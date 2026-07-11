Шофьор обърна колата си по таван след рязко спиране пред камера за скорост

Млад водач пострада при доста нелеп инцидент на околовръстното шосе на Шейново малко след 12 часа в събота.
Докато преминавал покрай мобилна камера за скорост, шофьорът се уплашил и набил рязко спирачки. Колата моментално станала неуправляема и се обърнала по таван.
Оказва се, че шофьорът не е карал с висока скорост - камерата не е засякла превишение, тъй като в района ограничението е 60 км/ч.
Според първоначалните оценки на експерти, най-вероятната причина за катастрофата е, че при внезапното спиране се е скъсал детайл от ходовата част заради силно изгнило купе.
Младежът е откаран в болница с оплаквания за болки в рамото. Тепърва ще му бъдат направени полеви тестове за алкохол и наркотични вещества.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Талант, бе
Коментиран от #9, #20
16:20 11.07.2026
5 Милчо
16:20 11.07.2026
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10 Бая Майсторлък !
16:33 11.07.2026
11 Даааа
16:34 11.07.2026
12 Видяхте ли,
Хорааа, нито скоростта, нито лошите пътища са толкова виновни - проблемът е в глупостта и некадърността на съвременните хора! Но, то това е търсен ефект.
16:35 11.07.2026
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15 Сатана Z
16:44 11.07.2026
16 Алоо мисирлоооо🤣🤣
Коментиран от #31
16:46 11.07.2026
17 ДрайвингПлежър
Шумкарите са в храстите не за превенция, а за да изкарват пари за бегачки!
16:49 11.07.2026
18 Локото
16:57 11.07.2026
19 да де
16:58 11.07.2026
20 ТИР
До коментар #4 от "Талант, бе":Успял е да намали скоростта за сметка на разбит автомобил,,,за това преди беше задължителен знак за камера , по едно време имаше макети с реални размери на полицейски автомобили ,,,
17:00 11.07.2026
21 КАТ аванта
17:03 11.07.2026
22 Гробар
17:05 11.07.2026
23 Милен
17:07 11.07.2026
24 оня с коня
Коментиран от #30
17:18 11.07.2026
25 Ххх
17:21 11.07.2026
26 Алекс
17:21 11.07.2026
27 Милен
17:23 11.07.2026
28 оня с коня
17:25 11.07.2026
29 Ченгесарската простотия няма край
17:25 11.07.2026
30 Като
До коментар #24 от "оня с коня":Чета инженерната ти мисъл, си умен и красив като мУрсулата.
Коментиран от #32, #33
17:26 11.07.2026
31 мъко мисирска
До коментар #16 от "Алоо мисирлоооо🤣🤣":по-тъпи мисирки няма в никоя друга медия
17:26 11.07.2026
32 оня с коня
До коментар #30 от "Като":искаш ли да миДУХАШ?
17:27 11.07.2026
33 сополиво соросче
До коментар #30 от "Като":може те мандръсам като дунавки сом , казвай кога можеш да си разтворишш бузкиите?
17:28 11.07.2026