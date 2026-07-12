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Кола без шофьор затисна дете в село Орлинци

Кола без шофьор затисна дете в село Орлинци

12 Юли, 2026 01:59, обновена 12 Юли, 2026 02:03 532 4

  • инцидент-
  • дете-
  • автомобил

Момченце на година и половина е в реанимация с опасност за живота след тежкия инцидент в Бургаско

Кола без шофьор затисна дете в село Орлинци - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Момченце на година и половина се намира в критично състояние и с опасност за живота в болница, след като е било притиснато от потеглил без шофьор автомобил.

Инцидентът е станал в събота привечер в центъра на средецкото село Орлинци. По данни на Областната дирекция на МВР - Бургас, сигналът за произшествието е подаден около 18:10 часа.

Първоначалната информация показва, че лек автомобил „Фолксваген Каравел“, собственост на 21-годишен местен жител, но ползван от негов 22-годишен съселянин, е бил оставен без надзор, след което е самопотеглил.

Превозното средство е затиснало малкото момченце, нанасяйки му тежки наранявания. Както съобщава кореспондентът на Българското национално радио, детето е диагностицирано с тежка черепно-мозъчна и гръдна травма.

Пострадалото момченце незабавно е транспортирано до УМБАЛ – Бургас, където е настанено за интензивно лечение в отделението по реанимация. Лекарите продължават борбата за живота му. На мястото на инцидента е извършен детайлен оглед от разследващи полицаи, а за случая официално е уведомен дежурен прокурор.

По случая вече е образувано досъдебно производство, което да установи точните причини за задвижването на автомобила и дали има проявена престъпна небрежност от страна на водача.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Автомобилите сами не тръгват. Някой не е дръпнал ръчната спирачка. Жалко за детенцето. Гадно е.

    02:06 12.07.2026

  • 2 Шърман

    1 1 Отговор
    Технологично ромски неволи!

    Коментиран от #3

    02:15 12.07.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Шърман":

    За дете на година и половина става въпрос, бе.Човек ли си или гадно расистко животно?

    02:34 12.07.2026

  • 4 КЪДЕ СА

    1 0 Отговор
    РОДИТЕЛИТЕ НА ТОВА ДЕТЕ НА ГОДИНА И ПОЛОВИНА..

    02:51 12.07.2026

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