Голям пожар във "Факултета"

Голям пожар избухна в столичния квартал „Факултета“, става ясно от видеоклип, разпространен в социалните мрежи. На кадрите се виждат гъсти облаци черен дим, издигащи се над района, както и силно развил се огън, който е обхванал жилищна постройка, съобщи бТВ.

Към момента няма официална информация за причините за възникването на пожара, както и дали има пострадали хора.