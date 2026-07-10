Радан Кънев за кабинета "Радев": Има огромен риск от завой във външната политика

Рискът от първо застой и после завой във външната политика е огромен. Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ евродепутатът Радан Кънев във връзка с управлението на правителството с премиер Румен Радев.

Ако е имало ентусиаризирани хора, че формацията на Радев е естествен съюзник на демократите и на реформаторските сили в България, аз не съм бил сред тези хора. Не е естествено и очакването правителството на Радев да провежда реформаторска политикка, той няма такава история. Ако е имало такива очаквания, те са били наивни – ако хората са си мислели, че като си тръгнат Борисов и Пеевски, всичко ще бъде по мед и масло. Бих се радвал това да стане и Радев да се бори със задкулисието, каквито заявки даваше, но не виждам никакви наченки в тази посока, заяви Кънев.

Това, което по време на предизборната кампания той наричаше задкулисие и олигархия, в момента се намира в процес на активно договаряне с новата власт. Рисковете са големи, защото властта е съсредоточена в едни ръце, а поведението на г-н Радев показва, че той има авторитарен уклон. Ченгеджийската мрежа, която беше наследена от старата Държавна сигурност и беше надградена от новите служби, съхрани мрежите на влияние и в медии, и в политически партии, посочи евродепутатът.

Ако тази мрежа се съюзи с една политическа сила с огромно мнозинство, в която има хора с авторитарен уклон и носталгични копнежи към Изтока, това би представлявало по-голяма опасност и от управлението на Борисов. Тези хора гледат на изток, гледат към един социалистически модел на изразходване на средства. Рискът от първо застой и после завой във външната политика е огромен, подчерта Радан Кънев.

По отношение на Бюджет 2026 виждаме нещо, което правеха ГЕРБ, но умножено по три. За разходи до края на годината се заделят много повече пари, отколкото за цяла фискална година. Това се прави с цел да се заделят едни средства, да се одрусат едни пари от данъкоплатците и тези пари да останат на разположение на властта, за да има тя комфорт да ги харчи както си иска. Това е истински, неприкрит ляв популизъм. Нарушават се нормите на финансовото приличие и това е много тревожно, отбеляза той.

По думите му проблемът по отношение на независимата съдебна власт е намесата на изпълнителната власт.

По този начин се блокира българското правосъдие. Тази диагноза има много просто решение – прекъсване на тези връзки. Да видим дали "Прогресивна България" ще го направи, каза Кънев.

Той коментира и разкритията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски с частен самолет до Дубай.

Моделът "Пеевски" и личността Делян Пеевски са две различни неща. Моделът може да надживее личността. Големият въпрос е дали моделът, заложен още от комунистическата власт, при който службите са капакът на всички власти, може да продължи далеч отвъд Пеевски. Тази публична борба може да е параванът, зад който се укрепва този модел, който уж трябва да бъде разграден. За да не съществува този модел и да стане като този на Александър Вучич в Сърбия, трябва да има силна, консолидирана, смела опозиция, която да държи властта в рамки и когато дойде време, да я смени, заяви Радан Кънев.

Той каза още, че се кандидатира за лидер на ДСБ, тъй като членовете на формацията трябва да имат възможност за избори, както и защото "България има необходимост от силна, консолидирана дясна алтернатива на тази власт".