Радослав Рибарски: С позицията си за Украйна влизаме в "Коалицията на нехаещите"

От Стоян Мавродиев очакваме да видим дали реално има какво да разкрие и най-вече как точно са отклонявани средствата от ББР. При правителството на Кирил Петков тези порочни практики бяха разкрити и категорично прекратени.
Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски, който коментира темата за Стоян Мавродиев, който днес беше екстрадиран в България и получи обвинение за длъжностно присвояване.
"От национален интерес е България да участва във формати като "Коалицията на желаещите". Няма отделни формати. Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа. С неучастието си ние си налагаме една самоизолация и се превръщаме в една "Коалиция на нехаещите". Виждате, че "Коалиция на желаещите" ще се разширява. Ако България иска да надгражда своите способности, трябва да участва в такива колективни обсъждания", отговори Рибарски на въпрос за отсъствието на България от срещата на "Коалицията на желаещите" снощи в Париж.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Готов за бой
Коментиран от #12, #27, #31
16:44 14.07.2026
2 Овчар
16:46 14.07.2026
3 Гост
16:46 14.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Велчов
16:47 14.07.2026
6 БОЦ - ко
Но всъщност - вълнен и червен,
И в костите си - комунист,
Въжеиграч и популист...
16:47 14.07.2026
7 хехе
16:47 14.07.2026
8 Гост
16:47 14.07.2026
9 Важното е да сме в коалицията
16:48 14.07.2026
10 Фройд
Високо , високо от свети Петър...
16:48 14.07.2026
11 Реалист
16:49 14.07.2026
12 Питане
До коментар #1 от "Готов за бой":Украинци - на северо-изток, Калотина - на запад....
Комунист и география 🤣🤣🤣
Коментиран от #18
16:50 14.07.2026
13 Дреме ми на шушоните
16:51 14.07.2026
14 Гост
16:51 14.07.2026
15 СКРИЙ СЕ БЕ ИДИОТ
16:51 14.07.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
🤔🤔🤔
В какви , като това за
"Опасността от НОРМАЛИЗИРАНЕ отношенията с Русия" ли❓
🤔🤔🤔
16:51 14.07.2026
17 скачал за банани на жълтите павета
16:52 14.07.2026
18 Готов за бой5769
До коментар #12 от "Питане":абе ти тръгни да дезертираш па ас щи кажа къде е запад и къде исток
Коментиран от #35
16:53 14.07.2026
19 Малиииййй
16:53 14.07.2026
20 Крадете По - малко !
По - Отзивчиви !
16:53 14.07.2026
21 Азззззззз
16:53 14.07.2026
22 Ясно е, че ППДБ
16:55 14.07.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ТУРСКИЯ ОСМАНИЗЪМ ... ТАТКОТО НА ФАШИЗМА ( А МАЙКАТА Е ЕВРЕЙКА )
.......
16:55 14.07.2026
24 Българин
16:55 14.07.2026
25 азз
16:56 14.07.2026
26 Как ще ни извадите
16:56 14.07.2026
27 Сидеров
До коментар #1 от "Готов за бой":пак си прекалил с фалшива Столична
16:56 14.07.2026
28 млад еврас
16:57 14.07.2026
29 Точно колко
16:58 14.07.2026
30 Глас
16:59 14.07.2026
31 Ай стига бе!
До коментар #1 от "Готов за бой":Къде гледат тия санитари у Карлуково? Тоз пак са го изтървали и е докопал компа на докторката...
17:00 14.07.2026
32 След Като Ми Смъкнаха Кожата !
От Гърба !
Се интересувам !
Само !
От Моята Кожа !
17:01 14.07.2026
33 Рибарски
И умирай за тех!
17:01 14.07.2026
34 Перо
17:01 14.07.2026
35 Питане
До коментар #18 от "Готов за бой5769":Недей да пра.диш, че ще се по СЕ Reш.
А на друго не си кадър 🤣🤣🤣
17:05 14.07.2026
36 Перо
17:06 14.07.2026
37 Анонимен
17:12 14.07.2026
38 Отвратен
17:12 14.07.2026
39 Аз съм Контра
С дипломат като Окаяната кая сме обречени на десетилетна война , която ни струва ПРЕКАЛЕНО СКЪПО.
Очевидно не липсват мераклии да печелят милиарди от производство и продажба на оръжие и същите тези ще бъдат толкова по-богати , колкото по-продължителна е войната. За "коалицията на желаещите да маршируват като победители по Червения площад" , животът на украинците очевидно няма никакво значение. Колкото повече ги подстрекават и насърчават да воюват , обещавайки им победа , толкова повече ни ограбват предоставяйки нашите пари за война.
17:14 14.07.2026
40 КРЕПОСТЕН СЕЛЯНИН
17:15 14.07.2026
41 Българин
17:16 14.07.2026
42 Драги г-н Рибарски,
17:16 14.07.2026