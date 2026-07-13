Проверяват Централния плаж във Варна за отпадъчни води и тоалетна хартия

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Варна е извършила проверка за замърсяване на Централния плаж в града. Това съобщават на сайта си от екоинспекцията.
Сигналът за замърсяване с хигиенни материали – мокри кърпички, тоалетна хартия, превръзки и отпадъчни води в района между Централния и Южния плаж на Варна е постъпил в РИОСВ в неделя около 10,30 часа.
Незабавно след получаване на сигнала експерт от екоинспекцията е проверил участъка от вълнолома в посока север до заведение „Печката“. При огледа е установено наличие на мокри кърпички както в морската вода, така и по плажната ивица, концентрацията на замърсяването намалява в посока от юг на север. В хода на проверката е установено, че замърсяването е вследствие на обилните валежи, паднали през нощта на 8-и срещу 9 юли във Варна. В резултат на интензивните дъждове и запушване на решетка към преливника на смесен битов колектор към дъждовен колектор, заустен в Черно море, е допуснато преливане на смесени води над решетката. Констатирани са и следи от високи води, потвърждаващи настъпилото преливане, уточняват от екоинспекцията.
Към момента на извършената проверка не е установено преливане на отпадъчни води от битовия колектор към дъждовния колектор и съответно в Черно море.
Битовата канализационна система се стопанисва от „ВиК – Варна“ ООД, допълват от РИОСВ и казват, че на дружеството са дадени задължителни предписания да почисти замърсяването с отпадъци по плажната ивица, както и да отстрани натрупаните отпадъци от решетката на преливника.
Екоинспекцията ще проследи изпълнението на дадените предписания.
По заявка на Басейнова дирекция, от Регионална лаборатория – Варна са взети проби от морските води за извършване на лабораторни анализи, а резултатите ще бъдат представени след приключването им.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:12 13.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пламен
Плажът вече не става за нищо.
12:15 13.07.2026
4 Ся ! Хората !
Вие Ще им Се Месите !
Трябва да си покажем И Малко !
И Националната Си Гордост !
Докато Си Лежим !
В Собствените си !
Фекалии !
12:18 13.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Павел Пенев
12:24 13.07.2026
7 Фе Калий
12:25 13.07.2026
8 Реалист
12:27 13.07.2026
9 Кобра Кай 🥋
12:30 13.07.2026
10 Син флаг
12:34 13.07.2026
11 Калин21
12:37 13.07.2026
12 Не се чудете
12:38 13.07.2026
13 Ха ха
12:40 13.07.2026
14 Kaлпазанин
12:49 13.07.2026
15 n√Варна
Много късно е постъпил сигналът – описаните боклуци бяха на плажа още предния ден – събота (10-ти юли).
Така ще е след всеки як дъжд над града!
12:51 13.07.2026