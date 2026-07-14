Ивайло Мирчев: Отидохме за парада, но не седнахме на масата, на която се взимат решения

Отидохме за парада, но не седнахме на масата, на която се взимат решенията. В момента, в който САЩ се оттеглят от Европа и тя трябва да реконфигурира своята сигурност, България не е на масата, където се взимат решенията. Това коментира пред журналисти преди заседанието на парламентарната комисия по отбрана Ивайло Мирчев от „Демократична България“ по повод днешните думи на премиера Румен Радев в Париж, посочи БТА.

Мисля, че мястото на България не е в „коалицията на желаещите“, заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Париж във видео, публикувано във фейсбук страницата на Министерския съвет. Той посочи, че лично е получил покана от френския президент Еманюел Макрон за участие в коалицията. „Ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край на ескалацията“, каза Радев.

По думите на Ивайло Мирчев това е завой на Изток, защото „повече се занимаваме с това да обслужваме руски олигарси, да защитаваме корпоративни интереси, за да не бъдат поставени под европейски санкции, вместо да гледаме към Европа и да бъдем в ядрото на европейските страни“. Това означава само едно нещо и то е изолация, добави той.

От „Демократична България“ разпространиха и позиция по повод последното изявление на премиера Румен Радев в Париж. Според партията Радев е поставил България в опасна изолация от новата европейска политика по сигурност, която се основава на двустранни и многостранни споразумения, надграждащи партньорството в НАТО.

Стоян Мавродиев може да разкаже на българското правосъдие за връзките на Пеевски с теглените кредити на конкретни компании от Българската банка за развитие (ББР), например „Булгартабак“ и „Техномаркет“, каза Мирчев за бившия управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който Сърбия предаде на България днес. По-рано този месец Сърбия разреши екстрадицията на Стоян Мавродиев. Той е обвинен за длъжностно престъпление по досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

„Големият въпрос е дали може да бъде разплетен моделът. Дали може Мавродиев да е ключа за разплитането на този модел, или просто ще бъде поредният кьорфишек, както стана с Васил Божков – с големи очаквания кацна със самолета и после голямо нищо“, коментира Мирчев.

Мавродиев знае достатъчно и може да каже достатъчно, стига да има желанието да го направи, посочи още той.