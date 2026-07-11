Потушени са 127 пожара през изминалото денонощие, при тях един е пострадал

Потушени са 127 пожара в страната през изминалото денонощие, при които са е пострадал един човек, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР. Пострадалият е мъж на 64 г., получил изгаряния първа степен при пожар в Исперих.
Екипите на пожарната са реагирали 173 сигнала за произшествия за времето от 00:00 до 24:00 часа на 10 юли 2026 г.
С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които четири - в жилищни сгради, четири - в спомагателни и др.
Без нанесени материални щети са възникнали 104 пожара.
Извършени са 40 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи в транспортни средства.
Регистрирани са и шест лъжливи повиквания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Разчистването на терени за солари
09:56 11.07.2026
3 Лорда
Коментиран от #4
09:56 11.07.2026
4 лама Кифла
До коментар #3 от "Лорда":този пожар вече е добре и е освободен за домашно лечение
10:20 11.07.2026