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Радослав Рибарски: Още са много въпросите около „Боташ”

Радослав Рибарски: Още са много въпросите около „Боташ”

11 Юли, 2026 20:11 396 8

  • радослав рибарски-
  • договор-
  • боташ

Подписаното в Турция допълнително споразумение ли е, анекс ли е, попита депутатът от „Продължаваме промяната”

Радослав Рибарски: Още са много въпросите около „Боташ” - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Остават много въпросите около подписаното замразяване на договора с „Боташ”. Това коментира в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” депутатът от „Продължаваме промяната” Радослав Рибарски.

„Очакваме да видим какво подписаха в Турция – допълнително споразумение ли е, анекс ли е, какви са поетите ангажименти, удължава ли се срокът на договора, който е 13 години”, коментира Рибарски.

Според него се дава „глътка въздух” за „Булгаргаз”, но само за 15 месеца, което не решава проблема, а въпросите се трупат.

„Изобщо не е завидно положението на „Булгаргаз” –изгуби голяма част от пазарния си дял последните 2-3 години. Възстановяването трябва да мине през реален ангажимент на държавата”, каза Рибарски.

По въпроса за бюджета на държавата, той коментира, че ситуацията наподобява тази, която беше в края на 2025 година.

„В момента слушаме едни мантри – „това ни е завещано”, „чекмеджета”, „скрити фактури“ и така нататък, а ние говорим с конкретни цифри”, каза Рибарски. „Очакваме конкретика по проектите, които трябва да се случат, както и защо ЕК залага съвсем различен дефицит за България”, каза Рибарски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    8 3 Отговор
    Генерал боташ ша оправи сичко

    Коментиран от #3

    20:15 11.07.2026

  • 2 Питане

    1 0 Отговор
    А около" общата ???

    20:18 11.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Точен е

    4 0 Отговор
    Много въпроси,щета за народа над 6 млрд. Досега сме платили без да получим нищо над 1 млрд. За 3 месеца Радев с олигарсите си откраднаха 9 млрд., общо досега 10 млрд. Лидера на партия МЕЧ в предаването "Делници" по Евроком с факти за грабежа на радев и олигархията му

    20:26 11.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    1 4 Отговор
    Аре стига, бе! Ивал съм ви у любопитсовците! Като вземете кокала тогава шъ питате! Ааа, почвате да писвате!!!

    20:34 11.07.2026

  • 7 Сатана Z

    4 1 Отговор
    И Слави разби мунчо пред факти и го разкри тотално- "И на всичкото отгоре имаме да даваме 360 милиона евро, почти сме фалирали "Булгаргаз", теглим огромен нов дълг и въобще къде е истината? И най-вече - кое е полезно за нас и кое е правилно?", задава още въпроси Трифонов.

    "Най-лошото в цялата тая ситуация е, че Румен Радев Едно и Румен Радев Две, както и всички замесени в тая история, много добре знаят истината. А истината е, че договорът "Боташ" е брутално неизгоден за България, че дължим огромни суми, че турците са хитри и няма да ни оставят току-така, че Ердоган е адски доволен, че сме зависими от него, че някой дълбоко се е облагодетелствал от този договор, че това е бил единственият смисъл от неговото подписване, а не изгодата за България"

    20:36 11.07.2026

  • 8 Амнести Интернешънъл

    4 0 Отговор
    Правителството на Радев взе още един заем. Това обяви Гълъб Донев в НС. Нови 2.5 млрд. евро дълг увиснаха на врата на поколения българи.
    Още нямат приет бюджет, а вече взеха втори милиарден заем.
    Ако досега плащахме 300- 400 млн. лихви, сега стават над 1 млрд.
    По-важен е въпросът къде отиват тези пари? Няма ги в икономиката, няма ги в земеделие, нито във водопреносната мрежа, в социална политика. Няма ги в културата. Доплащането в болниците продължава. Всичко на пазара поскъпва. Социални плащания замразени. Остава обяснението на управляващите: " продължаваме политиките на предишния кабинет". Продължават да плащат по старите схеми, на старите фирми, в старите корупционни ями. Е, това ли е прогресивната промяна?

    20:37 11.07.2026

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