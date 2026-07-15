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Времето днес, прогноза за сряда, 15 юли: Живакът скача до 36 градуса, възможни са изолирани превалявания

Времето днес, прогноза за сряда, 15 юли: Живакът скача до 36 градуса, възможни са изолирани превалявания

15 Юли, 2026 03:00 546 1

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В София термометрите ще достигнат около 32°, а по Черноморието ще е перфектно за плаж с бриз

Времето днес, прогноза за сряда, 15 юли: Живакът скача до 36 градуса, възможни са изолирани превалявания - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Времето в страната ще бъде предимно слънчево и горещо. Очаква се максималните температури да се задържат в интервала между 31° и 36°, като по-ниски ще останат стойностите единствено по морското ни крайбрежие. В столицата София термометрите ще отчетат около 32°.

Купеста облачност след обяд

Около и след обяд над източните райони и планинските масиви ще се развие купеста облачност. Синоптиците прогнозират краткотрайни валежи от дъжд само на отделни, изолирани места. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, който в следобедните часове по Черноморието ще се ориентира от изток-североизток.

Условия по Черноморието

Край морето ще преобладава слънчево време. Около обяд ще се появи временна облачност, като по северното крайбрежие има минимална вероятност за съвсем слаб дъжд. Максималните температури на въздуха ще варират между 26° и 30°. Морската вода ще бъде с температура около 22°-24°, а вълнението ще бъде слабо — между 1 и 2 бала.

Времето в планините

Планинските дестинации ще предложат отлични условия за туризъм в сутрешните часове с много слънце. След обяд купестата облачност ще се увеличи, но вероятността за валежи остава ниска. На височина 1200 метра максималната температура ще достигне около 22°, а на 2000 метра ще бъде около 14°. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северната четвтрат.


България
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