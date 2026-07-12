Кола без шофьор затисна дете в село Орлинци

Момченце на година и половина се намира в критично състояние и с опасност за живота в болница, след като е било притиснато от потеглил без шофьор автомобил.

Инцидентът е станал в събота привечер в центъра на средецкото село Орлинци. По данни на Областната дирекция на МВР - Бургас, сигналът за произшествието е подаден около 18:10 часа.

Първоначалната информация показва, че лек автомобил „Фолксваген Каравел“, собственост на 21-годишен местен жител, но ползван от негов 22-годишен съселянин, е бил оставен без надзор, след което е самопотеглил.

Превозното средство е затиснало малкото момченце, нанасяйки му тежки наранявания. Както съобщава кореспондентът на Българското национално радио, детето е диагностицирано с тежка черепно-мозъчна и гръдна травма.

Пострадалото момченце незабавно е транспортирано до УМБАЛ – Бургас, където е настанено за интензивно лечение в отделението по реанимация. Лекарите продължават борбата за живота му. На мястото на инцидента е извършен детайлен оглед от разследващи полицаи, а за случая официално е уведомен дежурен прокурор.

По случая вече е образувано досъдебно производство, което да установи точните причини за задвижването на автомобила и дали има проявена престъпна небрежност от страна на водача.