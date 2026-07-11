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Иво Христов: Заплатите в държавните дружества трябва да се намалят

Иво Христов: Заплатите в държавните дружества трябва да се намалят

11 Юли, 2026 20:41 1 311 56

  • иво христов-
  • заплати-
  • държавни дружества

По думите му на места има нереално високи възнаграждения

Иво Христов: Заплатите в държавните дружества трябва да се намалят - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заплатите в държавните дружества трябва да бъдат коригирани надолу. Това заяви вицепремиерът Иво Христов в предаването „Говори сега“ по БНТ.

По думите му на места има нереално високи възнаграждения.

„Те са оформени от порочни методики, приети в миналото, като често се взема за база средната работна заплата“, посочи Христов.

Той заяви, че в някои дружества като „АЕЦ Козлодуй“ или „Ръководство на въздушното движение“ е нормално заплатите да са високи с оглед на високите отговорности. Попитан за заплатата в размер на 14 000 евро в НДК, вицепремиерът подчерта, че става дума за „заварена заплата“, която ще бъде намалена.

Евтим Милошев със скандални разкрития за НДК: Дружеството е на загуба от 50 млн. евро, но директорката му взима заплата от 14 000 евро

Относно бъдещето на комисията по досиетата Иво Христов каза, че ще се запази досегашният режим за достъп до досиетата. Междувременно ще тече дигитализация на досиетата, така че всеки да може, след корекция в закона, да чете каквото иска, уточни той.

За „Боташ“ Христов каза, че договорът е бил сключен в условия на форсмажорни обстоятелства, за да се достави газ на България, което е спасило страната от енергиен срив.

Той можеше да бъде много печеливш, но съвсем съзнателно „сглобките“ не го натоварваха със съответните количества газ, какъвто е капацитетът на тръбата, сега се отваря възможност договорът да стане печеливш, смята той.

„Десницата често създава батак, а след това злорадства, когато ние се опитваме да оправим този батак“, каза Христов.

За позицията относно 21-вия пакет санкции срещу Русия, Иво Христов заяви, че правителството, в частност премиерът, „наложи пунктуални санкции по три точки“, които са били уважени.

„За пръв път България калибрира европейската политика, и то по много невралгична тема, тъй като вкарването на религиозен момент в условия на въоръжен конфликт може да има непредвидими последици“, коментира вицепремиерът.

Попитан дали се опасява от протести във връзка с бюджета за 2026 г., Христов попита: „А какви са основанията за протести?“. Видяхме по-скоро маргинални протести, но дори те не успяха да артикулират точно за какво са излезли“.

„Имаме интерес да ограничим дефицита и ще го направим“, увери Христов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крадец мунчов

    24 5 Отговор
    А заплатите на полицаи 5000 евро и военните 6700 евро още ли да се увеличат?

    Коментиран от #7

    20:42 11.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Осигуровките са 40 процента от заплатата.

    20:43 11.07.2026

  • 3 дай пример

    25 1 Отговор
    почни от себе си

    20:44 11.07.2026

  • 4 Пуфи

    24 9 Отговор
    Кога ше му запушат плювалника на комунистическата подлогс

    20:46 11.07.2026

  • 5 Нормално

    21 2 Отговор
    Вашите кога?

    20:47 11.07.2026

  • 6 Случайно минаващ

    17 1 Отговор
    Във фактически фалиралата Български пощи Директора и любовницата му взимат по две заплати от по8-10хиляди€

    20:47 11.07.2026

  • 7 Точен сте

    20 8 Отговор

    До коментар #1 от "Крадец мунчов":

    И Слави вчера пред факти го довърши мунчо боташа! На кой Румен Радев да вярва? На този който твърди че е откраднал само 9 милиарда евро или на втория който твърди че са 18 млрд.?

    Коментиран от #15, #20, #23, #24, #38

    20:47 11.07.2026

  • 8 още е тайна

    8 2 Отговор
    ---„Имаме интерес да ограничим дефицита и ще го направим“, увери Христов.----
    Без съмнение прекомерния дефицит и наказателната процедура за свръх дефицит са търсеното от прогресистите "реалистично" обяснение за увеличаване на приходите чрез увеличаване на данъците.

    20:47 11.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Напълно

    12 1 Отговор
    Съгласна. Ама няма да го направите!
    Заплатите на депутатите с 1/2 надолу и без никакви добавки!
    Мандат за тия обесници! Хамид колко години търка столовете?
    Ама мълчите, защото не ви изнася!

    20:50 11.07.2026

  • 11 БОКЛУЦИ

    9 3 Отговор
    и пак боклуци....Браво на техните избиратели

    20:51 11.07.2026

  • 12 Овчар

    11 2 Отговор
    Първо ги намали после оповести бе тъпан ...!

    20:52 11.07.2026

  • 13 Гледах го по БНТ

    6 9 Отговор
    Водещата мисирка постоянно го прекъсваше и провокираше. Така като няма независими медии ще бъде.

    Коментиран от #37

    20:53 11.07.2026

  • 14 скептик

    4 1 Отговор
    Заплати няма да намалят, аимат възможност да трансформират дружества с различни наименования и нови ръководства на нов трудов договор с по-ниско заплащане, само ако не са от близкия кръг нашите хора.

    20:56 11.07.2026

  • 15 Новичок

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Точен сте":

    Хахаха заради ей такива къде четат "Зулуса" и му вярват сте на това дередже.Пфу...

    20:56 11.07.2026

  • 16 ХиХи

    5 1 Отговор
    А на Рундю и ИбоРистюф кога?

    20:58 11.07.2026

  • 17 Да знаете

    7 5 Отговор
    Зимата и началото на пролетта България изпада в дефолт тоест няма да може да плаща пенсии и заплати в публичния сектор. Трябва само със заеми. Ето този от 2.5 млрд.евро не беше предвиден в бюджета и мунчовите ни успокояват че бил на ниски лихви. При изпадането в дефолт ви се обезценяват спестяванията. Единствения шанс да ги запазите е да инвестирате в недвижими имоти. Предстои необратим фалит с тези която беше и целта. За 2 месеца 3.8 млрд.+ сега 2.5 млрд.= 6.3 млрд.евро което е над 12.5 млрд.лв. Като сметнем че вдигнаха дефицита на 5.7% от БВП. ДЪРЖАВАТА ПРИКЛЮЧВА

    Коментиран от #26, #43

    20:58 11.07.2026

  • 18 ХаХа

    4 1 Отговор
    Май искат да направят президент Гюров

    20:59 11.07.2026

  • 19 А50

    3 7 Отговор
    Правилно говори човека

    Коментиран от #41

    21:00 11.07.2026

  • 20 Не само Слави

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Точен сте":

    И коце Костадинов лидера на Възраждане разкри грабежа на мунчо и олигархията му-
    Радев е обещал на Ердоган Българска територия в замяна да го спаси временно от ощетяващия страната и народа договор с който мунчо ни загроби -
    "Тъй като турците не правят нищо безплатно, големият въпрос е дали действително Румен Радев е обещал част от територията на страната, защото концесията на магистрала е точно това", посочи Костадинов.

    21:01 11.07.2026

  • 21 Майора

    9 2 Отговор
    Вярвате ли си ие наследниците нс биши комунисти хора от ДС че ще станат нещата? Та вие дойдохте страната до това положение след 1990 и не сте спирали да го правите!Вие склчх неизгодният договор с “Боращ” ощтил държавата с над 2, 5 млд долара и се оправдавате че сте прави!А кпга щ си намалите ваште заплати?

    21:02 11.07.2026

  • 22 Ха сега де...

    3 1 Отговор
    Много е трудно нещо постигнато по един или друг начин да бъде отречено или редуцирано. Правилния начин е да се създадат условия за покачване производителността до степен при която доходите поне да се запазят, а най добре е ако могат и да се увеличат. Никога досега с подобен механизъм не сме постигнали нищо положително, с ниски доходи и административни ограничения. Винаги се оказва, че с подобни мерки изоставаме от общата тенденция и затова сме най бедни не само в Европа. Ниското заплащане на труда е симптом на социализма и недоброто планиане на икономиката.

    21:02 11.07.2026

  • 23 А50

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Точен сте":

    Славчо получи шанс, но няма топки и капацитет. Може само да плюва от импотентна злоба

    Коментиран от #27

    21:03 11.07.2026

  • 24 И Асен Василев разкри ужасяващия

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "Точен сте":

    Грабеж на Радев и тежката червена крадлива олигархия негов ментор -
    В бюджета на ПБ са заложени 1,5 млрд.евро повече за държавната администрация и още толкова за МВР. Плюс милиарди за олигархията спонсори на Радев. Ако тези милиарди не отидат към тях дефицита ще е 1.7 а не 5.7% от БВП. В същото време удрят обикновените хора и работещите толкова тежко - винетки 30% увеличение ,спиране майчински ,ток вода и газ увеличение от 1 юли но за администрация и полицаи се изсипват милиарди

    Коментиран от #31

    21:04 11.07.2026

  • 25 Иво Петров

    1 2 Отговор
    Ивчо адаш ,говорили сме с теб за принципите на формиране заплащането ! Има ли печалба дружеството ,та дори и държавно ,се дава процент за заплати стимулиращи възходящото развитие на дружеството !!! Вие с Радев големи комунисти го играете. ,но знаеш ли ….Вие с Радев слушате отвъд океана каквото анализират и Ви кажат !!! За това бъркате! Но Вие сте си против българите и няма начин да не слушате ! Те Ви направиха владтимащи и сега налагайки машинното гладуваме поне още един мандат очаквате ! Така ще е до като слушате резидентите

    21:06 11.07.2026

  • 26 А50

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Да знаете":

    А ти бе мунчо, що мълчахте когато либералните соросоидни правителства вкл и служибни такива теглиха милиарди заеми. А сега излиза наяве техните храненици по държавните дружества какви многохилядни заплати взимат.

    Коментиран от #46

    21:07 11.07.2026

  • 27 Славчо сега разкрива мунчо и го затрива

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "А50":

    До преди няколко месеца всички тук ревяхте как славчо е най мразен и презиран в България. И колко бързо се променят нещата. Миналия ден форумец публикува тук в социална мрежа дискусия под публикация на Петър Витанов депутат от ПБ ( Прогресивна България) и бивш евродепутат от БСП за бюджета и договора "Боташ" под която се е включил Станислав Балабанов бивш депутат от ИТН който с цифри показва корупцията на Радев и олигархията и потребителите в огромната си част подкрепят Балабанов...За финал Станислав Балабанов се обръща към Витанов - "Лъжци и безскрупулни крадци"

    Коментиран от #34

    21:09 11.07.2026

  • 28 !!!?

    10 2 Отговор
    Въпрос за един милион: Коя терористична организация свърза персонажите от колажа !!!?

    21:10 11.07.2026

  • 29 Николов

    5 1 Отговор
    Абсолютен наглец! Отвратителен човек, отявлен комунист, с високо мнение за себе си.Може би сега той е главният управляващ? Дали не са му дали повече права? Не знам, но така изглежда.

    21:10 11.07.2026

  • 30 ПРАВИЛНО И СЪКРАЩЕНИЯ

    2 0 Отговор
    Нека има. Много бюра се доближат и много пенсионери работят там.

    21:12 11.07.2026

  • 31 Асен е точен за мунчовия грабеж

    3 4 Отговор

    До коментар #24 от "И Асен Василев разкри ужасяващия":

    Много от вас нямат спомен или не са запознати, но Асен Василев е бил не само финансов министър в кабинетите на Кирил Петков и академик Денков и вицепремиер в двете правителства но и министър на икономиката ,енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство на генералния консул във Великобритания и дипломат от кариерата Марин Райков преди повече от 13 години . Същата година февруари 2013 г.започват енергийните бунтове срещу високите сметки за ток в първото правителство на Борисов който впоследствие подава оставка. Президента Плевнелиев назначава служебен кабинет и по препоръка на икономисти и професори от Лондонското сити и преподаватели в Оксфорд Марин Райков назначава Асен Василев за министър в 3 ресора и вицепремиер. Като министър на енергетиката от 1 април намалява цената на тока с 5% и топлоенергията. Стабилизира туризма и финансовите показатели и като министър на икономиката! Един въпрос- Може ли да сравнявате Асен Василев със сегашния министър ЗКПЧ-то Гълъб Донев и "президента икономист" Радев както го нарече Слави Трифонов.
    Асен Василев е заемал поста министър на икономиката, енергетиката и туризма и вицепремиер в служебното правителство с министър-председател Марин Райков (март – май 2013 г.).

    21:12 11.07.2026

  • 32 Останалите взимат малко

    3 0 Отговор
    Военни, полиция, Съд, Прокуратура... Това трябва да са с 50 %

    21:13 11.07.2026

  • 33 тоя

    3 0 Отговор
    На тоя фашист, защо му давате трибуна. Марш в русия.

    21:14 11.07.2026

  • 34 ТАЗИ ДЪВКА БОТОШ

    0 6 Отговор

    До коментар #27 от "Славчо сега разкрива мунчо и го затрива":

    Скоро ще се изплюе. Свърши ли войната газ потече ли България ще бъде фактор голям в разпределението му.

    21:15 11.07.2026

  • 35 000

    0 3 Отговор
    Санкциите срещу руския патриарх отпаднаха. Браво, радев.

    21:15 11.07.2026

  • 36 Рядко

    5 0 Отговор
    противен гз.

    21:18 11.07.2026

  • 37 Тя и БНТ подлежи на "намаляване"

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гледах го по БНТ":

    - на 100% !

    21:25 11.07.2026

  • 38 Оня с коня

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Точен сте":

    Точно пък Славчо да коментира. Да беше направил. Имаше възможността. Сега да прави шоуто и да не се обажда! Толкова Хора излъга!🤮

    Коментиран от #51

    21:26 11.07.2026

  • 39 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Преди 2 дни в четвъртък бившият репортер от "Господари на ефира" Боби Ваклинов причака пред Народното събрание народният представител от ПБ Петър Витанов и още един от тях и ги попита " Не ви ли е срам? Края на месец май си вдигнахте депутатските заплати с 20% и после уж ги замразявате? Вземете пример от Мадяр в Унгария който си намали своята и не депутатите заплатите с 50%", на въпроса Витанов от ПБ отговори " А знаете ли колко вземаха Унгарските депутати при Орбан? 20 хиляди евро и логично Мадяр да ги намали" и влезе в парламента. А ето в България -
    Основната месечна заплата на народен представител в България е фиксирана на 5236 евро (около 10284 лв.). Към основното възнаграждение се добавят и бонуси за трудов стаж и участие в парламентарни комисии, 30 процента към заплатите за сътрудници и командировъчни за среща с избиратели = 11,800 евро!

    21:26 11.07.2026

  • 40 Давид

    2 0 Отговор
    Тия спасители няма да ви оправят ;) аз не съм държавен служител , но това е без значение . ДС работи еднакво всички . Трябва човек над ДС и това е възможно .

    21:27 11.07.2026

  • 41 А50

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "А50":

    Калинките наслагали минуси. Всички умнокрасиви ревът за свободен пазар и демокрация от държавната си службица

    21:28 11.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Я се дръШ като мъШ

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Да знаете":

    "...България изпада в дефолт..."
    Изобщо ясни ли ти са значенията на думите които използваш? Или така говорят във фейсбук и ти реши, че това е много интелигентно?

    21:32 11.07.2026

  • 44 Ккккк

    5 0 Отговор
    Ако тоя олигрофен е избран от хора с образувание и интелект просто нямам думи

    21:34 11.07.2026

  • 45 Мишел

    8 1 Отговор
    И генерал Борисов разкри грабежа на мунчо. С 10 млрд.повече са предвидили нов дълг от предишното правителство "Желязков" и дефицит 5.7%, тоест разходите ще изпреварват приходите с 11 млрд. Познайте къде ще отидат а за вас по скъпи винетки ,цигари от 1 август ,ток ,вода и газ от 1 юли ...Наздраве

    21:36 11.07.2026

  • 46 Мунчо...

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "А50":

    И генерал Борисов разкри грабежа на мунчо. С 10 млрд.повече са предвидили нов дълг от предишното правителство "Желязков" и дефицит 5.7%, тоест разходите ще изпреварват приходите с 11 млрд. Познайте къде ще отидат а за вас по скъпи винетки ,цигари от 1 август ,ток ,вода и газ от 1 юли ...Наздраве

    21:37 11.07.2026

  • 47 Мистер КЕШЕВ

    8 0 Отговор
    Ще намалим с 5€ по банков път, другото КЕШ на ръка.

    21:44 11.07.2026

  • 48 Тома

    1 0 Отговор
    Където имаме държавно ръководство винаги дружество е във фалит защото там крадат с г.за си с чадър от държавата.

    21:48 11.07.2026

  • 49 смешник

    1 1 Отговор
    Смешник. Първо премахни калинките на ГЕРБ щото от тия проституткииии нищо не става визирам мъжки и женски

    21:49 11.07.2026

  • 50 Троян

    1 1 Отговор
    На държавната администрация, тройно орязване на бюджета. Чакам ви да ми подавате електроди, ще ви платя колкото сте заслужили.

    21:53 11.07.2026

  • 51 Магаретар

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Оня с коня":

    А пък ти ,на всяка саксия бакпулвер!Всичко за всеки знаеш!Аман от дърти всезнайковци!

    21:54 11.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Скъсаняков

    0 0 Отговор
    Държавните дружества и техните " Частни " посредници при ограбването на Българския народ прекалено много крадат . 80 % кражба и плащания за непотребление във всичко . Плащания на "общо основание " НЕ трябва да съществуват . Това са общите водомери и двойното заплащане там от липсващи данни и начисленото върху всички останали. Появява се липсващия ,показва данните и си плаща втори път след като вече са взели от всички други. Промилите вдигнати с 400-500 % от общините към данъците за имот . защо им разрешавате такъв Данък да образуват дори и да не можеш физически да си на две места примерно или си в чужбина да работиш и няма никой в имота. Енергото с некунтрилируеми електромери и данни които самите те да проверяват при спорове. Да плащаш задето са те окрали на същите тези- монтаж, демонтаж и тяхна лаборатория при положение ,че дистанционно могат да променят без следи някакви коефициенти на грешки в новите измервателни уреди. Задължителни застраховки при "частници " Заплата ,но само по банков път- такси и реклами за всичко . Досаждане -ела за нова карта , ама кредит вземи и т.н. и все по-високи такси за каквото си измислят. пътища няма -винетки 30 % , Тютюн - 1,5 евро ,останалото дране. Алкохол също . Учебници безплатни -пособия задължителни и тройно по-скъпи и даже те насочва учителя точно от кой автор да са за съответния % . И още хиляди измами ,кражби ,такси ,глоби и докато не прогоните или унищожите и последния Българин работещ законно тук.

    22:17 11.07.2026

  • 55 55 от Козлодуй

    1 0 Отговор
    Иво Дугин само плямпа. Никога нищо полезно не е свършил. И цял живот е бил на държавата софра . Нека първо своята запла
    та да ореже . И без това не е ясно защо я получсва .

    22:18 11.07.2026

  • 56 ...

    0 0 Отговор
    Ах ти мазник.

    22:20 11.07.2026

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