?????

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Блажени са верующите путинчета":

    Уф.
    Просто забий в търсачката - Манол Пейков день победы.
    Пял е и пак ще пее като му кажат че трябва.

    23:17 10.07.2026

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