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Голям пожар във "Факултета"

Голям пожар във "Факултета"

14 Юли, 2026 18:26 548 20

  • пожар-
  • факултета

Няма информация за пострадали

Голям пожар във "Факултета" - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Голям пожар избухна в столичния квартал „Факултета“, става ясно от видеоклип, разпространен в социалните мрежи. На кадрите се виждат гъсти облаци черен дим, издигащи се над района, както и силно развил се огън, който е обхванал жилищна постройка, съобщи бТВ.

Към момента няма официална информация за причините за възникването на пожара, както и дали има пострадали хора.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кобра Кай 🥋

    6 1 Отговор
    Сега цяла София ще дишаме отровите от огъня 🤬

    Коментиран от #6

    18:30 14.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хехе

    10 0 Отговор
    Във Факултета живеят професори и доценти от по-тъмно зелените като почти всички бараки наречени жилища са незаконни.

    Коментиран от #17

    18:32 14.07.2026

  • 4 Има си Следствена Служба !

    5 0 Отговор
    Има си Следствена Служба !

    Да Видим Как ще се Разберат !

    С "Ромите" !

    Си !

    --

    Га !

    --

    Ни !

    --

    Те !

    Демек !

    18:34 14.07.2026

  • 5 Сатана Z

    7 0 Отговор
    От кибиците никой не гаси ,а само зяпат и по някое време ще се разотидат да гледат сеира другаде.

    Коментиран от #12

    18:34 14.07.2026

  • 6 ще дишате задължително

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кобра Кай 🥋":

    малкият хасмукарчо сега се учи да използва огън, неграмотно ли да остане детету ?

    18:36 14.07.2026

  • 7 Нека си

    5 0 Отговор
    погори! Да не бързат с гасенето!

    18:37 14.07.2026

  • 8 Къде

    4 2 Отговор
    са Спартаните , които щели да гасят пожарите и всичко било подготвено ?

    18:37 14.07.2026

  • 9 Без име

    5 0 Отговор
    Сега ще им отпуснат допълнителни помощи.

    18:37 14.07.2026

  • 10 Така е

    4 0 Отговор
    Когато се горят кабели

    18:37 14.07.2026

  • 11 1111

    4 0 Отговор
    Господ им дава знак, че са много грешни!

    18:38 14.07.2026

  • 12 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Ромляните ги е страх от огъня повече и от Сатаната Z

    18:39 14.07.2026

  • 13 Различен етнос

    2 1 Отговор
    Ромите били мързеливи и не работели.Е къде да работя по 14 часа за 1000 лева?

    18:39 14.07.2026

  • 14 Ши ши

    4 0 Отговор
    Изгоря ми електората

    18:39 14.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 много жалко

    2 0 Отговор
    "Няма информация за пострадали"

    18:42 14.07.2026

  • 17 Ректорът отсъства

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Итърпява 4 .5 г. "почивка" в Ловешкия.

    18:43 14.07.2026

  • 18 кРадев

    2 1 Отговор
    Бърже пращайте Спартана да гаси, че ми изгоряха избирателите!

    18:47 14.07.2026

  • 19 ...

    1 0 Отговор
    Амин

    18:47 14.07.2026

  • 20 Аман от тъпанари

    2 0 Отговор
    Такъв пожар се гаси с бензин

    18:48 14.07.2026

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