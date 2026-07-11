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Даниел Парушев: Трябва да върнем машинния вот

Даниел Парушев: Трябва да върнем машинния вот

11 Юли, 2026 21:10 504 3

  • даниел парушев-
  • машинен вот

Депутатът от „Прогресивна България“ защити настоя машинният протокол да има предимство при отчитането на изборните резултати

Даниел Парушев: Трябва да върнем машинния вот - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При разминаване между машинния протокол и разписките за действителен трябва да се приема резултатът от машината. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ депутатът от „Прогресивна България“ Даниел Парушев, който защити идеята за връщане на 100% машинно гласуване и заяви, че целта е „невалидните бюлетини да стигнат до нула“ и да бъде възстановено доверието в изборния процес.

По темата за инвестицията на германската компания „Райнметал“ Парушев заяви, че „не достигат средства, тъй като необходимите 400 млн. евро не са били предвидени в бюджета. „България трябва да изгради абсолютно всичко, а в същото време приходите ще бъдат 50 на 50“, каза той. По думите му към момента страната е „губещата страна“, затова предстои подробен анализ и евентуално предоговаряне на условията.

Парушев коментира и процедурата за свръхдефицит срещу България, като заяви, че до 15 октомври ще бъдат изготвени необходимите мерки. „Това не е положително, че изобщо се стига до такъв свръхдефицит“, призна той, но увери, че при подготовката на бюджета за 2027 г. ще бъдат предложени решения за ограничаването му. Според него отчетеният дефицит от 5,7% е резултат от натрупани финансови проблеми през последните години.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипотетично

    1 1 Отговор
    -----При разминаване между машинния протокол и разписките за действителен трябва да се приема резултатът от машината.-------
    Не е ли по-правилно за повишаване доверието в изборните резултати ПРИ РАЗМИНАВАНЕ да се провежда повторно преброяване от различна по състав комисия и съответно сгрешилите да са без съответен процент от възнаграждението.

    21:17 11.07.2026

  • 2 Mайора

    5 0 Отговор
    “Едно си баба знае , едно си бсба бае” , така действат наследниците на комунистите и хора от ДС! И докато други страни вече имат проекти с Райнметал” на маите управляващи не им достигат 400 млн и губим важн проект! И с машините на Мад ли който дае никъде в с няма машинно гласувано! на 100% и нслучайнп е отменен!

    21:18 11.07.2026

  • 3 Да върнем машините във Венецуела

    2 0 Отговор
    Така го разбирам аз връщането. Само наблюдавайте там следващите избори дали ще са с машини. Аз се съмнявам.

    21:28 11.07.2026

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