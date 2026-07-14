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Министър Илин Димитров: Ще надградим силния интерес на полските туристи

Министър Илин Димитров: Ще надградим силния интерес на полските туристи

14 Юли, 2026 16:53 299 6

  • илин димитров-
  • туризъм-
  • полша

Министерството на туризма подготвя B2B срещи през септември и представяне на България пред полския туристически сектор

Министър Илин Димитров: Ще надградим силния интерес на полските туристи - 1
Снимка: МТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Полският пазар се развива изключително добре и искаме да превърнем устойчивия ръст в още повече целогодишни пътувания между двете страни“, заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров по време на среща с временно управляващата Посолството на Полша в България Анна Янишевска-Фрончек. Министър Димитров представи инициативите, които Министерството на туризма подготвя за разширяване на контактите между бизнеса от двете страни. През септември се планира събитие с участието на представители на полския туристически сектор и туроператори, което ще даде възможност за нови B2B срещи, обмен на информация и договаряне на общи инициативи. Обсъдена беше и организацията на роудшоу в Полша с участието на български туристически компании.

„След тази среща трябва да имаме ясен план какво можем да направим заедно. Искаме не само повече поляци да посещават България, но и повече българи да откриват възможностите за градски, културен и събитиен туризъм в Полша“, подчерта министърът.

Анна Янишевска-Фрончек посочи, че Полша остава един от основните туристически пазари за България, а интересът се подпомага от добрите самолетни връзки със София, Варна и Бургас. Тя потвърди готовността на посолството да съдейства за участието на полски експерти и туристически организации в предстоящото събитие през септември.

Сред възможностите за разширяване на сезона беше откроен планинският туризъм. Министър Димитров предложи през 2027 г. в Банско да бъде организирано специално представяне пред дипломатическия корпус, което да покаже възможностите на курорта и качеството на българския зимен туристически продукт.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    2 1 Отговор
    на нас ни казаха че като дойде демокрацията само ще лежим по диваните и европа ще ни храни нато ще ни брани ние ще ядем бананите и щеПРЪЦКАМЕ по диваните

    Коментиран от #4

    16:54 14.07.2026

  • 2 Какво

    7 0 Отговор
    ще ми надграждащ , бе , сельо ? Само голи приказки и ще ще ще........

    Коментиран от #6

    16:56 14.07.2026

  • 3 С какво

    5 0 Отговор
    ще го надградиш? Нищо няма да надграждащ, пътници сте.

    16:57 14.07.2026

  • 4 коня на оня

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Ако ти тегля две чифтета, ще ти обадя. Снощи пак трябваше да се задоволят с кобилата, щото тебе те нямаше. Днес да се окъпеш и да дойдеш да те ишия.

    16:59 14.07.2026

  • 5 О ! Да !

    2 0 Отговор
    Те СДа Малоумни !

    17:04 14.07.2026

  • 6 Разтуреното !

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Какво":

    ------------------- --- --- !

    17:10 14.07.2026

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