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Километрична опашка от автомобили на ГКПП „Маказа“, Гърция ни бави със светофар и дезинфекция

Километрична опашка от автомобили на ГКПП „Маказа“, Гърция ни бави със светофар и дезинфекция

11 Юли, 2026 18:50 453 7

  • гкпп „маказа“-
  • опашка-
  • чакане

Хиляди нашенци и чужди туристи, тръгнали в почивния ден към плажната ивица на Бяло море, са принудени да чакат под палещото слънце на границата с Гърция

Километрична опашка от автомобили на ГКПП „Маказа“, Гърция ни бави със светофар и дезинфекция - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Огромно задръстване и километрични колони от автомобили белязаха трафика през граничния контролно-пропускателен пункт „Маказа – Нимфеа“. Пред пункта се образува сериозна опашка от чакащи превозни средства от българска страна, съобщава kardjalinews.bg.

Хиляди нашенци и чужди туристи, тръгнали в почивния ден към плажната ивица на Бяло море, са принудени да чакат под палещото слънце на границата с Гърция.

Причината: Санитарни мерки и тапи на гръцка земя

Освен традиционно засиления уикенд трафик в разгара на летния сезон, основният проблем за образуването на голямата тапа се корени в инфраструктурни и санитарни ограничения от гръцка страна:

Дезинфекционната площадка: Работата на задължителната дезинфекционна площадка на самия граничен пункт сериозно забавя обработката на всеки преминаващ автомобил. Наложените фитосанитарни процедури изискват технологично време, което блокира бързото пропускане.

Светофарът при Комотини: Допълнителен сериозен пътен възел, който спира устрема на шофьорите, е светофарната уредба в района на гръцкия град Комотини. Тя не успява да поеме огромния поток от коли, навлизащи в Южната ни съседка, което автоматично връща „тапата“ назад чак до самата гранична бразда.

Препоръки към шофьорите

Пътуващите в посока Гърция се съветват да се заредят с търпение, да носят достатъчно количества питейна вода и да следят техническото състояние на автомобилите си заради опасност от прегряване в колоната. Алтернатива за пътуващите от Централна и Южна България остават останалите по-слабо натоварени гранични пунктове като „Ивайловград“ и „Капитан Петко войвода“ (Свиленград).


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    4 0 Отговор
    Какво има ваф гарация ...там имам братфчеди помаци от Ксанти

    18:52 11.07.2026

  • 2 шопо

    5 0 Отговор
    А бре тия дека чакат, къде пикат ?

    Коментиран от #3

    18:56 11.07.2026

  • 3 от софийско

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "шопо":

    Е па, носът си празни буркане !

    18:58 11.07.2026

  • 4 А50

    3 0 Отговор
    Неприятни сме на гърците, правят ни номера, но наще зор да ходят да им дават пари

    19:01 11.07.2026

  • 5 Малката Тиква

    1 0 Отговор
    Да си вземат и хладилни чанти че кифтаците от Лидъл ще се вмиришат.

    19:03 11.07.2026

  • 6 Емигрант

    0 0 Отговор
    Пак ли друг ви пречи на вас бе тарикати ? Как пък не забелязвате, че истината в България постепенно ще се превърне в ПРЕСТЪПЛЕНИЕ КАКТО ТЯ Е В РУСИЯ, и там преди не много време се започна с ЦЕНЗУРА по медиите които и техните и българските са управлявани от мафия и олигарси, и при тях всеки друг им е виновен, те са най-хрисимите и най-умните и можещи, как не забелязвате сходство и единомислие между България и Русия при медиите, което означава, че скоро ще има осъдени и в България за изказване на ИСТИНА което ще рече, че е престъпление ? Гърция ви пречи, че си спазват законите, вероятно и ще ви пречи и с поевтиняване на стоките си от първа необходимост ?

    19:06 11.07.2026

  • 7 Грък

    1 0 Отговор
    НЕЩЕМ Б УГАР8! ТОВА СА НАЙ ДОЛНИТЕ И НАЙ БЕДНИТЕ ТУРИСТИ! ИСКАМЕ ЯПОНЦИ, КОРЕЙЦИ И ГЕРМАНЦИ!

    19:09 11.07.2026

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