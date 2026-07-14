Съпругата на Цветан Василев осъди прокуратурата

Антоанета Василева, съпруга на бившия мажоритарен собственик на фалиралата банка КТБ Цветан Василев, осъди прокуратурата за бавно правосъдие, съобщи БГНЕС. На Василева са присъдени 12 000 лв. обезщетение (искът е за 35 хил. лв.). Прокуратурата е осъдена да заплати и 2541 евро разноски за всички инстанции. Това показва решение на Върховния касационен съд (ВКС), с което магистратите окончателно отменят решенията на първите две инстанции, отхвърлили иска ѝ по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Разследването срещу Василеви бе образувано на 9 октомври 2014 г. за пране на пари в особено големи размери за периода от 2012 г. до 20 юни 2014 г. Досъдебното производство е възложено на Националната следствена служба.

Повече от десетилетие по-късно разследването остава неприключило. Освен това то вече не фигурира в публичния онлайн регистър на прокуратурата, поради което не може да се проследи какви действия са извършвани по него през последните години.

През 2023 г. Василева поиска съдът да ускори производството. Магистратите определиха тримесечен срок, в който прокуратурата трябваше да предяви материалите по делото и да внесе обвинителен акт в съда. Към юни същата година досъдебното производство вече обхващаше над 90 тома с повече от 20 500 страници.

Определеният от съда срок обаче не беше спазен. Делото продължава да е висящо и днес, като според ВКС разследването отдавна е излязло извън предвидените в Наказателно-процесуалния кодекс срокове.

В решението си върховните съдии Владимир Йорданов, Димитър Димитров и Хрипсиме Мъгърдичян отбелязват, че по време на процеса прокуратурата не е представила информация за развитието на разследването, нито за престъпленията, от които според обвинението произхождат изпраните средства.

"Остава неясно какво остава да бъде извършено по досъдебното производство, нито дали има план и график за това, нито дали някой извършва координация и контрол за това. Създава се впечатление за разбирането на прокуратурата, че досъдебното производство срещу Василева е толкова сложно, че разумният срок за приключването му все още не може да бъде определен - че той е в необозримото бъдеще", посочват върховните съдии.

Според тях периодът от 2014 г. до момента е прекомерно дълъг както за самата Василева, с оглед на възрастта, професионалната ѝ квалификация и упражняваната преди наказателното производство професия, така и за всеки друг гражданин, независимо от възрастта и професията му.

Съдът подчертава още, че прокуратурата не е доказала нито изключителната фактическа и правна сложност на делото, нито какви конкретни процесуални действия са извършени, какво остава да бъде направено и в какъв срок.

С окончателното си решение ВКС присъжда на Антоанета Василева обезщетение от 12 000 лв., при предявен иск за 35 000 лв. Освен това прокуратурата е осъдена да заплати 2541 евро съдебни разноски за всички инстанции. Решението е окончателно, пише и в. "Сега".