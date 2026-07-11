Километрична опашка от автомобили на ГКПП „Маказа“, Гърция ни бави със светофар и дезинфекция

Огромно задръстване и километрични колони от автомобили белязаха трафика през граничния контролно-пропускателен пункт „Маказа – Нимфеа“. Пред пункта се образува сериозна опашка от чакащи превозни средства от българска страна, съобщава kardjalinews.bg.
Хиляди нашенци и чужди туристи, тръгнали в почивния ден към плажната ивица на Бяло море, са принудени да чакат под палещото слънце на границата с Гърция.
Причината: Санитарни мерки и тапи на гръцка земя
Освен традиционно засиления уикенд трафик в разгара на летния сезон, основният проблем за образуването на голямата тапа се корени в инфраструктурни и санитарни ограничения от гръцка страна:
Дезинфекционната площадка: Работата на задължителната дезинфекционна площадка на самия граничен пункт сериозно забавя обработката на всеки преминаващ автомобил. Наложените фитосанитарни процедури изискват технологично време, което блокира бързото пропускане.
Светофарът при Комотини: Допълнителен сериозен пътен възел, който спира устрема на шофьорите, е светофарната уредба в района на гръцкия град Комотини. Тя не успява да поеме огромния поток от коли, навлизащи в Южната ни съседка, което автоматично връща „тапата“ назад чак до самата гранична бразда.
Препоръки към шофьорите
Пътуващите в посока Гърция се съветват да се заредят с търпение, да носят достатъчно количества питейна вода и да следят техническото състояние на автомобилите си заради опасност от прегряване в колоната. Алтернатива за пътуващите от Централна и Южна България остават останалите по-слабо натоварени гранични пунктове като „Ивайловград“ и „Капитан Петко войвода“ (Свиленград).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
18:52 11.07.2026
2 шопо
Коментиран от #3
18:56 11.07.2026
3 от софийско
До коментар #2 от "шопо":Е па, носът си празни буркане !
18:58 11.07.2026
4 А50
19:01 11.07.2026
5 Малката Тиква
19:03 11.07.2026
6 Емигрант
19:06 11.07.2026
7 Грък
19:09 11.07.2026