Новини
България »
Радослав Рибарски: С позицията си за Украйна влизаме в "Коалицията на нехаещите"

Радослав Рибарски: С позицията си за Украйна влизаме в "Коалицията на нехаещите"

14 Юли, 2026 16:43 540 42

  • радослав рибарски-
  • румен радев-
  • среща-
  • париж

Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа. С неучастието си ние си налагаме една самоизолация

Радослав Рибарски: С позицията си за Украйна влизаме в "Коалицията на нехаещите" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От Стоян Мавродиев очакваме да видим дали реално има какво да разкрие и най-вече как точно са отклонявани средствата от ББР. При правителството на Кирил Петков тези порочни практики бяха разкрити и категорично прекратени.

Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски, който коментира темата за Стоян Мавродиев, който днес беше екстрадиран в България и получи обвинение за длъжностно присвояване.

"От национален интерес е България да участва във формати като "Коалицията на желаещите". Няма отделни формати. Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа. С неучастието си ние си налагаме една самоизолация и се превръщаме в една "Коалиция на нехаещите". Виждате, че "Коалиция на желаещите" ще се разширява. Ако България иска да надгражда своите способности, трябва да участва в такива колективни обсъждания", отговори Рибарски на въпрос за отсъствието на България от срещата на "Коалицията на желаещите" снощи в Париж.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готов за бой

    19 4 Отговор
    Аз само ги чакам УКРАНЦИТЕ и нас да нападнат. Никакъв ЕС не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с ЕВРОАТЛАНТИЧЕКИТЕгеюве и краварските предатели ??

    Коментиран от #12, #27, #31

    16:44 14.07.2026

  • 2 Овчар

    31 5 Отговор
    Абе тулуп мазен виж народа какво иска , от какво има нужда ...Стига с таз Украйна..!

    16:46 14.07.2026

  • 3 Гост

    26 3 Отговор
    Рибарски да отива доброволец във ВСУ. Ние не щем да се лее българска кръв, както Макрона ни обеща. Да си проливат украинска колкото си искат, после ако ще минават на българска, само доброволно. Всеки е свободен да умре дори за най безумната кауза! Така че, Рибарски, върви в Славянск, скоро ще има нужда от всякакви, дори от такива като теб.

    16:46 14.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Велчов

    3 16 Отговор
    От Радев всичко се очаква

    16:47 14.07.2026

  • 6 БОЦ - ко

    2 20 Отговор
    Чорап - за камуфлаж - зелен,
    Но всъщност - вълнен и червен,
    И в костите си - комунист,
    Въжеиграч и популист...

    16:47 14.07.2026

  • 7 хехе

    22 1 Отговор
    Ако обичат депутати от коалицията на мераклиите да заминават за Киив и от там по окопите така най .-добре ше помогнат на бандерите.

    16:47 14.07.2026

  • 8 Гост

    21 2 Отговор
    И да, напълно нехая за Украйна и за дрогирания и президент!

    16:47 14.07.2026

  • 9 Важното е да сме в коалицията

    20 2 Отговор
    на живите и здравите, щото украйна примерно е в коалицията на битите и е..ните

    16:48 14.07.2026

  • 10 Фройд

    18 1 Отговор
    Всички жеЛаещи да заминават , тяхната подкрепа ще се оцени високо.

    Високо , високо от свети Петър...

    16:48 14.07.2026

  • 11 Реалист

    20 2 Отговор
    Айде още един костюмар от желаещите . Одеве някой си Гаджев , сега и този . Пръждосвайте се към Киев и оставете истинските родолюбци да се грижат за интересите на България. Слуги на Урсула и Ко .

    16:49 14.07.2026

  • 12 Питане

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Украинци - на северо-изток, Калотина - на запад....
    Комунист и география 🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    16:50 14.07.2026

  • 13 Дреме ми на шушоните

    11 1 Отговор
    дали изобщо ще съществува украйната и мовоезичните

    16:51 14.07.2026

  • 14 Гост

    16 1 Отговор
    Радославе, Зеленски жадува за тебе и цялата ви пасмина, но защо още сте тука! От всички кожи на света най-скъпа е собствената!

    16:51 14.07.2026

  • 15 СКРИЙ СЕ БЕ ИДИОТ

    15 1 Отговор
    ФАШИСТКА. ИЗМЕТ

    16:51 14.07.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор
    Трябва да участваме в такива обсъждания❗
    🤔🤔🤔
    В какви , като това за
    "Опасността от НОРМАЛИЗИРАНЕ отношенията с Русия" ли❓
    🤔🤔🤔

    16:51 14.07.2026

  • 17 скачал за банани на жълтите павета

    9 1 Отговор
    на нас ни казаха че като дойде демокрацията само ще лежим по диваните и европа ще ни храни нато ще ни брани ние ще ядем бананите и щеПРЪЦКАМЕ по диваните

    16:52 14.07.2026

  • 18 Готов за бой5769

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Питане":

    абе ти тръгни да дезертираш па ас щи кажа къде е запад и къде исток

    Коментиран от #35

    16:53 14.07.2026

  • 19 Малиииййй

    8 1 Отговор
    всичко евроге @ве на амбразурата да реват срещу България,и за Украйна! Заминавайте да защитавате родината си-украйна!

    16:53 14.07.2026

  • 20 Крадете По - малко !

    1 2 Отговор
    За да Станем !

    По - Отзивчиви !

    16:53 14.07.2026

  • 21 Азззззззз

    9 1 Отговор
    Ама тоя, барабар с другите дето мислят като него, да вадят пари от джоба си, да се оборудват и да заминават на фронта! Нали не са нехаещи, хайде да ги видим!

    16:53 14.07.2026

  • 22 Ясно е, че ППДБ

    6 0 Отговор
    Са чужди агенти. Българското не им е много мило и народът им показа категорично, че го знае. Единствената задача на тези хора е да създават хаос и някой плаща за това. Някой има интерес в България да няма стабилност както е в целия ЕС.

    16:55 14.07.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ЕДИНСТВЕНИЯ ЕСТЕСТВЕН ВРАГ НА БЪЛГАРИЯ
    Е ТУРСКИЯ ОСМАНИЗЪМ ... ТАТКОТО НА ФАШИЗМА ( А МАЙКАТА Е ЕВРЕЙКА )
    .......

    16:55 14.07.2026

  • 24 Българин

    8 0 Отговор
    Мръсен ,мазен пе-пе раст ,о дигоду ай!

    16:55 14.07.2026

  • 25 азз

    8 2 Отговор
    То разбирач,до разбирач....ми хващайте влака и беж при наркото - той ще ви нареди.....и да не се връщате...

    16:56 14.07.2026

  • 26 Как ще ни извадите

    8 1 Отговор
    А в "Коалицията на задлъжнелите и утиващи на фалит"

    16:56 14.07.2026

  • 27 Сидеров

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    пак си прекалил с фалшива Столична

    16:56 14.07.2026

  • 28 млад еврас

    7 0 Отговор
    Нищо де, коалицията на нехаещите е по голяма от коалицията на желаещите ама не можещи, и кво сега ша си мерим коалициите ли.

    16:57 14.07.2026

  • 29 Точно колко

    6 1 Отговор
    Избиратели има тоя за да казва в какво трябва да участва България?!

    16:58 14.07.2026

  • 30 Глас

    8 1 Отговор
    Стига с тази Украйна бе, като искаш отивай се бий на фронта!

    16:59 14.07.2026

  • 31 Ай стига бе!

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Къде гледат тия санитари у Карлуково? Тоз пак са го изтървали и е докопал компа на докторката...

    17:00 14.07.2026

  • 32 След Като Ми Смъкнаха Кожата !

    4 1 Отговор
    След Като Ми Смъкнаха Кожата !

    От Гърба !

    Се интересувам !

    Само !

    От Моята Кожа !

    17:01 14.07.2026

  • 33 Рибарски

    3 1 Отговор
    Ти и плащай я за гинеколожка,я за наркомана,я за дженджърите...
    И умирай за тех!

    17:01 14.07.2026

  • 34 Перо

    5 1 Отговор
    Формата за отбрана и въоръжени сили е в НАТО, няма такива форми за въоръжена отбрана като ЕС, “Коалиция на желаещите” и т.н. Украйна не членува нито в НАТО, нито в ЕС и който иска да ги подпомага в Украйна, Газа, Сомалия Еритрея, Конго да разпитва са сметките и да дарява, колкото иска! Ние не сме Световна банка или Международен валутен фонд. Да се прави само финансиране от физически лица и НПО!!!

    17:01 14.07.2026

  • 35 Питане

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Готов за бой5769":

    Недей да пра.диш, че ще се по СЕ Reш.
    А на друго не си кадър 🤣🤣🤣

    17:05 14.07.2026

  • 36 Перо

    3 1 Отговор
    Унтерменша от ПП да плаща или да отива доброволец на Източния фронт!

    17:06 14.07.2026

  • 37 Анонимен

    1 0 Отговор
    Вие се разпаднахте критикувате другите

    17:12 14.07.2026

  • 38 Отвратен

    3 0 Отговор
    Аман от войнолюбци и самозабравили се персони! Оправили България, тръгнали да оправят Украйна!

    17:12 14.07.2026

  • 39 Аз съм Контра

    1 0 Отговор
    Европейският съюз има ли въобще дипломация?
    С дипломат като Окаяната кая сме обречени на десетилетна война , която ни струва ПРЕКАЛЕНО СКЪПО.
    Очевидно не липсват мераклии да печелят милиарди от производство и продажба на оръжие и същите тези ще бъдат толкова по-богати , колкото по-продължителна е войната. За "коалицията на желаещите да маршируват като победители по Червения площад" , животът на украинците очевидно няма никакво значение. Колкото повече ги подстрекават и насърчават да воюват , обещавайки им победа , толкова повече ни ограбват предоставяйки нашите пари за война.

    17:14 14.07.2026

  • 40 КРЕПОСТЕН СЕЛЯНИН

    1 0 Отговор
    Абе рибарски отивай да ловиш риба,за друго не ставаш

    17:15 14.07.2026

  • 41 Българин

    0 0 Отговор
    Рибарски да отива директно на фронта и да се бие за Украйна.

    17:16 14.07.2026

  • 42 Драги г-н Рибарски,

    0 0 Отговор
    От национален интерес за България е да успее да се измъкне от този батак, в който ни набута някои доморасли икономисти, които сега се правят на ни лук яли, ни лук мирисали и скачат срещу сегашното правителствои го обвиняват в собствените си грехове, надявайки се да сме забравили какви ги натвориха последните няколко години... Еле па юнаците от ПП и ДБ, които бяха на власт преди 21 - 22 и 23 - 24... Не се нахвърляйте на сегашните, те са само от два месеца на власт и не могат за това време да оправят всички ваши бъркотии...

    17:16 14.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове