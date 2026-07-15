Спират полицейската охрана край хижа „Петрохан“

Във връзка с разследването по досъдебното производство за смъртта на шест лица в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица предстои преустановяване на полицейската охрана на района около хижата.

Полицейската охрана е била осигурена с оглед запазване на местопроизшествието и обезпечаване на извършваните действия по разследването.

С оглед етапа на разследването необходимостта от продължаване на охраната е отпаднала.

За предстоящото освобождаване на района са уведомени наследниците на собствениците на имота.

Разследването по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – София.