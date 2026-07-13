Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Проверяват Централния плаж във Варна за отпадъчни води и тоалетна хартия

Проверяват Централния плаж във Варна за отпадъчни води и тоалетна хартия

13 Юли, 2026 12:05 582 15

  • централен плаж-
  • варна-
  • замърсяване

Установени са мокри кърпички както в морската вода, така и по плажната ивица

Проверяват Централния плаж във Варна за отпадъчни води и тоалетна хартия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Варна е извършила проверка за замърсяване на Централния плаж в града. Това съобщават на сайта си от екоинспекцията.

Сигналът за замърсяване с хигиенни материали – мокри кърпички, тоалетна хартия, превръзки и отпадъчни води в района между Централния и Южния плаж на Варна е постъпил в РИОСВ в неделя около 10,30 часа.

Незабавно след получаване на сигнала експерт от екоинспекцията е проверил участъка от вълнолома в посока север до заведение „Печката“. При огледа е установено наличие на мокри кърпички както в морската вода, така и по плажната ивица, концентрацията на замърсяването намалява в посока от юг на север. В хода на проверката е установено, че замърсяването е вследствие на обилните валежи, паднали през нощта на 8-и срещу 9 юли във Варна. В резултат на интензивните дъждове и запушване на решетка към преливника на смесен битов колектор към дъждовен колектор, заустен в Черно море, е допуснато преливане на смесени води над решетката. Констатирани са и следи от високи води, потвърждаващи настъпилото преливане, уточняват от екоинспекцията.

Към момента на извършената проверка не е установено преливане на отпадъчни води от битовия колектор към дъждовния колектор и съответно в Черно море.

Битовата канализационна система се стопанисва от „ВиК – Варна“ ООД, допълват от РИОСВ и казват, че на дружеството са дадени задължителни предписания да почисти замърсяването с отпадъци по плажната ивица, както и да отстрани натрупаните отпадъци от решетката на преливника.

Екоинспекцията ще проследи изпълнението на дадените предписания.

По заявка на Басейнова дирекция, от Регионална лаборатория – Варна са взети проби от морските води за извършване на лабораторни анализи, а резултатите ще бъдат представени след приключването им.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Хайде на морето!

    12:12 13.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пламен

    3 0 Отговор
    Най-голямата простотия във Варна беше строежа на буните.
    Плажът вече не става за нищо.

    12:15 13.07.2026

  • 4 Ся ! Хората !

    6 0 Отговор
    Ароматизират Плажа !

    Вие Ще им Се Месите !

    Трябва да си покажем И Малко !

    И Националната Си Гордост !

    Докато Си Лежим !

    В Собствените си !

    Фекалии !

    12:18 13.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Павел Пенев

    6 0 Отговор
    Няма смисъл да проверявате,фекалните води са там както винаги до сега.

    12:24 13.07.2026

  • 7 Фе Калий

    4 0 Отговор
    Нема се плашите, по нашите ТВ разправят, че морето ни е по-чисто от тона на Карибите.

    12:25 13.07.2026

  • 8 Реалист

    1 1 Отговор
    Мокрите кърпички са от нощния кекс на пипирудите:)

    12:27 13.07.2026

  • 9 Кобра Кай 🥋

    0 0 Отговор
    Ивелин е прокопал отходна тръба от Исторически парк и излива мръсотията от тоалетните в морето! ☝️

    12:30 13.07.2026

  • 10 Син флаг

    1 0 Отговор
    Пак оцапаха пейзажа.

    12:34 13.07.2026

  • 11 Калин21

    1 0 Отговор
    Аааа никога по вече на л..номорието. Приключих с него 2011

    12:37 13.07.2026

  • 12 Не се чудете

    1 0 Отговор
    Бърсали са се от мазута и от още нещо

    12:38 13.07.2026

  • 13 Ха ха

    2 0 Отговор
    Трябва един таратор да стане педесет евро.Тия дембели консуматори от столицата имат много пари сега му е времето за печалба.

    12:40 13.07.2026

  • 14 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    То обикновено ,канализацията е изведена навътре в морето ,ама морето нещо се е ядосало и ни връща ла@@@@@

    12:49 13.07.2026

  • 15 n√Варна

    0 0 Отговор
    В статията пише "Сигналът за замърсяване с хигиенни материали – мокри кърпички, тоалетна хартия, превръзки и отпадъчни води в района между Централния и Южния плаж на Варна е постъпил в РИОСВ в неделя около 10,30 часа."
    Много късно е постъпил сигналът – описаните боклуци бяха на плажа още предния ден – събота (10-ти юли).
    Така ще е след всеки як дъжд над града!

    12:51 13.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове