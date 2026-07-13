Министър Илин Димитров: Ще покажем на японските туроператори България, която техните туристи търсят

Министърът на туризма д-р Илин Димитров и посланикът на Япония у нас Н. Пр. Чикахиса Суми обсъдиха организирането на посещение на японски туроператори в България. Целта е представителите на туристическия бизнес да се запознаят на място с възможностите за културен, винен, СПА и фестивален туризъм и да включат повече български предложения в своите програми. „Япония е интересен пазар. Най-добрият начин да достигнем до японските туристи е да покажем България на туроператорите, на които те се доверяват“, заяви министър Димитров. Той подчерта, че Министерството на туризма е готово да обедини усилията на институциите и бизнеса при подготовката на такова посещение.
Посланик Суми изрази готовност да съдейства за установяването на контакти с японски туроператори. По думите му 8 хиляди японски граждани са пътували до България през изминалата 2025 г. „Желаем повече японски туристи да дойдат тук и да опознаят красивата България“, посочи той.
Посланикът отбеляза, че японците идват у нас основно заради културния туризъм и проявяват силен интерес към българските традиции. Особено привлекателни за тях са събитията, свързани с розите, сред които Празникът на розата в Карлово и Розовият фестивал в Казанлък, както и българското кисело мляко. Интерес предизвикват още Рилският манастир, нестинарските традиции, обектите под закрилата на ЮНЕСКО, българското вино и минералните извори.
Двамата обсъдиха и включването на японски университети в подготвяната международна мрежа на висши училища и професионални гимназии с програми в туризма. Инициативата предвижда обмен на студенти и преподаватели, съвместни образователни и мениджърски програми и споделяне на практически опит.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Той
13:50 13.07.2026
3 Оги
13:51 13.07.2026
4 Прогресивни шарлатани ПеБоРа
13:51 13.07.2026
5 604
13:52 13.07.2026
6 Поздравления за начинавието
13:53 13.07.2026
7 Кирил
14:01 13.07.2026
8 ха, ха, ха...
Коментиран от #26
14:02 13.07.2026
9 Това тимажийче
14:03 13.07.2026
10 Сатана Z
14:05 13.07.2026
11 авантгард
14:06 13.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да бяха
14:11 13.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Чарлз Буковски
14:13 13.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Японец
14:14 13.07.2026
18 Въй
14:14 13.07.2026
19 Българин
14:14 13.07.2026
20 Тиквата
14:15 13.07.2026
21 Програмист
14:15 13.07.2026
22 Исторически парк
Коментиран от #32
14:16 13.07.2026
23 Ивелин Михайлов
14:18 13.07.2026
24 Бойко Българоубиец
14:18 13.07.2026
25 ШЕФА
14:19 13.07.2026
26 Българин
До коментар #8 от "ха, ха, ха...":Виц на деня
14:19 13.07.2026
27 оня с коня
14:19 13.07.2026
28 Йордан
14:19 13.07.2026
29 Кат Са Японци !
Задника им !
Да Мирише !
По - Хубаво ?
Коментиран от #31
14:20 13.07.2026
30 Германец
14:21 13.07.2026
31 Софиянец
До коментар #29 от "Кат Са Японци !":Със сигурност мирише по хубаво от твоя.. най малкото тоалетните им имат пръскачки
Коментиран от #34
14:22 13.07.2026
32 Откъде Знаеш ?
До коментар #22 от "Исторически парк":?
От къде ?
14:22 13.07.2026
33 лют пипер
14:23 13.07.2026
34 Ти Кога Ми Целува ?
До коментар #31 от "Софиянец":Последно ?
Задника ?
14:23 13.07.2026
35 САНДОКАН
Коментиран от #37
14:26 13.07.2026
36 Реле рекс
14:29 13.07.2026
37 Никога Не Е Късно !
До коментар #35 от "САНДОКАН":Да се Изненадат !
14:30 13.07.2026
38 Сиготочи Игобара
14:34 13.07.2026
39 !!!?
14:37 13.07.2026
40 българина
14:43 13.07.2026