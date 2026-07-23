Петкова отговори на Пулев: Имаше предвидени средства за проекта с „Райнметал“

В проекта на бюджет за 2026 г. предвидихме необходимите средства както за създаване за съвместно дружество - 407 млн. евро, така и за увеличаване на капитала на "ВМЗ - Сопот" - 260 млн. евро. Това каза депутатът от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова пред журналисти в парламента по повод изказването на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, че предишният кабинет не е предвидил финансиране за съвместния завод за барут и боеприпаси на "Райнметал" и "ВМЗ–Сопот".

Това, че бюджетът не беше приет, трябва да тежи на съвестта на бившия президент Румен Радев и на всички, които протестираха, добави Петкова.

По думите ѝ сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, за да защитят тази инвестиция. Учудвам се как при дефицит от 5,7 на сто от БВП, което е 7 млрд. и 191 млн. евро, не могат да се намерят ресурсите, свързани с тази стратегическа инвестиция, каза тя.

В рамките на нашето управление ние осигурихме идването на този инвеститор в България, публично подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия, осигурихме и финансирането, заяви Петкова. Тя коментира, че министър Пулев и премиерът Радев са намерили време за среща със стратегически инвеститор като "Райнметал" едва на третия месец от управлението.

Вместо да прави коментари, би било добре министър Пулев да се запознае с фактите такива, каквито са. Има документи, които досега би трябвало да е анализирал, а не да излиза неподготвен, посочи Петкова. Препоръчвам на колегите да се захващат на работа, защото е едно в президентството да излезеш да критикуваш и друго - когато вземаш решения в изпълнителната власт, допълни Теменужка Петкова.