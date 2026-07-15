Спират полицейската охрана край хижа „Петрохан“

Във връзка с разследването по досъдебното производство за смъртта на шест лица в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица предстои преустановяване на полицейската охрана на района около хижата.
Полицейската охрана е била осигурена с оглед запазване на местопроизшествието и обезпечаване на извършваните действия по разследването.
С оглед етапа на разследването необходимостта от продължаване на охраната е отпаднала.
За предстоящото освобождаване на района са уведомени наследниците на собствениците на имота.
Разследването по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Топ Роската и Топ Оператора
Коментиран от #4
14:47 15.07.2026
2 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
14:48 15.07.2026
3 Кокорчо 🌈🌈🌈
14:48 15.07.2026
4 1488
До коментар #1 от "Топ Роската и Топ Оператора":какво е "ютубър"
14:48 15.07.2026
5 к0к0рч0 💋🍌
14:49 15.07.2026
6 Asen Василев
Коментиран от #7
14:51 15.07.2026
7 Дедати
До коментар #6 от "Asen Василев":Ша си отпушвате чакрите тама?
15:40 15.07.2026
8 Павел Пенев
15:47 15.07.2026