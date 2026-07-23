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Петкова отговори на Пулев: Имаше предвидени средства за проекта с „Райнметал“

Петкова отговори на Пулев: Имаше предвидени средства за проекта с „Райнметал“

23 Юли, 2026 21:16 765 27

  • теменужка петкова-
  • александър пулев-
  • рейнметал

В проекта на бюджет за 2026 г. предвидихме необходимите средства както за създаване за съвместно дружество -  407 млн. евро, така и за увеличаване на капитала на "ВМЗ - Сопот" - 260 млн. евро

Петкова отговори на Пулев: Имаше предвидени средства за проекта с „Райнметал“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В проекта на бюджет за 2026 г. предвидихме необходимите средства както за създаване за съвместно дружество - 407 млн. евро, така и за увеличаване на капитала на "ВМЗ - Сопот" - 260 млн. евро. Това каза депутатът от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова пред журналисти в парламента по повод изказването на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, че предишният кабинет не е предвидил финансиране за съвместния завод за барут и боеприпаси на "Райнметал" и "ВМЗ–Сопот".

Това, че бюджетът не беше приет, трябва да тежи на съвестта на бившия президент Румен Радев и на всички, които протестираха, добави Петкова.

По думите ѝ сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, за да защитят тази инвестиция. Учудвам се как при дефицит от 5,7 на сто от БВП, което е 7 млрд. и 191 млн. евро, не могат да се намерят ресурсите, свързани с тази стратегическа инвестиция, каза тя.

В рамките на нашето управление ние осигурихме идването на този инвеститор в България, публично подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия, осигурихме и финансирането, заяви Петкова. Тя коментира, че министър Пулев и премиерът Радев са намерили време за среща със стратегически инвеститор като "Райнметал" едва на третия месец от управлението.

Вместо да прави коментари, би било добре министър Пулев да се запознае с фактите такива, каквито са. Има документи, които досега би трябвало да е анализирал, а не да излиза неподготвен, посочи Петкова. Препоръчвам на колегите да се захващат на работа, защото е едно в президентството да излезеш да критикуваш и друго - когато вземаш решения в изпълнителната власт, допълни Теменужка Петкова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 служителката на мафията

    16 3 Отговор
    защо не е доживотен жител на Сливен ? Радев, чекаме но не самолетите на новите фашисти.

    Коментиран от #11

    21:19 23.07.2026

  • 2 Помак

    19 5 Отговор
    Тази е много по нагла от Бойко ..слушах я 3-4 пъти ,тя дори на черното казва бяло и ни убеждава в това ..нагла

    Коментиран от #4

    21:20 23.07.2026

  • 3 Ако е

    13 0 Отговор
    имало , то е доказуемо !

    21:21 23.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    13 2 Отговор
    Райнметал - Като Кауфланд!!! Изцяло в интерес на германците!!! Е......и на вземащите рушвети български политици!!!

    21:24 23.07.2026

  • 7 жалка държава

    13 1 Отговор
    А тази и лелка в ясла НЕ става !! Толкова милиярди разписа които се окрадоха , че и Бог не знае , и е още на свобода !!

    Коментиран от #12

    21:24 23.07.2026

  • 8 🦁ЩЩД🦁

    5 1 Отговор
    Кмете,току що минах по най-дългия булевард в София - "Сливница".Мият го с маркуч ! С маркуч се мие кола,пере се килим,Кмете ????

    21:24 23.07.2026

  • 9 ?????

    11 1 Отговор
    Аз съм си просто момче и не разбирам ама да попитам - що ние трябва да даваме толкова кинти на инвеститора?

    Коментиран от #25

    21:25 23.07.2026

  • 10 стринка темерутка пуеткова

    11 1 Отговор
    Имаше предвидени средства за нови чекмеджета
    ама на неблагодарни поклонници
    отсвириха ни

    21:26 23.07.2026

  • 11 Анонимен

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "служителката на мафията":

    1,а ти защо още си на свобода 1,защо не са те прибрали където ти е мястото

    21:30 23.07.2026

  • 12 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "жалка държава":

    7 по жалък молоумник дали има от теб болни мозъци пишете простащината си тук незнам защо факти ви разпространява Тук такива като вас сте да специализирано място

    21:32 23.07.2026

  • 13 Гост

    5 1 Отговор
    От къде ма Теменужка росна отдели тия пари

    Коментиран от #19

    21:36 23.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 име

    9 1 Отговор
    Тарантулата теменужка е предивила средства, обаче от много работа да ни набутат в еврозоната с фалшиви данни за инфлация и дефицит, забравили да приемат бюджета за 2026 миналата есен.

    21:37 23.07.2026

  • 16 Булпсихопатъ

    5 1 Отговор
    Нагла Темерутка.

    21:41 23.07.2026

  • 17 Артилерист

    8 1 Отговор
    Теменужка надмина по гербадджийско лъгане Искра Федосова. Слушах министър Пулев по едно ненационално радио (нали знаете, че националните медии ежедневно са инструктирани от посолствоТО да ни будалкат евроатлантически) колко убедително я опроверга, че нищо не са направили...

    Коментиран от #18

    21:44 23.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    13 е теб трябваше да те пита нали хахаха прочетох простащините,на едни дежурни тук при това мъже лелелелеле простащина невиждана сте а тук ви дават трибуна елелеле що за работа е това

    21:58 23.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЕХ ФАКТИ

    3 1 Отговор
    ТРИЕТЕ МЕ НО ТЕМЕНУГА ЩЕ ЦЪФНЕ БРЕМЕННА В ТРЕТИЯ МЕСЕЦ.

    22:17 23.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Българин

    3 1 Отговор
    Теменужка Петкова Да си каже от къде пари за имотите по морето, както и всички останали от ГЕРБ? От къде знам ли, поръчват кухни за по няколко десетки хиляди + мебели за още толкова и после пишат фактури на техни фирми уж, че били за офис или кухни за персонал, като пътували.
    Всичките са за бесене, да се клатят пред народа гадове долни!

    22:26 23.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 9689

    0 1 Отговор
    Плямпалото пак нищо не каза.

    22:33 23.07.2026

  • 27 Гинка Върбакова

    1 0 Отговор
    След невероятно успешните тиквени проекти като завода за поцинковани кофи и ВиК холдинг, естествено и за там са приготвили мангизи, обаче нещо не стана работата.

    22:39 23.07.2026

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