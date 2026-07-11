Задържаха шофьора на камиона от катастрофата на АМ "Тракия" и му отнеха книжката

Шофьорът на товарния автомобил, участвал в катастрофата на автомагистрала "Тракия" край Карнобат вчера, е задържан за срок до 72 часа с постановление на Окръжната прокуратура в Бургас, съобщиха от прокуратурата.

Водачът с инициали А.И. е привлечен като обвиняем за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и телесни повреди на други двама души вследствие на пътнотранспортното произшествие.

С постановление на наблюдаващия прокурор е отнето и свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия.

На 10 юли камион, движещ се по автомагистрала "Тракия" от Бургас в посока София, премина през разделителната мантинела и навлезе в насрещното движение в района преди карнобатското село Железник. При инцидента товарният автомобил удари два леки автомобила, пътуващи към Бургас. Един човек загина, а други двама бяха ранени.

На място беше изпратен спасителен хеликоптер за транспортиране на пострадалите.

Първоначалните тестове на водача на тира за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Според първоначалните му обяснения причината за навлизането в насрещното движение е спукана гума, като тази версия предстои да бъде проверена с назначената автотехническа експертиза.