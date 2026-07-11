„Сърдечният отбор“ – ключът към успешното лечение на кардиологичните пациенти

Преди дни в Самоков се проведе XIV Български курс по коронарна физиология, организиран от Фондацията за сърдечно-съдова медицина с председател проф. Пламен Гацов, д.м.н. Тазгодишното издание премина под мотото „Професионален подход на всеки етап в диагностиката и лечението на нашите пациенти“ и за поредна година събра водещи български и чуждестранни специалисти в областта на кардиологията и кардиохирургията. Основен акцент на форума беше мултидисциплинарният подход при лечението на пациентите със сърдечно-съдови заболявания – от хроничната и острата исхемична болест на сърцето, през миокардния инфаркт, до клапните заболявания и патологиите на аортата. В центъра на дискусиите бе концепцията за „Heart Team“ (Сърдечен отбор) – модел на съвместна работа между кардиолози, интервенционални кардиолози, кардиохирурзи, анестезиолози, специалисти по образна диагностика, нефролози, невролози и гастроентеролози. Именно координираната работа между различните медицински специалности се утвърждава като основен фактор за успешното лечение на пациентите.



Специално внимание беше отделено на подготовката на болните, подлежащи на сърдечна хирургия. Лекции по темата изнесоха проф. Пламен Гацов (МУ – Плевен), проф. Кътова (Национална кардиологична болница), доц. Недевска (УМБАЛ „Св. Екатерина“) и д-р Панайотова (ЛЗ „Медика“ – Русе). Съвременните хирургични техники бяха представени чрез лекции и видеоматериали от проф. Панайотов („Медика“ – Русе), проф. Гегусков (УМБАЛ „Св. Анна“) и д-р Атанас Келчев („Аджибадем Сити Клиник“).



Интерес предизвика и презентацията на д-р Фуладванд от Италия, който представи своя практически опит в интервенционалното лечение на пациенти над 90-годишна възраст – група, която поставя все по-сериозни предизвикателства пред съвременната медицина.



Сред основните теми беше и лечението на заболяванията на аортната клапа. С навлизането на минимално инвазивните интервенционални методи все по-често възниква необходимостта едновременно да се оценяват както клапните увреждания, така и съпътстващите стеснения на коронарните артерии. Последните достижения в тази област представиха проф. Милкас от Гърция и доц. Велчев от УМБАЛ „Св. Анна“.



Своя богат клиничен опит споделиха и проф. Владимир Митов и д-р Александър Йолич от Сърбия, които представиха диагностиката и лечението както на тежката атеросклероза, така и на рядката, но животозастрашаваща спонтанна дисекация на коронарните артерии. Това заболяване засяга предимно жени в млада и средна възраст, особено по време на бременност или непосредствено след нея, и изисква специфичен терапевтичен подход.

Традиционно място в програмата зае и интердисциплинарната сесия, посветена на проблемите извън рамките на кардиологията. Проф. Любомирова, доц. Калпачки (УМБАЛ „Св. Анна“) и д-р Цонев (V МБАЛ – София) разгледаха особеностите при лечението на кардиологичните пациенти от гледна точка на нефрологията, неврологията и гастроентерологията.



Последният ден на форума беше посветен на студентите и младите лекари. По традиция се проведе викторината „Приложна кардиология“, организирана от доц. Нели Белова и доц. Юрий Няголов, като най-добре представилите се участници получиха награди.



В рамките на курса бяха представени и обсъдени редица сложни клинични случаи от практиката на различни лечебни заведения. Общото мнение на участниците беше, че бъдещето на сърдечно-съдовата медицина е в по-тясното сътрудничество между различните медицински специалности, което гарантира по-прецизна диагностика, по-ефективно лечение и по-добри резултати за пациентите.

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