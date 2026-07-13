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Диана Русинова: Шофьорите на тирове се страхуват от контрол

Диана Русинова: Шофьорите на тирове се страхуват от контрол

13 Юли, 2026 08:58 1 566 57

  • диана русинова-
  • ам тракия-
  • тирове-
  • контрол

Голям проблем са зърновозите, последните два тежки инцидента на АМ „Тракия“ са с камиони, превозващи зърно, отбеляза експертът

Диана Русинова: Шофьорите на тирове се страхуват от контрол - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Черната статистика по пътищата продължава да расте. Само от началото на месеца при пътнотранспортни произшествия са загинали 17 души, а 309 са ранени. От началото на годината жертвите са 234, а пострадалите – близо 4100. Окръжният съд в Бургас днес трябва да реши дали да остави в ареста шофьора на товарния автомобил, който в петък – 10 юли, премина през разделителната мантинела и удари челно два автомобила – едни човек загина, а двама бяха ранени. Катастрофата се случи само две седмици след друга трагедия на същата магистрала, при която по сходен начин загинаха баща и двете му деца. По темата в предаването „Тази сутрин“ на бТВ гостува Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Тя беше мястото на инцидента на АМ „Тракия“. По думите ѝ разделителната мантинела е изградена през 2014 г. по проект и нормативи от 2010 г. Според нея това е съоръжение от по-нисък клас, проектирано да задържа превозни средства с тегло до 1,5 тона, движещи се със скорост до 65 км/ч и при определен ъгъл на удара. Тя постави въпроса доколко подобна система е ефективна при сблъсък с тежкотоварни камиони, чието тегло многократно надвишава тези параметри.

Русинова подчерта, че основният проблем остава липсата на ефективен контрол върху тежкотоварния транспорт. Тя заяви, че никога не е наричала шофьорите на камиони „убийци“, както твърдят нейни критици, а настоява единствено за равнопоставен контрол върху всички участници в движението.

„Единственото нещо, за което призовавам, това е контрол – за всички, не за един, не за двама – за абсолютно всички. И съм шокирана от реакцията на тези хора, те очевидно се страхуват от контрола, те не желаят да бъдат контролирани“, подчерта експертът от Европейския център па транспортни политики.

Нашата борба е хората да могат да тръгнат на път и да се приберат живи. Никой не трябва да погребва близките си заради катастрофа“, допълни тя.

По повод конкретния инцидент тя уточни, че на мястото са били установени следи, които биха могли да са свързани със спукана гума, но подчерта, че окончателните изводи трябва да бъдат направени от разследващите органи.

Русинова коментира и спазването на правилата от страна на професионалните водачи. Тя припомни, че българското законодателство забранява управлението на автомобил с джапанки, бос или без дрехи от кръста нагоре, но според нея подобни нарушения продължават да се допускат.

Според нея засиленият контрол трябва да бъде осъществяван от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към Министерството на транспорта. Тя разкритикува институцията за липсата на достатъчно активна позиция по отношение на обществения превоз на товари и пътници.

Като пример Русинова посочи и проблема със зърновозите. По думите ѝ и двата камиона, участвали в последните тежки катастрофи на АМ „Тракия“, са превозвали зърно. Тя твърди, че в миналото опитите за по-строг контрол върху този сектор са срещнали сериозна съпротива, включително срещу представители на транспортното министерство, настоявали за по-строги проверки.

Според Русинова без последователен контрол върху тежкотоварните автомобили, включително проверките за претоварване и техническа изправност, подобни трагични инциденти ще продължат да се повтарят.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 13 Отговор
    Скоро Изкуственият интелект ще поеме автономните камиони и няма да има катастрофи.

    09:03 13.07.2026

  • 2 Асенка с бикините

    13 6 Отговор
    Госпожа Мехмедали пак се изказва.

    09:04 13.07.2026

  • 3 НПО

    16 5 Отговор
    Даскалицата станала експерт по транпортна политика и катастрофи пак ръси мозък.

    09:08 13.07.2026

  • 4 Механик

    27 1 Отговор
    Не знам тировете, но имам чувството че българското властово пространство е пълно с хора, които са били деца със специални потребности.
    Всичките имат някакъв кретенизъм във физиономиите.

    09:09 13.07.2026

  • 5 Смотаняху

    18 5 Отговор
    Ас мисля че ако сложат плакати на Диана Русинова повечито шофьори ще спрат да излизат на улицата

    Коментиран от #35

    09:09 13.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 5 Отговор
    А сой е тоя ypoд на снимката?

    Коментиран от #38

    09:10 13.07.2026

  • 8 Наката

    9 3 Отговор
    Дерат ги живи на ченгел,как няма да се страхуват!

    09:12 13.07.2026

  • 9 Ама тая нещо да е помогнала...

    17 3 Отговор
    Тая досада нещо много дребно да е направила за добро? Само ръси едно и също да я снимат, че е убавица....Като оня другия с нея Богдан. Специалисти прават дупки всякакви....

    09:13 13.07.2026

  • 10 МИР

    15 5 Отговор
    Айде пак тая! Ама аман от тебе бе г-жо/це компететна по всички въпроси и за сметка на това нищо не разбираща и независеща от теб. Стига сте е канили на всякъде това ГЕРБерско недоразумение защото тя разбира от пътна безопастност колкото папагал от ядрена физика.

    Коментиран от #16, #18

    09:13 13.07.2026

  • 11 Лавина

    12 5 Отговор
    ВСИЧКИ ТИРАДЖИИ КАРАТ БЕЗ КАРТИ И ТАХОГРАФИ НЯМА ПОЧИВКИ КОЙ ФИРМА ЗАРЕЖДА КАУФЛАНД ОСНОВНО МОМЧЕТАТА НЯКОЙ ПЪТ КАРАТ 20 ЧАСА БЕЗ ДА ПОЧИВАТ

    Коментиран от #13, #23

    09:18 13.07.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 0 Отговор
    ЗАЩО НИКОЙ, НИКОГА, НИКЪДЕ,
    НЕ КОМЕНТИРА НИЩО за СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ТИРовете🤔❓

    09:22 13.07.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "Лавина":

    Защото не искат да чуят :
    "Ако не караш- слизай и си търси работа другаде!"

    Коментиран от #20, #31

    09:23 13.07.2026

  • 14 Тролещия кон

    7 2 Отговор
    Страхуват се и от бг трол, от ДАИ и от разни други тролове.

    09:25 13.07.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор
    При последните ТРИ катастрофи,
    ТРИМА водачи на леки коли
    СЕ ЗАБИХА ВЪВ КАМИОНИ❗
    Двама в спрели камиони и един навлезе в лентата на водача на камиона 😀

    09:26 13.07.2026

  • 16 Рим

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "МИР":

    Ако я хареса Радев ще я одобриш ли и ти?

    Коментиран от #22

    09:27 13.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Цеко

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "МИР":

    Че е некомпетентна тази е ясно, ама да ми плямпаш глупости за ГЕРБ е ТРОЛско и жалко. Тя даже се е превърнала в слуга на Фатмака, те и телевизиите са под негов контрол, ти още ГЕРЛ ти е в устата, за жълти копейки се излагаш!

    09:37 13.07.2026

  • 19 име

    6 2 Отговор
    Жп транспорта е много по-безопасен, но вместо железниците да возят товари, БДЖ умишлено беше разсипвано, за да може тирове да мачкат хората по пътищата.

    09:38 13.07.2026

  • 20 Един шофьор

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ето за това са виновни шефовете на транспортни фирми,те ги карат да превишават часовете и скоростта.

    09:38 13.07.2026

  • 21 Това недоразумение да се маха

    1 3 Отговор
    Има спасение за всички

    Намаляме скороста
    Извънгадско 50 км.ч
    И по магистрала също
    Градско 30
    Всички го казват
    Лоши магистрали
    Лоши пътища
    Лоши мантинели
    Стар коли

    Какво не искате ли вие с големите джипове дето ни избивате със малките коли дето сме
    И камионите са на същите тия незаконно забогатели боклуци И те ни убиват
    Който иск да стигне от точка А до точкаБ ще тръгва 2 часа по рано.
    България е малка
    Ама кортежите на Радев как ще се движили с 50?
    Ами нали заради вас сме на това състояние затова даже с 40 км.ч ще се движите за да пазите гражданите на българия
    Убитите и инвалидите веднага още на другия ден почти изчеват

    Коментиран от #44

    09:43 13.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Лавина":

    Я по сериозно, бе. Стига си ръсил небивалици. В 21 век сме и в Европа няма място, дето се кара без тахохраф и карти.

    09:50 13.07.2026

  • 24 Левски

    4 1 Отговор
    Дианче, защо нашите пишман шофьори, като отидат в Гърция, са примерни? Ето къде е решението. Шофьор съм от 1986 г. и имам златен талон. Винаги спазвам ЗДП.

    Коментиран от #27, #32, #54

    09:55 13.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Въпрос

    2 0 Отговор
    Защо търпите из...ро.ди като това нещо!?
    Въобще колко и....зро.да търпите в България,и.....зр.оди толерирани от Службите!?

    10:01 13.07.2026

  • 27 Що се правиш

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Левски":

    Бъркат им в главите - МВР!

    10:03 13.07.2026

  • 28 Чавдар войвода

    2 0 Отговор
    Трябва да ги качват на товарни влакове, както
    преди доста години...

    10:04 13.07.2026

  • 29 От чужбина

    3 1 Отговор
    А направи ли ви впечатление, че тази година катастрофите с преминаване на тежки камиони през мантинелата и навлизане в насрещното са зачестили. Предишните години не е имало подобни случаи или поне честотата им е била значително по-ниска. Въпроса е какво сее променило??? Мантинелите да си същите, асфалта също. Явно причините са в камионите или шофьорите. В действителност едната промяна е рязкото поскъпване на горивата, основен разход за транспорта. Транспортните фирми търсят от къде да спестят и вероятно пестят и от гуми. Значи трябва масови проверки на ПРЕДНИ гуми на товарните автомобили.
    Шофьорите. Сега е момента на жътва и се бърза да се прекарва зърното. За шофьорите също е "жътва", курс след курс и повече пари. Бърза се. Вероятно много от шофьорите са уморени и недоспали. Това е много сериозна предпоставка за катастрофи.
    Вероятно проблема може да бъде решен чрез временно въвеждане на ограничение на скоростта на камионите до 80-85км/ч. и следене за спазването и. Друга мярка е забрана да навлизат в лявата, скоростната лента на магистралите. Във Великобритания и Европа на камионите им е забранено да навлизат в тази лента на магистралите.

    10:04 13.07.2026

  • 30 Всичко си има място

    2 0 Отговор
    Навремето зърното вървеше по БДЖ до пристанищата.Така е планирано после разпродадоха и сега всичко на пътя Разбиват пътищата прасят огромни опашки на входа на Варна и разбиват моста в началото вместо да се ползва товарния портал на пристанището който и сега съществува. Това все кадърни специалисти

    10:04 13.07.2026

  • 31 Простият

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    При капитализма е така и то не само при тировете. Като прибавиш и демокрация, което в български вариант означава че всичко ти е разрешено и санкции едва ли ще има и резултата е налице. Ама язе съм прозд, кво разбирам от тирове.

    10:05 13.07.2026

  • 32 456

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Левски":

    Но 1986 година не са си купували книжки и взимаха книжки само ако си се научил и знаеш правилника. А сега? ...
    Скоро четох ,че на някакво кръстовище в Студенски масово нарушават и незнаят за предимството. Как да няма катастрофи или инциденти?

    10:05 13.07.2026

  • 33 ами

    3 1 Отговор
    Колкото по-голямо е едно превозно средство, толкова по-опасно е. Това и един зелен чорап би трябвало да може да разбере.

    10:07 13.07.2026

  • 34 Колко хора

    1 2 Отговор
    Избиха тези трци ?????

    10:18 13.07.2026

  • 35 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Смотаняху":

    Чудесна мисъл!С този изпъкнал поглед на бодлива крава и прическа на зелена мухоморка може да спре движението даже на Бойковата магистрала Хемус,когата я направят след още 70 години.

    10:20 13.07.2026

  • 36 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Дебелата леля така и не е разбрала, че не е контрол - а рекет

    10:21 13.07.2026

  • 37 ИВАН

    0 0 Отговор
    Това нещо което не прави нищо, а само се опитва да ръси мозък, да си каже поне колко му е заплатата.

    10:24 13.07.2026

  • 38 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Виж коментар 35 и ще разбереш!

    10:24 13.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 е те си го казват . няма пътища и няма

    1 0 Отговор
    закони . тежка им е работата . живот на волана и инциденти . винаги са опитни и с психо тест . другите шофьори не са кат тях . за 40 г нищо не се е променило . дай били корумпирани . нарушавали само дребни правила . плащали и глобите . нормално .

    10:28 13.07.2026

  • 41 Тираджия

    2 0 Отговор
    Така е. Когато у дани спрат за контрол, винаги ще си наперят повод за глоба. От документите, тахографа до състоянието на камиона. Даяджията като ме отбие за контрол започва с изречението: Трябва ли да приверявам всичко по ред!? И мята една лукава усмивчица. Демек казвам ти дъще, сещай се снахо. А, като преминават приятелите от ПИМК обръщат главата на другата страна.

    10:29 13.07.2026

  • 42 Мдааа

    2 1 Отговор
    Време е да се спрат тировете убийци. Защо в Гърция всички слушат и изпълняват? Там има истинска полиция. Мафията си е на колене. А тук полицая го е страх да не му вземат службичката. Жалка картинка сме. Гуми като галоши и никой не спазва правилата. А нашата полиция ги пази. В българия шофьорите като видят моторист и тир и бягат йолкото си може надалече.

    10:31 13.07.2026

  • 43 коя мантинела ще спре

    2 1 Отговор
    претоварения камион с 67 тона, който кантарите на тол системата хванаха наскоро?

    Коментиран от #56, #57

    10:32 13.07.2026

  • 44 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Това недоразумение да се маха":

    Забравяш за хилядите неграмотни цигани с купени фалшиви книжки.Кой ли им ги продава? Този въпрос до сега не е дискутиран никога и никъде.

    Коментиран от #46, #50, #51

    10:34 13.07.2026

  • 45 .....

    2 1 Отговор
    За гуми, претоварване, магнити и тем подобни трябва да се глобява и фирмата, няма как собственика да не знае, че гумите не стават или,че камионите му карат претоварени и с магнити или 2-3 карти, в европа ако те хвананат на магнит и кажеш, че фирмата те е карала на шофьора глобата е малка а на фирмата огромна и при няколко такива нарушения забрана на фирмата да работи в държавата за години.

    Коментиран от #49

    10:42 13.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 бъз и шубе ги избиват постоянно

    0 0 Отговор
    заспал на волана и сочил в пропаста . навън курса е по опасен . ако го глоби германски даяджия ще се крие за напред 10 г . а у нас само ако кара глобите са много по малки . шубето е по малко . няма хора за тираджии . затова и много рецедивисти си работят . като цяло въпреки смущаващите кресливи новини шоферите не се учат . няма научаване . ще видим днес кой ще се катурне .

    10:48 13.07.2026

  • 48 Анонимен

    0 0 Отговор
    Като се страхуват и да треперямя над тях а като направят най лошото не се страхуват защото плащат и има кой за ги взема парите

    10:48 13.07.2026

  • 49 и кво

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от ".....":

    Забраняваш на Фирма 1 да работи в Европа и тя става Фирма 2 и пак работи в Европа.

    Коментиран от #52

    10:49 13.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Да прав си

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Моряка":

    И там трябва да се промени
    Просто предлагам понеже няма държава с това да се защитим .

    10:55 13.07.2026

  • 52 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "и кво":

    Да така е, забраняваш на фирма 1 и тя става фирма 2, обяче глобите си се плащат и като изгориш няколко пъти по 20 хиляди евра и почваш да спазваш, щом в европа карат в регола и много рядко се нарушава а тук е масово значи работят нещата там все пак.

    10:55 13.07.2026

  • 53 хахаха

    1 0 Отговор
    И аз смятам, че не са виновни лошите пътища и хартиените мантинели, а това, че шофьорите са без дрехи от кръста нагоре:) А да караш с джапанки е ужасно, къде къде по добре е да шофираш с 12 см токчета като Диана Русинова:)

    10:55 13.07.2026

  • 54 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Левски":

    А аз,дето съм шофьор от 1974, даже не съм се изфукал още.Скромността красяла човека.Трябва да съм голям красавец.

    10:56 13.07.2026

  • 55 Пешо

    0 0 Отговор
    Какво ТИР??

    10:59 13.07.2026

  • 56 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "коя мантинела ще спре":

    Спират ги огромните разделителни бетонни елементи.Ама в Италия.

    10:59 13.07.2026

  • 57 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "коя мантинела ще спре":

    Всички истински мантинели! Те са създадени да удържат камион с тегло до 70 тона и скорост до 120 км/ч. Нашите подобия на мантинели евентуално биха спрели лек автомобил с маса до 1500 кг.

    11:03 13.07.2026

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