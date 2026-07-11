Красимир Георгиев: В България е създадена пътна анархия

В България е създадена пътна анархия заради действията и бездействията на държавата и нейните институции. Това заяви в ефира на "Тази събота" по бТВ Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България след поредния тежък инцидент с тир на автомагистрала „Тракия“.

По думите му трябва да бъде разследвано кой е предложил и одобрил нормативните изисквания, които позволяват използването на подобни мантинели по пътищата, след като при редица катастрофи те не успяват да предотвратят преминаването на тежкотоварни автомобили в насрещното движение.

Георгиев определи като положителен знак факта, че за първи път държавна институция е потърсила съдействие от неправителствения сектор по темата за пътната безопасност.

„В неправителствения сектор има повече експерти, отколкото в някои държавни институции. Това според мен е достойно“, коментира той.

Според него е необходима цялостна реформа в системата за пътна безопасност, като първата стъпка трябва да бъде промяна в подготовката и контрола при обучението на бъдещите шофьори.

„По закон контролът се осъществява от много институции, но на практика в момента няма реален контрол“, посочи Георгиев.

Той отправи критики към „Автомобилна администрация“, като заяви, че дигитализацията на системата трябва да доведе до реална промяна, а не да запази съществуващите проблеми.

Георгиев предупреди, че ако не бъдат предприети спешни мерки, тежките инциденти по пътищата ще продължат.

„Знаем как може да се подобри безопасността, но трябва някой да ни чуе и заедно с държавата да предприемем действия“, каза още той.