Кола се вряза в спрял камион край Дупница, двама загинаха, трима са ранени, изпратен е медицински хеликоптер

Двама души са загинали, а трима са ранени при тежка катастрофа край Дупница, съобщиха за NOVA от МВР-Кюстендил.
По официална информация кола се е ударила в спрял камион.
На място е изпратена и въздушна линeйка, съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).
Инцидентът е станал малко преди включването към автомагистрала "Струма" на изхода от Дупница в посока на движение към София.
"Необходимо е незабавно всички сили и средства, с които разполага държавата, да бъдат впрегнати, за да спре тази касапница", пише още тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Абе, брато, камион као куча(къща) не видиш...
па що дириш ти на пато!"
20:23 11.07.2026
2 бою циганина
20:33 11.07.2026
3 Дияна мъжкарана
20:33 11.07.2026
4 МПС
20:44 11.07.2026
5 Знайко
20:45 11.07.2026
6 От 5 човека как никой не видя?
20:45 11.07.2026