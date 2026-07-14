Радослав Рибарски: С позицията си за Украйна влизаме в "Коалицията на нехаещите"

От Стоян Мавродиев очакваме да видим дали реално има какво да разкрие и най-вече как точно са отклонявани средствата от ББР. При правителството на Кирил Петков тези порочни практики бяха разкрити и категорично прекратени.

Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски, който коментира темата за Стоян Мавродиев, който днес беше екстрадиран в България и получи обвинение за длъжностно присвояване.

"От национален интерес е България да участва във формати като "Коалицията на желаещите". Няма отделни формати. Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа. С неучастието си ние си налагаме една самоизолация и се превръщаме в една "Коалиция на нехаещите". Виждате, че "Коалиция на желаещите" ще се разширява. Ако България иска да надгражда своите способности, трябва да участва в такива колективни обсъждания", отговори Рибарски на въпрос за отсъствието на България от срещата на "Коалицията на желаещите" снощи в Париж.