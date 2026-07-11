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Кола се вряза в спрял камион край Дупница, двама загинаха, трима са ранени, изпратен е медицински хеликоптер

Кола се вряза в спрял камион край Дупница, двама загинаха, трима са ранени, изпратен е медицински хеликоптер

11 Юли, 2026 20:21, обновена 11 Юли, 2026 20:37 809 6

  • катастрофа-
  • ранени-
  • дупница

Инцидентът е станал малко преди включването към автомагистрала "Струма" на изхода от Дупница в посока на движение към София

Кола се вряза в спрял камион край Дупница, двама загинаха, трима са ранени, изпратен е медицински хеликоптер - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а трима са ранени при тежка катастрофа край Дупница, съобщиха за NOVA от МВР-Кюстендил.

По официална информация кола се е ударила в спрял камион.

На място е изпратена и въздушна линeйка, съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).

Инцидентът е станал малко преди включването към автомагистрала "Струма" на изхода от Дупница в посока на движение към София.

"Необходимо е незабавно всички сили и средства, с които разполага държавата, да бъдат впрегнати, за да спре тази касапница", пише още тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор
    Както беше казал един сърбин....

    "Абе, брато, камион као куча(къща) не видиш...
    па що дириш ти на пато!"

    20:23 11.07.2026

  • 2 бою циганина

    1 0 Отговор
    направо ги убивам......

    20:33 11.07.2026

  • 3 Дияна мъжкарана

    5 0 Отговор
    Аман от тия катастрофи, не моем седнем на маса се почерпим, все пак е уикенд

    20:33 11.07.2026

  • 4 МПС

    0 0 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    20:44 11.07.2026

  • 5 Знайко

    0 0 Отговор
    Бившата полицайка Русинова от частната фирма ЕЦТП. Само за уточнение. Кой я бута по медиите или тя сама оставям на вас.

    20:45 11.07.2026

  • 6 От 5 човека как никой не видя?

    1 0 Отговор
    От 5 човека как никой не видя, че на пътя има камион? Да не би всички да са били на черешата?

    20:45 11.07.2026

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