Ивайло Мирчев: Отидохме за парада, но не седнахме на масата, на която се взимат решения

Отидохме за парада, но не седнахме на масата, на която се взимат решенията. В момента, в който САЩ се оттеглят от Европа и тя трябва да реконфигурира своята сигурност, България не е на масата, където се взимат решенията. Това коментира пред журналисти преди заседанието на парламентарната комисия по отбрана Ивайло Мирчев от „Демократична България“ по повод днешните думи на премиера Румен Радев в Париж, посочи БТА.
Мисля, че мястото на България не е в „коалицията на желаещите“, заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Париж във видео, публикувано във фейсбук страницата на Министерския съвет. Той посочи, че лично е получил покана от френския президент Еманюел Макрон за участие в коалицията. „Ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край на ескалацията“, каза Радев.
По думите на Ивайло Мирчев това е завой на Изток, защото „повече се занимаваме с това да обслужваме руски олигарси, да защитаваме корпоративни интереси, за да не бъдат поставени под европейски санкции, вместо да гледаме към Европа и да бъдем в ядрото на европейските страни“. Това означава само едно нещо и то е изолация, добави той.
От „Демократична България“ разпространиха и позиция по повод последното изявление на премиера Румен Радев в Париж. Според партията Радев е поставил България в опасна изолация от новата европейска политика по сигурност, която се основава на двустранни и многостранни споразумения, надграждащи партньорството в НАТО.
Стоян Мавродиев може да разкаже на българското правосъдие за връзките на Пеевски с теглените кредити на конкретни компании от Българската банка за развитие (ББР), например „Булгартабак“ и „Техномаркет“, каза Мирчев за бившия управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който Сърбия предаде на България днес. По-рано този месец Сърбия разреши екстрадицията на Стоян Мавродиев. Той е обвинен за длъжностно престъпление по досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.
„Големият въпрос е дали може да бъде разплетен моделът. Дали може Мавродиев да е ключа за разплитането на този модел, или просто ще бъде поредният кьорфишек, както стана с Васил Божков – с големи очаквания кацна със самолета и после голямо нищо“, коментира Мирчев.
Мавродиев знае достатъчно и може да каже достатъчно, стига да има желанието да го направи, посочи още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп съм
Коментиран от #44
17:08 14.07.2026
2 Феникс
Коментиран от #73
17:08 14.07.2026
3 Е, трябва да се четат
17:09 14.07.2026
4 хехе
17:09 14.07.2026
5 Нещастник
Токова си ограничен, че чак изпитвам отвращение!
Коментиран от #29
17:09 14.07.2026
6 гост
17:09 14.07.2026
7 Анонимен
17:10 14.07.2026
8 Крушарското БКП-ДБ селяче
17:10 14.07.2026
9 Не сте седнали на масата
А не са ти фенове
17:10 14.07.2026
10 Глупак
Йес сър!
17:10 14.07.2026
11 млад еврас
17:11 14.07.2026
12 честен ционист
Коментиран от #34
17:11 14.07.2026
13 тоя селянин къде е ходил?
човека от няма й къде разнасяше пици и тоя скочи да го бие?!
Коментиран от #58
17:11 14.07.2026
14 оня с коня
Коментиран от #83
17:12 14.07.2026
15 Овчар
17:12 14.07.2026
16 два пръста чело
17:13 14.07.2026
17 Данчо
17:13 14.07.2026
18 гост
17:13 14.07.2026
19 Митьо джибрата
17:13 14.07.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
17:14 14.07.2026
21 Боруна Лом
17:14 14.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #37
17:14 14.07.2026
24 Артилерист
17:14 14.07.2026
25 МИРчев оземпика
17:15 14.07.2026
26 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:15 14.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГНОМА И СДС ИВАН КОСТОВ ОТ 38 ГОДИНИ
СЕДИТЕ НА ПАРАДИТЕ
И СОФРАТА НА МУТРИТЕ
.......
КАК ТАКА ВЕДНЪЖ ЗА ТОЛКОВА ГОДИНИ РАМАДАН КЪНЕВ - ПЛЕМЕНИК НА УБИТА ЕВРЕЙКА АНТИ- ФАШИСТКА
НЕ ПРОИЗНЕСЕ ВЕДНЪЖ НА ГЛАС ИМЕТО МАДЖО ИЛИ ПАШАТА ?
.... И ТОВА БИЛО ОПОЗИЦИЯ:)
17:17 14.07.2026
29 Хм Хм
До коментар #5 от "Нещастник":Винаги съм се възхищавал на аграр с осми клас и претенцията му да е по-умен от някой с две висши образования.
17:19 14.07.2026
30 бРадев твърди
Очаква се със силна пилотска дипломация да убеди московския си колега да се изтегли от украинските територии, след което със силна пилотска дипломация да прекрати взаимния обстрел през границата.
😜
Коментиран от #42, #48
17:20 14.07.2026
31 ДъБили
17:20 14.07.2026
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
МФ И СБ ЩЕ ПРОМЕНЯТ УСЛОВИЯТА И ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО ДВАТА ЗАЕМА КОИТО ВЗЕ ПБ ЗА ДВА МЕСЕЦА = 6.3 МЛРД.ЕВРО :(((?
.........
ПРАТИХА РАДЕВ ДА ИСКА ЗАЕМИ ОТ РУСИЯ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА :(((
......
ЕСЕНТА И ЗИМАТА ЩЕ ПЛАТИ СМЕТКАТА НАРОДА А НЕ РАДЕВ И ЧЕРВЕНАТА МУ КРАДЛИВА ОЛИГАРХИЯ :(((
......
И СЕГА НАРОДА ПЛАЩА - 30 ПРОЦЕНТА ВИНЕТКИ АВГУСТ ЦИГАРИ ОТ 1 ЮЛИ ТОК ВОДА И ПАРНО :(((
...... ХРАНА 15 ПРОЦЕНТА НАГОРЕ ЗА 3 МЕСЕЦА :(((
Коментиран от #47
17:22 14.07.2026
33 Цвете
17:23 14.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Мусорчик
До коментар #23 от "Удри евраста с лопатЕто":Пич, неграмотността не е порок, а признак на ниско образование. Искам да ти кажа, че ако силно желаеш да си беден никой не може да ти попречи.
17:24 14.07.2026
38 нннн
Коментиран от #51
17:24 14.07.2026
39 Мистър Yes
17:24 14.07.2026
40 Механик
Да, отидохме на парада. Не не седнахме на масата. Не седнахме на масата, защото отидохме ЗА ПАРАДА и по-точно за празника на Франция. Какво не ти е ясно, свирчо?
17:24 14.07.2026
41 Лост
До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":По-интересна е статията в 08:56
Голям отказ от мераклии за армията в Германия през първата половина на годината.
Хайде Мирчев да коментира това.
Коментиран от #67
17:24 14.07.2026
42 Абе ти кат герой убеди
До коментар #30 от "бРадев твърди":Зелю да фаща вокзал, Москва и да подписва капитулацията и да мирне света!!
17:24 14.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Да ама не
До коментар #1 от "Тръмп съм":Много зъл пес
Кой го храни
17:25 14.07.2026
45 Ало
Коментиран от #55
17:26 14.07.2026
46 Анонимен
До коментар #43 от "Да, да":Квичиш ти а Радев е оставка Това е
17:26 14.07.2026
47 Стенли
До коментар #32 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ами те го изгониха! Беше се приготвил през 3-ма човека до Макрон но му заповядаха да се оттегли
17:26 14.07.2026
48 Румен Р@деф
До коментар #30 от "бРадев твърди":И ще го направя л@ но такова. Путин ще се изтегли от Украйна. Той ще послуша гласа на разума! Само да спрем финансирането на войната и ще се изтегли, той няма да воюва сам със себе си, разбира се! Аз съм говорил с него. Той разбира, че трябва да се изтегли от Украйна!
Коментиран от #118
17:27 14.07.2026
49 Моряка
17:27 14.07.2026
50 А бе
17:27 14.07.2026
51 Анонимен
До коментар #38 от "нннн":А ти кого защитаваш и да не се мислиш за някакъв явно не е България
17:27 14.07.2026
52 Изключително шоу в Париж
Финландският премиер Александър Стуб дори му е изсъскал да "отива в Русия за заеми". Радев само промълвил че те нямат за тях как да отива. Шефката на СБ Кристин Лагард го е информирала за промяна в лихвените условия на последните два заема които правителството на Радев получи. Всичко се стоварва на гърба на населението. След като винетките не бяха пипани от 2015 г.изведнъж Радев ги вдигна с 30%. От 1 август цигари с 20%. От 1 юли бяха увеличени ток,вода и топлоенергия. Цените на храните за 3 месеца се увеличиха с 15% . Прогреса върви максимално.
Коментиран от #59
17:27 14.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Иво Христов
Коментиран от #77
17:29 14.07.2026
55 Анонимен
До коментар #45 от "Ало":А Радеви сие защо .лично не отидат п.и Путин кой чакат да и свърши тази .работа
17:29 14.07.2026
56 Констатация
Коментиран от #91
17:29 14.07.2026
57 Радан Кънев евродепутат
Коментиран от #78, #121
17:30 14.07.2026
58 Отговор
До коментар #13 от "тоя селянин къде е ходил?":Форбс пише за Ивайло Мирчев:
Ивайло Мирчев е бил маркетинг мениджър в голяма софтуерна компания – Microinvest, преди да основе DSI през 2014 г. с двама свои колеги, Деян Петков и Свилен Желев. Те разработват софтуерни продукти за компании във Великобритания, ОАЕ и Германия.
17:31 14.07.2026
59 Анонимен
До коментар #52 от "Изключително шоу в Париж":Радев и червените олигарси са богати завладяха държавата ни това беше целта и 5 години и накрая владеят всичко
Коментиран от #70
17:31 14.07.2026
60 Абре
17:32 14.07.2026
61 Моряка
17:33 14.07.2026
62 Моряка
До коментар #36 от "Питам":Йвайло да отиде на фронта?Майтапчия!Добър хумор.
Коментиран от #71
17:34 14.07.2026
63 ТИР
17:35 14.07.2026
64 Анонимен
17:35 14.07.2026
65 Скъпо ще излезе само на
17:35 14.07.2026
66 000
17:36 14.07.2026
67 Механик
До коментар #41 от "Лост":Не си разбрал правилно. В германия има отказ но не на мераклии за военни, а отказ от военна служба (оставка) на военни които в момента са в армията.
А нови мераклии няма изобщо. То няма и кой де. Хасан и Мемед не са петимни да умират за Ханс. докато Ханс пък не и ска да замени съдраните дънки и козметичния салон, за грубата униформа на войник.
17:36 14.07.2026
68 ?????
Мирчев все едно спори с доставчика на пици за неправилно паркиране.
Как да не сме на масата - под наш натиск отмениха санкциите на патриарх Кирил и Вагит Алекперов.
Значи можело и да ни слушат когато трябва.
Слава Богу дипломацията на йесмените като вас лека полека си отива.
17:37 14.07.2026
69 Мани , мани
17:37 14.07.2026
70 Така е
До коментар #59 от "Анонимен":Но зануляват бедният народец и най вече гласувалите за кауна защото за него гласуваха най бедните социални прослойки...Изобщо не ми е жал за тях сега
17:37 14.07.2026
71 Моряка
До коментар #62 от "Моряка":Да, аз.вече съм на фронта! Рамо до рамо с братята чеченци и братята корейци. Истиските корейци -северните!
Коментиран от #96
17:38 14.07.2026
72 отрепки като тази
17:38 14.07.2026
73 Анонимен
До коментар #2 от "Феникс":Ми защо едни държави нападат други?
17:39 14.07.2026
74 Николай Василев
Имаш нужда от сериозен многопрофилен специалист!
17:39 14.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Йордан
17:41 14.07.2026
77 Моряка
До коментар #54 от "Иво Христов":А бе днеска едни майтапчии,все на ниво ,само дето още Стоянчо не се е обадил.Ще ви даде той едни майтапи.
17:41 14.07.2026
78 Прав е Кънев
До коментар #57 от "Радан Кънев евродепутат":Има снимки от парада в Париж заедно с Никола Минчев. Говорил е с Европейски лидери и са му споделили че страната ни е отписана вече при Радев. Радев е говорил че страната е зле заради Борисов и Пеевски ,но дефицита при тях е 3% а при Радев 5.7%
Коментиран от #88
17:42 14.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Васил Левски
17:44 14.07.2026
81 Прав е Кънев
Коментиран от #87
17:44 14.07.2026
82 Р.Н
И най-голямата победа да фронта е нищо пред силата на дипломацията, да!
Дано го видим..
17:45 14.07.2026
83 Бил там
До коментар #14 от "оня с коня":Там такива потни разносвачи на пици,които спират както си искат,няма,бе!
17:45 14.07.2026
84 бай Даньо
17:47 14.07.2026
85 хайде на фронта
17:49 14.07.2026
86 Велев
17:49 14.07.2026
87 Без име
До коментар #81 от "Прав е Кънев":Ами като похарчиха парите за тази година, за да покрият изискванивта за Еврозоната, как няма сега да е 5,7%
17:50 14.07.2026
88 "Верваш"
До коментар #78 от "Прав е Кънев":ли си или верваш на тези които те набутаха в еврозоната с техните стъклени 3%?
17:50 14.07.2026
89 Костов
17:51 14.07.2026
90 Да нещастнико
Коментиран от #99
17:52 14.07.2026
91 Без име
До коментар #56 от "Констатация":Има ексклузивно видео в Дискусионен форум за Петрохан. Изгледай го.
17:52 14.07.2026
92 Този пак ще гони разносвачите на храна
17:52 14.07.2026
93 Сладки ботчета
17:52 14.07.2026
94 Ний ша Ва упрайм
17:53 14.07.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Моряка
До коментар #71 от "Моряка":Бъркаш малко.Аз съм учил 9 години да воювам с кораби.Така че по ми би подхождало да воювам заедно с братята срещу НАТО.Както беше но Щит 82.Славни времена.Особенно обичахме разборите след ученията.Добре изстудена водка,хапчици с чисто масло ,посипани с ония блестящи топченца от черен и червен хайверец.И тостове,тостове, за дружбата.
17:56 14.07.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 млад еврас
17:59 14.07.2026
99 Важно е че мунчо
До коментар #90 от "Да нещастнико":Е изгонен от масата на цивилизована Европа а сметката ще платят голтаците и бедняците какъвто си!
Коментиран от #122
18:00 14.07.2026
100 ХАРОН
18:02 14.07.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Анонимен
18:03 14.07.2026
103 За Радев всички му поставят диагнози
Коментиран от #125
18:03 14.07.2026
104 айсиктирр
Коментиран от #110, #113, #115
18:03 14.07.2026
105 ППДБ
18:04 14.07.2026
106 Радев
18:04 14.07.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Исторически парк
18:05 14.07.2026
109 Кремълската конфигурация
Сега реват и нищо не правят!
18:05 14.07.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 На селски сбор ли
18:07 14.07.2026
112 Кресливите
18:07 14.07.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Мирчев
18:08 14.07.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 говедо
18:09 14.07.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Моряка
Марсианците ни нападнаха!!!!!!!
Някой упорито ми използва псевдонима!!!!!!
Ами даже и да си моряк,измисли си някой друг морски псевдоним,прояви малко творчество и фантазия,даже и да си марсианец.
Например - Акула,Мида,Рапан,Хамся,Цаца.
18:16 14.07.2026
120 Чукча писател
18:20 14.07.2026
121 Радке, ма
До коментар #57 от "Радан Кънев евродепутат":"директора на Световната банка Кристин Лагард"
ЛаГАД не е на Световната Банка а на €пейската центална банка. Пробвай с други съчинения.
18:21 14.07.2026
122 Важното е
До коментар #99 от "Важно е че мунчо":че Радев е българин, за разлика от вас!
Коментиран от #126
18:28 14.07.2026
123 ТОЯ. ФАШИЗИРАН. ГАД
МОЖЕ И ОТ ВИСОКО ДА ПАДНЕ. ...
18:33 14.07.2026
124 Павел Пенев
18:42 14.07.2026
125 Раздвоение на личността
До коментар #103 от "За Радев всички му поставят диагнози":Значи според Слави е за психиатрично
въдворяване кауна! Прав е но все си мисля като четох анализа му за мунча как е ощетил народа и България с "Боташ" ,какъв подлец и двуличник и крадец е в което е точен Слави, все пак мисля славчо не е чак толкова умен да го напише ,някой от сценаристите му е помогнал
18:44 14.07.2026
126 Моряка
До коментар #122 от "Важното е":Да си българин не е достатъчно условие да струваш нещо. Познавам купища бокуци които се бият в гърдите, че са българи! Още повече, че румен боташа е руZнак, не е българин.
Коментиран от #127
18:46 14.07.2026
127 Така е
До коментар #126 от "Моряка":Затова браво на Радев, че освен българин, е и достоен да не седне на масата с продажници и фашисти унищожаващи Европа! За безродника гадно, но на кой му дреме.
18:50 14.07.2026
128 Калъчев
18:50 14.07.2026
129 Моряка
18:52 14.07.2026