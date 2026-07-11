Задържаха шофьора на камиона от катастрофата на АМ "Тракия" и му отнеха книжката

Шофьорът на товарния автомобил, участвал в катастрофата на автомагистрала "Тракия" край Карнобат вчера, е задържан за срок до 72 часа с постановление на Окръжната прокуратура в Бургас, съобщиха от прокуратурата.
Водачът с инициали А.И. е привлечен като обвиняем за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и телесни повреди на други двама души вследствие на пътнотранспортното произшествие.
С постановление на наблюдаващия прокурор е отнето и свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия.
На 10 юли камион, движещ се по автомагистрала "Тракия" от Бургас в посока София, премина през разделителната мантинела и навлезе в насрещното движение в района преди карнобатското село Железник. При инцидента товарният автомобил удари два леки автомобила, пътуващи към Бургас. Един човек загина, а други двама бяха ранени.
На място беше изпратен спасителен хеликоптер за транспортиране на пострадалите.
Първоначалните тестове на водача на тира за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Според първоначалните му обяснения причината за навлизането в насрещното движение е спукана гума, като тази версия предстои да бъде проверена с назначената автотехническа експертиза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #2
16:46 11.07.2026
2 Ама молим ти се
До коментар #1 от "Гост":Човека в движение е зел бормашината и е надупчил гумата си за да се обърне камиона
Коментиран от #4
16:48 11.07.2026
3 ББ от Банкя
16:49 11.07.2026
4 Защо не кара с 90 в дясна лента
До коментар #2 от "Ама молим ти се":То и онзи предишния така беше “спукал”
гума.
Коментиран от #6, #21
16:50 11.07.2026
5 Ква вина има човека че гумата гръмнала
16:51 11.07.2026
6 Ти виде ли го къде кара
До коментар #4 от "Защо не кара с 90 в дясна лента":В десна лента може да има пропадания и дупки в псевдо асфалта
Коментиран от #16
16:52 11.07.2026
7 ДрайвингПлежър
Колко катастрофи трябват, за да арестуваме когото трябва?!
Коментиран от #8, #9
16:52 11.07.2026
8 Ее тех нема арест
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Те са в управленската шайка а тя е човеконенавистна и ще наказват всички други но не и тях самите
16:54 11.07.2026
9 Фройд
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Първо двата шопара , после всичко си идва на мястото.
16:56 11.07.2026
10 Ии супер
16:57 11.07.2026
11 Не виждате ли колчетата забити в земята
Сега колчетата се огъват и мантинелата остава под тира
16:57 11.07.2026
12 Боруна Лом
Коментиран от #14
16:58 11.07.2026
13 Пуснете човека си ходи
16:59 11.07.2026
14 Като им построят подобаващ затвор
До коментар #12 от "Боруна Лом":Със 1000 квадрата едната стая🤣🤣🤣
16:59 11.07.2026
15 НИЩО МУ НЯМА
СЕГА КОЙ ШОФЬОР тир НА КОГО ЩЕ ХОДИ
НА СВИЖДАНЕ В ЦГЗ....🤔риторично
17:02 11.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Оффф
17:02 11.07.2026
18 Овчар
17:05 11.07.2026
19 Пешек
17:06 11.07.2026
20 Григор
17:08 11.07.2026
21 Григор
До коментар #4 от "Защо не кара с 90 в дясна лента":Хубав въпрос! Ако беше изпълнил тези условия може би нямаше да се стигне до такъв изход.
17:10 11.07.2026
22 Шофьора да ги съди!
Лошото платно в комбинация с "декоративната" мантинела създава верига от държавни грешки: пътят пука гумата, а мантинелата не успява да спре камиона.
17:18 11.07.2026
23 оня с коня
17:20 11.07.2026