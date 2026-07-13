Диана Русинова: Шофьорите на тирове се страхуват от контрол

Черната статистика по пътищата продължава да расте. Само от началото на месеца при пътнотранспортни произшествия са загинали 17 души, а 309 са ранени. От началото на годината жертвите са 234, а пострадалите – близо 4100. Окръжният съд в Бургас днес трябва да реши дали да остави в ареста шофьора на товарния автомобил, който в петък – 10 юли, премина през разделителната мантинела и удари челно два автомобила – едни човек загина, а двама бяха ранени. Катастрофата се случи само две седмици след друга трагедия на същата магистрала, при която по сходен начин загинаха баща и двете му деца. По темата в предаването „Тази сутрин“ на бТВ гостува Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.
Тя беше мястото на инцидента на АМ „Тракия“. По думите ѝ разделителната мантинела е изградена през 2014 г. по проект и нормативи от 2010 г. Според нея това е съоръжение от по-нисък клас, проектирано да задържа превозни средства с тегло до 1,5 тона, движещи се със скорост до 65 км/ч и при определен ъгъл на удара. Тя постави въпроса доколко подобна система е ефективна при сблъсък с тежкотоварни камиони, чието тегло многократно надвишава тези параметри.
Русинова подчерта, че основният проблем остава липсата на ефективен контрол върху тежкотоварния транспорт. Тя заяви, че никога не е наричала шофьорите на камиони „убийци“, както твърдят нейни критици, а настоява единствено за равнопоставен контрол върху всички участници в движението.
„Единственото нещо, за което призовавам, това е контрол – за всички, не за един, не за двама – за абсолютно всички. И съм шокирана от реакцията на тези хора, те очевидно се страхуват от контрола, те не желаят да бъдат контролирани“, подчерта експертът от Европейския център па транспортни политики.
Нашата борба е хората да могат да тръгнат на път и да се приберат живи. Никой не трябва да погребва близките си заради катастрофа“, допълни тя.
По повод конкретния инцидент тя уточни, че на мястото са били установени следи, които биха могли да са свързани със спукана гума, но подчерта, че окончателните изводи трябва да бъдат направени от разследващите органи.
Русинова коментира и спазването на правилата от страна на професионалните водачи. Тя припомни, че българското законодателство забранява управлението на автомобил с джапанки, бос или без дрехи от кръста нагоре, но според нея подобни нарушения продължават да се допускат.
Според нея засиленият контрол трябва да бъде осъществяван от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към Министерството на транспорта. Тя разкритикува институцията за липсата на достатъчно активна позиция по отношение на обществения превоз на товари и пътници.
Като пример Русинова посочи и проблема със зърновозите. По думите ѝ и двата камиона, участвали в последните тежки катастрофи на АМ „Тракия“, са превозвали зърно. Тя твърди, че в миналото опитите за по-строг контрол върху този сектор са срещнали сериозна съпротива, включително срещу представители на транспортното министерство, настоявали за по-строги проверки.
Според Русинова без последователен контрол върху тежкотоварните автомобили, включително проверките за претоварване и техническа изправност, подобни трагични инциденти ще продължат да се повтарят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:03 13.07.2026
2 Асенка с бикините
09:04 13.07.2026
3 НПО
09:08 13.07.2026
4 Механик
Всичките имат някакъв кретенизъм във физиономиите.
09:09 13.07.2026
5 Смотаняху
Коментиран от #35
09:09 13.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #38
09:10 13.07.2026
8 Наката
09:12 13.07.2026
9 Ама тая нещо да е помогнала...
09:13 13.07.2026
10 МИР
Коментиран от #16, #18
09:13 13.07.2026
11 Лавина
Коментиран от #13, #23
09:18 13.07.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
НЕ КОМЕНТИРА НИЩО за СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ТИРовете🤔❓
09:22 13.07.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Лавина":Защото не искат да чуят :
"Ако не караш- слизай и си търси работа другаде!"
Коментиран от #20, #31
09:23 13.07.2026
14 Тролещия кон
09:25 13.07.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ТРИМА водачи на леки коли
СЕ ЗАБИХА ВЪВ КАМИОНИ❗
Двама в спрели камиони и един навлезе в лентата на водача на камиона 😀
09:26 13.07.2026
16 Рим
До коментар #10 от "МИР":Ако я хареса Радев ще я одобриш ли и ти?
Коментиран от #22
09:27 13.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Цеко
До коментар #10 от "МИР":Че е некомпетентна тази е ясно, ама да ми плямпаш глупости за ГЕРБ е ТРОЛско и жалко. Тя даже се е превърнала в слуга на Фатмака, те и телевизиите са под негов контрол, ти още ГЕРЛ ти е в устата, за жълти копейки се излагаш!
09:37 13.07.2026
19 име
09:38 13.07.2026
20 Един шофьор
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ето за това са виновни шефовете на транспортни фирми,те ги карат да превишават часовете и скоростта.
09:38 13.07.2026
21 Това недоразумение да се маха
Намаляме скороста
Извънгадско 50 км.ч
И по магистрала също
Градско 30
Всички го казват
Лоши магистрали
Лоши пътища
Лоши мантинели
Стар коли
Какво не искате ли вие с големите джипове дето ни избивате със малките коли дето сме
И камионите са на същите тия незаконно забогатели боклуци И те ни убиват
Който иск да стигне от точка А до точкаБ ще тръгва 2 часа по рано.
България е малка
Ама кортежите на Радев как ще се движили с 50?
Ами нали заради вас сме на това състояние затова даже с 40 км.ч ще се движите за да пазите гражданите на българия
Убитите и инвалидите веднага още на другия ден почти изчеват
Коментиран от #44
09:43 13.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 РЕАЛИСТ
До коментар #11 от "Лавина":Я по сериозно, бе. Стига си ръсил небивалици. В 21 век сме и в Европа няма място, дето се кара без тахохраф и карти.
09:50 13.07.2026
24 Левски
Коментиран от #27, #32, #54
09:55 13.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Въпрос
Въобще колко и....зро.да търпите в България,и.....зр.оди толерирани от Службите!?
10:01 13.07.2026
27 Що се правиш
До коментар #24 от "Левски":Бъркат им в главите - МВР!
10:03 13.07.2026
28 Чавдар войвода
преди доста години...
10:04 13.07.2026
29 От чужбина
Шофьорите. Сега е момента на жътва и се бърза да се прекарва зърното. За шофьорите също е "жътва", курс след курс и повече пари. Бърза се. Вероятно много от шофьорите са уморени и недоспали. Това е много сериозна предпоставка за катастрофи.
Вероятно проблема може да бъде решен чрез временно въвеждане на ограничение на скоростта на камионите до 80-85км/ч. и следене за спазването и. Друга мярка е забрана да навлизат в лявата, скоростната лента на магистралите. Във Великобритания и Европа на камионите им е забранено да навлизат в тази лента на магистралите.
10:04 13.07.2026
30 Всичко си има място
10:04 13.07.2026
31 Простият
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":При капитализма е така и то не само при тировете. Като прибавиш и демокрация, което в български вариант означава че всичко ти е разрешено и санкции едва ли ще има и резултата е налице. Ама язе съм прозд, кво разбирам от тирове.
10:05 13.07.2026
32 456
До коментар #24 от "Левски":Но 1986 година не са си купували книжки и взимаха книжки само ако си се научил и знаеш правилника. А сега? ...
Скоро четох ,че на някакво кръстовище в Студенски масово нарушават и незнаят за предимството. Как да няма катастрофи или инциденти?
10:05 13.07.2026
33 ами
10:07 13.07.2026
34 Колко хора
10:18 13.07.2026
35 Моряка
До коментар #5 от "Смотаняху":Чудесна мисъл!С този изпъкнал поглед на бодлива крава и прическа на зелена мухоморка може да спре движението даже на Бойковата магистрала Хемус,когата я направят след още 70 години.
10:20 13.07.2026
36 ДрайвингПлежър
10:21 13.07.2026
37 ИВАН
10:24 13.07.2026
38 Моряка
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Виж коментар 35 и ще разбереш!
10:24 13.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 е те си го казват . няма пътища и няма
10:28 13.07.2026
41 Тираджия
10:29 13.07.2026
42 Мдааа
10:31 13.07.2026
43 коя мантинела ще спре
Коментиран от #56, #57
10:32 13.07.2026
44 Моряка
До коментар #21 от "Това недоразумение да се маха":Забравяш за хилядите неграмотни цигани с купени фалшиви книжки.Кой ли им ги продава? Този въпрос до сега не е дискутиран никога и никъде.
Коментиран от #46, #50, #51
10:34 13.07.2026
45 .....
Коментиран от #49
10:42 13.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 бъз и шубе ги избиват постоянно
10:48 13.07.2026
48 Анонимен
10:48 13.07.2026
49 и кво
До коментар #45 от ".....":Забраняваш на Фирма 1 да работи в Европа и тя става Фирма 2 и пак работи в Европа.
Коментиран от #52
10:49 13.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Да прав си
До коментар #44 от "Моряка":И там трябва да се промени
Просто предлагам понеже няма държава с това да се защитим .
10:55 13.07.2026
52 .....
До коментар #49 от "и кво":Да така е, забраняваш на фирма 1 и тя става фирма 2, обяче глобите си се плащат и като изгориш няколко пъти по 20 хиляди евра и почваш да спазваш, щом в европа карат в регола и много рядко се нарушава а тук е масово значи работят нещата там все пак.
10:55 13.07.2026
53 хахаха
10:55 13.07.2026
54 Моряка
До коментар #24 от "Левски":А аз,дето съм шофьор от 1974, даже не съм се изфукал още.Скромността красяла човека.Трябва да съм голям красавец.
10:56 13.07.2026
55 Пешо
10:59 13.07.2026
56 Моряка
До коментар #43 от "коя мантинела ще спре":Спират ги огромните разделителни бетонни елементи.Ама в Италия.
10:59 13.07.2026
57 Отговор
До коментар #43 от "коя мантинела ще спре":Всички истински мантинели! Те са създадени да удържат камион с тегло до 70 тона и скорост до 120 км/ч. Нашите подобия на мантинели евентуално биха спрели лек автомобил с маса до 1500 кг.
11:03 13.07.2026