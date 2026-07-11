Кола се вряза в спрял камион край Дупница, двама загинаха, трима са ранени, изпратен е медицински хеликоптер

Двама души са загинали, а трима са ранени при тежка катастрофа край Дупница, съобщиха за NOVA от МВР-Кюстендил.

По официална информация кола се е ударила в спрял камион.

На място е изпратена и въздушна линeйка, съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).

Инцидентът е станал малко преди включването към автомагистрала "Струма" на изхода от Дупница в посока на движение към София.

"Необходимо е незабавно всички сили и средства, с които разполага държавата, да бъдат впрегнати, за да спре тази касапница", пише още тя.