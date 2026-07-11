Потушени са 127 пожара през изминалото денонощие, при тях един е пострадал

Потушени са 127 пожара в страната през изминалото денонощие, при които са е пострадал един човек, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР. Пострадалият е мъж на 64 г., получил изгаряния първа степен при пожар в Исперих.

Екипите на пожарната са реагирали 173 сигнала за произшествия за времето от 00:00 до 24:00 часа на 10 юли 2026 г.

С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които четири - в жилищни сгради, четири - в спомагателни и др.

Без нанесени материални щети са възникнали 104 пожара.

Извършени са 40 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са и шест лъжливи повиквания.