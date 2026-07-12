Прокуратурата иска постоянен арест за шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на „Тракия“

Окръжната прокуратура в Бургас ще поиска мярка за неотклонение „задържане под стража“ за водача на тира, който в петък предизвика тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. 56-годишният Ангел Илиев е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и средни телесни повреди на двама от пътуващите в ударените автомобили.
Инцидентът стана на АМ „Тракия“, след като товарният камион премина през разделителната мантинела и навлезе в насрещното движение, където удари челно два леки автомобила. При катастрофата загина един човек, а двама бяха ранени. Пострадалите са в стабилно състояние - единият е с фрактура на ключица и вече е освободен от болницата, а другият остава под лекарско наблюдение.
След инцидента Ангел Илиев е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. На обвиняемия е отнето и свидетелството за управление на моторно превозно средство.
Катастрофата предизвика и въпроси за състоянието на разделителната мантинела в участъка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
18:11 12.07.2026
2 странна е тая прокуратура
18:13 12.07.2026
3 МПС
18:13 12.07.2026
4 бою мантинелата
18:17 12.07.2026
5 хехе
18:18 12.07.2026