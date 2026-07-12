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Прокуратурата иска постоянен арест за шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на „Тракия“

Прокуратурата иска постоянен арест за шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на „Тракия“

12 Юли, 2026 18:10 423 5

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  • камион-
  • катастрофа-
  • тракия

Илиев е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и средни телесни повреди на двама от пътуващите в ударените автомобили

Прокуратурата иска постоянен арест за шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на „Тракия“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Бургас ще поиска мярка за неотклонение „задържане под стража“ за водача на тира, който в петък предизвика тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. 56-годишният Ангел Илиев е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и средни телесни повреди на двама от пътуващите в ударените автомобили.

Инцидентът стана на АМ „Тракия“, след като товарният камион премина през разделителната мантинела и навлезе в насрещното движение, където удари челно два леки автомобила. При катастрофата загина един човек, а двама бяха ранени. Пострадалите са в стабилно състояние - единият е с фрактура на ключица и вече е освободен от болницата, а другият остава под лекарско наблюдение.

След инцидента Ангел Илиев е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. На обвиняемия е отнето и свидетелството за управление на моторно превозно средство.

Катастрофата предизвика и въпроси за състоянието на разделителната мантинела в участъка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    0 6 Отговор
    Чорапа му изнасят скапаните пътища, повече инциденти, повече глоби, повече пари за крадене.

    18:11 12.07.2026

  • 2 странна е тая прокуратура

    2 0 Отговор
    много странна...

    18:13 12.07.2026

  • 3 МПС

    2 0 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    18:13 12.07.2026

  • 4 бою мантинелата

    0 0 Отговор
    как може да спука гума по тея перфектни пътища ?

    18:17 12.07.2026

  • 5 хехе

    3 0 Отговор
    Кога ще се осмелите да пуснете статия за щерката на бившия гербав общински съветки Орлин Алексиев която полицаите са гонили и се е оказала с 2.3 промила алкохол

    18:18 12.07.2026

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