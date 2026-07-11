Новини
България »
Красимир Георгиев: В България е създадена пътна анархия

Красимир Георгиев: В България е създадена пътна анархия

11 Юли, 2026 11:18 883 23

  • красимир георгиев-
  • катастрофи-
  • пътища

По думите му трябва да бъде разследвано кой е предложил и одобрил нормативните изисквания, които позволяват използването на подобни мантинели по пътищата

Красимир Георгиев: В България е създадена пътна анархия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В България е създадена пътна анархия заради действията и бездействията на държавата и нейните институции. Това заяви в ефира на "Тази събота" по бТВ Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България след поредния тежък инцидент с тир на автомагистрала „Тракия“.

По думите му трябва да бъде разследвано кой е предложил и одобрил нормативните изисквания, които позволяват използването на подобни мантинели по пътищата, след като при редица катастрофи те не успяват да предотвратят преминаването на тежкотоварни автомобили в насрещното движение.

Георгиев определи като положителен знак факта, че за първи път държавна институция е потърсила съдействие от неправителствения сектор по темата за пътната безопасност.

„В неправителствения сектор има повече експерти, отколкото в някои държавни институции. Това според мен е достойно“, коментира той.

Според него е необходима цялостна реформа в системата за пътна безопасност, като първата стъпка трябва да бъде промяна в подготовката и контрола при обучението на бъдещите шофьори.

„По закон контролът се осъществява от много институции, но на практика в момента няма реален контрол“, посочи Георгиев.

Той отправи критики към „Автомобилна администрация“, като заяви, че дигитализацията на системата трябва да доведе до реална промяна, а не да запази съществуващите проблеми.

Георгиев предупреди, че ако не бъдат предприети спешни мерки, тежките инциденти по пътищата ще продължат.

„Знаем как може да се подобри безопасността, но трябва някой да ни чуе и заедно с държавата да предприемем действия“, каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Хайде сега и оня гербер, дето му убиха детето, "сияйният", да излиза да дава акъл.

    11:21 11.07.2026

  • 2 АПИ -ХАПИ

    7 0 Отговор
    Ще сложим драконови зъби ,да може да узаптим българските шофьори,те спират и танкове

    11:21 11.07.2026

  • 3 Баце

    5 1 Отговор
    Вече е само територия, а в една територия подготвята за фронт, всичко е анархия, най-важното: Умишлено.
    Точка.

    Коментиран от #6

    11:22 11.07.2026

  • 4 Гост

    11 1 Отговор
    В Пловдив основните нарушители са три категории. Първата са малки циганета напъващи таратайки за по 1к евро с илюзията ,че са от филма транспортер. Втората са вечерните малки дрисльовци със скъпи коли с по 300коня нагоре. Даже има един с една Г класа цяла нощ обикаля като улав из града и бучи като фадрома. И третата са дневни дрисльовци със служебни коли баничарки и разни там спидита и еконти на които не им пука и правят хаос на пътя като дразнят другите шофьори с неспазването на реда. Тия трите вида трябва да се наказват здраво.

    11:32 11.07.2026

  • 5 Всички знаят

    6 0 Отговор
    Каде са парите за магистралите оня горе гледа и ще плащат

    Коментиран от #8

    11:36 11.07.2026

  • 6 Баце

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Баце":

    Аз на фронта няма да отида е атлантиците да отиват

    11:38 11.07.2026

  • 7 Защо

    4 0 Отговор
    Турците не нападът България,ами защото чакат сами да се затрием и да освободим територията

    11:40 11.07.2026

  • 8 ДА ЩЕ ПЛАЩАТ И

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Всички знаят":

    Поколенията им. А АЗ ЗНАЯ МНОГО ВРЕМЕ ЩЕ СА ТАМ НО НЕ ГОРЕ А ДОЛЕ. ЗА ТОВА МУШИКИТЕ КРАДЦИТЕ ЗЛОБАРИТЕ СМИРЕТЕ СЕ.

    11:43 11.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 да излезе гълаба

    1 1 Отговор
    да каже къде са парите!

    11:47 11.07.2026

  • 11 Лилаво ФламиНННго

    3 0 Отговор
    Не пъТна, а пъЛна. Мислене, дейност, управление и общество = 100% тотал щета.

    11:50 11.07.2026

  • 12 Шофьор

    1 0 Отговор
    Стига сте мачкали и рекетирали шофьорите.

    11:50 11.07.2026

  • 13 бгполитик

    0 0 Отговор
    ше ва изтрепиме и окрадеме!

    11:53 11.07.2026

  • 14 име

    4 1 Отговор
    Добре, държавата е корумпирана и некадърна, не си върши работата, пътищата са некачествени. Обаче не само държавата има принос. Ние,шофьорите, също имаме не по-малка вина за катастрофите.

    11:54 11.07.2026

  • 15 Русенец

    3 0 Отговор
    Тази нощ през южния булевард на града имаше безброй много автомобили, които събуждаха русенци.
    Та тези коли ту отиваха към Дунав мост, ту се връщаха от моста.
    Защо, защо, защо?

    Коментиран от #17

    11:56 11.07.2026

  • 16 Закон за движение с 90км/ч по

    5 0 Отговор
    Магистралите и с 60 км/ч по другите пътища и 40 км/ч в градовете който няма нерви да кара бавно да си връща шофьорската книжка които направи ПТП с превишена скорост му взимат книжката ако има смъртен случай доживот

    Коментиран от #21

    11:57 11.07.2026

  • 17 защо защо

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Русенец":

    ЗА ПАРИ!!!

    11:57 11.07.2026

  • 18 Дай на българите

    2 0 Отговор
    Коли и бързи мотори и ги остави. Те сами ще се избият. И статистиката на убитите по пътищата точно това доказва.

    Коментиран от #20

    12:08 11.07.2026

  • 19 НЯКОЙ

    0 0 Отговор
    Мантинелите по магистралите в Гърция са едно към едно с българските. Стига специалисти.

    12:10 11.07.2026

  • 20 НО ИМА И МНОГО ДРУГИ

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дай на българите":

    Които УБИВАТ СВЕСТНИ ХОРА. Уж спукана гума

    12:10 11.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Е, и кво

    1 0 Отговор
    Като го направиш, като закон, то па некой ще го спазва? Проблемът не е в законите, а в главите ни. Ние сме племе, което не спазва нищо. Соцът успя от нас да направи силна икономика, образование, АПК-та, язовири, силно селско стопанство... понеже беше "по-стегнато" и ни държеше в подчинение. Дай ни свобода и виж, какво излиза от нас -нищо.

    12:13 11.07.2026

  • 23 Много експерт, индианец нема

    0 0 Отговор
    Краси, скъпи, ти по какво си експерт - по общи приказки ли! Държавата и институциите са неодушевени субекти !
    ".. трябва да бъде разследвано кой е предложил и одобрил нормативните изисквания ..."
    „По закон контролът се осъществява от много институции, но на практика в момента няма реален контрол“
    и т.н., и т.н.

    12:13 11.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове