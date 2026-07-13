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Министър Илин Димитров: Ще покажем на японските туроператори България, която техните туристи търсят

Министър Илин Димитров: Ще покажем на японските туроператори България, която техните туристи търсят

13 Юли, 2026 13:47 578 40

  • илин димитров-
  • япония-
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  • туристи

Посланик Суми изрази готовност да съдейства за установяването на контакти с японски туроператори

Министър Илин Димитров: Ще покажем на японските туроператори България, която техните туристи търсят - 1
Снимка: МТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на туризма д-р Илин Димитров и посланикът на Япония у нас Н. Пр. Чикахиса Суми обсъдиха организирането на посещение на японски туроператори в България. Целта е представителите на туристическия бизнес да се запознаят на място с възможностите за културен, винен, СПА и фестивален туризъм и да включат повече български предложения в своите програми. „Япония е интересен пазар. Най-добрият начин да достигнем до японските туристи е да покажем България на туроператорите, на които те се доверяват“, заяви министър Димитров. Той подчерта, че Министерството на туризма е готово да обедини усилията на институциите и бизнеса при подготовката на такова посещение.

Посланик Суми изрази готовност да съдейства за установяването на контакти с японски туроператори. По думите му 8 хиляди японски граждани са пътували до България през изминалата 2025 г. „Желаем повече японски туристи да дойдат тук и да опознаят красивата България“, посочи той.

Посланикът отбеляза, че японците идват у нас основно заради културния туризъм и проявяват силен интерес към българските традиции. Особено привлекателни за тях са събитията, свързани с розите, сред които Празникът на розата в Карлово и Розовият фестивал в Казанлък, както и българското кисело мляко. Интерес предизвикват още Рилският манастир, нестинарските традиции, обектите под закрилата на ЮНЕСКО, българското вино и минералните извори.

Двамата обсъдиха и включването на японски университети в подготвяната международна мрежа на висши училища и професионални гимназии с програми в туризма. Инициативата предвижда обмен на студенти и преподаватели, съвместни образователни и мениджърски програми и споделяне на практически опит.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Той

    12 1 Отговор
    и двете стрини са му достатъчни за "реклама" !

    13:50 13.07.2026

  • 3 Оги

    15 1 Отговор
    Само не им показвай плажа във Варна с мокрите кърпички и кафявите кебапчета по пясъка.

    13:51 13.07.2026

  • 4 Прогресивни шарлатани ПеБоРа

    14 1 Отговор
    Най-добре е Тарзан Алибегов да преговаря с японците .

    13:51 13.07.2026

  • 5 604

    14 1 Отговор
    Шъ упростачваме и японци...велико!

    13:52 13.07.2026

  • 6 Поздравления за начинавието

    3 6 Отговор
    Пожелавам успешен сезон !!!

    13:53 13.07.2026

  • 7 Кирил

    10 0 Отговор
    Да им покажат междублоковите мръсотии

    14:01 13.07.2026

  • 8 ха, ха, ха...

    8 0 Отговор
    А поне сезонни работници от Япония няма ли да внесем? Ние и без друго имаме сериозен недостиг на работници, а при тях има огромен излишък. По територия са едва три пъти повече от България, а по население над 20 пъти.

    Коментиран от #26

    14:02 13.07.2026

  • 9 Това тимажийче

    8 0 Отговор
    Е пълен неадекват

    14:03 13.07.2026

  • 10 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Японските туристи ще си направят групово "сепуко" още на летището в БГто

    14:05 13.07.2026

  • 11 авантгард

    3 1 Отговор
    Следващия път делегацията ще е в състав господата Куранага Стана, Якушиба Накушетка и лейди Насакото Яката.

    14:06 13.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да бяха

    6 0 Отговор
    сложили поне пред посланика от уважение не само една пластмасова (???) бутилчица вода , а и една стъклена чаша ! Иначе от солидарност към червената партия и вожда , министърЯ си вързал червена вратовръзка ! Туризъм ще ми рекламирали....

    14:11 13.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Чарлз Буковски

    5 0 Отговор
    Ще покажат на баба си хвърчилото и на дядо си от Москвича кормилото и ще ги научат как се прави самолет....

    14:13 13.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Японец

    5 0 Отговор
    Вие първо си изчистете тоалетните..

    14:14 13.07.2026

  • 18 Въй

    2 0 Отговор
    Да ни изсипят една кола японки и да са сервитьорки,и магазинерки тук.

    14:14 13.07.2026

  • 19 Българин

    7 0 Отговор
    Японец като дойде в България получава културен шок от мръсотията и графитите

    14:14 13.07.2026

  • 20 Тиквата

    7 0 Отговор
    Ако тоя тъпан.... докара и един японец аз ще си направя Сепуко !

    14:15 13.07.2026

  • 21 Програмист

    7 0 Отговор
    Най много веднъж да ги излъжете.. като видят ква ко0чина е бдж те са свикнали с влакове и ще избягат с 300

    14:15 13.07.2026

  • 22 Исторически парк

    5 0 Отговор
    Японците не са фенове на алкохолния секс туризъм с евтини бг кифли и бело 😉

    Коментиран от #32

    14:16 13.07.2026

  • 23 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    В най-големия Исторически парк в света до Варна идват редовно японци и се възхищават ама като излязат от Неофит Рилски и им се повдига от мръсотия 🤢

    14:18 13.07.2026

  • 24 Бойко Българоубиец

    2 0 Отговор
    Ще им смъкна кожите на японците 😈

    14:18 13.07.2026

  • 25 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Престъпника Тиквата ни закопа,но тези нац.предатели и продажници на Зеленият чорап ще ни изкопаят и пак ще ни заровят.

    14:19 13.07.2026

  • 26 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ха, ха, ха...":

    Виц на деня

    14:19 13.07.2026

  • 27 оня с коня

    3 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    14:19 13.07.2026

  • 28 Йордан

    3 0 Отговор
    Те като видят незаконните сметища на всеки километър и ще си направят харакири 🤣😆😆🤣😂😂😁😄😃

    14:19 13.07.2026

  • 29 Кат Са Японци !

    2 4 Отговор
    Та Да не Би !

    Задника им !

    Да Мирише !

    По - Хубаво ?

    Коментиран от #31

    14:20 13.07.2026

  • 30 Германец

    4 0 Отговор
    Япония ще покаже един голям куранага на булгаретата и ще им бие шута😆😏

    14:21 13.07.2026

  • 31 Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Кат Са Японци !":

    Със сигурност мирише по хубаво от твоя.. най малкото тоалетните им имат пръскачки

    Коментиран от #34

    14:22 13.07.2026

  • 32 Откъде Знаеш ?

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Исторически парк":

    ?

    От къде ?

    14:22 13.07.2026

  • 33 лют пипер

    0 0 Отговор
    На някоя кака Чука й са за големичкиСуми.

    14:23 13.07.2026

  • 34 Ти Кога Ми Целува ?

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Софиянец":

    Последно ?

    Задника ?

    14:23 13.07.2026

  • 35 САНДОКАН

    4 0 Отговор
    Наистина ли има японци които искат да се запознаят с мизерията и мръсотиягта в територията.

    Коментиран от #37

    14:26 13.07.2026

  • 36 Реле рекс

    1 0 Отговор
    Ей сега масово ще дойдат японците ...

    14:29 13.07.2026

  • 37 Никога Не Е Късно !

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "САНДОКАН":

    Да се Изненадат !

    14:30 13.07.2026

  • 38 Сиготочи Игобара

    2 0 Отговор
    Японските туристи явно търсят изостанали индиански страни от третия свят, за да разправят после колко е зле в Европа.

    14:34 13.07.2026

  • 39 !!!?

    3 0 Отговор
    Кремълският поп Киро Гудяев обещал да покани Мистър Кеш в КГБ комплекса "Камчия" за да му благодари за отпадането му от санкционния списък на ЕС...!

    14:37 13.07.2026

  • 40 българина

    1 0 Отговор
    нищо освен мизерия не можете да покажете. наскоро имаше предаване с българин-японец смесен брак, като момчето живее ввучв при майка си в софия. Като го питаха какво му бййх4липсва от Япония, без да се замисли каза ПЪТИЩАТА! България е страната на инфраструктурната мизерия. Обичаме да вършим нешата нескопосано и нискокачествено!

    14:43 13.07.2026

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