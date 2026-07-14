Голям пожар във "Факултета"

Голям пожар избухна в столичния квартал „Факултета“, става ясно от видеоклип, разпространен в социалните мрежи. На кадрите се виждат гъсти облаци черен дим, издигащи се над района, както и силно развил се огън, който е обхванал жилищна постройка, съобщи бТВ.
Към момента няма официална информация за причините за възникването на пожара, както и дали има пострадали хора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #6
18:30 14.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хехе
Коментиран от #17
18:32 14.07.2026
4 Има си Следствена Служба !
Да Видим Как ще се Разберат !
С "Ромите" !
Си !
--
Га !
--
Ни !
--
Те !
Демек !
18:34 14.07.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #12
18:34 14.07.2026
6 ще дишате задължително
До коментар #1 от "Кобра Кай 🥋":малкият хасмукарчо сега се учи да използва огън, неграмотно ли да остане детету ?
18:36 14.07.2026
7 Нека си
18:37 14.07.2026
8 Къде
18:37 14.07.2026
9 Без име
18:37 14.07.2026
10 Така е
18:37 14.07.2026
11 1111
18:38 14.07.2026
12 Така е
До коментар #5 от "Сатана Z":Ромляните ги е страх от огъня повече и от Сатаната Z
18:39 14.07.2026
13 Различен етнос
18:39 14.07.2026
14 Ши ши
18:39 14.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 много жалко
18:42 14.07.2026
17 Ректорът отсъства
До коментар #3 от "хехе":Итърпява 4 .5 г. "почивка" в Ловешкия.
18:43 14.07.2026
18 кРадев
18:47 14.07.2026
19 ...
18:47 14.07.2026
20 Аман от тъпанари
18:48 14.07.2026