Автомобил пламна на АМ „Тракия“, има задръстване

Лек автомобил се запали на 341-вия километър на автомагистрала „Тракия“. По първоначална информация няма пострадали.

Хората, пътували в автомобила, са успели да излязат навреме, преди пламъците да обхванат колата. В участъка има задръстване.

Причините за инцидента предстои да бъдат изяснени.