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Пламен Димитров: Не изключвам дребни поправки на бюджета преди второ четене

Пламен Димитров: Не изключвам дребни поправки на бюджета преди второ четене

11 Юли, 2026 18:20 269 4

  • пламен димитров-
  • бюджет

Очаквам някакво движение, така че да свием дефицита от 5,7% на 4,1%, колкото каза, че ще бъде Европейската комисия

Пламен Димитров: Не изключвам дребни поправки на бюджета преди второ четене - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не изключвам дребни поправки на бюджета преди второ четене – за текущите разходи и капиталовите. Това прогнозира в интервю за Нова нюз президентът на КНСБ Пламен Димитров.

„Големият въпрос е дали ще изпълним условията за петото плащане по ПВУ. 56 реформи, много от тях законодателни”, коментира Димитров.

„Очаквам някакво движение, така че да свием дефицита от 5,7% на 4,1%, колкото каза, че ще бъде Европейската комисия. Това са 2 милиарда евро разлика. Повтарям – 2 милиарда евро разлика между внесения бюджет и това, което Комисията прогнозира като дефицит”, каза Пламен Димитров.

За бюджета на ДОО

„В приходната му част виждаме мерки, които могат да доведат до допълнителни приходи в системата – ръстът на максималния осигурителен доход, на минималните прагове. Лошата новина е, че социалните плащания или обезщетенията остават същите”, каза Димитров.

„Минималното и максималното обезщетение за безработица са замразени, обезщетението за майчинство през втората година е замразено. Това не е добре, хората там отдавна очакват промяна”, заяви още той президентът на КНСБ.

Той смята, че при майчинските обезщетението за втората година трябва да бъде обвързано като процент към приноса, както е през първата година, дори и процентът да е по-нисък.

„За 2027 година ще продължим да предлагаме подобна мярка", каза Димитров.

Синдикалистът отново подчерта, че ако държавните служители сами си плащат осигуровките, трябва да отпадне Закона за държавния служител.

„Ако има обществена нагласа, че всички трябва да сме равни, тогава да сме равни", каза Димитров.

За бюджета на НЗОК

„Разпределението на средствата не е по най-добрия начин - за превенция има най-малко средства. За останалите две пера – болничната помощ и лекарствата, растат сериозно”, коментира Пламен Димитров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    0 0 Отговор
    Преди 09.09. 1944 г. България беше на ръба на пропаста , казваха комунистите. След като дойде БКП ( БСП ) направи смела крачка напред.

    Коментиран от #4

    18:49 11.07.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Този тър тей от членски внос си изкарва заплатата ???
    Ако е така, до сега от одавна да е при наместника на Господ Ленин - гошо Тарабата

    18:59 11.07.2026

  • 3 Румен Йотова

    0 0 Отговор
    Бъдете търпеливи здрави и дълголетни
    Да ви е честита новата 2046-та..
    пардон това беше грешка
    в слушалката
    Ура!

    19:07 11.07.2026

  • 4 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Никой":

    Пийна ли "мед и масло" през и след 1980г, както са го твърдели другарите през 60 - те години на миналият век - 1980г В БЪЛГАРИЯ ЩЯЛ ДА ДАЙДЕ КОКУНИЗМА и ОТ ЧЕШМИТЕ ЩЯЛО ДА ПОТЕЧЕ "МЕД И МАСЛО" 🤣🤣🤣

    19:08 11.07.2026

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