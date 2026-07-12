Автомобил пламна на АМ „Тракия“, има задръстване

Лек автомобил се запали на 341-вия километър на автомагистрала „Тракия“. По първоначална информация няма пострадали.
Хората, пътували в автомобила, са успели да излязат навреме, преди пламъците да обхванат колата. В участъка има задръстване.
Причините за инцидента предстои да бъдат изяснени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чапай
Коментиран от #6
17:51 12.07.2026
2 пръц
Коментиран от #3
17:56 12.07.2026
3 Боруна Лом
До коментар #2 от "пръц":ВЕЧЕ Е ПЕТ ЕВРО ! ЯВНО ПОЖАРА Е ОТ НЯКОЙ ЗАБЛУДЕН УКРИДРОН
18:09 12.07.2026
4 МПС
18:12 12.07.2026
5 Хохо Бохо
18:15 12.07.2026
6 Хохо Бохо
До коментар #1 от "Чапай":Дизелов кюнец баааа сельо
18:18 12.07.2026
7 Нищо ново
18:23 12.07.2026
8 РЕАЛИСТ
18:35 12.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сила
18:44 12.07.2026