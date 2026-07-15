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Спират полицейската охрана край хижа „Петрохан“

Спират полицейската охрана край хижа „Петрохан“

15 Юли, 2026 14:46 806 8

  • полиция-
  • охрана-
  • петрохан

За предстоящото освобождаване на района са уведомени наследниците на собствениците на имота

Спират полицейската охрана край хижа „Петрохан“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с разследването по досъдебното производство за смъртта на шест лица в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица предстои преустановяване на полицейската охрана на района около хижата.

Полицейската охрана е била осигурена с оглед запазване на местопроизшествието и обезпечаване на извършваните действия по разследването.

С оглед етапа на разследването необходимостта от продължаване на охраната е отпаднала.

За предстоящото освобождаване на района са уведомени наследниците на собствениците на имота.

Разследването по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – София.


България
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  • 1 Топ Роската и Топ Оператора

    9 1 Отговор
    Ютъбърите да ходят да снимат.

    Коментиран от #4

    14:47 15.07.2026

  • 2 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    7 1 Отговор
    Бравус! С нашту Генерал лйобим пак мильони ши спистим!

    14:48 15.07.2026

  • 3 Кокорчо 🌈🌈🌈

    11 2 Отговор
    Хайде на купона!

    14:48 15.07.2026

  • 4 1488

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Топ Роската и Топ Оператора":

    какво е "ютубър"

    14:48 15.07.2026

  • 5 к0к0рч0 💋🍌

    15 1 Отговор
    сички доказателства са ометени

    14:49 15.07.2026

  • 6 Asen Василев

    10 3 Отговор
    Кога можем да се нанесем там? Аз съм новия лама - лама Ассеййй и нашата малка но задружна общност имаме нужда от покрив под който да проповядваме астрално прочистване и разкриване на чакрите. (най-много на изускателната чакра).

    Коментиран от #7

    14:51 15.07.2026

  • 7 Дедати

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Asen Василев":

    Ша си отпушвате чакрите тама?

    15:40 15.07.2026

  • 8 Павел Пенев

    6 0 Отговор
    Правилно че вече спират охраната на Петрохан,всичко е ясно,скрито и покрито. Редно е да се повишат заплатите на МВР престъпниците.

    15:47 15.07.2026

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