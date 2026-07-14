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Пулев: България да бъде още по-конкурентоспособно място за правене на бизнес

Пулев: България да бъде още по-конкурентоспособно място за правене на бизнес

14 Юли, 2026 15:44 642 26

  • александър пулев-
  • бизнес-
  • инвестиции

Правителството и двустранните търговски камари обединяват усилия, за да популяризират България като инвестиционна дестинация

Пулев: България да бъде още по-конкурентоспособно място за правене на бизнес - 1
Снимка: МИИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Разполагаме с всички необходими механизми за подкрепа на инвестициите, на създаването на работни места и за подкрепа на компаниите, които представлявате, така че България да бъде още по-конкурентоспособно място за правене на бизнес. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който проведе работна среща с представители на двустранните търговски камари в България.

По време на срещата той представи основните политики на правителството за подобряване на инвестиционната среда, привличане на стратегически инвеститори и изграждане на по-ефективно партньорство между държавата и бизнеса.

На нея вицепремиерът подчерта, че правителството следва последователна политика на открит диалог с бизнеса. „Политиката ни на „отворени врати“ е най-доброто доказателство за това. Искаме да имаме регулярни срещи, за да усещаме пулса на индустрията и бизнеса“, заяви Пулев. Той допълни, че институциите разполагат с необходимите инструменти, за да подкрепят инвеститорите и развитието на българската икономика.

Пред представителите на двустранните търговски камари Пулев представи реформата в инвестиционната политика и работата на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите, който ще осигурява координация между институциите при реализацията на стратегически инвестиционни проекти. В него участват всички министерства, агенции и институции, които имат отношение към инвестиционния процес.

"Успяхме да приключим реформата в областта на инвестиционната политика за изключително кратък период от време - създадохме Централното координационно звено към Министерския съвет. Това е нов механизъм, изграден въз основа на най-добрите европейски и международни практики. За всеки стратегически, производствен, инвестиционен проект, който изисква разрешителни и съгласувания от различни министерства, вече създадохме този механизъм за по-добра координация и взаимодействие между институциите“, заяви той.

По думите му целта е стратегическите инвеститори да получават по-бързо и по-ефективно административно обслужване. „Всички стратегически инвеститори, които желаят да инвестират в България, особено в производства с висока добавена стойност, ще получават ускорено и приоритетно административно обслужване“, каза Пулев.

Вицепремиерът подчерта, че реформата има за цел не само да подпомага отделни проекти, но и да промени цялостната инвестиционна среда в страната. „Нашата цел не е само да съдействаме по отделни инвестиционни проекти, а да подобрим инвестиционната регулаторна рамка в България като цяло“, заяви той.

Сред основните теми, които са обсъдени на първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите той открои намаляването на административната тежест и ограничаването на излишната регулация и подготовката на изцяло нов Закон за публично-частните партньорства, който да създаде предвидима и модерна среда за реализиране на големи инвестиционни проекти.

„В момента България практически няма действаща рамка за публично-частните партньорства. Сега разработваме изцяло нов закон, основан на най-добрите европейски практики“, заяви той. По думите му законопроектът се разработва след задълбочен анализ на успешни европейски модели и в партньорство с Европейската банка за възстановяване и развитие.

Вицепремиерът призова двустранните търговски камари да бъдат активен партньор в процеса по привличане на нови инвеститори и развитието на инвестиционната среда. Той подчерта още, че устойчивият диалог между държавата и бизнеса е ключов за повишаването на конкурентоспособността на страната. „Започнахме срещи с всички заинтересовани страни, за да чуем вашето мнение. Искаме да разберем кои проблеми – както общи, така и специфични за отделните отрасли – следва да бъдат решени от правителството. Ще поддържаме този диалог и вратата ни винаги ще бъде отворена“, каза вицепремиерът.

Представителите на двустранните търговски камари изразиха готовност да бъдат активен партньор на правителството в усилията за подобряване на инвестиционния климат, популяризирането на България като инвестиционна дестинация и привличането на повече стратегически инвестиции. Участниците се обединиха около необходимостта диалогът между държавата и международната бизнес общност да се провежда регулярно като основа за по-конкурентоспособна българска икономика.

В срещата участваха още заместник - министрите на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова и Красимир Якимов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъск

    11 0 Отговор
    В градовете ще работят роботи а хората ще живеят на село и ще садят домати и ще карат на социални помощи.

    15:46 14.07.2026

  • 2 Аз съм веган

    16 0 Отговор
    От къде ги намира мунчо такива тъпоъгълни триъгълници?

    15:47 14.07.2026

  • 3 Тоя

    16 0 Отговор
    не се чува какви ги приказва ?! Хората бягат с бизнесите си , не останаха ! А сега с такива червени лъжци и далаверажии, кой е луд ?

    15:49 14.07.2026

  • 4 честен ционист

    9 0 Отговор
    Конкурентноспособност е чуждица в България. За тази дума си има местните еквиваленти като: рушвет, рекет, далавера.

    15:49 14.07.2026

  • 5 Пламен

    10 0 Отговор
    Кой ще инвестира в чумав свинарник бе , майМунчо ?!
    Хората бягат от тук , а тоя ми дрънка дивотии.

    15:54 14.07.2026

  • 6 Чорапа

    12 0 Отговор
    и калинките му са царе на празните приказки и нищо свършено до тук!

    Нищо!
    Нищо не са пипнали. Още нямат бюджет!

    Коментиран от #9

    16:06 14.07.2026

  • 7 Ама само

    7 0 Отговор
    ломотите бре и крадете!Кога ще почнете да работите?

    16:07 14.07.2026

  • 8 Анонимен

    6 0 Отговор
    Хахахаха С Путин ли или с Кирил или с онзи руският олигарх хахаха кой иска да дойде в страна защитаваща руските интереси хахаха България е на изолация

    16:20 14.07.2026

  • 9 Абе....

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чорапа":

    Така се привличат агресивно инвестиции, според РР. Утре, други ден като захванат и научната инфраструктура.... направо маата си трака.

    16:20 14.07.2026

  • 10 Тома

    11 0 Отговор
    В България и бизнес.След като ги ощавят чужденците и те бягат с 200 от държавата на мафията.

    16:20 14.07.2026

  • 11 САНДОКАН

    7 1 Отговор
    Пулев , ти май не си разбрал че в момента всички се изнасят от територията. Изнасят с 200 , виж Макрон какво ни готви.

    16:21 14.07.2026

  • 12 рекетьорите

    5 2 Отговор
    докато не пукнат рекетьорите шиши тиквата и гарвана доган бизнес няма да има в България

    16:34 14.07.2026

  • 13 Крадев прогони и Рейнметал,

    6 0 Отговор
    Цяла Европа се мъчи да ги привлече, да развива съвместно производство с тях, Фуражката ги прогони при почти готова сделка.

    16:35 14.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Долу ЕС

    3 1 Отговор
    каквото каже ЕЦБ и ЕК това ще е, колкото повече Брюкселски атлантизъм по зле ще става .. никакво развие няма да допуснат, това е 100 пр сигурно

    16:37 14.07.2026

  • 16 На Приксазки !

    4 0 Отговор
    Го Докарвате !

    Ама !

    На Резултат ?

    16:37 14.07.2026

  • 17 само питам

    4 0 Отговор
    на дали има които иска да прави бизнес в българия та те бягат като дявол от тамян не останаха чужди фирми

    16:38 14.07.2026

  • 18 Каква Инфра Структура ?

    4 0 Отговор
    Между тоя !

    Дето Го Няма !

    И тоя !

    Дето Не иска Да ви Среща Вас?

    16:41 14.07.2026

  • 19 Да бе

    4 0 Отговор
    В сравнение с Мозамбик.

    16:47 14.07.2026

  • 20 Опааа

    4 0 Отговор
    Глупости!

    16:48 14.07.2026

  • 21 да ама не...

    2 0 Отговор
    Или не поне за различни от руски бизнесмени докато Радев е на власт. Вече отрязахме Германия и Райнметал въпреки особено престижната инвестиция и примноса за защита на независимостта на България, но с опасения, че ще спомага за производство на боеприпаси в помощ на Украйна. Я не сакам я да съм добре, а сакам Вуте да е зле!

    16:50 14.07.2026

  • 22 Мхмм

    2 0 Отговор
    Отсега нататък всяка нова фирма, която инвестира в България, ще довежда работници от Индия, Пакистан и Непал. Да си знаете...

    16:51 14.07.2026

  • 23 Сульо

    4 0 Отговор
    Зеления чорап напълни властта със смешници като тоя Сульо Пулев. Бош си замина Рейнметал не дойде, това са сигнали които всеки инвеститор вижда. Тая зима не, но следващата ще гоните зеления чорап изразните му Сульо Пулевци по улиците с камъни, за да ви дойде акъл в главите кога гласувате.

    16:56 14.07.2026

  • 24 Да бъде ден!

    3 0 Отговор
    С лозунги от комунизма към светлото бъдеще на Мунчо! Тъпоъгълни, пуляви неможачи!

    16:59 14.07.2026

  • 25 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Никой няма да инвестира в България, не се надявайте. Фирмите напускат, отказаха на Райнметал завода. Няма нови работни места.

    17:08 14.07.2026

  • 26 Д-р Марин Белчев

    0 0 Отговор
    България е вече супер конкуретно способно място за правене на бизнес, с този 10 % корпоративен данък. Такъв няма дори в САЩ.
    Въпросът е как този бизнес ще бъде от полза за мнозинството от българите. Как ще се инвестира в човешкия капитал?

    17:12 14.07.2026

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