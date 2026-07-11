Радослав Рибарски: Още са много въпросите около „Боташ”

Остават много въпросите около подписаното замразяване на договора с „Боташ”. Това коментира в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” депутатът от „Продължаваме промяната” Радослав Рибарски.
„Очакваме да видим какво подписаха в Турция – допълнително споразумение ли е, анекс ли е, какви са поетите ангажименти, удължава ли се срокът на договора, който е 13 години”, коментира Рибарски.
Според него се дава „глътка въздух” за „Булгаргаз”, но само за 15 месеца, което не решава проблема, а въпросите се трупат.
„Изобщо не е завидно положението на „Булгаргаз” –изгуби голяма част от пазарния си дял последните 2-3 години. Възстановяването трябва да мине през реален ангажимент на държавата”, каза Рибарски.
По въпроса за бюджета на държавата, той коментира, че ситуацията наподобява тази, която беше в края на 2025 година.
„В момента слушаме едни мантри – „това ни е завещано”, „чекмеджета”, „скрити фактури“ и така нататък, а ние говорим с конкретни цифри”, каза Рибарски. „Очакваме конкретика по проектите, които трябва да се случат, както и защо ЕК залага съвсем различен дефицит за България”, каза Рибарски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #3
20:15 11.07.2026
2 Питане
20:18 11.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Точен е
20:26 11.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гост
20:34 11.07.2026
7 Сатана Z
"Най-лошото в цялата тая ситуация е, че Румен Радев Едно и Румен Радев Две, както и всички замесени в тая история, много добре знаят истината. А истината е, че договорът "Боташ" е брутално неизгоден за България, че дължим огромни суми, че турците са хитри и няма да ни оставят току-така, че Ердоган е адски доволен, че сме зависими от него, че някой дълбоко се е облагодетелствал от този договор, че това е бил единственият смисъл от неговото подписване, а не изгодата за България"
20:36 11.07.2026
8 Амнести Интернешънъл
Още нямат приет бюджет, а вече взеха втори милиарден заем.
Ако досега плащахме 300- 400 млн. лихви, сега стават над 1 млрд.
По-важен е въпросът къде отиват тези пари? Няма ги в икономиката, няма ги в земеделие, нито във водопреносната мрежа, в социална политика. Няма ги в културата. Доплащането в болниците продължава. Всичко на пазара поскъпва. Социални плащания замразени. Остава обяснението на управляващите: " продължаваме политиките на предишния кабинет". Продължават да плащат по старите схеми, на старите фирми, в старите корупционни ями. Е, това ли е прогресивната промяна?
20:37 11.07.2026