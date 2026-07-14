Министър Илин Димитров: Ще надградим силния интерес на полските туристи

„Полският пазар се развива изключително добре и искаме да превърнем устойчивия ръст в още повече целогодишни пътувания между двете страни“, заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров по време на среща с временно управляващата Посолството на Полша в България Анна Янишевска-Фрончек. Министър Димитров представи инициативите, които Министерството на туризма подготвя за разширяване на контактите между бизнеса от двете страни. През септември се планира събитие с участието на представители на полския туристически сектор и туроператори, което ще даде възможност за нови B2B срещи, обмен на информация и договаряне на общи инициативи. Обсъдена беше и организацията на роудшоу в Полша с участието на български туристически компании.

„След тази среща трябва да имаме ясен план какво можем да направим заедно. Искаме не само повече поляци да посещават България, но и повече българи да откриват възможностите за градски, културен и събитиен туризъм в Полша“, подчерта министърът.

Анна Янишевска-Фрончек посочи, че Полша остава един от основните туристически пазари за България, а интересът се подпомага от добрите самолетни връзки със София, Варна и Бургас. Тя потвърди готовността на посолството да съдейства за участието на полски експерти и туристически организации в предстоящото събитие през септември.

Сред възможностите за разширяване на сезона беше откроен планинският туризъм. Министър Димитров предложи през 2027 г. в Банско да бъде организирано специално представяне пред дипломатическия корпус, което да покаже възможностите на курорта и качеството на българския зимен туристически продукт.