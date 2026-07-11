Иво Христов: Заплатите в държавните дружества трябва да се намалят

Заплатите в държавните дружества трябва да бъдат коригирани надолу. Това заяви вицепремиерът Иво Христов в предаването „Говори сега“ по БНТ.
По думите му на места има нереално високи възнаграждения.
„Те са оформени от порочни методики, приети в миналото, като често се взема за база средната работна заплата“, посочи Христов.
Той заяви, че в някои дружества като „АЕЦ Козлодуй“ или „Ръководство на въздушното движение“ е нормално заплатите да са високи с оглед на високите отговорности. Попитан за заплатата в размер на 14 000 евро в НДК, вицепремиерът подчерта, че става дума за „заварена заплата“, която ще бъде намалена.
Евтим Милошев със скандални разкрития за НДК: Дружеството е на загуба от 50 млн. евро, но директорката му взима заплата от 14 000 евро
Относно бъдещето на комисията по досиетата Иво Христов каза, че ще се запази досегашният режим за достъп до досиетата. Междувременно ще тече дигитализация на досиетата, така че всеки да може, след корекция в закона, да чете каквото иска, уточни той.
За „Боташ“ Христов каза, че договорът е бил сключен в условия на форсмажорни обстоятелства, за да се достави газ на България, което е спасило страната от енергиен срив.
Той можеше да бъде много печеливш, но съвсем съзнателно „сглобките“ не го натоварваха със съответните количества газ, какъвто е капацитетът на тръбата, сега се отваря възможност договорът да стане печеливш, смята той.
„Десницата често създава батак, а след това злорадства, когато ние се опитваме да оправим този батак“, каза Христов.
За позицията относно 21-вия пакет санкции срещу Русия, Иво Христов заяви, че правителството, в частност премиерът, „наложи пунктуални санкции по три точки“, които са били уважени.
„За пръв път България калибрира европейската политика, и то по много невралгична тема, тъй като вкарването на религиозен момент в условия на въоръжен конфликт може да има непредвидими последици“, коментира вицепремиерът.
Попитан дали се опасява от протести във връзка с бюджета за 2026 г., Христов попита: „А какви са основанията за протести?“. Видяхме по-скоро маргинални протести, но дори те не успяха да артикулират точно за какво са излезли“.
„Имаме интерес да ограничим дефицита и ще го направим“, увери Христов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крадец мунчов
Коментиран от #7
20:42 11.07.2026
2 Последния Софиянец
20:43 11.07.2026
3 дай пример
20:44 11.07.2026
4 Пуфи
20:46 11.07.2026
5 Нормално
20:47 11.07.2026
6 Случайно минаващ
20:47 11.07.2026
7 Точен сте
До коментар #1 от "Крадец мунчов":И Слави вчера пред факти го довърши мунчо боташа! На кой Румен Радев да вярва? На този който твърди че е откраднал само 9 милиарда евро или на втория който твърди че са 18 млрд.?
Коментиран от #15, #20, #23, #24, #38
20:47 11.07.2026
8 още е тайна
Без съмнение прекомерния дефицит и наказателната процедура за свръх дефицит са търсеното от прогресистите "реалистично" обяснение за увеличаване на приходите чрез увеличаване на данъците.
20:47 11.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Напълно
Заплатите на депутатите с 1/2 надолу и без никакви добавки!
Мандат за тия обесници! Хамид колко години търка столовете?
Ама мълчите, защото не ви изнася!
20:50 11.07.2026
11 БОКЛУЦИ
20:51 11.07.2026
12 Овчар
20:52 11.07.2026
13 Гледах го по БНТ
Коментиран от #37
20:53 11.07.2026
14 скептик
20:56 11.07.2026
15 Новичок
До коментар #7 от "Точен сте":Хахаха заради ей такива къде четат "Зулуса" и му вярват сте на това дередже.Пфу...
20:56 11.07.2026
16 ХиХи
20:58 11.07.2026
17 Да знаете
Коментиран от #26, #43
20:58 11.07.2026
18 ХаХа
20:59 11.07.2026
19 А50
Коментиран от #41
21:00 11.07.2026
20 Не само Слави
До коментар #7 от "Точен сте":И коце Костадинов лидера на Възраждане разкри грабежа на мунчо и олигархията му-
Радев е обещал на Ердоган Българска територия в замяна да го спаси временно от ощетяващия страната и народа договор с който мунчо ни загроби -
"Тъй като турците не правят нищо безплатно, големият въпрос е дали действително Румен Радев е обещал част от територията на страната, защото концесията на магистрала е точно това", посочи Костадинов.
21:01 11.07.2026
21 Майора
21:02 11.07.2026
22 Ха сега де...
21:02 11.07.2026
23 А50
До коментар #7 от "Точен сте":Славчо получи шанс, но няма топки и капацитет. Може само да плюва от импотентна злоба
Коментиран от #27
21:03 11.07.2026
24 И Асен Василев разкри ужасяващия
До коментар #7 от "Точен сте":Грабеж на Радев и тежката червена крадлива олигархия негов ментор -
В бюджета на ПБ са заложени 1,5 млрд.евро повече за държавната администрация и още толкова за МВР. Плюс милиарди за олигархията спонсори на Радев. Ако тези милиарди не отидат към тях дефицита ще е 1.7 а не 5.7% от БВП. В същото време удрят обикновените хора и работещите толкова тежко - винетки 30% увеличение ,спиране майчински ,ток вода и газ увеличение от 1 юли но за администрация и полицаи се изсипват милиарди
Коментиран от #31
21:04 11.07.2026
25 Иво Петров
21:06 11.07.2026
26 А50
До коментар #17 от "Да знаете":А ти бе мунчо, що мълчахте когато либералните соросоидни правителства вкл и служибни такива теглиха милиарди заеми. А сега излиза наяве техните храненици по държавните дружества какви многохилядни заплати взимат.
Коментиран от #46
21:07 11.07.2026
27 Славчо сега разкрива мунчо и го затрива
До коментар #23 от "А50":До преди няколко месеца всички тук ревяхте как славчо е най мразен и презиран в България. И колко бързо се променят нещата. Миналия ден форумец публикува тук в социална мрежа дискусия под публикация на Петър Витанов депутат от ПБ ( Прогресивна България) и бивш евродепутат от БСП за бюджета и договора "Боташ" под която се е включил Станислав Балабанов бивш депутат от ИТН който с цифри показва корупцията на Радев и олигархията и потребителите в огромната си част подкрепят Балабанов...За финал Станислав Балабанов се обръща към Витанов - "Лъжци и безскрупулни крадци"
Коментиран от #34
21:09 11.07.2026
28 !!!?
21:10 11.07.2026
29 Николов
21:10 11.07.2026
30 ПРАВИЛНО И СЪКРАЩЕНИЯ
21:12 11.07.2026
31 Асен е точен за мунчовия грабеж
До коментар #24 от "И Асен Василев разкри ужасяващия":Много от вас нямат спомен или не са запознати, но Асен Василев е бил не само финансов министър в кабинетите на Кирил Петков и академик Денков и вицепремиер в двете правителства но и министър на икономиката ,енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство на генералния консул във Великобритания и дипломат от кариерата Марин Райков преди повече от 13 години . Същата година февруари 2013 г.започват енергийните бунтове срещу високите сметки за ток в първото правителство на Борисов който впоследствие подава оставка. Президента Плевнелиев назначава служебен кабинет и по препоръка на икономисти и професори от Лондонското сити и преподаватели в Оксфорд Марин Райков назначава Асен Василев за министър в 3 ресора и вицепремиер. Като министър на енергетиката от 1 април намалява цената на тока с 5% и топлоенергията. Стабилизира туризма и финансовите показатели и като министър на икономиката! Един въпрос- Може ли да сравнявате Асен Василев със сегашния министър ЗКПЧ-то Гълъб Донев и "президента икономист" Радев както го нарече Слави Трифонов.
Асен Василев е заемал поста министър на икономиката, енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство с министър-председател Марин Райков (март – май 2013 г.).
21:12 11.07.2026
32 Останалите взимат малко
21:13 11.07.2026
33 тоя
21:14 11.07.2026
34 ТАЗИ ДЪВКА БОТОШ
До коментар #27 от "Славчо сега разкрива мунчо и го затрива":Скоро ще се изплюе. Свърши ли войната газ потече ли България ще бъде фактор голям в разпределението му.
21:15 11.07.2026
35 000
21:15 11.07.2026
36 Рядко
21:18 11.07.2026
37 Тя и БНТ подлежи на "намаляване"
До коментар #13 от "Гледах го по БНТ":- на 100% !
21:25 11.07.2026
38 Оня с коня
До коментар #7 от "Точен сте":Точно пък Славчо да коментира. Да беше направил. Имаше възможността. Сега да прави шоуто и да не се обажда! Толкова Хора излъга!🤮
Коментиран от #51
21:26 11.07.2026
39 Сатана Z
Основната месечна заплата на народен представител в България е фиксирана на 5236 евро (около 10284 лв.). Към основното възнаграждение се добавят и бонуси за трудов стаж и участие в парламентарни комисии, 30 процента към заплатите за сътрудници и командировъчни за среща с избиратели = 11,800 евро!
21:26 11.07.2026
40 Давид
21:27 11.07.2026
41 А50
До коментар #19 от "А50":Калинките наслагали минуси. Всички умнокрасиви ревът за свободен пазар и демокрация от държавната си службица
21:28 11.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Я се дръШ като мъШ
До коментар #17 от "Да знаете":"...България изпада в дефолт..."
Изобщо ясни ли ти са значенията на думите които използваш? Или така говорят във фейсбук и ти реши, че това е много интелигентно?
21:32 11.07.2026
44 Ккккк
21:34 11.07.2026
45 Мишел
21:36 11.07.2026
46 Мунчо...
До коментар #26 от "А50":И генерал Борисов разкри грабежа на мунчо. С 10 млрд.повече са предвидили нов дълг от предишното правителство "Желязков" и дефицит 5.7%, тоест разходите ще изпреварват приходите с 11 млрд. Познайте къде ще отидат а за вас по скъпи винетки ,цигари от 1 август ,ток ,вода и газ от 1 юли ...Наздраве
21:37 11.07.2026
47 Мистер КЕШЕВ
21:44 11.07.2026
48 Тома
21:48 11.07.2026
49 смешник
21:49 11.07.2026
50 Троян
21:53 11.07.2026
51 Магаретар
До коментар #38 от "Оня с коня":А пък ти ,на всяка саксия бакпулвер!Всичко за всеки знаеш!Аман от дърти всезнайковци!
21:54 11.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Скъсаняков
22:17 11.07.2026
55 55 от Козлодуй
та да ореже . И без това не е ясно защо я получсва .
22:18 11.07.2026
56 ...
22:20 11.07.2026