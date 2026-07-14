Летният трафик се засилва, ПСС предупреждава за променливо време в планините, КАТ и пожарната с апел за бдителност

Пътната обстановка по основните направления в страната е динамична, но републиканската мрежа е проходима. Според последните данни на АПИ, шофьорите трябва да се движат с повишено внимание по следните участъци поради инциденти и планирани ремонти:
- Ограничение на път II-63 (Перник - Брезник): При км 4+200 в района на Радина чешма движението се осъществява двупосочно в една лента поради възникнало пътнотранспортно произшествие (ПТП). Трафикът се регулира на място от „Пътна полиция“. Допълнително от днес до 17 юли в района ще се ограничава движението заради изграждане на ново кръгово кръстовище.
- Ремонт на АМ „Тракия“: Продължават частичните ремонти на асфалтовата настилка от 132-ри до 135-ти км (в платното за София). До 26 юли движението там ще се извършва поетапно в една лента между 7:00 ч. и 19:00 ч.
- Промяна в организацията на АМ „Хемус“: Въвеждат се временни ограничения между 47-и и 52-и км в Софийска област поради почистване на крайпътна растителност.
- Контрол на тежкотоварния трафик: АПИ напомня, че се прилагат засилени мерки с автоматизирано засичане на неправилно изпреварващи камиони и регулярни уикенд ограничения за МПС над 12 тона по натоварените направления към ГКПП „Кулата“ и АМ „Струма“.
Интензитет и пропускателен режим по границите
По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР, трафикът на по-голямата част от българските гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) е в рамките на нормалния за средата на седмицата летен капацитет, но се очаква засилване на колоните в следобедните часове.
- Границата с Гърция: Движението е нормално на всички пунктове. През ГКПП „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат само леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.
- Границата с Румъния: Движението по Дунав мост при Русе - Гюргево се осъществява нормално в двете платна след приключилите ремонтни дейности.
- Важно спиране на ферибот: Поради критично ниското ниво на река Дунав, фериботната връзка на ГКПП Оряхово – Бекет временно е преустановила работа. Шофьорите трябва да се насочат към алтернативни пунктове.
Условия за планински туризъм
ПСС към Българския Червен кръст информира, че условията за туризъм в ниските планински масиви са добри, но времето във високите части остава променливо и облачно.
- Духа силен до умерен вятър по високите била, като температурите в ранните часове варират между 4 и 15 градуса.
- Спасителите съветват туристите да избират по-консервативни маршрути.
- Случай от денонощието: През изминалите 24 часа е проведена успешна спасителна акция в района на връх Кабул, където е евакуирана жена със счупен крак.
Сводка на пожарната и КАТ за произшествия и пострадали
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) и Пътна полиция отчитат натоварено денонощие, белязано от високите летни температури и засиленото движение.
- Пожарна безопасност: Регистриран е пик на локалните огнища в сухи треви и стърнища, като само за изминалите дни в Пловдивско пожарникарите са ликвидирали 125 пожара. От пожарната напомнят, че санкциите за палене на стърнища достигат до 1000 евро за физически и 2500 евро за юридически лица. Тече национална кампания „Безотговорността е най-опасната искра“ за превенция в горите.
- Черна статистика и КАТ: Двама души загинаха, а 27 бяха ранени в 23 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, като основните тежки катастрофи са локализирани на второкласната пътна мрежа (Перник, Търговище). Пътна полиция отново апелира за шофиране без емоции, спазване на дистанция и недопускане на рискови маневри в аварийните ленти.
- Гражданите се умоляват да подават сигнали за нарушители на пътя на спешния телефон 112.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Незнам….
Коментиран от #2
07:30 14.07.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Незнам….":Не знаеш ли, че по- малко жертви ще има ,
АКО СПРАТ КОЛИТЕ КЪМ МОРЕТО И КЪМ ГЪРЦИЯ за този период 🤔❓❗
07:39 14.07.2026
3 Между ушите им е проходимо
Коментиран от #5
07:44 14.07.2026
4 както каза един пич тук
08:08 14.07.2026
5 няма угодия
До коментар #3 от "Между ушите им е проходимо":Ако пътя е много хубав, шофьорите почват да си гледат телефона, заспиват, и стават катастрофи. По-добре кофти път, че да внимаваш, па макар и да караш слалом.
08:10 14.07.2026