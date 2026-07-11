Радослав Рибарски: Още са много въпросите около „Боташ”

Остават много въпросите около подписаното замразяване на договора с „Боташ”. Това коментира в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” депутатът от „Продължаваме промяната” Радослав Рибарски.

„Очакваме да видим какво подписаха в Турция – допълнително споразумение ли е, анекс ли е, какви са поетите ангажименти, удължава ли се срокът на договора, който е 13 години”, коментира Рибарски.

Според него се дава „глътка въздух” за „Булгаргаз”, но само за 15 месеца, което не решава проблема, а въпросите се трупат.

„Изобщо не е завидно положението на „Булгаргаз” –изгуби голяма част от пазарния си дял последните 2-3 години. Възстановяването трябва да мине през реален ангажимент на държавата”, каза Рибарски.

По въпроса за бюджета на държавата, той коментира, че ситуацията наподобява тази, която беше в края на 2025 година.

„В момента слушаме едни мантри – „това ни е завещано”, „чекмеджета”, „скрити фактури“ и така нататък, а ние говорим с конкретни цифри”, каза Рибарски. „Очакваме конкретика по проектите, които трябва да се случат, както и защо ЕК залага съвсем различен дефицит за България”, каза Рибарски.