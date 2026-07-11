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Потушени са 127 пожара през изминалото денонощие, при тях един е пострадал

Потушени са 127 пожара през изминалото денонощие, при тях един е пострадал

11 Юли, 2026 09:44 354 4

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Извършени са 40 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи в транспортни средства

Потушени са 127 пожара през изминалото денонощие, при тях един е пострадал - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Потушени са 127 пожара в страната през изминалото денонощие, при които са е пострадал един човек, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР. Пострадалият е мъж на 64 г., получил изгаряния първа степен при пожар в Исперих.

Екипите на пожарната са реагирали 173 сигнала за произшествия за времето от 00:00 до 24:00 часа на 10 юли 2026 г.

С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които четири - в жилищни сгради, четири - в спомагателни и др.

Без нанесени материални щети са възникнали 104 пожара.

Извършени са 40 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са и шест лъжливи повиквания.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Разчистването на терени за солари

    1 0 Отговор
    върви тихомълком и с пълна сила

    09:56 11.07.2026

  • 3 Лорда

    2 0 Отговор
    Само един пострадал пожар. От 127 си е направо екстра. Лекува ли се пожарът не казвате, как е психически...

    Коментиран от #4

    09:56 11.07.2026

  • 4 лама Кифла

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лорда":

    този пожар вече е добре и е освободен за домашно лечение

    10:20 11.07.2026

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