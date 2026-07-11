Красимир Георгиев: В България е създадена пътна анархия

В България е създадена пътна анархия заради действията и бездействията на държавата и нейните институции. Това заяви в ефира на "Тази събота" по бТВ Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България след поредния тежък инцидент с тир на автомагистрала „Тракия“.
По думите му трябва да бъде разследвано кой е предложил и одобрил нормативните изисквания, които позволяват използването на подобни мантинели по пътищата, след като при редица катастрофи те не успяват да предотвратят преминаването на тежкотоварни автомобили в насрещното движение.
Георгиев определи като положителен знак факта, че за първи път държавна институция е потърсила съдействие от неправителствения сектор по темата за пътната безопасност.
„В неправителствения сектор има повече експерти, отколкото в някои държавни институции. Това според мен е достойно“, коментира той.
Според него е необходима цялостна реформа в системата за пътна безопасност, като първата стъпка трябва да бъде промяна в подготовката и контрола при обучението на бъдещите шофьори.
„По закон контролът се осъществява от много институции, но на практика в момента няма реален контрол“, посочи Георгиев.
Той отправи критики към „Автомобилна администрация“, като заяви, че дигитализацията на системата трябва да доведе до реална промяна, а не да запази съществуващите проблеми.
Георгиев предупреди, че ако не бъдат предприети спешни мерки, тежките инциденти по пътищата ще продължат.
„Знаем как може да се подобри безопасността, но трябва някой да ни чуе и заедно с държавата да предприемем действия“, каза още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
11:21 11.07.2026
2 АПИ -ХАПИ
11:21 11.07.2026
3 Баце
Точка.
Коментиран от #6
11:22 11.07.2026
4 Гост
11:32 11.07.2026
5 Всички знаят
Коментиран от #8
11:36 11.07.2026
6 Баце
До коментар #3 от "Баце":Аз на фронта няма да отида е атлантиците да отиват
11:38 11.07.2026
7 Защо
11:40 11.07.2026
8 ДА ЩЕ ПЛАЩАТ И
До коментар #5 от "Всички знаят":Поколенията им. А АЗ ЗНАЯ МНОГО ВРЕМЕ ЩЕ СА ТАМ НО НЕ ГОРЕ А ДОЛЕ. ЗА ТОВА МУШИКИТЕ КРАДЦИТЕ ЗЛОБАРИТЕ СМИРЕТЕ СЕ.
11:43 11.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 да излезе гълаба
11:47 11.07.2026
11 Лилаво ФламиНННго
11:50 11.07.2026
12 Шофьор
11:50 11.07.2026
13 бгполитик
11:53 11.07.2026
14 име
11:54 11.07.2026
15 Русенец
Та тези коли ту отиваха към Дунав мост, ту се връщаха от моста.
Защо, защо, защо?
Коментиран от #17
11:56 11.07.2026
16 Закон за движение с 90км/ч по
Коментиран от #21
11:57 11.07.2026
17 защо защо
До коментар #15 от "Русенец":ЗА ПАРИ!!!
11:57 11.07.2026
18 Дай на българите
Коментиран от #20
12:08 11.07.2026
19 НЯКОЙ
12:10 11.07.2026
20 НО ИМА И МНОГО ДРУГИ
До коментар #18 от "Дай на българите":Които УБИВАТ СВЕСТНИ ХОРА. Уж спукана гума
12:10 11.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Е, и кво
12:13 11.07.2026
23 Много експерт, индианец нема
".. трябва да бъде разследвано кой е предложил и одобрил нормативните изисквания ..."
„По закон контролът се осъществява от много институции, но на практика в момента няма реален контрол“
и т.н., и т.н.
12:13 11.07.2026