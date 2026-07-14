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Ивайло Мирчев: Отидохме за парада, но не седнахме на масата, на която се взимат решения

Ивайло Мирчев: Отидохме за парада, но не седнахме на масата, на която се взимат решения

14 Юли, 2026 17:05 1 489 129

  • ивайло мирчев-
  • румен радев-
  • париж-
  • еманюел макрон-
  • украйна-
  • русия-
  • руска агресия

Големият въпрос е дали може да бъде разплетен моделът, коментира съпредседателят на "Да, България" по повод днешните думи на

Ивайло Мирчев: Отидохме за парада, но не седнахме на масата, на която се взимат решения - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отидохме за парада, но не седнахме на масата, на която се взимат решенията. В момента, в който САЩ се оттеглят от Европа и тя трябва да реконфигурира своята сигурност, България не е на масата, където се взимат решенията. Това коментира пред журналисти преди заседанието на парламентарната комисия по отбрана Ивайло Мирчев от „Демократична България“ по повод днешните думи на премиера Румен Радев в Париж, посочи БТА.

Мисля, че мястото на България не е в „коалицията на желаещите“, заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Париж във видео, публикувано във фейсбук страницата на Министерския съвет. Той посочи, че лично е получил покана от френския президент Еманюел Макрон за участие в коалицията. „Ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край на ескалацията“, каза Радев.

По думите на Ивайло Мирчев това е завой на Изток, защото „повече се занимаваме с това да обслужваме руски олигарси, да защитаваме корпоративни интереси, за да не бъдат поставени под европейски санкции, вместо да гледаме към Европа и да бъдем в ядрото на европейските страни“. Това означава само едно нещо и то е изолация, добави той.

От „Демократична България“ разпространиха и позиция по повод последното изявление на премиера Румен Радев в Париж. Според партията Радев е поставил България в опасна изолация от новата европейска политика по сигурност, която се основава на двустранни и многостранни споразумения, надграждащи партньорството в НАТО.

Стоян Мавродиев може да разкаже на българското правосъдие за връзките на Пеевски с теглените кредити на конкретни компании от Българската банка за развитие (ББР), например „Булгартабак“ и „Техномаркет“, каза Мирчев за бившия управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който Сърбия предаде на България днес. По-рано този месец Сърбия разреши екстрадицията на Стоян Мавродиев. Той е обвинен за длъжностно престъпление по досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

„Големият въпрос е дали може да бъде разплетен моделът. Дали може Мавродиев да е ключа за разплитането на този модел, или просто ще бъде поредният кьорфишек, както стана с Васил Божков – с големи очаквания кацна със самолета и после голямо нищо“, коментира Мирчев.

Мавродиев знае достатъчно и може да каже достатъчно, стига да има желанието да го направи, посочи още той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп съм

    79 7 Отговор
    Бягай се скрили някъде бре Нискочел .

    Коментиран от #44

    17:08 14.07.2026

  • 2 Феникс

    91 7 Отговор
    Абе милички нежнички неолиберални пухчета, войната не е никакво решение, тя е само смърт и разруха!

    Коментиран от #73

    17:08 14.07.2026

  • 3 Е, трябва да се четат

    52 0 Отговор
    Постовете на спонсорите на Факти. Кой ли финансира спонсорите?

    17:09 14.07.2026

  • 4 хехе

    73 7 Отговор
    Това червено изпра.нение защо не си стегне куфарите и със сите депутати от коалицията на мераклиите не отидат да проливат собствената си кръв в окрайнината.

    17:09 14.07.2026

  • 5 Нещастник

    78 6 Отговор
    Това не е маса за преговори, а за разпалване на войната!
    Токова си ограничен, че чак изпитвам отвращение!

    Коментиран от #29

    17:09 14.07.2026

  • 6 гост

    35 1 Отговор
    Споко бе Ивчоскоро ще съберете пи ще победите.

    17:09 14.07.2026

  • 7 Анонимен

    28 2 Отговор
    Всички не могат да бъдат бияпи като теб

    17:10 14.07.2026

  • 8 Крушарското БКП-ДБ селяче

    53 2 Отговор
    с 2 пръста чело май завижда

    17:10 14.07.2026

  • 9 Не сте седнали на масата

    37 0 Отговор
    Защото са чакали доставка от глово
    А не са ти фенове

    17:10 14.07.2026

  • 10 Глупак

    44 0 Отговор
    Някой нас някога викал ли ни е за решения?
    Йес сър!

    17:10 14.07.2026

  • 11 млад еврас

    55 2 Отговор
    Това нещо нискочело от която и партия да е, то веднага рейтинга и пада с 10%.

    17:11 14.07.2026

  • 12 честен ционист

    28 29 Отговор
    В момента, в който САЩ се оттеглят от Европа, почвате усилено да учите руски/турски, от която част на планината се паднете.

    Коментиран от #34

    17:11 14.07.2026

  • 13 тоя селянин къде е ходил?

    48 3 Отговор
    тоя с двата пръста чело ли беше бияча на хората които със труд си изкарват прехраната

    човека от няма й къде разнасяше пици и тоя скочи да го бие?!

    Коментиран от #58

    17:11 14.07.2026

  • 14 оня с коня

    39 4 Отговор
    тоя тъпак е ходил във франция да търси да бие някой разносвач на пици

    Коментиран от #83

    17:12 14.07.2026

  • 15 Овчар

    29 3 Отговор
    Очаквам някой отчаян българин да започне да стреля по тези измамници...! После да ревът ..как стигнахме до там..!

    17:12 14.07.2026

  • 16 два пръста чело

    35 1 Отговор
    Единственото решение, дето е взел самостоятелно, е да налети на бой на онзи човек, доставчика на пици. Всичко друго от ПП-ДБ е обслужване на външни интереси, било то ваксини, батерии, помощ за киевската хунта, или многомилардни долари с краварите без конкурс, без критерии, без оценка. Такива управляващи не ни трябват, по-евтино ще ни е да сложим един екип заклети преводачи, да превеждат и дават за обнародване нарежданията на посолството или Брюксел.

    17:13 14.07.2026

  • 17 Данчо

    30 1 Отговор
    "Какво ще решиш ти бе?....Ти нямаш пари бе!...Ти нямаш право да решаваш!"....както е казал Мъдреца от Правец!

    17:13 14.07.2026

  • 18 гост

    23 1 Отговор
    ЕС потвърждават поговорката: Не ги искат в селото,ама те за поповата къща питат. Тръмп ги принуди да купуват оръжие от САЩ, ама на преговори не ги кани.

    17:13 14.07.2026

  • 19 Митьо джибрата

    30 3 Отговор
    Абе ,,умник" ,ти на маса ли вземаш решения или в скута на ,,феномена"?

    17:13 14.07.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 4 Отговор
    тоА за един доставчик на пица вика полицията, а сега на ербап се прави❗

    17:14 14.07.2026

  • 21 Боруна Лом

    29 5 Отговор
    АБЕ,НИСКОЧЕЛИЯТ. ЗАМИНАВАЙ ТИ ЗА УКРИЯ КАТО ДОБРОВОЛЕЦ БАРАБАР С ДРУГИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ

    17:14 14.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Удри евраста с лопатЕто

    22 2 Отговор
    Винаги съм мислил, че няма как да ни се случи по прocто нещо от тиквуня, и тогава дойдоха прocтите и дeбuлuте !!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #37

    17:14 14.07.2026

  • 24 Артилерист

    17 2 Отговор
    Мирчев демонстрира политическа агресия (простащина) от периода на ранното СДС, "гладният" протест на 39-те и цинизма на Ал. Йорданов...

    17:14 14.07.2026

  • 25 МИРчев оземпика

    19 1 Отговор
    петроханци говорят за война а се натискат тук на добра заплата пап@гал ако искаш война има място на фронта за теб кокорчо и цялата банда розави пингвини

    17:15 14.07.2026

  • 26 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    15 1 Отговор
    Какво, какво? Тръгнахте за прайда, но се объркахте и отидохте на парада, а там не сте канени!

    17:15 14.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 3 Отговор
    ХАЙДЕ СЕГА
    ГНОМА И СДС ИВАН КОСТОВ ОТ 38 ГОДИНИ
    СЕДИТЕ НА ПАРАДИТЕ
    И СОФРАТА НА МУТРИТЕ
    .......
    КАК ТАКА ВЕДНЪЖ ЗА ТОЛКОВА ГОДИНИ РАМАДАН КЪНЕВ - ПЛЕМЕНИК НА УБИТА ЕВРЕЙКА АНТИ- ФАШИСТКА
    НЕ ПРОИЗНЕСЕ ВЕДНЪЖ НА ГЛАС ИМЕТО МАДЖО ИЛИ ПАШАТА ?
    .... И ТОВА БИЛО ОПОЗИЦИЯ:)

    17:17 14.07.2026

  • 29 Хм Хм

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нещастник":

    Винаги съм се възхищавал на аграр с осми клас и претенцията му да е по-умен от някой с две висши образования.

    17:19 14.07.2026

  • 30 бРадев твърди

    0 9 Отговор
    """"""""решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия,"""""""""
    Очаква се със силна пилотска дипломация да убеди московския си колега да се изтегли от украинските територии, след което със силна пилотска дипломация да прекрати взаимния обстрел през границата.
    😜

    Коментиран от #42, #48

    17:20 14.07.2026

  • 31 ДъБили

    11 1 Отговор
    Лама Мирчев да хапва петрохански наденици на Прайда другаде не е отишъл!

    17:20 14.07.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 6 Отговор
    РАДЕВ МУ ЗАПОВЯДАХА ДА НАПУСНЕ ЗА ОБЩА СНИМКА В ПАРИЖ :((
    .....
    МФ И СБ ЩЕ ПРОМЕНЯТ УСЛОВИЯТА И ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО ДВАТА ЗАЕМА КОИТО ВЗЕ ПБ ЗА ДВА МЕСЕЦА = 6.3 МЛРД.ЕВРО :(((?
    .........
    ПРАТИХА РАДЕВ ДА ИСКА ЗАЕМИ ОТ РУСИЯ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА :(((
    ......
    ЕСЕНТА И ЗИМАТА ЩЕ ПЛАТИ СМЕТКАТА НАРОДА А НЕ РАДЕВ И ЧЕРВЕНАТА МУ КРАДЛИВА ОЛИГАРХИЯ :(((
    ......
    И СЕГА НАРОДА ПЛАЩА - 30 ПРОЦЕНТА ВИНЕТКИ АВГУСТ ЦИГАРИ ОТ 1 ЮЛИ ТОК ВОДА И ПАРНО :(((
    ...... ХРАНА 15 ПРОЦЕНТА НАГОРЕ ЗА 3 МЕСЕЦА :(((

    Коментиран от #47

    17:22 14.07.2026

  • 33 Цвете

    2 11 Отговор
    МНОГО МОЗЪЧНИ КЛЕТКИ СА СЕ АКТИВИРАЛИ ,НО НЕ КОМЕНТИРАТ ,ЧЕ ДВЕ ЧЕНГЕТА НА КГБ ВЪРТЯТ РАДЕВ НА ПРЪСТА СИ.ЕДИНИЯТ В РАСО- МИЛИОНЕР, ДРУГИЯТ СЪС СОБСТВЕН МОЛ В СОФИЯ И БИЗНЕС СГРАДА НА " ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ "? ЛЪЖА ЛИ Е? ПОДХЛЪЗНА ГЛАСУВАЛИТЕ И СЕГА СЕ ОПРАВДАВА.ДА ВИДИМ, КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ, КОГАТО " РАЗМРАЗЯТ " ЗАМРЪЗНАЛИЯТ ДОГОВОР? 360 МИЛИОНА ЕВРО ПЛЮС ОЩЕ 13 ГОДИНИ? ЛЪЖИ, ИНТЕИГИ И ОТНОВО ЛЪЖИ.

    17:23 14.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мусорчик

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Пич, неграмотността не е порок, а признак на ниско образование. Искам да ти кажа, че ако силно желаеш да си беден никой не може да ти попречи.

    17:24 14.07.2026

  • 38 нннн

    15 3 Отговор
    Абе, нещастни, недемократични демократи, поне 80%от българите са НЕжелаещи. Вие сте един файтон хора. Впрегнете Мирчев във файтона, да ви закара да защитава интересите на Зеленски и хунтата, но не в Париж, ами в Киев.

    Коментиран от #51

    17:24 14.07.2026

  • 39 Мистър Yes

    14 0 Отговор
    Точно тези ли говорят за взимане на решения, които господарите похвалиха, че казвали Yes преди да им зададът въпроса...

    17:24 14.07.2026

  • 40 Механик

    11 1 Отговор
    Тоя па протопитек и той, направо омръзва.
    Да, отидохме на парада. Не не седнахме на масата. Не седнахме на масата, защото отидохме ЗА ПАРАДА и по-точно за празника на Франция. Какво не ти е ясно, свирчо?

    17:24 14.07.2026

  • 41 Лост

    9 0 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    По-интересна е статията в 08:56
    Голям отказ от мераклии за армията в Германия през първата половина на годината.
    Хайде Мирчев да коментира това.

    Коментиран от #67

    17:24 14.07.2026

  • 42 Абе ти кат герой убеди

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "бРадев твърди":

    Зелю да фаща вокзал, Москва и да подписва капитулацията и да мирне света!!

    17:24 14.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Да ама не

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп съм":

    Много зъл пес
    Кой го храни

    17:25 14.07.2026

  • 45 Ало

    7 3 Отговор
    Петроханците да се занимават с някое ново предложение за извършване на гей пропаганда в училищата, вместо да се изказват по непознати за тях теми...

    Коментиран от #55

    17:26 14.07.2026

  • 46 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Да, да":

    Квичиш ти а Радев е оставка Това е

    17:26 14.07.2026

  • 47 Стенли

    4 6 Отговор

    До коментар #32 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ами те го изгониха! Беше се приготвил през 3-ма човека до Макрон но му заповядаха да се оттегли

    17:26 14.07.2026

  • 48 Румен Р@деф

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "бРадев твърди":

    И ще го направя л@ но такова. Путин ще се изтегли от Украйна. Той ще послуша гласа на разума! Само да спрем финансирането на войната и ще се изтегли, той няма да воюва сам със себе си, разбира се! Аз съм говорил с него. Той разбира, че трябва да се изтегли от Украйна!

    Коментиран от #118

    17:27 14.07.2026

  • 49 Моряка

    9 3 Отговор
    Докато Ивайло се разхождаше под масата и пишкаше в памперса,Седесарите ни обещаваха да станем Швейцария на Балканите.(цветуща,неутрална)И докато Ивайло порасна,станахме най бедната страна в ЕС,военно и икономически обвързана,с чалго мутренски възпитана младеж.Та до тук стигнахме,когато ни допуснаха до масата.На най крайното място,в кюшето.Като за съгласяващи се.

    17:27 14.07.2026

  • 50 А бе

    5 4 Отговор
    Отидох на Росенец на гости и за малко да се удавя как пък не стана -смирчев

    17:27 14.07.2026

  • 51 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "нннн":

    А ти кого защитаваш и да не се мислиш за някакъв явно не е България

    17:27 14.07.2026

  • 52 Изключително шоу в Париж

    10 5 Отговор
    Българският премиер Румен Радев помолен да напусне!!!!
    Финландският премиер Александър Стуб дори му е изсъскал да "отива в Русия за заеми". Радев само промълвил че те нямат за тях как да отива. Шефката на СБ Кристин Лагард го е информирала за промяна в лихвените условия на последните два заема които правителството на Радев получи. Всичко се стоварва на гърба на населението. След като винетките не бяха пипани от 2015 г.изведнъж Радев ги вдигна с 30%. От 1 август цигари с 20%. От 1 юли бяха увеличени ток,вода и топлоенергия. Цените на храните за 3 месеца се увеличиха с 15% . Прогреса върви максимално.

    Коментиран от #59

    17:27 14.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Иво Христов

    4 4 Отговор
    Разбира се, че решението на Румен Радев е правилно. Аз му го казах! Х@ ил Путлер!

    Коментиран от #77

    17:29 14.07.2026

  • 55 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ало":

    А Радеви сие защо .лично не отидат п.и Путин кой чакат да и свърши тази .работа

    17:29 14.07.2026

  • 56 Констатация

    9 3 Отговор
    """"""Отидохме за парада, но не седнахме на масата..."""""" ------ Че, кой тъ бръсне и тебе за "Слива", бе, "петроханче"!!! -)))

    Коментиран от #91

    17:29 14.07.2026

  • 57 Радан Кънев евродепутат

    5 5 Отговор
    "Говорих с изпълнителният директор на МВФ Кристалина Георгиева и с директора на Световната банка Кристин Лагард. Новите заеми на ПБ (Прогресивна България) от двете финансови институции са с най високите лихви в последните 10 години които са отпуснали - 4.4%. Догодина само лихвите ще са в размер на над милиард евро. Българската икономика ще работи само за лихви и плащания по договора с "Боташ". В същото време в Европа все повече нямат доверие на Радев. До година -две страната изпада в несъстоятелност и губите своите активи и спестявания. Радев е по зловещ и опасен за България многократно от Борисов и Пеевски"

    Коментиран от #78, #121

    17:30 14.07.2026

  • 58 Отговор

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "тоя селянин къде е ходил?":

    Форбс пише за Ивайло Мирчев:
    Ивайло Мирчев е бил маркетинг мениджър в голяма софтуерна компания – Microinvest, преди да основе DSI през 2014 г. с двама свои колеги, Деян Петков и Свилен Желев. Те разработват софтуерни продукти за компании във Великобритания, ОАЕ и Германия.

    17:31 14.07.2026

  • 59 Анонимен

    6 2 Отговор

    До коментар #52 от "Изключително шоу в Париж":

    Радев и червените олигарси са богати завладяха държавата ни това беше целта и 5 години и накрая владеят всичко

    Коментиран от #70

    17:31 14.07.2026

  • 60 Абре

    7 2 Отговор
    Ивайло, сега Тръмп се оттегля. Утре когато и другите желаещи по някаква причина се оттеглят, какво ще правим? Къде ще се оттегляме или сами ще бием Русия?

    17:32 14.07.2026

  • 61 Моряка

    1 8 Отговор
    Румен Радев е естествения избор.на България! След като зли сили подло разбиха правителствоъо на Жан Виденов, естествено е някой да продължи делото му!

    17:33 14.07.2026

  • 62 Моряка

    6 2 Отговор

    До коментар #36 от "Питам":

    Йвайло да отиде на фронта?Майтапчия!Добър хумор.

    Коментиран от #71

    17:34 14.07.2026

  • 63 ТИР

    5 1 Отговор
    И тоя военолюбец , дава ли си сметка че ако и ние нагазим в л ай ната при един голям конфликт ще бъдем отнесени като бръмбар сламка , то прехвалените Фки нямат и картечница а складовете празни, желаещите да воюват от ПП и ДБ ще чакат пред завода за пушкала ,,,

    17:35 14.07.2026

  • 64 Анонимен

    6 0 Отговор
    Мирчев доволен ли си от модел Радев нали това искахте хахаха закопахте държавата ни червените олигарси всичко завладяха

    17:35 14.07.2026

  • 65 Скъпо ще излезе само на

    6 7 Отговор
    Гласувалите за мунчо. Занулява тях а не тежката и крадлива червена олигархия

    17:35 14.07.2026

  • 66 000

    6 2 Отговор
    Либералният труп се разлага бързо и мирише все повече и повече.

    17:36 14.07.2026

  • 67 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Лост":

    Не си разбрал правилно. В германия има отказ но не на мераклии за военни, а отказ от военна служба (оставка) на военни които в момента са в армията.
    А нови мераклии няма изобщо. То няма и кой де. Хасан и Мемед не са петимни да умират за Ханс. докато Ханс пък не и ска да замени съдраните дънки и козметичния салон, за грубата униформа на войник.

    17:36 14.07.2026

  • 68 ?????

    5 0 Отговор
    Уф.
    Мирчев все едно спори с доставчика на пици за неправилно паркиране.
    Как да не сме на масата - под наш натиск отмениха санкциите на патриарх Кирил и Вагит Алекперов.
    Значи можело и да ни слушат когато трябва.
    Слава Богу дипломацията на йесмените като вас лека полека си отива.

    17:37 14.07.2026

  • 69 Мани , мани

    7 2 Отговор
    РЕЗИЛЪТ е запечатан ! В България е най малкото , но на международната сцена е като черно петно , което няма изтриване ! Номера на военен летец от соца , които са потресаващи ! Заложник на олигарсите и на мафията !

    17:37 14.07.2026

  • 70 Така е

    4 2 Отговор

    До коментар #59 от "Анонимен":

    Но зануляват бедният народец и най вече гласувалите за кауна защото за него гласуваха най бедните социални прослойки...Изобщо не ми е жал за тях сега

    17:37 14.07.2026

  • 71 Моряка

    0 5 Отговор

    До коментар #62 от "Моряка":

    Да, аз.вече съм на фронта! Рамо до рамо с братята чеченци и братята корейци. Истиските корейци -северните!

    Коментиран от #96

    17:38 14.07.2026

  • 72 отрепки като тази

    3 2 Отговор
    трябва да бъдат скривани по всевъзможни начини , защото само дразнят и отвращават обществото и не водят до нищо конструктивно

    17:38 14.07.2026

  • 73 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    Ми защо едни държави нападат други?

    17:39 14.07.2026

  • 74 Николай Василев

    4 1 Отговор
    Ивче, теб не те искат в селото, ти за поповата къща питаш бе?! Ходи си търси сериозен лекар, работата около теб не е добре!
    Имаш нужда от сериозен многопрофилен специалист!

    17:39 14.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Йордан

    3 2 Отговор
    Скрий се някъде бе дебел.

    17:41 14.07.2026

  • 77 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Иво Христов":

    А бе днеска едни майтапчии,все на ниво ,само дето още Стоянчо не се е обадил.Ще ви даде той едни майтапи.

    17:41 14.07.2026

  • 78 Прав е Кънев

    5 4 Отговор

    До коментар #57 от "Радан Кънев евродепутат":

    Има снимки от парада в Париж заедно с Никола Минчев. Говорил е с Европейски лидери и са му споделили че страната ни е отписана вече при Радев. Радев е говорил че страната е зле заради Борисов и Пеевски ,но дефицита при тях е 3% а при Радев 5.7%

    Коментиран от #88

    17:42 14.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Васил Левски

    5 4 Отговор
    Всяка твоя изява, изяжда по един процент от рейтинга на ПП. До началото на новия политически сезон ще ги занулиш нацяло!

    17:44 14.07.2026

  • 81 Прав е Кънев

    4 4 Отговор
    Има снимки от парада в Москва заедно с Никола Минчев. Говорил е с Европейски лидери които са му споделили че страната ни вече е отписана. Радев се оправдавал пред тях че тежкото положение е заради Борисов и Пеевски но при тях дефицита беше 3% а при Радев за 3 месеца 5.7%

    Коментиран от #87

    17:44 14.07.2026

  • 82 Р.Н

    4 1 Отговор
    Да отиде да продума Путин с цялата сила на дипломацията за да прекрати войната.
    И най-голямата победа да фронта е нищо пред силата на дипломацията, да!
    Дано го видим..

    17:45 14.07.2026

  • 83 Бил там

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Там такива потни разносвачи на пици,които спират както си искат,няма,бе!

    17:45 14.07.2026

  • 84 бай Даньо

    6 1 Отговор
    ех наш Мирча какви решения взема като седне на тоалетната чиния .

    17:47 14.07.2026

  • 85 хайде на фронта

    5 1 Отговор
    Мирчев, виждаме, че сте от желаещите, значи отивайте на фронта. Така и доставчиците на храна в България ще си отдъхнат.

    17:49 14.07.2026

  • 86 Велев

    5 1 Отговор
    Тоя боклук Мирчев в коалицията на желаещите ли иска да е? Да участваме във война ли? На стадиона

    17:49 14.07.2026

  • 87 Без име

    5 3 Отговор

    До коментар #81 от "Прав е Кънев":

    Ами като похарчиха парите за тази година, за да покрият изискванивта за Еврозоната, как няма сега да е 5,7%

    17:50 14.07.2026

  • 88 "Верваш"

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Прав е Кънев":

    ли си или верваш на тези които те набутаха в еврозоната с техните стъклени 3%?

    17:50 14.07.2026

  • 89 Костов

    6 5 Отговор
    Че кога другаря Боташ и неговата Деса простакеса са изтървали безплатно ядене.

    17:51 14.07.2026

  • 90 Да нещастнико

    9 6 Отговор
    На масата с фашисти и предатели може да седнат отпадъци като теб и останалите от ПП и ДБ! На Радев голямо браво за достойната позиция и не пригласяне редом с войнолюбците унищожаващи Европа!

    Коментиран от #99

    17:52 14.07.2026

  • 91 Без име

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Констатация":

    Има ексклузивно видео в Дискусионен форум за Петрохан. Изгледай го.

    17:52 14.07.2026

  • 92 Този пак ще гони разносвачите на храна

    8 1 Отговор
    Ненормалник

    17:52 14.07.2026

  • 93 Сладки ботчета

    6 1 Отговор
    Смятам за редно Мирчев след тренировките с разни доставчици е готов да заминава към Украйна и докаже чувствата си. Там го очаква розов рай. Особенно в онази бригада Скала. ПП Де Би ли

    17:52 14.07.2026

  • 94 Ний ша Ва упрайм

    4 1 Отговор
    тия се софрата и келепира мислят!

    17:53 14.07.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Моряка

    3 3 Отговор

    До коментар #71 от "Моряка":

    Бъркаш малко.Аз съм учил 9 години да воювам с кораби.Така че по ми би подхождало да воювам заедно с братята срещу НАТО.Както беше но Щит 82.Славни времена.Особенно обичахме разборите след ученията.Добре изстудена водка,хапчици с чисто масло ,посипани с ония блестящи топченца от черен и червен хайверец.И тостове,тостове, за дружбата.

    17:56 14.07.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 млад еврас

    5 2 Отговор
    Ти на масата можеш единствено сервитьор да си.

    17:59 14.07.2026

  • 99 Важно е че мунчо

    4 5 Отговор

    До коментар #90 от "Да нещастнико":

    Е изгонен от масата на цивилизована Европа а сметката ще платят голтаците и бедняците какъвто си!

    Коментиран от #122

    18:00 14.07.2026

  • 100 ХАРОН

    5 1 Отговор
    Докато не се научите какво иска българския народ ще продължите да виете за власт като песове около касапница!

    18:02 14.07.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Анонимен

    4 0 Отговор
    Мирчев още бълнуваш простотии Я виж сега червен олигархичен модел е Мирчев и накъде ни води наникъде моделеееее

    18:03 14.07.2026

  • 103 За Радев всички му поставят диагнози

    2 2 Отговор
    Но най точната е миналия ден на Слави Трифонов! И в публикацията си се е обосновал. Радев работи за олигарси ,крадци но не и за хората...

    Коментиран от #125

    18:03 14.07.2026

  • 104 айсиктирр

    3 1 Отговор
    С какво право този наследник на комунистическо величие говори днес. Той ли ще дава акъл.

    Коментиран от #110, #113, #115

    18:03 14.07.2026

  • 105 ППДБ

    3 1 Отговор
    хем докараха Фигуранта, хем само плачат!

    18:04 14.07.2026

  • 106 Радев

    2 3 Отговор
    Вие пепейките на гейпарада отидохте😁😁😆😅🤣😂😂

    18:04 14.07.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Пак ли тоя медерас

    18:05 14.07.2026

  • 109 Кремълската конфигурация

    4 0 Отговор
    президент - премиер на България дължим на Боци и Коки!

    Сега реват и нищо не правят!

    18:05 14.07.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 На селски сбор ли

    5 1 Отговор
    Ивайла, а ти на коя маса си сядал

    18:07 14.07.2026

  • 112 Кресливите

    4 0 Отговор
    Едно торба кокали сте я у лево

    18:07 14.07.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Мирчев

    6 0 Отговор
    Тук е България не киииф

    18:08 14.07.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 говедо

    6 0 Отговор
    Ти лично, никъде не си отишъл, а няма и шансове да отидеш!

    18:09 14.07.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Моряка

    1 0 Отговор
    Тревога!!!!!!!!
    Марсианците ни нападнаха!!!!!!!
    Някой упорито ми използва псевдонима!!!!!!
    Ами даже и да си моряк,измисли си някой друг морски псевдоним,прояви малко творчество и фантазия,даже и да си марсианец.
    Например - Акула,Мида,Рапан,Хамся,Цаца.

    18:16 14.07.2026

  • 120 Чукча писател

    2 0 Отговор
    Не мисля, че може да са такава смешна опозиция с такива доводи и аргументи. Просто стават смешни.

    18:20 14.07.2026

  • 121 Радке, ма

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Радан Кънев евродепутат":

    "директора на Световната банка Кристин Лагард"

    ЛаГАД не е на Световната Банка а на €пейската центална банка. Пробвай с други съчинения.

    18:21 14.07.2026

  • 122 Важното е

    3 1 Отговор

    До коментар #99 от "Важно е че мунчо":

    че Радев е българин, за разлика от вас!

    Коментиран от #126

    18:28 14.07.2026

  • 123 ТОЯ. ФАШИЗИРАН. ГАД

    2 1 Отговор
    ПЛАЧЕ ЗА. ДРУГИЯ. СВЯТ
    МОЖЕ И ОТ ВИСОКО ДА ПАДНЕ. ...

    18:33 14.07.2026

  • 124 Павел Пенев

    1 1 Отговор
    Ти си гледай твоята масичка бе мухльо. Премиера беше поканен на всички маси в Париж,но той преценява къде да седне.

    18:42 14.07.2026

  • 125 Раздвоение на личността

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "За Радев всички му поставят диагнози":

    Значи според Слави е за психиатрично
    въдворяване кауна! Прав е но все си мисля като четох анализа му за мунча как е ощетил народа и България с "Боташ" ,какъв подлец и двуличник и крадец е в което е точен Слави, все пак мисля славчо не е чак толкова умен да го напише ,някой от сценаристите му е помогнал

    18:44 14.07.2026

  • 126 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Важното е":

    Да си българин не е достатъчно условие да струваш нещо. Познавам купища бокуци които се бият в гърдите, че са българи! Още повече, че румен боташа е руZнак, не е българин.

    Коментиран от #127

    18:46 14.07.2026

  • 127 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "Моряка":

    Затова браво на Радев, че освен българин, е и достоен да не седне на масата с продажници и фашисти унищожаващи Европа! За безродника гадно, но на кой му дреме.

    18:50 14.07.2026

  • 128 Калъчев

    0 0 Отговор
    Орете мръсни предатели и дупелизници на ционистите световните сатани. Радев има мозък, а не като вас продажни фекални изпръжкия.

    18:50 14.07.2026

  • 129 Моряка

    0 0 Отговор
    Много задушевни моменти имаше на ученията. Мъжката дружба е завинаги. И сега се виждам с някои другари от републиките. Това което разправят за чеченците и козите не е истина.

    18:52 14.07.2026

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