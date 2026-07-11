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Шофьор обърна колата си по таван след рязко спиране пред камера за скорост

Шофьор обърна колата си по таван след рязко спиране пред камера за скорост

11 Юли, 2026 16:14 1 749 33

  • катастрофа-
  • шейново

Младежът е откаран в болница

Шофьор обърна колата си по таван след рязко спиране пред камера за скорост - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Млад водач пострада при доста нелеп инцидент на околовръстното шосе на Шейново малко след 12 часа в събота.

Докато преминавал покрай мобилна камера за скорост, шофьорът се уплашил и набил рязко спирачки. Колата моментално станала неуправляема и се обърнала по таван.

Оказва се, че шофьорът не е карал с висока скорост - камерата не е засякла превишение, тъй като в района ограничението е 60 км/ч.

Според първоначалните оценки на експерти, най-вероятната причина за катастрофата е, че при внезапното спиране се е скъсал детайл от ходовата част заради силно изгнило купе.

Младежът е откаран в болница с оплаквания за болки в рамото. Тепърва ще му бъдат направени полеви тестове за алкохол и наркотични вещества.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Талант, бе

    26 3 Отговор
    Карал с под 60км/ч и се обърнал по таван? Еbаси талантливия цирков артист.

    Коментиран от #9, #20

    16:20 11.07.2026

  • 5 Милчо

    6 5 Отговор
    Поредният смешник.

    16:20 11.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бая Майсторлък !

    9 0 Отговор
    Трябва за тази Работа !

    16:33 11.07.2026

  • 11 Даааа

    9 3 Отговор
    Да го взима веднага Керязов да прави "номера" в парламента за забавление на останалите..... 🤣

    16:34 11.07.2026

  • 12 Видяхте ли,

    17 6 Отговор
    Не убива високата, а ниската скорост!
    Хорааа, нито скоростта, нито лошите пътища са толкова виновни - проблемът е в глупостта и некадърността на съвременните хора! Но, то това е търсен ефект.

    16:35 11.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сатана Z

    14 0 Отговор
    Трябвало е да мине през камерата ,а не да губи самообладание.

    16:44 11.07.2026

  • 16 Алоо мисирлоооо🤣🤣

    9 1 Отговор
    Кой град или село е тва ма

    Коментиран от #31

    16:46 11.07.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    13 2 Отговор
    От малоумието на полицията - толкова!
    Шумкарите са в храстите не за превенция, а за да изкарват пари за бегачки!

    16:49 11.07.2026

  • 18 Локото

    3 2 Отговор
    Силно изгнилото купе и ходова част на ГТП-то не се ли видя?

    16:57 11.07.2026

  • 19 да де

    3 0 Отговор
    Освен камера да не е имало и нещо друго покрай нея . Такъв рязък пристъп на паника не ще да е само от неопитност .

    16:58 11.07.2026

  • 20 ТИР

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Талант, бе":

    Успял е да намали скоростта за сметка на разбит автомобил,,,за това преди беше задължителен знак за камера , по едно време имаше макети с реални размери на полицейски автомобили ,,,

    17:00 11.07.2026

  • 21 КАТ аванта

    7 1 Отговор
    Често камерите за скорост са причини за ПТП особенно за верижни катастрофи! Те са полезни основно и само за държавната касичка!

    17:03 11.07.2026

  • 22 Гробар

    1 1 Отговор
    Хаха. Ганю като зайче. Наследство от 500-те години османско присъствие.

    17:05 11.07.2026

  • 23 Милен

    4 0 Отговор
    Ами нормално при постоянно гледане на километража, да не би да превишиш скоростта, бдителността за други опасности намалява и риска от катастрофи се увеличава.

    17:07 11.07.2026

  • 24 оня с коня

    1 1 Отговор
    При занемарена спирачна С-ма след рязко натискане на педала едно от Колелата буквално Блокира оставяйки черна диря по асфалта,докато при другите почти няма Спирачен път.Ако това колело е и Предноуследва рязко "дръпване" на Кормилото в посока на въпросното колело ,след което следва и преобръщане.А нещата са прости като Русофил:Колата и Жената искат Грижи,щото иначе ще те изоставят баш когато не очакваш.

    Коментиран от #30

    17:18 11.07.2026

  • 25 Ххх

    1 1 Отговор
    Мръсен черен мангааал

    17:21 11.07.2026

  • 26 Алекс

    1 0 Отговор
    Имало е ученичка с къса поличка.

    17:21 11.07.2026

  • 27 Милен

    0 0 Отговор
    Преди седмица се върнах от Гърция, и най голямо впечатление ми направи това, че ако караш близо до ограничението на скоростта+- 5-10 километра масово те изпреварват коли с гръцка регистрация, да не приказваме какво се случва близо до бариерите за тол такси.

    17:23 11.07.2026

  • 28 оня с коня

    0 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    17:25 11.07.2026

  • 29 Ченгесарската простотия няма край

    0 0 Отговор
    С тия камери ще избият хората😡😡😡

    17:25 11.07.2026

  • 30 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "оня с коня":

    Чета инженерната ти мисъл, си умен и красив като мУрсулата.

    Коментиран от #32, #33

    17:26 11.07.2026

  • 31 мъко мисирска

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Алоо мисирлоооо🤣🤣":

    по-тъпи мисирки няма в никоя друга медия

    17:26 11.07.2026

  • 32 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Като":

    искаш ли да миДУХАШ?

    17:27 11.07.2026

  • 33 сополиво соросче

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Като":

    може те мандръсам като дунавки сом , казвай кога можеш да си разтворишш бузкиите?

    17:28 11.07.2026

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