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Летният трафик се засилва, ПСС предупреждава за променливо време в планините, КАТ и пожарната с апел за бдителност

Летният трафик се засилва, ПСС предупреждава за променливо време в планините, КАТ и пожарната с апел за бдителност

14 Юли, 2026 07:02, обновена 14 Юли, 2026 07:08 541 5

  • пътища-
  • трафик-
  • пожари-
  • катастрофи-
  • туризъм

Актуална сводка към 7:00 часа за пътната обстановка, ограниченията на АПИ, ситуацията по ГКПП, планинските условия и инцидентите в страната

Летният трафик се засилва, ПСС предупреждава за променливо време в планините, КАТ и пожарната с апел за бдителност - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътната обстановка по основните направления в страната е динамична, но републиканската мрежа е проходима. Според последните данни на АПИ, шофьорите трябва да се движат с повишено внимание по следните участъци поради инциденти и планирани ремонти:

  • Ограничение на път II-63 (Перник - Брезник): При км 4+200 в района на Радина чешма движението се осъществява двупосочно в една лента поради възникнало пътнотранспортно произшествие (ПТП). Трафикът се регулира на място от „Пътна полиция“. Допълнително от днес до 17 юли в района ще се ограничава движението заради изграждане на ново кръгово кръстовище.
  • Ремонт на АМ „Тракия“: Продължават частичните ремонти на асфалтовата настилка от 132-ри до 135-ти км (в платното за София). До 26 юли движението там ще се извършва поетапно в една лента между 7:00 ч. и 19:00 ч.
  • Промяна в организацията на АМ „Хемус“: Въвеждат се временни ограничения между 47-и и 52-и км в Софийска област поради почистване на крайпътна растителност.
  • Контрол на тежкотоварния трафик: АПИ напомня, че се прилагат засилени мерки с автоматизирано засичане на неправилно изпреварващи камиони и регулярни уикенд ограничения за МПС над 12 тона по натоварените направления към ГКПП „Кулата“ и АМ „Струма“.

Интензитет и пропускателен режим по границите

По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР, трафикът на по-голямата част от българските гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) е в рамките на нормалния за средата на седмицата летен капацитет, но се очаква засилване на колоните в следобедните часове.

  • Границата с Гърция: Движението е нормално на всички пунктове. През ГКПП „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат само леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.
  • Границата с Румъния: Движението по Дунав мост при Русе - Гюргево се осъществява нормално в двете платна след приключилите ремонтни дейности.
  • Важно спиране на ферибот: Поради критично ниското ниво на река Дунав, фериботната връзка на ГКПП Оряхово – Бекет временно е преустановила работа. Шофьорите трябва да се насочат към алтернативни пунктове.

Условия за планински туризъм

ПСС към Българския Червен кръст информира, че условията за туризъм в ниските планински масиви са добри, но времето във високите части остава променливо и облачно.

  • Духа силен до умерен вятър по високите била, като температурите в ранните часове варират между 4 и 15 градуса.
  • Спасителите съветват туристите да избират по-консервативни маршрути.
  • Случай от денонощието: През изминалите 24 часа е проведена успешна спасителна акция в района на връх Кабул, където е евакуирана жена със счупен крак.

Сводка на пожарната и КАТ за произшествия и пострадали

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) и Пътна полиция отчитат натоварено денонощие, белязано от високите летни температури и засиленото движение.

  • Пожарна безопасност: Регистриран е пик на локалните огнища в сухи треви и стърнища, като само за изминалите дни в Пловдивско пожарникарите са ликвидирали 125 пожара. От пожарната напомнят, че санкциите за палене на стърнища достигат до 1000 евро за физически и 2500 евро за юридически лица. Тече национална кампания „Безотговорността е най-опасната искра“ за превенция в горите.
  • Черна статистика и КАТ: Двама души загинаха, а 27 бяха ранени в 23 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, като основните тежки катастрофи са локализирани на второкласната пътна мрежа (Перник, Търговище). Пътна полиция отново апелира за шофиране без емоции, спазване на дистанция и недопускане на рискови маневри в аварийните ленти.
  • Гражданите се умоляват да подават сигнали за нарушители на пътя на спешния телефон 112.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Незнам….

    3 1 Отговор
    …по колко убити на ден трябват, за да се сетят от правителството между 1-ви юли и 31-ви август да спрат.тировете и камионаджиите!!!

    Коментиран от #2

    07:30 14.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Незнам….":

    Не знаеш ли, че по- малко жертви ще има ,
    АКО СПРАТ КОЛИТЕ КЪМ МОРЕТО И КЪМ ГЪРЦИЯ за този период 🤔❓❗

    07:39 14.07.2026

  • 3 Между ушите им е проходимо

    1 0 Отговор
    Какво значи, че пътната мрежа била проходима? Някъде храстите и клоните са до средата на лентата, а където има повече дупки, трябва да се кара на зиг заг.

    Коментиран от #5

    07:44 14.07.2026

  • 4 както каза един пич тук

    0 0 Отговор
    Лятото горивата са скъпи, щото хорат ходят по почивки, готови са да харчат пари, що да не платят повече за гориво. А зимата са скъпи, щото хората пътуват по-малко, но бензиностанциите пак трябва да печелят, не може така да си намалят рязко приходите.

    08:08 14.07.2026

  • 5 няма угодия

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Между ушите им е проходимо":

    Ако пътя е много хубав, шофьорите почват да си гледат телефона, заспиват, и стават катастрофи. По-добре кофти път, че да внимаваш, па макар и да караш слалом.

    08:10 14.07.2026

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