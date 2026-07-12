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Автомобил пламна на АМ „Тракия“, има задръстване

Автомобил пламна на АМ „Тракия“, има задръстване

12 Юли, 2026 17:45 1 233 10

  • автомобил-
  • пожар-
  • тракия

Няма подстрадали хора

Автомобил пламна на АМ „Тракия“, има задръстване - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лек автомобил се запали на 341-вия километър на автомагистрала „Тракия“. По първоначална информация няма пострадали.

Хората, пътували в автомобила, са успели да излязат навреме, преди пламъците да обхванат колата. В участъка има задръстване.

Причините за инцидента предстои да бъдат изяснени.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чапай

    10 1 Отговор
    Някоя електричка ще е .

    Коментиран от #6

    17:51 12.07.2026

  • 2 пръц

    14 1 Отговор
    Все по-весело става по пътищата у нас. В случая не са ли загасили пожара с пожарогасител за който катаджиите искат всяка година да се проверяват за годност срещу пет лева, след като стана евро още не съм ходил да го проверят.

    Коментиран от #3

    17:56 12.07.2026

  • 3 Боруна Лом

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "пръц":

    ВЕЧЕ Е ПЕТ ЕВРО ! ЯВНО ПОЖАРА Е ОТ НЯКОЙ ЗАБЛУДЕН УКРИДРОН

    18:09 12.07.2026

  • 4 МПС

    5 2 Отговор
    Да му пишат акт за аварийна лента, там трябва да мине пожарната

    18:12 12.07.2026

  • 5 Хохо Бохо

    3 8 Отговор
    Дизел е нали?

    18:15 12.07.2026

  • 6 Хохо Бохо

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Чапай":

    Дизелов кюнец баааа сельо

    18:18 12.07.2026

  • 7 Нищо ново

    6 0 Отговор
    В прокълнатата територия гробищата са пълни, а мозъците - празни.

    18:23 12.07.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    Строежите стадото с такси за пожарогасители, на никого не са помогнали. В Англия не са задължителни. Не се иска и аптечка , нито триъгълник. Колите си джиткат и света не се свършва. Има си компетентни служби, които затова получават пари от данъците.

    18:35 12.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сила

    1 0 Отговор
    Road to hell 🤟🇧🇬🤟BG хорор безкрай

    18:44 12.07.2026

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