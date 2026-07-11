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Задържаха шофьора на камиона от катастрофата на АМ "Тракия" и му отнеха книжката

Задържаха шофьора на камиона от катастрофата на АМ "Тракия" и му отнеха книжката

11 Юли, 2026 16:45 981 23

  • шофьор-
  • катастрофа-
  • камион-
  • ам тракия

Водачът с инициали А.И. е привлечен като обвиняем за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и телесни повреди на други двама души вследствие на пътнотранспортното произшествие

Задържаха шофьора на камиона от катастрофата на АМ "Тракия" и му отнеха книжката - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьорът на товарния автомобил, участвал в катастрофата на автомагистрала "Тракия" край Карнобат вчера, е задържан за срок до 72 часа с постановление на Окръжната прокуратура в Бургас, съобщиха от прокуратурата.

Водачът с инициали А.И. е привлечен като обвиняем за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и телесни повреди на други двама души вследствие на пътнотранспортното произшествие.

С постановление на наблюдаващия прокурор е отнето и свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия.

На 10 юли камион, движещ се по автомагистрала "Тракия" от Бургас в посока София, премина през разделителната мантинела и навлезе в насрещното движение в района преди карнобатското село Железник. При инцидента товарният автомобил удари два леки автомобила, пътуващи към Бургас. Един човек загина, а други двама бяха ранени.

На място беше изпратен спасителен хеликоптер за транспортиране на пострадалите.

Първоначалните тестове на водача на тира за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Според първоначалните му обяснения причината за навлизането в насрещното движение е спукана гума, като тази версия предстои да бъде проверена с назначената автотехническа експертиза.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 8 Отговор
    Е но оставаше да го пуснат да си пие ракията на терасата.

    Коментиран от #2

    16:46 11.07.2026

  • 2 Ама молим ти се

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Човека в движение е зел бормашината и е надупчил гумата си за да се обърне камиона

    Коментиран от #4

    16:48 11.07.2026

  • 3 ББ от Банкя

    6 0 Отговор
    Като тръгнат да поправят мантинелите да се обадят, имам на слад от тия същите пласмасови made in China

    16:49 11.07.2026

  • 4 Защо не кара с 90 в дясна лента

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ама молим ти се":

    То и онзи предишния така беше “спукал”
    гума.

    Коментиран от #6, #21

    16:50 11.07.2026

  • 5 Ква вина има човека че гумата гръмнала

    7 2 Отговор
    Пуснете го да си ходи той не е виновен дори пиян и дрогиран да е бил катастрофата е станала поради техническа неизправност а не човешка грешка

    16:51 11.07.2026

  • 6 Ти виде ли го къде кара

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Защо не кара с 90 в дясна лента":

    В десна лента може да има пропадания и дупки в псевдо асфалта

    Коментиран от #16

    16:52 11.07.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    13 1 Отговор
    А шефа на АПИ и министрите кога?
    Колко катастрофи трябват, за да арестуваме когото трябва?!

    Коментиран от #8, #9

    16:52 11.07.2026

  • 8 Ее тех нема арест

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Те са в управленската шайка а тя е човеконенавистна и ще наказват всички други но не и тях самите

    16:54 11.07.2026

  • 9 Фройд

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Първо двата шопара , после всичко си идва на мястото.

    16:56 11.07.2026

  • 10 Ии супер

    5 0 Отговор
    Сега кат нема мантинела и ше мога да права обратен завой на магистралата а тва още никой не го е правил и ше го направа на видео и ше имам гледания

    16:57 11.07.2026

  • 11 Не виждате ли колчетата забити в земята

    3 2 Отговор
    Трабва да са забити и частта над земята да е триъгълна за да има упор мантинелата както числото 4
    Сега колчетата се огъват и мантинелата остава под тира

    16:57 11.07.2026

  • 12 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    А БОКО И ШИШИ КОГА ЩЕ БЪДАТ НАСТАНЕНИ В ЗАТВОРА?

    Коментиран от #14

    16:58 11.07.2026

  • 13 Пуснете човека си ходи

    5 0 Отговор
    Тва е като да арестуваш пилот на самолет че самолета паднал щото останал без крила и да го обвиниш него че самолета паднал и утрепал тоя и оня

    16:59 11.07.2026

  • 14 Като им построят подобаващ затвор

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Боруна Лом":

    Със 1000 квадрата едната стая🤣🤣🤣

    16:59 11.07.2026

  • 15 НИЩО МУ НЯМА

    0 1 Отговор
    ЖИВОТА Е РАДОСТ И ТЪГА...
    СЕГА КОЙ ШОФЬОР тир НА КОГО ЩЕ ХОДИ
    НА СВИЖДАНЕ В ЦГЗ....🤔риторично

    17:02 11.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Оффф

    5 1 Отговор
    Мантинелите били тествани за 65 км/ч. Айде да обясняват кой прибра парите и сложи убийци,- мантинели. Ама всички са невинни и не помнят кой какво е разпоредил.

    17:02 11.07.2026

  • 18 Овчар

    4 1 Отговор
    Не книжки а имунитети трябва да се отнемат...!

    17:05 11.07.2026

  • 19 Пешек

    1 0 Отговор
    И нищо

    17:06 11.07.2026

  • 20 Григор

    1 0 Отговор
    Защо? Нали спуканата гума и мантинелата са виновни?Ако приемем тези два аргумента, много ми е интересно в какво ще го обвинят.Обвинение може да има само ако се докаже,че е бил с превишена скорост в лявата лента.

    17:08 11.07.2026

  • 21 Григор

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Защо не кара с 90 в дясна лента":

    Хубав въпрос! Ако беше изпълнил тези условия може би нямаше да се стигне до такъв изход.

    17:10 11.07.2026

  • 22 Шофьора да ги съди!

    1 1 Отговор
    Според Закона за пътищата, АПИ е длъжна да поддържа настилката в състояние, което гарантира безопасността на движението.Ако в дясната (камионската) лента има коловози, бабуни и опасни неравности, които са компрометирали гумата, съдът ще приеме, че държавата е допуснала престъпна безстопанственост.
    Лошото платно в комбинация с "декоративната" мантинела създава верига от държавни грешки: пътят пука гумата, а мантинелата не успява да спре камиона.

    17:18 11.07.2026

  • 23 оня с коня

    2 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    17:20 11.07.2026

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