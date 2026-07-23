Петкова отговори на Пулев: Имаше предвидени средства за проекта с „Райнметал“

В проекта на бюджет за 2026 г. предвидихме необходимите средства както за създаване за съвместно дружество - 407 млн. евро, така и за увеличаване на капитала на "ВМЗ - Сопот" - 260 млн. евро. Това каза депутатът от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова пред журналисти в парламента по повод изказването на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, че предишният кабинет не е предвидил финансиране за съвместния завод за барут и боеприпаси на "Райнметал" и "ВМЗ–Сопот".
Това, че бюджетът не беше приет, трябва да тежи на съвестта на бившия президент Румен Радев и на всички, които протестираха, добави Петкова.
По думите ѝ сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, за да защитят тази инвестиция. Учудвам се как при дефицит от 5,7 на сто от БВП, което е 7 млрд. и 191 млн. евро, не могат да се намерят ресурсите, свързани с тази стратегическа инвестиция, каза тя.
В рамките на нашето управление ние осигурихме идването на този инвеститор в България, публично подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия, осигурихме и финансирането, заяви Петкова. Тя коментира, че министър Пулев и премиерът Радев са намерили време за среща със стратегически инвеститор като "Райнметал" едва на третия месец от управлението.
Вместо да прави коментари, би било добре министър Пулев да се запознае с фактите такива, каквито са. Има документи, които досега би трябвало да е анализирал, а не да излиза неподготвен, посочи Петкова. Препоръчвам на колегите да се захващат на работа, защото е едно в президентството да излезеш да критикуваш и друго - когато вземаш решения в изпълнителната власт, допълни Теменужка Петкова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 служителката на мафията
Коментиран от #11
21:19 23.07.2026
2 Помак
Коментиран от #4
21:20 23.07.2026
3 Ако е
21:21 23.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич
21:24 23.07.2026
7 жалка държава
Коментиран от #12
21:24 23.07.2026
8 🦁ЩЩД🦁
21:24 23.07.2026
9 ?????
Коментиран от #25
21:25 23.07.2026
10 стринка темерутка пуеткова
ама на неблагодарни поклонници
отсвириха ни
21:26 23.07.2026
11 Анонимен
До коментар #1 от "служителката на мафията":1,а ти защо още си на свобода 1,защо не са те прибрали където ти е мястото
21:30 23.07.2026
12 Анонимен
До коментар #7 от "жалка държава":7 по жалък молоумник дали има от теб болни мозъци пишете простащината си тук незнам защо факти ви разпространява Тук такива като вас сте да специализирано място
21:32 23.07.2026
13 Гост
Коментиран от #19
21:36 23.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 име
21:37 23.07.2026
16 Булпсихопатъ
21:41 23.07.2026
17 Артилерист
Коментиран от #18
21:44 23.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Анонимен
До коментар #13 от "Гост":13 е теб трябваше да те пита нали хахаха прочетох простащините,на едни дежурни тук при това мъже лелелелеле простащина невиждана сте а тук ви дават трибуна елелеле що за работа е това
21:58 23.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ЕХ ФАКТИ
22:17 23.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Българин
Всичките са за бесене, да се клатят пред народа гадове долни!
22:26 23.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 9689
22:33 23.07.2026
27 Гинка Върбакова
22:39 23.07.2026